Тур: 1. Стадион: Q2 Stadium.
0:1
Второй тайм: 67'
Ход матча
34'
0:1
56'
15
Вяйсянен
Лео
23
Колманич
Жан
33
Вольфф
Оуэн
13
Финлей
Итан
17
Лод
Робин
20
Трапп
Уилл
11
Чжон
Сан
Бин
22
Пукки
Теэму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
-
23 Колманич ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
-
13 Финлей ИтанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рубио ДиегоПолузащитник
-
11 Обриан ХадерНападающий
-
19 CJ Fodrey
-
Главный тренер: Вольф Джош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Чжон Сан БинНападающий
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Кларк КейденПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
90 Loic Mesanvi
-
-
Главный тренер: Cameron Knowles
История личных встреч
Остин
Миннесота Юнайтед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.67
Среднее время на гол
72
135
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.14
1.14
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
78
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лод Робин
|1
|1
|Чжон Сан Бин
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росалес Джозеф
|1
|0
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Остин - Чикаго Файр 0:1
Остин - Луисвилл Сити 2:2 Остин - Цинциннати 2:1 Остин - Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Лос-Анджелес 2:4 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Остин 6:3 Остин - Хуарес 1:3 Остин - Мазатлан 1:3
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Миннесота Юнайтед - Финикс Райзинг 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1
Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Толука - Миннесота Юнайтед 2:2 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|5.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|3
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 (1)
|Чикаго Файр
|Гутьеррес Брайан
|1 (1)
|Интер Майами
|Гомес Диего
|1
|Даллас
|Ильяраменди Асьер
|1
|Нью-Инглэнд Революшн
|Вриони Джакомо
|1 1
|Шарлотт
|Вествуд Эшли
|1
|Интер Майами
|Гомес Диего
|1
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1
|Реал Солт-Лейк
|Руис Пабло
|1