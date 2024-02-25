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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Остин
0:1
Второй тайм: 67'
Миннесота Юнайтед
0'
0:1
34' Гол
Лод Робин
56' Желтая карточка
Росалес Джозеф

Ход матча

34'
0:1
Лод Робин
(Чжон Сан Бин)
36'
Касканте Хулио
Вяйсянен Лео
 
56'
 
Росалес Джозеф
58'
Обриан Хадер
Финлей Итан
 
58'
Валенсия Йохан
Галлахер Джон
 
58'
Рубио Диего
Зардес Гьяси
 
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Миннесота Юнайтед
9.92
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4.30
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3.60
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Все Коэффициенты
1
Стувер
Брэд
17
Галлахер
Джон
2
Хеджес
Мэтт
15
Вяйсянен
Лео
23
Колманич
Жан
6
Даниэль
Перейра
8
Ринг
Александр
33
Вольфф
Оуэн
13
Финлей
Итан
9
Зардес
Гьяси
7
Ригони
Эмилиано
97
Сент-Клэр
Дейн
27
Тейлор
Ди
Джей
15
Боксолл
Михаэл
4
Miguel
Tapias
8
Росалес
Джозеф
17
Лод
Робин
20
Трапп
Уилл
31
Дотсон
Хассани
11
Чжон
Сан
Бин
22
Пукки
Теэму
7
Фрагапане
Франко
Остин
4-3-3
Миннесота Юнайтед
4-3-3

История личных встреч

Остин
Миннесота Юнайтед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

М
1:4
М
2:1
М
2:1
М
1:0
М
0:1
М
2:0
М
0:1

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.67

Среднее время на гол

72
135

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1.14

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
78

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лод Робин 1 1
Чжон Сан Бин 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росалес Джозеф 1 0

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Остин - Чикаго Файр 0:1
Остин - Луисвилл Сити 2:2 Остин - Цинциннати 2:1 Остин - Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Лос-Анджелес 2:4 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Остин 6:3 Остин - Хуарес 1:3 Остин - Мазатлан 1:3
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Миннесота Юнайтед - Финикс Райзинг 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1
Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Толука - Миннесота Юнайтед 2:2 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Миннесота Юнайтед
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сент-Луис Сити
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Даллас
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Реал Солт-Лейк
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
8.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Колорадо Рэпидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Хьюстон Динамо
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Остин
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Коламбус Крю
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Орландо Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
ФК Монреаль
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Чикаго Файр
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Нью-Йорк Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Даллас
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Сент-Луис Сити
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Сиэтл Саундерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Колорадо Рэпидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Реал Солт-Лейк
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Миннесота Юнайтед
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Остин
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Хьюстон Динамо
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Интер Майами
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Коламбус Крю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Орландо Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Нью-Йорк Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атланта Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Чикаго Файр
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
5.
Остин
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Хьюстон Динамо
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Колорадо Рэпидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Даллас
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сент-Луис Сити
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лос-Анджелес
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чикаго Файр
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
ФК Монреаль
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Филадельфия Юнион
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Орландо Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шарлотт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Коламбус Крю
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ди Си Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Интер Майами
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нью-Йорк Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 3
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 (1)
Чикаго Файр Гутьеррес Брайан 1 (1)
Интер Майами Гомес Диего 1
Даллас Ильяраменди Асьер 1
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 1
Шарлотт Вествуд Эшли 1
Интер Майами Гомес Диего 1
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1
Реал Солт-Лейк Руис Пабло 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Вяйсянен Лео уходит с поля. Касканте Хулио выходит вместо него
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Миннесота Юнайтед
9.92
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