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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Даллас
1:1
Второй тайм: 68'
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
0:1
6' Гол
Киканович Бенджамин
21' Желтая карточка
Груэсо Карлос
1:1
25' Гол
Ильяраменди Асьер
45' Желтая карточка
Tonhao

Ход матча

6'
0:1
Киканович Бенджамин
(Скахен Джек)
21'
 
Груэсо Карлос
25'
Ильяраменди Асьер
(Джункуа Сэм)
1:1
45'
 
Tonhao
61'
Твумаси Эма
Эндели Герберт
 
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Сан-Хосе Эрткуэйкс
2.90
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3.35
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4.50
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Все Коэффициенты
30
Пас
Мартен
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
29
Джункуа
Сэм
7
Арриола
Пол
18
Фрейзер
Лиам
27
Эндели
Герберт
14
Ильяраменди
Асьер
11
Сили
Данте
77
Камунго
Бернард
23
Logan
Farrington
II
42
Daniel
Fusato1
29
Акапо
Карлос
15
Бисон
Таннер
26
Tonhao
3
Марье
Поль
16
Скахен
Джек
7
Груэсо
Карлос
14
Юилл
Джексон
10
Эспиноса
Кристиан
11
Эбобисс
Жереми
28
Киканович
Бенджамин
Даллас
3-5-2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-3-3

История личных встреч

Даллас
Сан-Хосе Эрткуэйкс

16 матчей

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
50%
11 побед 8 ничьих 0 побед

20 матчей

50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

55%
45%
0 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 12 ничьих 5 побед

36 матчей

22.2%
50%
27.8%
8 побед 18 ничьих 10 побед

Первый тайм

13.9%
55.6%
30.5%
5 побед 20 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.6%
55.6%
13.8%
11 побед 20 ничьих 5 побед

История матчей

М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
4:1
М
1:1
М
1:1
М
3:1
М
2:2
М
0:0
М
4:3
М
1:3
М
0:1
М
1:1
М
0:1
М
0:0
М
2:2
М
2:1
М
0:0
М
1:0
М
0:5
М
1:2
М
2:1
М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
3:3
М
2:1
М
0:0
М
4:2
М
0:2
М
0:0
М
2:0
М
1:2
М
2:2
М
1:1
М
0:0

Голы

Всего голов

21
26

Голов в среднем за матч

1.24
1.37

Среднее время на гол

72
65

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.42
1.12

Среднее время на гол

63
80

Всего голов

48
45

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Тотал матчей

2.5
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

67
72

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ильяраменди Асьер 1 1
Джункуа Сэм 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киканович Бенджамин 1 1
Скахен Джек 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Груэсо Карлос 1 0
Tonhao 1 0

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Даллас - Одд 4:1 Даллас - Мальмё 1:4 Ольборг - Даллас 1:3
Оденсе - Даллас 0:0 Даллас - Интер Майами 1:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Даллас - Остин 1:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2
Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Миннесота Юнайтед
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сент-Луис Сити
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Даллас
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Реал Солт-Лейк
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
8.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Колорадо Рэпидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Хьюстон Динамо
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Остин
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Коламбус Крю
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Орландо Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
ФК Монреаль
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Чикаго Файр
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Нью-Йорк Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Даллас
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Сент-Луис Сити
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Сиэтл Саундерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Колорадо Рэпидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Реал Солт-Лейк
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Миннесота Юнайтед
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Остин
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Хьюстон Динамо
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Интер Майами
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Коламбус Крю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Орландо Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Нью-Йорк Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атланта Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Чикаго Файр
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
5.
Остин
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Хьюстон Динамо
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Колорадо Рэпидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Даллас
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сент-Луис Сити
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лос-Анджелес
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чикаго Файр
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
ФК Монреаль
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Филадельфия Юнион
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Орландо Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шарлотт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Коламбус Крю
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ди Си Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Интер Майами
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нью-Йорк Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 3
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 (1)
Чикаго Файр Гутьеррес Брайан 1 (1)
Интер Майами Гомес Диего 1
Даллас Ильяраменди Асьер 1
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 1
Шарлотт Вествуд Эшли 1
Интер Майами Гомес Диего 1
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1
Реал Солт-Лейк Руис Пабло 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 61'
    Эндели Герберт уходит с поля. Эма Твумаси выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Сан-Хосе Эрткуэйкс
2.90
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3.35
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Даллас
Сан-Хосе Эрткуэйкс
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