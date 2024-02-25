Тур: 1. Стадион: Тойота.
2:1
Конец матча
0'
0:1
6' ГолКиканович Бенджамин
21' Желтая карточкаГруэсо Карлос
1:1
25' ГолИльяраменди Асьер
45' Желтая карточкаTonhao
2:1
90' ГолСили Данте
90'+6
Ход матча
6'
21'
25'
1:1
45'
90'
2:1
30
Пас
Мартен
29
Джункуа
Сэм
18
Фрейзер
Лиам
11
Сили
Данте
29
Акапо
Карлос
15
Бисон
Таннер
26
Tonhao
16
Скахен
Джек
14
Юилл
Джексон
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Полузащитник
-
18 Фрейзер ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сили ДантеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
-
32 Норрис НоланЗащитник
- Полузащитник
-
31 Анса ЮджинНападающий
-
-
-
Главный тренер: Эстевес Нико
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Акапо КарлосЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
26 TonhaoЗащитник
- Защитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
94 Коста ВиторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
31 Preston Judd
-
24 Daniel Munie
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
История личных встреч
Даллас
Сан-Хосе Эрткуэйкс
16 матчей
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
50%
11 побед 8 ничьих 0 побед
20 матчей
50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
55%
45%
0 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 12 ничьих 5 побед
36 матчей
22.2%
50%
27.8%
8 побед 18 ничьих 10 побед
Первый тайм
13.9%
55.6%
30.5%
5 побед 20 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.6%
55.6%
13.8%
11 побед 20 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
26
Голов в среднем за матч
1.24
1.37
Среднее время на гол
72
65
Всего голов
27
19
Голов в среднем за матч
1.42
1.12
Среднее время на гол
63
80
Всего голов
48
45
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Тотал матчей
2.5
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
67
72
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ильяраменди Асьер
|1
|1
|Сили Данте
|1
|1
|Анса Юджин
|0
|0
|Джункуа Сэм
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киканович Бенджамин
|1
|1
|Скахен Джек
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Груэсо Карлос
|1
|0
|Tonhao
|1
|0
Результаты матчей
Даллас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Даллас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Даллас - Одд 4:1 Даллас - Мальмё 1:4 Ольборг - Даллас 1:3
Оденсе - Даллас 0:0 Даллас - Интер Майами 1:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Даллас - Остин 1:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2
Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
Результаты матчей
Даллас
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Даллас
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1:4
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1:4
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|4:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1:4
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|3
|Портленд Тимберс
|Антони
|2
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 (1)
|Портленд Тимберс
|Уильямсон Эрик
|1 (1)
|Чикаго Файр
|Гутьеррес Брайан
|1 (1)
|Нью-Инглэнд Революшн
|Вриони Джакомо
|1 1
|Шарлотт
|Вествуд Эшли
|1
|Спортинг Канзас-Сити
|Расселл Джонни
|1
|Интер Майами
|Гомес Диего
|1
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1