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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Даллас
2:1
Конец матча
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
0:1
6' Гол
Киканович Бенджамин
21' Желтая карточка
Груэсо Карлос
1:1
25' Гол
Ильяраменди Асьер
45' Желтая карточка
Tonhao
2:1
90' Гол
Сили Данте
90'+6
30
Пас
Мартен
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
29
Джункуа
Сэм
7
Арриола
Пол
18
Фрейзер
Лиам
27
Эндели
Герберт
14
Ильяраменди
Асьер
11
Сили
Данте
77
Камунго
Бернард
23
Logan
Farrington
II
42
Daniel
Fusato1
29
Акапо
Карлос
15
Бисон
Таннер
26
Tonhao
3
Марье
Поль
16
Скахен
Джек
7
Груэсо
Карлос
14
Юилл
Джексон
10
Эспиноса
Кристиан
11
Эбобисс
Жереми
28
Киканович
Бенджамин
Даллас
3-5-2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-3-3

История личных встреч

Даллас
Сан-Хосе Эрткуэйкс

16 матчей

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
50%
11 побед 8 ничьих 0 побед

20 матчей

50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

55%
45%
0 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 12 ничьих 5 побед

36 матчей

22.2%
50%
27.8%
8 побед 18 ничьих 10 побед

Первый тайм

13.9%
55.6%
30.5%
5 побед 20 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.6%
55.6%
13.8%
11 побед 20 ничьих 5 побед

История матчей

М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
4:1
М
1:1
М
1:1
М
3:1
М
2:2
М
0:0
М
4:3
М
1:3
М
0:1
М
1:1
М
0:1
М
0:0
М
2:2
М
2:1
М
0:0
М
1:0
М
0:5
М
1:2
М
2:1
М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
3:3
М
2:1
М
0:0
М
4:2
М
0:2
М
0:0
М
2:0
М
1:2
М
2:2
М
1:1
М
0:0

Голы

Всего голов

21
26

Голов в среднем за матч

1.24
1.37

Среднее время на гол

72
65

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.42
1.12

Среднее время на гол

63
80

Всего голов

48
45

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Тотал матчей

2.5
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

67
72

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ильяраменди Асьер 1 1
Сили Данте 1 1
Анса Юджин 0 0
Джункуа Сэм 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киканович Бенджамин 1 1
Скахен Джек 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Груэсо Карлос 1 0
Tonhao 1 0

Результаты матчей

Даллас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Даллас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Даллас - Одд 4:1 Даллас - Мальмё 1:4 Ольборг - Даллас 1:3
Оденсе - Даллас 0:0 Даллас - Интер Майами 1:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Даллас - Остин 1:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2
Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1

Результаты матчей

Даллас
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Даллас
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Лос-Анджелес
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Миннесота Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Даллас
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сент-Луис Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Хьюстон Динамо
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Реал Солт-Лейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Остин
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Колорадо Рэпидс
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Коламбус Крю
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Чикаго Файр
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Орландо Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
ФК Монреаль
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Нью-Йорк Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Даллас
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Лос-Анджелес
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Хьюстон Динамо
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Сент-Луис Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Колорадо Рэпидс
 1:4 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сиэтл Саундерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Реал Солт-Лейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Миннесота Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Остин
 1 0 0 1 1 - 2 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Интер Майами
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Коламбус Крю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Орландо Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Нью-Йорк Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атланта Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Чикаго Файр
 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Реал Солт-Лейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
Остин
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сент-Луис Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Даллас
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лос-Анджелес
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Портленд Тимберс
 4:1 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Колорадо Рэпидс
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Монреаль
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Чикаго Файр
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Орландо Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Филадельфия Юнион
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шарлотт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Коламбус Крю
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ди Си Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Интер Майами
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нью-Йорк Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 3
Портленд Тимберс Антони 2
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 (1)
Портленд Тимберс Уильямсон Эрик 1 (1)
Чикаго Файр Гутьеррес Брайан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 1
Шарлотт Вествуд Эшли 1
Спортинг Канзас-Сити Расселл Джонни 1
Интер Майами Гомес Диего 1
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Родригес получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Джункуа Сэм сделал результативную передачу.
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