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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Портленд Тимберс
4:1
Конец матча
Колорадо Рэпидс
0'
1:0
9' Гол
Уильямсон Эрик
2:0
14' Гол
Антони
3:0
29' Гол
Антони
45' Желтая карточка
Паредес Кристиан
45' Желтая карточка
Бомбито Мойс
4:0
45' Гол в свои ворота
Винс Сэмюэл
49' Желтая карточка
Миллер Камаль
4:1
55' Гол
Харрис Кельвин
59' Желтая карточка
Махсо Андреас
75' Желтая карточка
Михайлович Джордже
90'+5
41
Пантемис
Джеймс
29
Москера
Хуан
18
Макгро
Зак
4
Миллер
Камаль
15
Миллер
Эрик
21
Чара
Диего
19
Уильямсон
Эрик
11
Антони
22
Паредес
Кристиан
30
Santiago
Moreno
27
Асприлья
Дайрон
95
Стеффен
Закари
2
Розенберри
Киган
64
Бомбито
Мойс
5
Махсо
Андреас
3
Винс
Сэмюэл
20
Ронен
Коннор
18
Ларраз
Оливер
10
Михайлович
Джордже
23
Бассетт
Коул
14
Харрис
Кельвин
9
Наварро
Рафа
Портленд Тимберс
4-2-3-1
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1

История личных встреч

Портленд Тимберс
Колорадо Рэпидс

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

93.3%
33.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

30 матчей

43.3%
23.3%
33.4%
13 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

46.7%
33.3%
20%
14 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
33.3%
36.7%
9 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

М
3:2
М
0:0
М
3:0
М
2:0
М
0:1
М
2:0
М
2:2
М
0:1
М
2:2
М
3:3
М
2:0
М
2:3
М
2:1
М
2:1
М
1:0
М
1:0
М
0:0
М
4:1
М
1:2
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
1:0
М
3:0
М
2:2
М
3:0
М
1:0
М
0:3
М
0:1
М
3:1

Голы

Всего голов

26
15

Голов в среднем за матч

1.73
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

1.67
0.93

Среднее время на гол

54
96

Всего голов

51
29

Голов в среднем за матч

1.7
0.97

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

52
93

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антони 2 2
Уильямсон Эрик 1 1
Москера Хуан 0 0
Паредес Кристиан 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Харрис Кельвин 1 1
Ронен Коннор 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Кристиан 1 0
Миллер Камаль 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Махсо Андреас 1 0
Михайлович Джордже 1 0
Бомбито Мойс 1 0

Результаты матчей

Портленд Тимберс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Колорадо Рэпидс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Портленд Тимберс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Колорадо Рэпидс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Финикс Райзинг - Портленд Тимберс 0:1
Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Монтеррей - Портленд Тимберс 1:0 Тигрес - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Хартфорд Атлетик - Колорадо Рэпидс 2:2 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланте - Колорадо Рэпидс 1:5
Керетаро - Колорадо Рэпидс 1:5 Морелия - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Толука - Колорадо Рэпидс 4:1 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0

Результаты матчей

Портленд Тимберс
Колорадо Рэпидс

Точный счет

4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Портленд Тимберс
Колорадо Рэпидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Лос-Анджелес
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Миннесота Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Даллас
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сент-Луис Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Хьюстон Динамо
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Реал Солт-Лейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Остин
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Колорадо Рэпидс
 1 0 0 1 1 - 4 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Коламбус Крю
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Чикаго Файр
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Орландо Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
ФК Монреаль
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Нью-Йорк Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Даллас
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Лос-Анджелес
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Хьюстон Динамо
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Сент-Луис Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Колорадо Рэпидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сиэтл Саундерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Реал Солт-Лейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Миннесота Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Остин
 1 0 0 1 1 - 2 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Интер Майами
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Коламбус Крю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Орландо Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Нью-Йорк Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атланта Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Чикаго Файр
 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Реал Солт-Лейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
Остин
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сент-Луис Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Даллас
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лос-Анджелес
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Колорадо Рэпидс
 1 0 0 1 1 - 4 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Монреаль
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Чикаго Файр
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Орландо Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Филадельфия Юнион
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шарлотт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Коламбус Крю
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ди Си Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Интер Майами
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нью-Йорк Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 3
Портленд Тимберс Антони 2
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 (1)
Портленд Тимберс Уильямсон Эрик 1 (1)
Чикаго Файр Гутьеррес Брайан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 1
Шарлотт Вествуд Эшли 1
Спортинг Канзас-Сити Расселл Джонни 1
Интер Майами Гомес Диего 1
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Судья начинает матч
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