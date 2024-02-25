Тур: 1. Стадион: Провиденс.
4:1
Конец матча
0'
1:0
9' ГолУильямсон Эрик
2:0
14' ГолАнтони
3:0
29' ГолАнтони
45' Желтая карточкаПаредес Кристиан
45' Желтая карточкаБомбито Мойс
4:0
45' Гол в свои воротаВинс Сэмюэл
49' Желтая карточкаМиллер Камаль
4:1
55' ГолХаррис Кельвин
59' Желтая карточкаМахсо Андреас
75' Желтая карточкаМихайлович Джордже
90'+5
Ход матча
9'
1:0
14'
2:0
29'
3:0
45'
45'
45'
4:0
49'
55'
4:1
59'
86'
29
Москера
Хуан
18
Макгро
Зак
15
Миллер
Эрик
21
Чара
Диего
11
Антони
64
Бомбито
Мойс
20
Ронен
Коннор
23
Бассетт
Коул
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мьюз ТрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Tega Ikoba
-
-
24 David Ayala
-
Главный тренер: Невилл Фил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
64 Бомбито МойсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Кабрал КевинПолузащитник
-
77 Япи ДарренНападающий
-
-
-
31 Adam Beaudry
-
Главный тренер: Chris Armas
История личных встреч
Портленд Тимберс
Колорадо Рэпидс
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
93.3%
33.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
30 матчей
43.3%
23.3%
33.4%
13 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
46.7%
33.3%
20%
14 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
30%
33.3%
36.7%
9 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
1.73
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
25
14
Голов в среднем за матч
1.67
0.93
Среднее время на гол
54
96
Всего голов
51
29
Голов в среднем за матч
1.7
0.97
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
52
93
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антони
|2
|2
|Уильямсон Эрик
|1
|1
|Москера Хуан
|0
|0
|Паредес Кристиан
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Харрис Кельвин
|1
|1
|Ронен Коннор
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Кристиан
|1
|0
|Миллер Камаль
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Махсо Андреас
|1
|0
|Михайлович Джордже
|1
|0
|Бомбито Мойс
|1
|0
Результаты матчей
Портленд Тимберс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Колорадо Рэпидс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Портленд Тимберс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Колорадо Рэпидс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Финикс Райзинг - Портленд Тимберс 0:1
Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Монтеррей - Портленд Тимберс 1:0 Тигрес - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Хартфорд Атлетик - Колорадо Рэпидс 2:2 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланте - Колорадо Рэпидс 1:5
Керетаро - Колорадо Рэпидс 1:5 Морелия - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Толука - Колорадо Рэпидс 4:1 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0
Результаты матчей
Портленд Тимберс
Колорадо Рэпидс
Точный счет
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
4:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Портленд Тимберс
Колорадо Рэпидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|3
|Портленд Тимберс
|Антони
|2
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 (1)
|Портленд Тимберс
|Уильямсон Эрик
|1 (1)
|Чикаго Файр
|Гутьеррес Брайан
|1 (1)
|Нью-Инглэнд Революшн
|Вриони Джакомо
|1 1
|Шарлотт
|Вествуд Эшли
|1
|Спортинг Канзас-Сити
|Расселл Джонни
|1
|Интер Майами
|Гомес Диего
|1
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1