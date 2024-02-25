Тур: 22. Стадион: Stadion Puszczy.
2:2
Конец матча
0'
1:0
8' ГолЯкуба Роман
1:1
31' ГолЛавничак Алекс
1:2
40' ГолКурминовски Давид
2:2
63' ГолЗапольник Камиль
87' Желтая карточкаJacub Serafin
90'+4
Ход матча
8'
1:0
31'
40'
63'
2:2
87'
48
Зых
Оливер
22
Крачун
Артур
21
Кой
Михал
70
Хайда
Войцех
25
Налепа
Михал
55
Мата
Луиш
- Основной состав
-
48 Зых ОливерВратарь
- Защитник
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
-
21 Кой МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Jakub Stec
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Муньос ХуанНападающий
-
-
-
-
17 Marek Mroz
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Пуща Неполомице
Заглембе Любин
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крачун Артур
|6 (5)
|0.29
|Lukasz Solowiej
|5 (1)
|0.24
|Семашко Артур
|5
|0.24
|Холевяк Матеуш
|3
|0.14
|Запольник Камиль
|2
|0.1
|Якуба Роман
|2
|0.1
|Piotr Mrozinski
|1
|0.05
|Кой Михал
|1
|0.05
|Кидрич Рок
|1
|0.05
|Вальски Михал
|1
|0.05
|Bartlomiej Poczobut
|1
|0.05
|Konrad Stepien
|0
|0
|Хайда Войцех
|0
|0
|Maciej Firlej
|0
|0
|Marcel Pieczek
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ходына Кацпер
|4 (1)
|0.18
|Вдовяк Матеуш
|4
|0.18
|Курминовски Давид
|4
|0.18
|Лавничак Алекс
|3
|0.14
|Копац Бартош
|2
|0.09
|Маковский Томаш
|2
|0.09
|Муньос Хуан
|2
|0.09
|Булеца Сергей
|1
|0.05
|Дабровски Дамьян
|1
|0.05
|Бохар Дамьян
|1
|0.05
|Bartlomiej Kludka
|1
|0.05
|Mateusz Grzybek
|0
|0
|Пьенько Томаш
|0
|0
Карточки
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крачун Артур
|8
|1
|Jacub Serafin
|7
|0
|Konrad Stepien
|5
|1
|Якуба Роман
|6
|0
|Piotr Mrozinski
|4
|0
|Бартош Якуб
|4
|0
|Запольник Камиль
|4
|0
|Хайда Войцех
|4
|0
|Семашко Артур
|3
|0
|Майчрзак Джордан
|3
|0
|Мешанович Мурис
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|2
|0
|Bartlomiej Poczobut
|2
|0
|Зых Оливер
|2
|0
|Кой Михал
|1
|0
|Lukasz Solowiej
|1
|0
|Hubert Tomalski
|1
|0
|Кидрич Рок
|1
|0
|Kacper Cichon
|1
|0
|Igor Pieprzyca
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|4
|1
|Bartlomiej Kludka
|4
|1
|Mateusz Grzybek
|3
|1
|Копац Бартош
|4
|0
|Полетанович Марко
|4
|0
|Ходына Кацпер
|3
|0
|Диудис Сократис
|1
|1
|Возняк Аркадиуш
|2
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Бурич Ясмин
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Курминовски Давид
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Крук Камиль
|1
|0
|Пьенько Томаш
|1
|0
Результаты матчей
Пуща Неполомице
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Заглембе Любин
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
10
7
Пуща Неполомице
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Заглембе Любин
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
0% (0)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
21
8
Упущенные победы
4
10
Пуща Неполомице
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
24% (5)
24% (5)
Заглембе Любин
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (7)
23% (5)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
9% (2)
50% (11)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
23
9
Упущенные победы
14
17
Голы по времени матча
Забито
16
13
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 15
1
6%
2
15%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
2
13%
4
31%
46-60
6
38%
0
0%
61-75
1
6%
3
23%
76-90
Пропущено
16
23
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
1
6%
5
22%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
4
25%
4
17%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
2
13%
6
26%
61-75
6
38%
2
9%
76-90
Забито
12
13
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
3
25%
4
31%
76-90
Пропущено
23
12
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
9%
4
33%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
1
4%
4
33%
61-75
9
39%
3
25%
76-90
Забито
28
26
13 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 11
3 Не забивали 5
4
14%
2
8%
1-15
5
18%
2
8%
16-30
4
14%
6
23%
31-45
3
11%
7
27%
46-60
8
29%
2
8%
61-75
4
14%
7
27%
76-90
Пропущено
39
35
16 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 16
3
8%
9
26%
1-15
5
13%
4
11%
16-30
8
21%
4
11%
31-45
5
13%
3
9%
46-60
3
8%
10
29%
61-75
15
38%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Пуща Неполомице
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Легия - Пуща Неполомице 1:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Заглембе Сосновец - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Гурник Ленчна 2:1
Пуща Неполомице - Гарбарния Краков 3:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 3:0 Скерневице - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Чарни Поланец 2:2 Пуща Неполомице - Брук-Бет Термалица 2:1 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 3:0 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Сталь Жешув - Пуща Неполомице 1:0 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2
Заглембе Любин
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Заглембе Любин - Краковия 1:1 Лех - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Динамо Батуми 1:1 Заглембе Любин - ЛНЗ Черкасcы 1:1
Вардар - Заглембе Любин 0:4 Заглембе Любин - Левски Крумовград 1:1 Заглембе Любин - Копер 2:0 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Легия 0:3 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 Сокол Клечев - Заглембе Любин 2:3 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0
Результаты матчей
Пуща Неполомице
Заглембе Любин
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
1:0
3 раза 27%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
8 раз 73%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
4:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
6 раз 55%
0
4 раза 36%
1
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 48%
2
6 раз 29%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%
1
9 раз 41%
2
8 раз 36%
0
5 раз 23%
Тоталы голов в матче
Пуща Неполомице
Заглембе Любин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
56
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
74
37
65
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
175
813
814
219
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (7)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|10 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 8
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 7
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 5