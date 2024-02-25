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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Пуща Неполомице
2:2
Конец матча
Заглембе Любин
0'
1:0
8' Гол
Якуба Роман
1:1
31' Гол
Лавничак Алекс
1:2
40' Гол
Курминовски Давид
2:2
63' Гол
Запольник Камиль
87' Желтая карточка
Jacub Serafin
90'+4
48
Зых
Оливер
67
Ревенко
Иоан-Кэлин
22
Крачун
Артур
3
Якуба
Роман
21
Кой
Михал
14
Jacub
Serafin
5
Konrad
Stepien
16
Вальски
Михал
70
Хайда
Войцех
9
Семашко
Артур
25
Запольник
Камиль
87
Диудис
Сократис
2
Копац
Бартош
25
Налепа
Михал
5
Лавничак
Алекс
55
Мата
Луиш
20
Полетанович
Марко
8
Дабровски
Дамьян
7
Ходына
Кацпер
16
Булеца
Сергей
21
Пьенько
Томаш
90
Курминовски
Давид
Пуща Неполомице
4-2-3-1
Заглембе Любин
4-2-3-1

История личных встреч

Пуща Неполомице
Заглембе Любин

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Э
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крачун Артур 6 (5) 0.29
Lukasz Solowiej 5 (1) 0.24
Семашко Артур 5 0.24
Холевяк Матеуш 3 0.14
Запольник Камиль 2 0.1
Якуба Роман 2 0.1
Piotr Mrozinski 1 0.05
Кой Михал 1 0.05
Кидрич Рок 1 0.05
Вальски Михал 1 0.05
Bartlomiej Poczobut 1 0.05
Konrad Stepien 0 0
Хайда Войцех 0 0
Maciej Firlej 0 0
Marcel Pieczek 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ходына Кацпер 4 (1) 0.18
Вдовяк Матеуш 4 0.18
Курминовски Давид 4 0.18
Лавничак Алекс 3 0.14
Копац Бартош 2 0.09
Маковский Томаш 2 0.09
Муньос Хуан 2 0.09
Булеца Сергей 1 0.05
Дабровски Дамьян 1 0.05
Бохар Дамьян 1 0.05
Bartlomiej Kludka 1 0.05
Mateusz Grzybek 0 0
Пьенько Томаш 0 0

Карточки

Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крачун Артур 8 1
Jacub Serafin 7 0
Konrad Stepien 5 1
Якуба Роман 6 0
Piotr Mrozinski 4 0
Бартош Якуб 4 0
Запольник Камиль 4 0
Хайда Войцех 4 0
Семашко Артур 3 0
Майчрзак Джордан 3 0
Мешанович Мурис 2 0
Холевяк Матеуш 2 0
Bartlomiej Poczobut 2 0
Зых Оливер 2 0
Кой Михал 1 0
Lukasz Solowiej 1 0
Hubert Tomalski 1 0
Кидрич Рок 1 0
Kacper Cichon 1 0
Igor Pieprzyca 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 4 1
Bartlomiej Kludka 4 1
Mateusz Grzybek 3 1
Копац Бартош 4 0
Полетанович Марко 4 0
Ходына Кацпер 3 0
Диудис Сократис 1 1
Возняк Аркадиуш 2 0
Дабровски Дамьян 2 0
Бурич Ясмин 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Курминовски Давид 1 0
Маковский Томаш 1 0
Крук Камиль 1 0
Пьенько Томаш 1 0

Результаты матчей

Пуща Неполомице
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Заглембе Любин
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

10
7
Пуща Неполомице
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Заглембе Любин
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
0% (0)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

21
8

Упущенные победы

4
10
Пуща Неполомице
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
24% (5)
24% (5)
Заглембе Любин
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (7)
23% (5)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
9% (2)
50% (11)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

23
9

Упущенные победы

14
17

Голы по времени матча

Забито

16
13
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 15
1
6%
2
15%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
2
13%
4
31%
46-60
6
38%
0
0%
61-75
1
6%
3
23%
76-90

Пропущено

16
23
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
1
6%
5
22%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
4
25%
4
17%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
2
13%
6
26%
61-75
6
38%
2
9%
76-90

Забито

12
13
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
3
25%
4
31%
76-90

Пропущено

23
12
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
9%
4
33%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
1
4%
4
33%
61-75
9
39%
3
25%
76-90

Забито

28
26
13 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 11
3 Не забивали 5
4
14%
2
8%
1-15
5
18%
2
8%
16-30
4
14%
6
23%
31-45
3
11%
7
27%
46-60
8
29%
2
8%
61-75
4
14%
7
27%
76-90

Пропущено

39
35
16 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 16
3
8%
9
26%
1-15
5
13%
4
11%
16-30
8
21%
4
11%
31-45
5
13%
3
9%
46-60
3
8%
10
29%
61-75
15
38%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Пуща Неполомице
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Легия - Пуща Неполомице 1:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Заглембе Сосновец - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Гурник Ленчна 2:1
Пуща Неполомице - Гарбарния Краков 3:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 3:0 Скерневице - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Чарни Поланец 2:2 Пуща Неполомице - Брук-Бет Термалица 2:1 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 3:0 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Сталь Жешув - Пуща Неполомице 1:0 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2
Заглембе Любин
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Заглембе Любин - Краковия 1:1 Лех - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Динамо Батуми 1:1 Заглембе Любин - ЛНЗ Черкасcы 1:1
Вардар - Заглембе Любин 0:4 Заглембе Любин - Левски Крумовград 1:1 Заглембе Любин - Копер 2:0 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Легия 0:3 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 Сокол Клечев - Заглембе Любин 2:3 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0

Результаты матчей

Пуща Неполомице
Заглембе Любин

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
1:0
3 раза 27%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
8 раз 73%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

4:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
6 раз 55%
0
4 раза 36%
1
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 48%
2
6 раз 29%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%
1
9 раз 41%
2
8 раз 36%
0
5 раз 23%

Тоталы голов в матче

Пуща Неполомице
Заглембе Любин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
1
5
6
1.5
2
9
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
4
3
7
1.5
6
5
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
17
5
8
13
1.5
8
14
2
19
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 22 12 6 4 50 - 31 42
2.
Шленск Вроцлав
 22 12 6 4 31 - 17 42
3.
Лех
 22 11 7 4 36 - 26 40
4.
Погонь Щецин
 22 12 3 7 43 - 25 39
5.
Ракув
 21 10 6 5 39 - 25 36
6.
Легия
 21 10 6 5 31 - 24 36
7.
Гурник Забже
 21 9 5 7 28 - 23 32
8.
Сталь Мелец
 21 8 5 8 28 - 30 29
9.
Заглембе Любин
 22 7 6 9 25 - 36 27
10.
Краковия
 22 5 11 6 29 - 29 26
11.
Видзев Лодзь
 21 7 4 10 25 - 30 25
12.
Пяст
 21 4 13 4 20 - 20 25
13.
Радомяк Радом
 21 6 6 9 24 - 33 24
14.
Варта Познань
 21 5 8 8 22 - 27 23
15.
Пуща Неполомице
 21 5 7 9 28 - 39 22
16.
Корона Кельце
 20 4 9 7 22 - 25 21
17.
Рух Хожув
 22 1 12 9 23 - 36 15
18.
ЛКС Лодзь
 21 2 4 15 16 - 44 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 11 8 3 0 24 - 5 27
2.
Ягеллония Белосток
 11 8 2 1 28 - 10 26
3.
Лех
 12 7 3 2 24 - 12 24
4.
Легия
 11 6 3 2 19 - 10 21
5.
Гурник Забже
 10 6 2 2 12 - 7 20
6.
Сталь Мелец
 10 5 3 2 17 - 11 18
7.
Шленск Вроцлав
 11 5 3 3 15 - 9 18
8.
Погонь Щецин
 11 5 2 4 25 - 20 17
9.
Пуща Неполомице
 11 4 5 2 16 - 16 17
10.
Заглембе Любин
 11 4 4 3 12 - 13 16
11.
Видзев Лодзь
 10 5 0 5 11 - 14 15
12.
Пяст
 10 3 5 2 11 - 9 14
13.
Краковия
 11 3 5 3 21 - 19 14
14.
Корона Кельце
 9 3 4 2 14 - 11 13
15.
Радомяк Радом
 11 2 5 4 12 - 15 11
16.
ЛКС Лодзь
 11 2 4 5 10 - 21 10
17.
Варта Познань
 10 2 3 5 8 - 12 9
18.
Рух Хожув
 11 1 6 4 11 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 11 7 3 1 16 - 8 24
2.
Погонь Щецин
 11 7 1 3 18 - 5 22
3.
Лех
 10 4 4 2 12 - 14 16
4.
Ягеллония Белосток
 11 4 4 3 22 - 21 16
5.
Легия
 10 4 3 3 12 - 14 15
6.
Варта Познань
 11 3 5 3 14 - 15 14
7.
Радомяк Радом
 10 4 1 5 12 - 18 13
8.
Гурник Забже
 11 3 3 5 16 - 16 12
9.
Краковия
 11 2 6 3 8 - 10 12
10.
Сталь Мелец
 11 3 2 6 11 - 19 11
11.
Заглембе Любин
 11 3 2 6 13 - 23 11
12.
Пяст
 11 1 8 2 9 - 11 11
13.
Видзев Лодзь
 11 2 4 5 14 - 16 10
14.
Ракув
 10 2 3 5 15 - 20 9
15.
Корона Кельце
 11 1 5 5 8 - 14 8
16.
Рух Хожув
 11 0 6 5 12 - 20 6
17.
Пуща Неполомице
 10 1 2 7 12 - 23 5
18.
ЛКС Лодзь
 10 0 0 10 6 - 23 0
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Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (7)
Сталь Мелец Шкурин Илья 10 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
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Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 8
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Лех Муравски Радослав 1 7
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 7
Легия Енджейчик Артур 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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