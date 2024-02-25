Тур: 27. Стадион: Ян Брейдель.
Ход матча
18'
1:0
56'
14
Мейер
Бьорн
10
Ветлесен
Уго
20
Ванакен
Ханс
32
Нуса
Антонио
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
23
Ритс
Матс
11
Азар
Торган
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
- Полузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
32 Нуса АнтониоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Азар ТорганНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
-
20 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ример Брайн
История личных встреч
Брюгге
Андерлехт
27 матчей
66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
63%
37%
17 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
40.7%
3.7%
15 побед 11 ничьих 0 побед
32 матча
40.6%
59.4%
0 побед 13 ничьих 19 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 16 ничьих 16 побед
Второй тайм
40.6%
59.4%
0 побед 13 ничьих 20 побед
59 матчей
30.5%
37.3%
32.2%
18 побед 22 ничьи 19 побед
Первый тайм
28.8%
44.1%
27.1%
17 побед 26 ничьих 16 побед
Второй тайм
25.4%
40.7%
33.9%
15 побед 24 ничьи 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
53
29
Голов в среднем за матч
1.83
0.97
Среднее время на гол
49
93
Всего голов
50
33
Голов в среднем за матч
1.67
1.14
Среднее время на гол
54
79
Всего голов
103
62
Голов в среднем за матч
1.75
1.05
Тотал матчей
2.5
55
Больше 93%
Меньше 7%
4
47
Больше 80%
Меньше 20%
12
33
Больше 56%
Меньше 44%
26
19
Больше 32%
Меньше 68%
40
7
Больше 12%
Меньше 88%
52
3
Больше 5%
Меньше 95%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
58
Среднее время на гол
51
85
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригеш Тьяго
|16 (6)
|0.59
|Сков-Ольсен Андреас
|9 (1)
|0.33
|Синкернагель Филип
|6
|0.22
|Ютгла Ферран
|6
|0.22
|Ванакен Ханс
|4
|0.15
|Мехеле Брэндон
|4
|0.15
|Нуса Антонио
|3
|0.11
|Кюйпер Максим
|2
|0.07
|Бушанан Тажон
|2
|0.07
|Нильсен Каспер
|2
|0.07
|Скораш Михал
|0
|0
|Саббе Кириани
|0
|0
|Ветлесен Уго
|0
|0
|Спилеерс Йорне
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|14 (3)
|0.52
|Дольберг Каспер
|12 (2)
|0.44
|Васкес Луис
|6 (1)
|0.22
|Струйкенс Марио
|4
|0.15
|Леони Тео
|3
|0.11
|Азар Торган
|3
|0.11
|Амузу Френсис
|3
|0.11
|Вертонген Ян
|2
|0.07
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.04
|Дилейни Томас
|1
|0.04
|Патрис Луи
|1
|0.04
|Версхарен Яри
|0
|0
|Сарделла Киллиан
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригеш Тьяго
|4
|1
|Ветлесен Уго
|5
|0
|Ванакен Ханс
|3
|1
|Кюйпер Максим
|3
|1
|Одои Денис
|4
|0
|Рафаэль Онедика
|4
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Мехеле Брэндон
|3
|0
|Баланта Эдер
|3
|0
|Скораш Михал
|3
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Нильсен Каспер
|2
|0
|Синкернагель Филип
|2
|0
|Спилеерс Йорне
|2
|0
|Боята Дедрик
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Ордоньес Хоэль
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебаст Зено
|6
|1
|Сарделла Киллиан
|4
|0
|Патрис Луи
|4
|0
|Леони Тео
|4
|0
|Струйкенс Марио
|4
|0
|Дрейер Андерс
|2
|1
|Вертонген Ян
|3
|0
|Дилейни Томас
|3
|0
|Ритс Матс
|2
|0
|Азар Торган
|2
|0
|Аугустинссон Людвиг
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Арнстад Кристиан
|2
|0
|Васкес Луис
|2
|0
|Brian Riemer
|2
|0
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Ангуло Нильсон
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Андерлехт
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
7
10
Брюгге
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Андерлехт
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
19
29
Брюгге
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
46% (12)
15% (4)
Андерлехт
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (9)
27% (7)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
31% (8)
42% (11)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
26
39
Голы по времени матча
Забито
30
21
12 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
3
10%
3
14%
1-15
5
17%
5
24%
16-30
4
13%
3
14%
31-45
4
13%
2
10%
46-60
6
20%
3
14%
61-75
8
27%
5
24%
76-90
Пропущено
12
18
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
1
8%
2
11%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
3
25%
3
17%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
3
25%
2
11%
61-75
2
17%
5
28%
76-90
Забито
23
29
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
4
17%
4
14%
1-15
3
13%
1
3%
16-30
5
22%
6
21%
31-45
4
17%
7
24%
46-60
5
22%
4
14%
61-75
2
9%
7
24%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
8%
3
25%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
1
8%
4
33%
61-75
4
31%
1
8%
76-90
Забито
53
50
24 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 16
3 Не забивали 1
7
13%
7
14%
1-15
8
15%
6
12%
16-30
9
17%
9
18%
31-45
8
15%
9
18%
46-60
11
21%
7
14%
61-75
10
19%
12
24%
76-90
Пропущено
25
30
11 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 21
2
8%
5
17%
1-15
4
16%
4
13%
16-30
5
20%
4
13%
31-45
4
16%
5
17%
46-60
4
16%
6
20%
61-75
6
24%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1
Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 Брюгге - Гент 2:0 Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Мехелен - Брюгге 0:0 Брюгге - Зульте-Варегем 4:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бешикташ - Брюгге 0:5 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Брюгге - Лугано 2:0
Андерлехт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Гент 1:0 Мехелен - Андерлехт 2:2
Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Аль-Ахли Триполи 0:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Генк 2:1 Антверпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Вестерло - Андерлехт 1:3 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Гент - Андерлехт 1:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Ла Лувьер - Андерлехт 0:1 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Андерлехт 3:2
Результаты матчей
Брюгге
Андерлехт
Точный счет
1:1
4 раза 31%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:3
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 23%
2:1
5 раз 19%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
1:3
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 46%
0
3 раза 12%
2
3 раза 12%
4
3 раза 12%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
2
10 раз 38%
1
8 раз 31%
3
5 раз 19%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Андерлехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
85
103
58
310
310
211
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
121
310
76
310
49
310
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
233
Больше Меньше
251
1115
179
818
719
620
224
323
125
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|19
|5
|2
|57 - 28
|62
|2.
|0:1
|27
|15
|9
|3
|52 - 29
|54
|3.
|1:0
|27
|13
|9
|5
|55 - 24
|48
|4.
|26
|12
|8
|6
|48 - 24
|44
|5.
|27
|11
|10
|6
|49 - 27
|43
|6.
|26
|11
|9
|6
|43 - 31
|42
|7.
|26
|12
|4
|10
|36 - 31
|40
|8.
|27
|11
|6
|10
|33 - 30
|39
|9.
|27
|9
|10
|8
|33 - 41
|37
|10.
|27
|7
|8
|12
|40 - 49
|29
|11.
|26
|6
|10
|10
|24 - 36
|28
|12.
|27
|6
|8
|13
|32 - 42
|26
|13.
|27
|6
|7
|14
|25 - 43
|25
|14.
|27
|5
|8
|14
|29 - 57
|23
|15.
|26
|6
|3
|17
|23 - 51
|21
|16.
|27
|4
|6
|17
|18 - 54
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|13
|10
|3
|0
|29 - 12
|33
|2.
|13
|10
|2
|1
|31 - 14
|32
|3.
|1:0
|14
|8
|6
|0
|32 - 11
|30
|4.
|13
|8
|4
|1
|30 - 9
|28
|5.
|14
|7
|4
|3
|16 - 13
|25
|6.
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|7.
|13
|6
|5
|2
|27 - 16
|23
|8.
|14
|6
|4
|4
|19 - 11
|22
|9.
|13
|5
|6
|2
|27 - 14
|21
|10.
|14
|6
|3
|5
|20 - 23
|21
|11.
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|12.
|13
|5
|1
|7
|20 - 25
|16
|13.
|13
|4
|4
|5
|18 - 13
|16
|14.
|14
|3
|6
|5
|15 - 25
|15
|15.
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
|16.
|13
|3
|2
|8
|14 - 26
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|3
|1
|26 - 14
|30
|2.
|14
|6
|4
|4
|22 - 13
|22
|3.
|0:1
|14
|5
|6
|3
|23 - 17
|21
|4.
|13
|5
|4
|4
|16 - 15
|19
|5.
|1:0
|13
|5
|3
|5
|23 - 13
|18
|6.
|13
|5
|2
|6
|15 - 16
|17
|7.
|13
|5
|2
|6
|14 - 19
|17
|8.
|13
|4
|4
|5
|18 - 15
|16
|9.
|14
|2
|7
|5
|20 - 24
|13
|10.
|13
|2
|6
|5
|17 - 28
|12
|11.
|13
|2
|5
|6
|14 - 26
|11
|12.
|13
|3
|1
|9
|9 - 25
|10
|13.
|14
|2
|4
|8
|14 - 29
|10
|14.
|13
|2
|2
|9
|14 - 32
|8
|15.
|14
|1
|3
|10
|8 - 33
|6
|16.
|13
|0
|4
|9
|5 - 20
|4
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|19
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (6)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|9
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|8