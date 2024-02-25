  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Брюгге
1:0
Второй тайм: 61'
Андерлехт
0'
1:0
18' Гол
Ютгла Ферран
56' Желтая карточка
Сарделла Киллиан

Ход матча

18'
Ютгла Ферран
(Ванакен Ханс)
1:0
52'
 
Леони Тео
Версхарен Яри
56'
 
Сарделла Киллиан
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Андерлехт
3.95
5.85
Реклама, olimp.bet
4.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Миньоле
Симон
55
Кюйпер
Максим
58
Спилеерс
Йорне
44
Мехеле
Брэндон
14
Мейер
Бьорн
27
Нильсен
Каспер
10
Ветлесен
Уго
7
Сков-Ольсен
Андреас
20
Ванакен
Ханс
32
Нуса
Антонио
9
Ютгла
Ферран
1
Шмейхель
Каспер
54
Сарделла
Киллиан
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
15
Аугустинссон
Людвиг
10
Версхарен
Яри
23
Ритс
Матс
29
Струйкенс
Марио
36
Дрейер
Андерс
12
Дольберг
Каспер
11
Азар
Торган
Брюгге
4-2-3-1
Андерлехт
4-3-3

История личных встреч

Брюгге
Андерлехт

27 матчей

66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

63%
37%
17 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
40.7%
3.7%
15 побед 11 ничьих 0 побед

32 матча

40.6%
59.4%
0 побед 13 ничьих 19 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 16 ничьих 16 побед

Второй тайм

40.6%
59.4%
0 побед 13 ничьих 20 побед

59 матчей

30.5%
37.3%
32.2%
18 побед 22 ничьи 19 побед

Первый тайм

28.8%
44.1%
27.1%
17 побед 26 ничьих 16 побед

Второй тайм

25.4%
40.7%
33.9%
15 побед 24 ничьи 20 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПОЗЧТ
1:1
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПОЗЧТ
3:3
ПОЗЧТ
2:2
ПДА
2:1
ПДА
3:0
ПДА
1:2
К
0:2
ПДА
2:1
ПОЗЧТ
1:0
ПОЗЧТ
2:3
ПДА
2:2
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
5:0
ПДА
0:0
ЛППОЧГ
1:1
ЛППОЧГ
2:0
ЛП
0:0
ЛП
2:1
ЛП
4:0
ЛП
1:0
ЛП
1:4
ЛП
3:1
ЛЖ
3:1
ЛЖ
2:1
КБ
2:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:2
ЛЖ
0:1
ЛЖ
3:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
4:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
6:1
ЛЖ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

53
29

Голов в среднем за матч

1.83
0.97

Среднее время на гол

49
93

Всего голов

50
33

Голов в среднем за матч

1.67
1.14

Среднее время на гол

54
79

Всего голов

103
62

Голов в среднем за матч

1.75
1.05

Тотал матчей

2.5
55
Больше 93%
Меньше 7%
4
47
Больше 80%
Меньше 20%
12
33
Больше 56%
Меньше 44%
26
19
Больше 32%
Меньше 68%
40
7
Больше 12%
Меньше 88%
52
3
Больше 5%
Меньше 95%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
58

Среднее время на гол

51
85

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригеш Тьяго 16 (6) 0.59
Сков-Ольсен Андреас 9 (1) 0.33
Синкернагель Филип 6 0.22
Ютгла Ферран 6 0.22
Ванакен Ханс 4 0.15
Мехеле Брэндон 4 0.15
Нуса Антонио 3 0.11
Кюйпер Максим 2 0.07
Бушанан Тажон 2 0.07
Нильсен Каспер 2 0.07
Скораш Михал 0 0
Саббе Кириани 0 0
Ветлесен Уго 0 0
Спилеерс Йорне 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 14 (3) 0.52
Дольберг Каспер 12 (2) 0.44
Васкес Луис 6 (1) 0.22
Струйкенс Марио 4 0.15
Леони Тео 3 0.11
Азар Торган 3 0.11
Амузу Френсис 3 0.11
Вертонген Ян 2 0.07
Н'Диайе Мусса 1 0.04
Дилейни Томас 1 0.04
Патрис Луи 1 0.04
Версхарен Яри 0 0
Сарделла Киллиан 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Ритс Матс 0 0
Арнстад Кристиан 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригеш Тьяго 4 1
Ветлесен Уго 5 0
Ванакен Ханс 3 1
Кюйпер Максим 3 1
Одои Денис 4 0
Рафаэль Онедика 4 0
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Мехеле Брэндон 3 0
Баланта Эдер 3 0
Скораш Михал 3 0
Миньоле Симон 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Синкернагель Филип 2 0
Спилеерс Йорне 2 0
Боята Дедрик 1 0
Яремчук Роман 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Ордоньес Хоэль 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дебаст Зено 6 1
Сарделла Киллиан 4 0
Патрис Луи 4 0
Леони Тео 4 0
Струйкенс Марио 4 0
Дрейер Андерс 2 1
Вертонген Ян 3 0
Дилейни Томас 3 0
Ритс Матс 2 0
Азар Торган 2 0
Аугустинссон Людвиг 2 0
Флипс Алексис 2 0
Арнстад Кристиан 2 0
Васкес Луис 2 0
Brian Riemer 2 0
Шмейхель Каспер 1 0
Диавара Амаду 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Ангуло Нильсон 1 0

Результаты матчей

Брюгге
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Андерлехт
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

7
10
Брюгге
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Андерлехт
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

19
29
Брюгге
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
46% (12)
15% (4)
Андерлехт
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (9)
27% (7)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
31% (8)
42% (11)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

26
39

Голы по времени матча

Забито

30
21
12 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
3
10%
3
14%
1-15
5
17%
5
24%
16-30
4
13%
3
14%
31-45
4
13%
2
10%
46-60
6
20%
3
14%
61-75
8
27%
5
24%
76-90

Пропущено

12
18
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
1
8%
2
11%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
3
25%
3
17%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
3
25%
2
11%
61-75
2
17%
5
28%
76-90

Забито

23
29
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
4
17%
4
14%
1-15
3
13%
1
3%
16-30
5
22%
6
21%
31-45
4
17%
7
24%
46-60
5
22%
4
14%
61-75
2
9%
7
24%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
8%
3
25%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
1
8%
4
33%
61-75
4
31%
1
8%
76-90

Забито

53
50
24 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 16
3 Не забивали 1
7
13%
7
14%
1-15
8
15%
6
12%
16-30
9
17%
9
18%
31-45
8
15%
9
18%
46-60
11
21%
7
14%
61-75
10
19%
12
24%
76-90

Пропущено

25
30
11 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 21
2
8%
5
17%
1-15
4
16%
4
13%
16-30
5
20%
4
13%
31-45
4
16%
5
17%
46-60
4
16%
6
20%
61-75
6
24%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1
Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 Брюгге - Гент 2:0 Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Мехелен - Брюгге 0:0 Брюгге - Зульте-Варегем 4:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бешикташ - Брюгге 0:5 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Брюгге - Лугано 2:0
Андерлехт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Гент 1:0 Мехелен - Андерлехт 2:2
Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Аль-Ахли Триполи 0:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Генк 2:1 Антверпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Вестерло - Андерлехт 1:3 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Гент - Андерлехт 1:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Ла Лувьер - Андерлехт 0:1 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Андерлехт 3:2

Результаты матчей

Брюгге
Андерлехт

Точный счет

1:1
4 раза 31%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:3
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 23%
2:1
5 раз 19%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
1:3
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 46%
0
3 раза 12%
2
3 раза 12%
4
3 раза 12%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
2
10 раз 38%
1
8 раз 31%
3
5 раз 19%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Андерлехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
5
1.5
10
3
5
8
2.5
3
10
3
10
3.5
2
11
1
12
4.5
1
12
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
3
10
1.5
7
6
3
10
2.5
4
9
3
10
3.5
2
11
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
3
0.5
Больше Меньше
25
1
11
15
1.5
17
9
8
18
2.5
7
19
6
20
3.5
2
24
3
23
4.5
1
25
2
24
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 26 19 5 2 57 - 28 62
2.
Андерлехт
 0:1 27 15 9 3 52 - 29 54
3.
Брюгге
 1:0 27 13 9 5 55 - 24 48
4.
Антверпен
 26 12 8 6 48 - 24 44
5.
Генк
 27 11 10 6 49 - 27 43
6.
Гент
 26 11 9 6 43 - 31 42
7.
Серкль Брюгге
 26 12 4 10 36 - 31 40
8.
Мехелен
 27 11 6 10 33 - 30 39
9.
Сент-Трейден
 27 9 10 8 33 - 41 37
10.
Вестерло
 27 7 8 12 40 - 49 29
11.
Стандард
 26 6 10 10 24 - 36 28
12.
АХ Лёвен
 27 6 8 13 32 - 42 26
13.
Спортинг Шарлеруа
 27 6 7 14 25 - 43 25
14.
РВДМ 47
 27 5 8 14 29 - 57 23
15.
Эйпен
 26 6 3 17 23 - 51 21
16.
Кортрейк
 27 4 6 17 18 - 54 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 0:1 13 10 3 0 29 - 12 33
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 13 10 2 1 31 - 14 32
3.
Брюгге
 1:0 14 8 6 0 32 - 11 30
4.
Антверпен
 13 8 4 1 30 - 9 28
5.
Сент-Трейден
 14 7 4 3 16 - 13 25
6.
Серкль Брюгге
 13 7 2 4 21 - 15 23
7.
Гент
 13 6 5 2 27 - 16 23
8.
Мехелен
 14 6 4 4 19 - 11 22
9.
Генк
 13 5 6 2 27 - 14 21
10.
Спортинг Шарлеруа
 14 6 3 5 20 - 23 21
11.
Стандард
 13 4 5 4 10 - 10 17
12.
Вестерло
 13 5 1 7 20 - 25 16
13.
АХ Лёвен
 13 4 4 5 18 - 13 16
14.
РВДМ 47
 14 3 6 5 15 - 25 15
15.
Кортрейк
 13 3 3 7 10 - 21 12
16.
Эйпен
 13 3 2 8 14 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 13 9 3 1 26 - 14 30
2.
Генк
 14 6 4 4 22 - 13 22
3.
Андерлехт
 0:1 14 5 6 3 23 - 17 21
4.
Гент
 13 5 4 4 16 - 15 19
5.
Брюгге
 1:0 13 5 3 5 23 - 13 18
6.
Серкль Брюгге
 13 5 2 6 15 - 16 17
7.
Мехелен
 13 5 2 6 14 - 19 17
8.
Антверпен
 13 4 4 5 18 - 15 16
9.
Вестерло
 14 2 7 5 20 - 24 13
10.
Сент-Трейден
 13 2 6 5 17 - 28 12
11.
Стандард
 13 2 5 6 14 - 26 11
12.
Эйпен
 13 3 1 9 9 - 25 10
13.
АХ Лёвен
 14 2 4 8 14 - 29 10
14.
РВДМ 47
 13 2 2 9 14 - 32 8
15.
Кортрейк
 14 1 3 10 8 - 33 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 13 0 4 9 5 - 20 4
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 19
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 14 (6)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 9
Юнион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 56'
    Сарделла Киллиан получил желтую карточку от судьи
  • 52'
    Версхарен Яри уходит с поля. Леони Тео выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Азар Торган сделал результативную передачу.
  • 27'
    Г О О О О Л - Дольберг Каспер бьет в цель!
  • 18'
    Ванакен Ханс сделал результативную передачу.
  • 18'
    Г О О О О Л - Ютгла Ферран бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 59% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.69. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.69 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Андерлехт
3.95
5.85
Реклама, olimp.bet
4.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Брюгге 1:0 Андерлехт онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Брюгге
Андерлехт
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный