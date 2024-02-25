Тур: 25. Стадион: Корнаредо.
0'
20' Желтая карточкаМахмуд Хадж
24' Желтая карточкаКрюезиу Мирлинд
1:0
25' ПенальтиВляди Шкельчим
29' Желтая карточкаCheveyo Tsawa
33' Желтая карточкаКонсейсау Родригу
Ход матча
20'
24'
25'
1:0
29'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
25
Бислими
Уран
29
Махмуд
Хадж
18
Маю
Хишам
25
Бреше
Янник
44
Данте
Амаду
12
Мэтью
Ифиний
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Serif Berbic
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мурат Урал
История личных встреч
Лугано
Цюрих
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.1%
68.4%
8 побед 13 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед
35 матчей
37.1%
22.9%
40%
13 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
25.7%
45.7%
28.6%
9 побед 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
22.9%
48.6%
28.5%
8 побед 17 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
20
Голов в среднем за матч
0.84
1.25
Среднее время на гол
106
72
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
1.69
0.84
Среднее время на гол
53
106
Всего голов
43
36
Голов в среднем за матч
1.23
1.03
Тотал матчей
2.5
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
73
87
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|9 (1)
|0.36
|Вляди Шкельчим
|5 (1)
|0.2
|Штеффен Ренато
|4
|0.16
|Бислими Уран
|4
|0.16
|Саббатини Хонатан
|3
|0.12
|Киминьяни Янис
|3
|0.12
|Махмуд Хадж
|3
|0.12
|Хайдари Альбиан
|2
|0.08
|Крешник Хайризи
|2
|0.08
|Боттани Маттиа
|1
|0.04
|Мацек Роман
|1
|0.04
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0.04
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.04
|Бабич Борис
|1
|0.04
|Эспиноса Джон
|1
|0.04
|Маркеш Мартим
|1
|0.04
|Эль-Вафи Айман
|1
|0.04
|Гргич Анто
|0
|0
|Дуррер Адриан
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркезано Антонио
|9 (1)
|0.36
|Окита Жонатан
|9 (2)
|0.36
|Красничи Бледиан
|4
|0.16
|Катич Никола
|3
|0.12
|Африйе Дэниел
|2
|0.08
|Ронер Фабиан
|2
|0.08
|Камбери Линдрит
|2
|0.08
|Мэтью Ифиний
|1
|0.04
|Боранияшевич Никола
|1
|0.04
|Консейсау Родригу
|1
|0.04
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0.04
|Герреро Адрия
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайдари Альбиан
|6
|0
|Саббатини Хонатан
|5
|0
|Бислими Уран
|5
|0
|Мацек Роман
|4
|0
|Вляди Шкельчим
|4
|0
|Крешник Хайризи
|4
|0
|Гргич Анто
|2
|1
|Эспиноса Джон
|2
|1
|Маркеш Мартим
|2
|1
|Штеффен Ренато
|3
|0
|Валенсуэла Мильтон
|3
|0
|Маю Хишам
|3
|0
|Киминьяни Янис
|3
|0
|Махмуд Хадж
|3
|0
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Май Ларс-Лукас
|2
|0
|Саипи Амир
|2
|0
|Эль-Вафи Айман
|2
|0
|Chinwendu Nkama
|0
|1
|Mattia Croci Torti
|1
|0
|Целар Жан
|1
|0
|Аригони Аллан
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катич Никола
|5
|1
|Конде Шейк
|5
|1
|Камбери Линдрит
|6
|0
|Окита Жонатан
|5
|0
|Африйе Дэниел
|4
|0
|Герреро Адрия
|3
|0
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|Бо Энриксен
|2
|0
|Ронер Фабиан
|2
|0
|Красничи Бледиан
|2
|0
|Консейсау Родригу
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Дапрела Фабио
|1
|0
|Бреше Янник
|1
|0
|Боранияшевич Никола
|1
|0
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0
|Calixte Ligue
|1
|0
|Cheveyo Tsawa
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Цюрих
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
7
5
Лугано
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Цюрих
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
17
2
Упущенные победы
18
20
Лугано
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Цюрих
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
21
3
Упущенные победы
25
25
Голы по времени матча
Забито
18
16
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
0
0%
3
19%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
5
28%
3
19%
31-45
3
17%
3
19%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
5
28%
4
25%
76-90
Пропущено
18
14
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
22%
1
7%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
3
17%
2
14%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
3
17%
7
50%
76-90
Забито
24
20
5 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
3
13%
2
10%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
1
4%
4
20%
31-45
4
17%
5
25%
46-60
8
33%
2
10%
61-75
7
29%
29%
5
25%
76-90
Пропущено
22
10
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
4
18%
1
10%
16-30
3
14%
4
40%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
6
27%
1
10%
61-75
8
36%
3
30%
76-90
Забито
42
36
11 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 14
4 Не забивали 6
3
7%
5
14%
1-15
2
5%
3
8%
16-30
6
14%
7
19%
31-45
7
17%
8
22%
46-60
12
29%
4
11%
61-75
12
29%
9
25%
76-90
Пропущено
40
24
16 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 14
4
10%
2
8%
1-15
6
15%
2
8%
16-30
6
15%
6
25%
31-45
5
13%
0
0%
46-60
8
20%
4
17%
61-75
11
28%
10
42%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Серветт - Лугано 2:1 Лугано - Янг Бойз 3:3 Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0
Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1 Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Ивердон - Лугано 0:5 Лугано - Цюрих 0:3 Брюгге - Лугано 2:0 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4
Цюрих
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Люцерн - Цюрих 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Ивердон - Цюрих 3:0 Цюрих - Лозанна 2:2
Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Лугано - Цюрих 0:3 Цюрих - Серветт 0:2 Беллинцона - Цюрих 0:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 3:2 Люцерн - Цюрих 1:4
Результаты матчей
Лугано
Цюрих
Точный счет
2:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
2:3
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
2
5 раз 21%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
5 раз 21%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лугано
Цюрих
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
57
66
210
39
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
84
66
57
48
39
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
186
1113
1113
618
618
321
123
222
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|15
|6
|3
|51 - 22
|51
|2.
|24
|12
|8
|4
|42 - 29
|44
|3.
|25
|12
|4
|9
|38 - 31
|40
|4.
|0:1
|25
|10
|9
|6
|36 - 25
|39
|5.
|1:0
|25
|11
|4
|10
|44 - 39
|37
|6.
|25
|11
|4
|10
|33 - 35
|37
|7.
|24
|9
|6
|9
|44 - 49
|33
|8.
|25
|9
|4
|12
|31 - 37
|31
|9.
|25
|8
|6
|11
|32 - 50
|30
|10.
|25
|8
|4
|13
|31 - 32
|28
|11.
|24
|6
|7
|11
|32 - 38
|25
|12.
|25
|3
|6
|16
|25 - 52
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|2
|0
|32 - 7
|32
|2.
|13
|10
|1
|2
|28 - 15
|31
|3.
|12
|8
|1
|3
|19 - 13
|25
|4.
|12
|7
|4
|1
|25 - 14
|25
|5.
|13
|7
|3
|3
|22 - 21
|24
|6.
|0:1
|12
|6
|5
|1
|19 - 11
|23
|7.
|12
|6
|3
|3
|20 - 19
|21
|8.
|1:0
|13
|6
|3
|4
|20 - 17
|21
|9.
|13
|6
|2
|5
|22 - 15
|20
|10.
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|11.
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|12.
|12
|1
|5
|6
|12 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|2.
|12
|5
|4
|3
|17 - 15
|19
|3.
|1:0
|12
|5
|1
|6
|24 - 22
|16
|4.
|0:1
|13
|4
|4
|5
|17 - 14
|16
|5.
|13
|4
|2
|7
|16 - 23
|14
|6.
|12
|3
|3
|6
|24 - 30
|12
|7.
|13
|3
|3
|7
|14 - 22
|12
|8.
|12
|2
|3
|7
|10 - 16
|9
|9.
|12
|2
|2
|8
|9 - 17
|8
|10.
|12
|1
|4
|7
|14 - 24
|7
|11.
|13
|2
|1
|10
|13 - 25
|7
|12.
|12
|1
|3
|8
|10 - 29
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|9 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|9 (3)
|Лугано
|Целар Жан
|9 (2)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 8
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|9
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 7
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 5
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|8