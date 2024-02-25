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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Лугано
2:0
Конец матча
Цюрих
0'
19' Желтая карточка
Махмуд Хадж
24' Желтая карточка
Крюезиу Мирлинд
1:0
25' Пенальти
Вляди Шкельчим
29' Желтая карточка
Cheveyo Tsawa
33' Желтая карточка
Консейсау Родригу
2:0
68' Гол
Целар Жан
83' Желтая карточка
Маю Хишам
90'

Ход матча

14'
Саббатини Хонатан
Бислими Уран
 
19'
Махмуд Хадж
 
24'
 
Крюезиу Мирлинд
25'
Вляди Шкельчим
1:0
29'
 
Cheveyo Tsawa
33'
 
Консейсау Родригу
46'
 
Окита Жонатан
Око-Флекс Армостронг
46'
 
Nevio Di Giusto
Cheveyo Tsawa
61'
Киминьяни Янис
Боттани Маттиа
 
61'
Целар Жан
Вляди Шкельчим
 
64'
 
Боранияшевич Никола
Райхмут Нильс
68'
Целар Жан
(Киминьяни Янис)
2:0
72'
 
Африйе Дэниел
Calixte Ligue
83'
Маю Хишам
 
84'
Эль-Вафи Айман
Маю Хишам
 
84'
Chinwendu Nkama
Махмуд Хадж
 
90'
 
Ронер Фабиан
Консейсау Родригу

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 353 Количество передач 470
  • 43 Владение мячом, % 57
1
Саипи
Амир
6
Эспиноса
Джон
17
Май
Ларс-Лукас
5
Хайдари
Альбиан
23
Валенсуэла
Мильтон
7
Мацек
Роман
25
Бислими
Уран
29
Махмуд
Хадж
18
Маю
Хишам
19
Вляди
Шкельчим
10
Боттани
Маттиа
25
Бреше
Янник
27
Консейсау
Родригу
2
Камбери
Линдрит
31
Крюезиу
Мирлинд
44
Данте
Амаду
12
Мэтью
Ифиний
36
Cheveyo
Tsawa
37
Райхмут
Нильс
10
Маркезано
Антонио
22
Око-Флекс
Армостронг
20
Calixte
Ligue
Лугано
4-4-2
Цюрих
4-2-3-1

История личных встреч

Лугано
Цюрих

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.1%
68.4%
8 побед 13 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

35 матчей

37.1%
22.9%
40%
13 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

25.7%
45.7%
28.6%
9 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.9%
48.6%
28.5%
8 побед 17 ничьих 10 побед

История матчей

С
0:3
С
3:0
С
2:3
С
2:0
С
2:0
С
1:2
С
2:1
С
3:0
С
1:0
С
0:2
С
3:0
С
0:1
С
0:1
С
2:2
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
0:4
С
3:0
С
0:1
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
0:0
К
0:1
С
0:4
С
0:0
С
5:3
С
0:0
ТМС
0:1
ТМС
2:2
ТМС
1:0
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

0.84
1.25

Среднее время на гол

106
72

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

1.69
0.84

Среднее время на гол

53
106

Всего голов

43
36

Голов в среднем за матч

1.23
1.03

Тотал матчей

2.5
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

73
87

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 10 (1) 0.4
Вляди Шкельчим 5 (1) 0.2
Штеффен Ренато 4 0.16
Бислими Уран 4 0.16
Саббатини Хонатан 3 0.12
Киминьяни Янис 3 0.12
Махмуд Хадж 3 0.12
Хайдари Альбиан 2 0.08
Крешник Хайризи 2 0.08
Боттани Маттиа 1 0.04
Мацек Роман 1 0.04
Валенсуэла Мильтон 1 0.04
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.04
Бабич Борис 1 0.04
Эспиноса Джон 1 0.04
Маркеш Мартим 1 0.04
Эль-Вафи Айман 1 0.04
Гргич Анто 0 0
Дуррер Адриан 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркезано Антонио 9 (1) 0.36
Окита Жонатан 9 (2) 0.36
Красничи Бледиан 4 0.16
Катич Никола 3 0.12
Африйе Дэниел 2 0.08
Ронер Фабиан 2 0.08
Камбери Линдрит 2 0.08
Мэтью Ифиний 1 0.04
Боранияшевич Никола 1 0.04
Консейсау Родригу 1 0.04
Око-Флекс Армостронг 1 0.04
Герреро Адрия 0 0
Конде Шейк 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдари Альбиан 6 0
Саббатини Хонатан 5 0
Бислими Уран 5 0
Мацек Роман 4 0
Маю Хишам 4 0
Вляди Шкельчим 4 0
Крешник Хайризи 4 0
Гргич Анто 2 1
Эспиноса Джон 2 1
Маркеш Мартим 2 1
Штеффен Ренато 3 0
Валенсуэла Мильтон 3 0
Киминьяни Янис 3 0
Махмуд Хадж 3 0
Боттани Маттиа 2 0
Май Ларс-Лукас 2 0
Саипи Амир 2 0
Эль-Вафи Айман 2 0
Chinwendu Nkama 0 1
Mattia Croci Torti 1 0
Целар Жан 1 0
Аригони Аллан 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катич Никола 5 1
Конде Шейк 5 1
Камбери Линдрит 6 0
Окита Жонатан 5 0
Африйе Дэниел 4 0
Герреро Адрия 3 0
Консейсау Родригу 3 0
Мэтью Ифиний 2 0
Бо Энриксен 2 0
Ронер Фабиан 2 0
Красничи Бледиан 2 0
Сантини Иван 1 0
Дапрела Фабио 1 0
Бреше Янник 1 0
Боранияшевич Никола 1 0
Крюезиу Мирлинд 1 0
Calixte Ligue 1 0
Cheveyo Tsawa 1 0

Результаты матчей

Лугано
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Цюрих
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

7
5
Лугано
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Цюрих
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

17
2

Упущенные победы

18
20
Лугано
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Цюрих
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

21
3

Упущенные победы

25
25

Голы по времени матча

Забито

18
16
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
0
0%
3
19%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
5
28%
3
19%
31-45
3
17%
3
19%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
5
28%
4
25%
76-90

Пропущено

18
14
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
22%
1
7%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
3
17%
2
14%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
3
17%
7
50%
76-90

Забито

24
20
5 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
3
13%
2
10%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
1
4%
4
20%
31-45
4
17%
5
25%
46-60
8
33%
2
10%
61-75
7
29%
29%
5
25%
76-90

Пропущено

22
10
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
4
18%
1
10%
16-30
3
14%
4
40%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
6
27%
1
10%
61-75
8
36%
3
30%
76-90

Забито

42
36
11 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 14
4 Не забивали 6
3
7%
5
14%
1-15
2
5%
3
8%
16-30
6
14%
7
19%
31-45
7
17%
8
22%
46-60
12
29%
4
11%
61-75
12
29%
9
25%
76-90

Пропущено

40
24
16 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 14
4
10%
2
8%
1-15
6
15%
2
8%
16-30
6
15%
6
25%
31-45
5
13%
0
0%
46-60
8
20%
4
17%
61-75
11
28%
10
42%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Серветт - Лугано 2:1 Лугано - Янг Бойз 3:3 Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0
Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1 Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Ивердон - Лугано 0:5 Лугано - Цюрих 0:3 Брюгге - Лугано 2:0 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4
Цюрих
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Люцерн - Цюрих 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Ивердон - Цюрих 3:0 Цюрих - Лозанна 2:2
Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Лугано - Цюрих 0:3 Цюрих - Серветт 0:2 Беллинцона - Цюрих 0:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 3:2 Люцерн - Цюрих 1:4

Результаты матчей

Лугано
Цюрих

Точный счет

2:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
2:3
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
2
5 раз 21%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
5 раз 21%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лугано
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
5
7
1.5
6
6
2
10
2.5
3
9
1
11
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
6
6
1.5
5
7
4
8
2.5
3
9
2
10
3.5
1
11
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
4
0.5
Больше Меньше
18
6
11
13
1.5
11
13
6
18
2.5
6
18
3
21
3.5
1
23
2
22
4.5
1
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 24 15 6 3 51 - 22 51
2.
Серветт
 24 12 8 4 42 - 29 44
3.
Санкт-Галлен
 25 12 4 9 38 - 31 40
4.
Цюрих
 25 10 9 6 36 - 26 39
5.
Лугано
 25 11 4 10 45 - 39 37
6.
Люцерн
 25 11 4 10 33 - 35 37
7.
Винтертур
 24 9 6 9 44 - 49 33
8.
Базель
 25 9 4 12 31 - 37 31
9.
Ивердон
 25 8 6 11 32 - 50 30
10.
Грасcхоппер
 25 8 4 13 31 - 32 28
11.
Лозанна
 24 6 7 11 32 - 38 25
12.
Стад Лозанна-Уши
 25 3 6 16 25 - 52 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 10 2 0 32 - 7 32
2.
Санкт-Галлен
 13 10 1 2 28 - 15 31
3.
Люцерн
 12 8 1 3 19 - 13 25
4.
Серветт
 12 7 4 1 25 - 14 25
5.
Ивердон
 13 7 3 3 22 - 21 24
6.
Цюрих
 12 6 5 1 19 - 11 23
7.
Винтертур
 12 6 3 3 20 - 19 21
8.
Лугано
 13 6 3 4 21 - 17 21
9.
Грасcхоппер
 13 6 2 5 22 - 15 20
10.
Лозанна
 12 5 3 4 18 - 14 18
11.
Базель
 12 5 2 5 15 - 14 17
12.
Стад Лозанна-Уши
 12 1 5 6 12 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 5 4 3 19 - 15 19
2.
Серветт
 12 5 4 3 17 - 15 19
3.
Лугано
 12 5 1 6 24 - 22 16
4.
Цюрих
 13 4 4 5 17 - 15 16
5.
Базель
 13 4 2 7 16 - 23 14
6.
Винтертур
 12 3 3 6 24 - 30 12
7.
Люцерн
 13 3 3 7 14 - 22 12
8.
Санкт-Галлен
 12 2 3 7 10 - 16 9
9.
Грасcхоппер
 12 2 2 8 9 - 17 8
10.
Лозанна
 12 1 4 7 14 - 24 7
11.
Стад Лозанна-Уши
 13 2 1 10 13 - 25 7
12.
Ивердон
 12 1 3 8 10 - 29 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лугано Целар Жан 10 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 9 (3)
Лозанна Сене Кали 9 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 8
Янг Бойз Али Мохамед 9
Ивердон Лунгой Кристофер 1 7
Люцерн Белоко Стефан 2 5
Грасcхоппер Абраши Амир 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Консейсау Родригу получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Cheveyo Tsawa получил желтую карточку от судьи
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