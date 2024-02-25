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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Бонд Даррен
Вулверхэмптон
 
Позже
Шеффилд Юнайтед
Прогнозы 122
Вулверхэмптон 93.4% (114)
X 4.9% (6)
Шеффилд Юнайтед 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вулверхэмптон
Ничья
Шеффилд Юнайтед
4.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
22
Семеду
Нелсон
5
Лемина
Марио
8
Гомес
Жоао
3
Аит-Нури
Раян
21
Сарабия
Пабло
11
Хи-Чан
Хван
7
Нету
Педру
13
Грбич
Иво
15
Ахмедходжич
Анел
19
Робинсон
Джек
5
Трасти
Остон
20
Богл
Джейден
8
Хамер
Густаво
21
Винисиус
Соуза
16
Норвуд
Оливер
27
Ларуси
Яссер
28
Макати
Джон
7
Брюстер
Риан
Вулверхэмптон
3-4-3
Шеффилд Юнайтед
3-5-1-1

История личных встреч

Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

13 матчей

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
К
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Ч
3:0
Ч
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
Ч
1:1
Ч
1:3
Ч
0:0

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.57
1.33

Среднее время на гол

57
67

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1
0.29

Среднее время на гол

90
315

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.31
0.77

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

68
117

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 10 (1) 0.4
Кунья Матеус 9 (1) 0.36
Лемина Марио 4 0.16
Нету Педру 2 0.08
Сарабия Пабло 2 (1) 0.08
Гомес Жоао 2 0.08
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.08
Калайджич Саша 2 0.08
Килман Макс 2 0.08
Доусон Крэйг 1 0.04
Доэрти Мэтт 1 0.04
Гомеш Тоти 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макбарни Оливер 4 (2) 0.16
Арчер Камерон 4 0.16
Макати Джон 3 (1) 0.12
Хамер Густаво 2 0.08
Бреретон Бен 2 0.08
Ахмедходжич Анел 1 0.04
Богл Джейден 1 0.04
Винисиус Соуза 1 0.04
Норвуд Оливер 1 (1) 0.04
Бэлдок Джордж 0 0
Робинсон Джек 0 0
Осборн Бен 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 9 1
Доусон Крэйг 7 0
Гомес Жоао 6 0
Семеду Нелсон 5 0
Кунья Матеус 5 0
Килман Макс 5 0
Аит-Нури Раян 5 0
Нету Педру 4 0
Хи-Чан Хван 4 0
Луис Матеус II 1 1
О'Нил Гари 2 0
Силва Фабио 2 0
Дойл Томми 2 0
Гомеш Тоти 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Доэрти Мэтт 1 0
Са Жозе 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Буэно Уго 1 0
Фрейзер Натан 1 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робинсон Джек 7 0
Ахмедходжич Анел 7 0
Хамер Густаво 7 0
Богл Джейден 7 0
Макбарни Оливер 3 2
Норвуд Оливер 6 0
Бэлдок Джордж 4 0
Трасти Остон 4 0
Осула Вильям 4 0
Томас Люк 3 0
Холгейт Мэйсон 1 1
Хе­кинг­бот­том Пол 2 0
Фодеринхэм Уэсли 2 0
Иган Джон 2 0
Осборн Бен 2 0
Дэвис Том 2 0
Винисиус Соуза 2 0
Слимане Анис 2 0
Макати Джон 2 0
Брюстер Риан 0 1
Лоу Макс 1 0
Башам Крис 1 0
Флек Джон 1 0
Норрингтон-Дэвис Рис 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Арчер Камерон 1 0
Брукс Эндри 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Шеффилд Юнайтед
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

10
6
Вулверхэмптон
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Шеффилд Юнайтед
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

14
28

Упущенные победы

13
6
Вулверхэмптон
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
Шеффилд Юнайтед
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

18
29

Упущенные победы

23
12

Голы по времени матча

Забито

19
9
5 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 19
1
5%
1
11%
1-15
1
5%
2
22%
16-30
3
16%
1
11%
31-45
3
16%
1
11%
46-60
5
26%
2
22%
61-75
6
32%
2
22%
76-90

Пропущено

20
30
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
5
25%
4
13%
1-15
2
10%
5
17%
16-30
2
10%
1
3%
31-45
6
30%
5
17%
46-60
1
5%
7
23%
61-75
4
20%
8
27%
76-90

Забито

19
14
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
1
5%
4
29%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
21%
4
29%
61-75
7
37%
6
43%
76-90

Пропущено

21
34
9 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
3
14%
3
9%
1-15
4
19%
9
26%
16-30
2
10%
5
15%
31-45
3
14%
5
15%
46-60
3
14%
4
12%
61-75
6
29%
8
24%
76-90

Забито

38
23
11 В 1-м тайме 8
27 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 6
4 Не забивали 10
3
8%
1
4%
1-15
4
11%
2
9%
16-30
4
11%
5
22%
31-45
5
13%
1
4%
46-60
9
24%
6
26%
61-75
13
34%
8
35%
76-90

Пропущено

41
64
18 В 1-м тайме 27
23 Во 2-м тайме 37
15 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 24
8
20%
7
11%
1-15
6
15%
14
22%
16-30
4
10%
6
9%
31-45
9
22%
10
16%
46-60
4
10%
11
17%
61-75
10
24%
16
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4
Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2
Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед

Точный счет

2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:5
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:8
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Точный счет

2:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 20%
1:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:5
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:8
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 36%
2
8 раз 32%
0
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
0
10 раз 40%
1
9 раз 36%
2
5 раз 20%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
5
6
6
1.5
4
9
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
5
6
7
1.5
2
10
2
11
2.5
1
11
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
15
10
12
13
1.5
6
19
4
21
2.5
1
24
2
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 26 18 6 2 63 - 25 60
2.
Манчестер Сити
 Заявка 26 18 5 3 59 - 26 59
3.
Арсенал
 Заявка 26 18 4 4 62 - 23 58
4.
Астон Вилла
 Заявка 26 16 4 6 56 - 35 52
5.
Тоттенхэм
 Заявка 25 14 5 6 52 - 38 47
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 14 2 10 36 - 36 44
7.
Брайтон
 Заявка 26 10 9 7 49 - 41 39
8.
Ньюкасл
 Заявка 26 11 4 11 54 - 45 37
9.
Вест Хэм
 Заявка 25 10 6 9 36 - 44 36
10.
Челси
 Заявка 25 10 5 10 42 - 41 35
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 25 10 5 10 39 - 40 35
12.
Фулхэм
 Заявка 26 9 5 12 36 - 42 32
13.
Борнмут
 Заявка 25 7 7 11 34 - 48 28
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 26 7 7 12 31 - 44 28
15.
Брентфорд
 Заявка 25 7 4 14 35 - 44 25
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 26 6 6 14 34 - 48 24
17.
Эвертон
 Заявка 26 8 7 11 28 - 34 21
18.
Лутон Таун
 Заявка 25 5 5 15 36 - 52 20
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 25 3 4 18 22 - 65 13
20.
Бёрнли
 Заявка 26 3 4 19 25 - 58 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 13 11 2 0 37 - 11 35
2.
Арсенал
 Заявка 13 10 2 1 34 - 12 32
3.
Астон Вилла
 Заявка 13 10 1 2 35 - 15 31
4.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 4 0 31 - 11 31
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 9 0 4 26 - 18 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
7.
Брайтон
 Заявка 13 6 6 1 27 - 16 24
8.
Фулхэм
 Заявка 13 7 1 5 23 - 15 22
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 19 - 20 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 4 3 18 - 17 19
11.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 4 3 6 18 - 19 15
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
15.
Брентфорд
 Заявка 13 4 3 6 22 - 27 15
16.
Борнмут
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
17.
Эвертон
 Заявка 13 3 4 6 14 - 15 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 13 3 2 8 19 - 22 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 2 2 9 12 - 36 8
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 2 10 13 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 1 3 28 - 15 28
2.
Арсенал
 Заявка 13 8 2 3 28 - 11 26
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 17 - 16 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 13 6 3 4 21 - 20 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 5 2 6 20 - 20 17
8.
Челси
 Заявка 13 5 2 6 22 - 23 17
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 2 6 18 - 27 17
10.
Брайтон
 Заявка 13 4 3 6 22 - 25 15
11.
Борнмут
 Заявка 13 4 3 6 21 - 29 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 3 4 6 13 - 25 13
13.
Ньюкасл
 Заявка 13 3 2 8 23 - 29 11
14.
Брентфорд
 Заявка 12 3 1 8 13 - 17 10
15.
Фулхэм
 Заявка 13 2 4 7 13 - 27 10
16.
Лутон Таун
 Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 2 3 8 15 - 28 9
18.
Эвертон
 Заявка 13 5 3 5 14 - 19 8
19.
Бёрнли
 Заявка 13 2 2 9 12 - 26 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 1 2 9 10 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 17 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 14 (10)
Арсенал Сака Букайо 13 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Челси Джексон Николас 9
Кристал Пэлас Айю Джордан 1 7
Весь список
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед

Исход игры
Вулверхэмптон
93.4% (114)
Ничья
4.9% (6)
Шеффилд Юнайтед
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
57.39% (66)
Меньше
42.61% (49)
Обе команды забьют
Да
56.52% (65)
Нет
43.48% (50)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
40.2% (49)
2:0 Вулверхэмптон
22.1% (27)
1:0 Вулверхэмптон
14.8% (18)
3:1 Вулверхэмптон
6.6% (8)
3:0 Вулверхэмптон
3.3% (4)
1:1 Ничья
3.3% (4)
3:2 Вулверхэмптон
1.6% (2)
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