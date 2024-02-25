Тур: 20. Стадион: 28 Black Arena.
2:0
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаSinan Karweina
1:0
39' ГолAaron Schwarz
68' Желтая карточкаThorsten Mahrer
2:0
71' ГолAaron Schwarz
84' Желтая карточкаШумахер Тилль
90'+4
Ход матча
21'
39'
1:0
62'
68'
71'
2:0
84'
19
Andy
Irving
23
Lukas
Tursch
10
Paul
Mensah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Andy IrvingПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Лоун АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Lukas TurschЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Paul MensahПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Пашич АлемЗащитник
-
11 Луис ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Simon Seidl
-
-
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт
Блау-Вайсс Линц
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
2.18
1.58
Среднее время на гол
41
56
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.8
0.75
Среднее время на гол
112
120
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.75
1.38
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
51
65
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sinan Karweina
|10
|0.5
|Andy Irving
|3
|0.15
|Florian Jaritz
|3
|0.15
|Aaron Schwarz
|3
|0.15
|Christopher Cvetko
|2
|0.1
|Nicolas Binder
|1
|0.05
|Верницниг Кристофер
|1
|0.05
|Kosmas Gezos
|1
|0.05
|Бенателли Рико
|1
|0.05
|Nicolas Wimmer
|1
|0.05
|Бонна Соломон
|1
|0.05
|Арвайлер Йонас
|0
|0
|Шумахер Тилль
|0
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|6 (1)
|0.3
|Simon Pirkl
|3
|0.15
|Голлес Джулиан
|2
|0.1
|Paul Mensah
|2
|0.1
|Маранда Мануэль
|2
|0.1
|Simon Seidl
|2
|0.1
|Фейертаг Штефан
|1
|0.05
|Носс Конор
|1
|0.05
|Кох Тобиас
|1 (1)
|0.05
|Штраусс Фабио
|0
|0
|Marco Krainz
|0
|0
|Alexander Briedl
|0
|0
Карточки
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thorsten Mahrer
|4
|0
|Sinan Karweina
|4
|0
|Turgay Gemicibasi
|4
|0
|Nikola Djoric
|4
|0
|Бенателли Рико
|3
|0
|Andy Irving
|3
|0
|Шумахер Тилль
|3
|0
|Kosmas Gezos
|2
|0
|Менцель Филлип
|2
|0
|Штрауди Симон
|2
|0
|Бонна Соломон
|2
|0
|Верницниг Кристофер
|1
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Арвайлер Йонас
|1
|0
|Nicolas Wimmer
|1
|0
|Christopher Cvetko
|1
|0
|Aaron Schwarz
|1
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simon Pirkl
|7
|0
|Штраусс Фабио
|4
|0
|Кох Тобиас
|4
|0
|Paul Mensah
|4
|0
|Хаудум Штефан
|3
|0
|Marco Krainz
|3
|0
|Митрович Данило
|3
|0
|Michael Brandner
|2
|0
|Маранда Мануэль
|2
|0
|Ronivaldo II
|2
|0
|Добрас Кристиан
|0
|1
|Lukas Tursch
|1
|0
|Пашич Алем
|1
|0
|Фейертаг Штефан
|1
|0
|Голлес Джулиан
|1
|0
|Хофер Рафаэль
|1
|0
|Gerald Scheiblehner
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Блау-Вайсс Линц
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
10
5
Аустрия Клагенфурт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Блау-Вайсс Линц
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
15
10
Аустрия Клагенфурт
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
Блау-Вайсс Линц
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
25
15
Голы по времени матча
Забито
11
10
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
2
18%
1
10%
76-90
Пропущено
14
19
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
14%
3
16%
1-15
3
21%
1
5%
16-30
3
21%
3
16%
31-45
0
0%
6
32%
46-60
4
29%
2
11%
61-75
2
14%
4
21%
76-90
Забито
16
11
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
2
13%
4
36%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
6
38%
0
0%
61-75
3
19%
4
36%
76-90
Пропущено
10
13
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
20%
3
23%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
4
40%
2
15%
76-90
Забито
27
21
9 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 6
2
7%
8
38%
1-15
1
4%
4
19%
16-30
6
22%
1
5%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
9
33%
2
10%
61-75
5
19%
5
24%
76-90
Пропущено
24
32
13 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
4
17%
6
19%
1-15
4
17%
3
9%
16-30
5
21%
5
16%
31-45
0
0%
8
25%
46-60
5
21%
4
13%
61-75
6
25%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Аннабихлер 7:0 Зриньски - Аустрия Клагенфурт 3:0
Шибеник - Аустрия Клагенфурт 0:1 АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 4:2 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм-2 3:1 Аустрия Клагенфурт - Браво 1:1 Клагенфурт 1909 - Аустрия Клагенфурт 3:3 Аустрия Клагенфурт - АСК Клагенфурт 5:4 Аустрия Клагенфурт - Домжале 3:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:1 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 3:1 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2
Пакш - Блау-Вайсс Линц 0:0 Блау-Вайсс Линц - Юнион Гюртен 2:0 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:6 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 1:6 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Блау-Вайсс Линц - Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0 АСВ Драссбург - Блау-Вайсс Линц 0:2
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
Блау-Вайсс Линц
Точный счет
2:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:2
5 раз 26%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Аустрия Клагенфурт
Блау-Вайсс Линц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
73
36
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
63
55
27
37
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
136
811
514
316
217
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|9 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8 (1)
|Хартберг
|Диаките Усман
|2 5
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|8
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|8
|Сваровски Тироль
|Кронбергер Лука
|8
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|1 6