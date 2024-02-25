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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Аустрия Клагенфурт
2:0
Конец матча
Блау-Вайсс Линц
0'
21' Желтая карточка
Sinan Karweina
1:0
39' Гол
Aaron Schwarz
68' Желтая карточка
Thorsten Mahrer
2:0
71' Гол
Aaron Schwarz
84' Желтая карточка
Шумахер Тилль
90'+4
13
Менцель
Филлип
24
Верницниг
Кристофер
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
33
Шумахер
Тилль
19
Andy
Irving
20
Бенателли
Рико
14
Christopher
Cvetko
10
Sinan
Karweina
9
Nicolas
Binder
7
Florian
Jaritz
1
Nicolas
Schmid
23
Lukas
Tursch
15
Маранда
Мануэль
2
Штраусс
Фабио
14
Голлес
Джулиан
8
Simon
Pirkl
4
Marco
Krainz
6
Кох
Тобиас
10
Paul
Mensah
7
Носс
Конор
18
Фейертаг
Штефан
Аустрия Клагенфурт
4-3-3
Блау-Вайсс Линц
3-4-2-1

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
Блау-Вайсс Линц

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

История матчей

Б
0:0
ВЛ
0:1
ВЛ
3:1
ВЛ
1:2
ВЛ
3:1
ВЛ
5:0
ВЛ
3:1
РЛЦ
0:2
РЛЦ
1:1
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

2.18
1.58

Среднее время на гол

41
56

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.75

Среднее время на гол

112
120

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.75
1.38

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

51
65

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sinan Karweina 10 0.5
Andy Irving 3 0.15
Florian Jaritz 3 0.15
Aaron Schwarz 3 0.15
Christopher Cvetko 2 0.1
Nicolas Binder 1 0.05
Верницниг Кристофер 1 0.05
Kosmas Gezos 1 0.05
Бенателли Рико 1 0.05
Nicolas Wimmer 1 0.05
Бонна Соломон 1 0.05
Арвайлер Йонас 0 0
Шумахер Тилль 0 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 6 (1) 0.3
Simon Pirkl 3 0.15
Голлес Джулиан 2 0.1
Paul Mensah 2 0.1
Маранда Мануэль 2 0.1
Simon Seidl 2 0.1
Фейертаг Штефан 1 0.05
Носс Конор 1 0.05
Кох Тобиас 1 (1) 0.05
Штраусс Фабио 0 0
Marco Krainz 0 0
Alexander Briedl 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thorsten Mahrer 4 0
Sinan Karweina 4 0
Turgay Gemicibasi 4 0
Nikola Djoric 4 0
Бенателли Рико 3 0
Andy Irving 3 0
Шумахер Тилль 3 0
Kosmas Gezos 2 0
Менцель Филлип 2 0
Штрауди Симон 2 0
Бонна Соломон 2 0
Верницниг Кристофер 1 0
Florian Jaritz 1 0
Арвайлер Йонас 1 0
Nicolas Wimmer 1 0
Christopher Cvetko 1 0
Aaron Schwarz 1 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simon Pirkl 7 0
Штраусс Фабио 4 0
Кох Тобиас 4 0
Paul Mensah 4 0
Хаудум Штефан 3 0
Marco Krainz 3 0
Митрович Данило 3 0
Michael Brandner 2 0
Маранда Мануэль 2 0
Ronivaldo II 2 0
Добрас Кристиан 0 1
Lukas Tursch 1 0
Пашич Алем 1 0
Фейертаг Штефан 1 0
Голлес Джулиан 1 0
Хофер Рафаэль 1 0
Gerald Scheiblehner 1 0

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Блау-Вайсс Линц
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

10
5
Аустрия Клагенфурт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Блау-Вайсс Линц
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

15
10
Аустрия Клагенфурт
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
Блау-Вайсс Линц
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

25
15

Голы по времени матча

Забито

11
10
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
2
18%
1
10%
76-90

Пропущено

14
19
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
14%
3
16%
1-15
3
21%
1
5%
16-30
3
21%
3
16%
31-45
0
0%
6
32%
46-60
4
29%
2
11%
61-75
2
14%
4
21%
76-90

Забито

16
11
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
2
13%
4
36%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
6
38%
0
0%
61-75
3
19%
4
36%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
20%
3
23%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
4
40%
2
15%
76-90

Забито

27
21
9 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 6
2
7%
8
38%
1-15
1
4%
4
19%
16-30
6
22%
1
5%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
9
33%
2
10%
61-75
5
19%
5
24%
76-90

Пропущено

24
32
13 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
4
17%
6
19%
1-15
4
17%
3
9%
16-30
5
21%
5
16%
31-45
0
0%
8
25%
46-60
5
21%
4
13%
61-75
6
25%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Аннабихлер 7:0 Зриньски - Аустрия Клагенфурт 3:0
Шибеник - Аустрия Клагенфурт 0:1 АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 4:2 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм-2 3:1 Аустрия Клагенфурт - Браво 1:1 Клагенфурт 1909 - Аустрия Клагенфурт 3:3 Аустрия Клагенфурт - АСК Клагенфурт 5:4 Аустрия Клагенфурт - Домжале 3:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:1 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 3:1 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2
Пакш - Блау-Вайсс Линц 0:0 Блау-Вайсс Линц - Юнион Гюртен 2:0 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:6 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 1:6 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Блау-Вайсс Линц - Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0 АСВ Драссбург - Блау-Вайсс Линц 0:2

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
Блау-Вайсс Линц

Точный счет

2:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:2
5 раз 26%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Аустрия Клагенфурт
Блау-Вайсс Линц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
3
3
6
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
3
5
5
1.5
2
7
3
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
13
6
8
11
1.5
5
14
3
16
2.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Хартберг Энтруп Максимилиан 9 (2)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 9 (2)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 2 5
Альтах Mike-Steven Baehre 8
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 8
Сваровски Тироль Кронбергер Лука 8
ЛАСК Жуль Роберт 1 6
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 39'
      Г О О О О Л - Aaron Schwarz бьет в цель!
    • 30'
      Sinan Karweina уходит с поля. Aaron Schwarz выходит вместо него
    • 21'
      Sinan Karweina получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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