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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Сваровски Тироль
0:2
Конец матча
Штурм Грац
0'
0:1
9' Гол
Бирет Мика
0:2
12' Гол
Горенц-Станкович Йон
61' Красная карточка
Вютрих Грегори
90'+5
40
Стейскал
Адам
26
Dominik
Stumberger
3
Гугганиг
Давид
22
Osarenren
Okungbowa
6
Зульцбахер
Лукас
30
Тафернер
Маттойс
20
Устюндаг
Джем
44
Шульц
Кофи
9
Прелец
Ник
7
Кронбергер
Лука
11
Букса
Александр
31
Марич
Лука
22
Газибегович
Юсуф
35
Гайрхофер
Никлас
5
Вютрих
Грегори
24
Лавале
Димитри
19
Хорват
Томи
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
36
Камара
Амади
10
Китеишвили
Отар
18
Бирет
Мика
Сваровски Тироль
3-4-3
Штурм Грац
4-3-3

История личных встреч

Сваровски Тироль
Штурм Грац

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Б
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прелец Ник 5 0.25
Кронбергер Лука 3 0.15
Диарра Мамаду 2 0.1
Эртльталер Юлиус 2 0.1
Скрбо Стефан 1 0.05
Osarenren Okungbowa 1 0.05
Шульц Кофи 1 0.05
Огринец Санди 1 0.05
Зульцбахер Лукас 1 0.05
Тафернер Маттойс 0 0
Букса Александр 0 0
Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорват Томи 5 0.25
Влодарчик Шимон 5 0.25
Китеишвили Отар 4 0.2
Саркария Манприт 3 (1) 0.15
Прасс Александр 3 0.15
Вютрих Грегори 2 0.1
Горенц-Станкович Йон 2 0.1
Ятта Сиди 2 0.1
Газибегович Юсуф 1 0.05
Фусейни Мохаммед II 1 0.05
Лавале Димитри 1 0.05
Аффенгрубер Давид 1 0.05
Бирет Мика 1 0.05
Шнегг Давид 0 0
Бовинг Виллиам 0 0
Тейшейра Брайан 0 0
Джонстон Макс 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кронбергер Лука 8 0
Гугганиг Давид 5 1
Felix Bacher 4 1
Эртльталер Юлиус 5 0
Тафернер Маттойс 4 0
Устюндаг Джем 4 0
Зульцбахер Лукас 2 1
Диарра Мамаду 3 0
Osarenren Okungbowa 2 0
Стейскал Адам 2 0
Шульц Кофи 1 0
Мюллер Валентино 1 0
Dominik Stumberger 1 0
Alexander Ranacher 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0
Джаунегг Дэвид 1 0
Томич Денис 1 0
Томас Зильбербергер 1 0
Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Китеишвили Отар 6 0
Прасс Александр 6 0
Хирлендер Штефан 5 0
Вютрих Грегори 3 1
Шнегг Давид 3 1
Горенц-Станкович Йон 4 0
Лавале Димитри 4 0
Серрано Хавьер 2 1
Газибегович Юсуф 2 0
Christian Ilzer 2 0
Схерпен Кьелл 1 0
Саркария Манприт 1 0
Тейшейра Брайан 1 0
Бовинг Виллиам 1 0
Джонстон Макс 1 0
Бирет Мика 1 0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Штурм Грац
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
5
Сваровски Тироль
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Штурм Грац
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

14
1

Упущенные победы

6
15
Сваровски Тироль
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Штурм Грац
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

16
2

Упущенные победы

12
20

Голы по времени матча

Забито

10
19
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
15 Не забивали 10
0
0%
4
21%
1-15
2
20%
3
16%
16-30
2
20%
3
16%
31-45
2
20%
5
26%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
2
20%
2
11%
76-90

Пропущено

24
6
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 4
6
25%
1
17%
1-15
1
4%
1
17%
16-30
2
8%
2
33%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
6
25%
2
33%
76-90

Забито

7
15
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 12
1
14%
4
27%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
43%
2
13%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
2
29%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

18
6
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 1
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
3
17%
3
50%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
11%
2
33%
31-45
6
33%
0
0%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
5
28%
0
0%
76-90

Забито

17
34
8 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 13
11 Не забивали 2
1
6%
8
24%
1-15
2
12%
4
12%
16-30
5
29%
29%
5
15%
31-45
3
18%
8
24%
46-60
4
24%
5
15%
61-75
2
12%
4
12%
76-90

Пропущено

42
12
15 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 3
16 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 9
9
21%
4
33%
1-15
2
5%
1
8%
16-30
4
10%
4
33%
31-45
10
24%
0
0%
46-60
6
14%
1
8%
61-75
11
26%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Сваровски Тироль - Борац Баня-Лука 1:0 Сваровски Тироль - Копер 1:2
Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Райхенау 7:1 Мюнхен-1860 - Сваровски Тироль 4:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобен - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4
Штурм Грац
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Фужинар 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1
Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Бад Глайхенберг 1:0 Штурм Грац - Брине Гросупле 1:3 Штурм Грац - Толмин 6:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Вайц - Штурм Грац 0:3 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Краковия - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Войтсберг 0:2 Штурм Грац - Кечкемет 1:2 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Дойчландсбергер - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Риека 2:1

Результаты матчей

Сваровски Тироль
Штурм Грац

Точный счет

0:2
4 раза 40%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 40%
3:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:3
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%

Точный счет

0:2
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 50%
1
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 40%
2
7 раз 35%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сваровски Тироль
Штурм Грац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
5
5
1
9
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
2
8
1.5
5
5
1
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
10
0.5
Больше Меньше
18
2
5
15
1.5
10
10
2
18
2.5
3
17
1
19
3.5
1
19
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Хартберг Энтруп Максимилиан 9 (2)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 9 (2)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 2 5
Альтах Mike-Steven Baehre 8
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 8
Сваровски Тироль Кронбергер Лука 8
ЛАСК Жуль Роберт 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 12'
    Г О О О О Л - Горенц-Станкович Йон бьет в цель!
  • 9'
    Г О О О О Л - Бирет Мика бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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