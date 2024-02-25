Тур: 20. Стадион: Тиволи Ной.
0:2
Конец матча
Ход матча
9'
0:1
12'
61'
44
Шульц
Кофи
31
Марич
Лука
19
Хорват
Томи
36
Камара
Амади
18
Бирет
Мика
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Шульц КофиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Скрбо СтефанНападающий
-
-
28 Thomas Geris
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Камара АмадиНападающий
- Нападающий
-
18 Бирет МикаНападающий
- Запасные игроки
-
33 Лоренц ЭлиасВратарь
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
История личных встреч
Сваровски Тироль
Штурм Грац
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прелец Ник
|5
|0.25
|Кронбергер Лука
|3
|0.15
|Диарра Мамаду
|2
|0.1
|Эртльталер Юлиус
|2
|0.1
|Скрбо Стефан
|1
|0.05
|Osarenren Okungbowa
|1
|0.05
|Шульц Кофи
|1
|0.05
|Огринец Санди
|1
|0.05
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.05
|Тафернер Маттойс
|0
|0
|Букса Александр
|0
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорват Томи
|5
|0.25
|Влодарчик Шимон
|5
|0.25
|Китеишвили Отар
|4
|0.2
|Саркария Манприт
|3 (1)
|0.15
|Прасс Александр
|3
|0.15
|Вютрих Грегори
|2
|0.1
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.1
|Ятта Сиди
|2
|0.1
|Газибегович Юсуф
|1
|0.05
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0.05
|Лавале Димитри
|1
|0.05
|Аффенгрубер Давид
|1
|0.05
|Бирет Мика
|1
|0.05
|Шнегг Давид
|0
|0
|Бовинг Виллиам
|0
|0
|Тейшейра Брайан
|0
|0
|Джонстон Макс
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кронбергер Лука
|8
|0
|Гугганиг Давид
|5
|1
|Felix Bacher
|4
|1
|Эртльталер Юлиус
|5
|0
|Тафернер Маттойс
|4
|0
|Устюндаг Джем
|4
|0
|Зульцбахер Лукас
|2
|1
|Диарра Мамаду
|3
|0
|Osarenren Okungbowa
|2
|0
|Стейскал Адам
|2
|0
|Шульц Кофи
|1
|0
|Мюллер Валентино
|1
|0
|Dominik Stumberger
|1
|0
|Alexander Ranacher
|1
|0
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|Джаунегг Дэвид
|1
|0
|Томич Денис
|1
|0
|Томас Зильбербергер
|1
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Китеишвили Отар
|6
|0
|Прасс Александр
|6
|0
|Хирлендер Штефан
|5
|0
|Вютрих Грегори
|3
|1
|Шнегг Давид
|3
|1
|Горенц-Станкович Йон
|4
|0
|Лавале Димитри
|4
|0
|Серрано Хавьер
|2
|1
|Газибегович Юсуф
|2
|0
|Christian Ilzer
|2
|0
|Схерпен Кьелл
|1
|0
|Саркария Манприт
|1
|0
|Тейшейра Брайан
|1
|0
|Бовинг Виллиам
|1
|0
|Джонстон Макс
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Штурм Грац
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
5
Сваровски Тироль
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Штурм Грац
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
14
1
Упущенные победы
6
15
Сваровски Тироль
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Штурм Грац
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
16
2
Упущенные победы
12
20
Голы по времени матча
Забито
10
19
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
15 Не забивали 10
0
0%
4
21%
1-15
2
20%
3
16%
16-30
2
20%
3
16%
31-45
2
20%
5
26%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
2
20%
2
11%
76-90
Пропущено
24
6
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 4
6
25%
1
17%
1-15
1
4%
1
17%
16-30
2
8%
2
33%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
6
25%
2
33%
76-90
Забито
7
15
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 12
1
14%
4
27%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
43%
2
13%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
2
29%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
18
6
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 1
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
3
17%
3
50%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
11%
2
33%
31-45
6
33%
0
0%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
5
28%
0
0%
76-90
Забито
17
34
8 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 13
11 Не забивали 2
1
6%
8
24%
1-15
2
12%
4
12%
16-30
5
29%
29%
5
15%
31-45
3
18%
8
24%
46-60
4
24%
5
15%
61-75
2
12%
4
12%
76-90
Пропущено
42
12
15 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 3
16 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 9
9
21%
4
33%
1-15
2
5%
1
8%
16-30
4
10%
4
33%
31-45
10
24%
0
0%
46-60
6
14%
1
8%
61-75
11
26%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Сваровски Тироль - Борац Баня-Лука 1:0 Сваровски Тироль - Копер 1:2
Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Райхенау 7:1 Мюнхен-1860 - Сваровски Тироль 4:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобен - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4
Штурм Грац
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Фужинар 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1
Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Бад Глайхенберг 1:0 Штурм Грац - Брине Гросупле 1:3 Штурм Грац - Толмин 6:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Вайц - Штурм Грац 0:3 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Краковия - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Войтсберг 0:2 Штурм Грац - Кечкемет 1:2 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Дойчландсбергер - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Риека 2:1
Результаты матчей
Сваровски Тироль
Штурм Грац
Точный счет
0:2
4 раза 40%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
4 раза 40%
3:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:3
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
Точный счет
0:2
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 50%
1
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 40%
2
7 раз 35%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сваровски Тироль
Штурм Грац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
37
55
19
19
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
28
55
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1010
Больше Меньше
182
515
1010
218
317
119
119
119
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|9 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8 (1)
|Хартберг
|Диаките Усман
|2 5
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|8
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|8
|Сваровски Тироль
|Кронбергер Лука
|8
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|1 6