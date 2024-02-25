Тур: 21. Стадион: На Сихоти.
0:2
Второй тайм: 74'
Ход матча
51'
0:1
66'
0:2
11
Кмет
Матуш
27
Бариш
Дамьян
10
Гонг
Хилари
82
Борян
Милан
26
Лихи
Филип
12
Байрич
Кенан
25
Пощек
Лукаш
27
Войтко
Матуш
24
Толич
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гонг ХилариНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Джуд СандейНападающий
- Нападающий
-
-
-
85 Emma Uchegbu
-
Главный тренер: Столица Илия
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
-
26 Лихи ФилипЗащитник
-
12 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
-
25 Пощек ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Войтко МатушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Толич МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Хрдина АдамВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
Тренчин
Слован Братислава
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
64.7%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
47.1%
14 побед 8 ничьих 0 побед
27 матчей
14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы
Первый тайм
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 17 побед
44 матча
29.5%
18.2%
52.3%
13 побед 8 ничьих 23 победы
Первый тайм
22.7%
40.9%
36.4%
10 побед 18 ничьих 16 побед
Второй тайм
31.8%
29.5%
38.7%
14 побед 13 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
32
Голов в среднем за матч
1.82
1.45
Среднее время на гол
49
61
Всего голов
41
43
Голов в среднем за матч
1.86
1.95
Среднее время на гол
48
46
Всего голов
81
75
Голов в среднем за матч
1.84
1.7
Тотал матчей
2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 75%
Меньше 25%
11
24
Больше 55%
Меньше 45%
20
8
Больше 18%
Меньше 82%
36
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
48
52
Бомбардиры внутри турнира
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Купусович Негош
|6
|0.29
|Eynel Soares
|5
|0.24
|Гонг Хилари
|4
|0.19
|Rahim Ibrahim
|4
|0.19
|Гайдош Артур
|2
|0.1
|Samuel Kozlovsky
|2
|0.1
|Кмет Матуш
|1
|0.05
|Холли Доминик
|1
|0.05
|Бариш Дамьян
|0
|0
|Lazar Stojsavljevic
|0
|0
|Джуд Сандей
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чаврич Александр
|9 (2)
|0.43
|Барсегян Тигран
|8 (1)
|0.38
|Стрелец Давид
|8
|0.38
|Толич Марко
|7 (1)
|0.33
|Марчелли Нино
|6
|0.29
|Родригес Жерсон
|4 (1)
|0.19
|Куцка Юрай
|3
|0.14
|Пощек Лукаш
|1
|0.05
|Вайсс Владимир
|1
|0.05
|Змрхаль Яромир
|1
|0.05
|Ловат Лукас
|1
|0.05
|Канкава Джаба
|1
|0.05
|Кашия Гурам
|1
|0.05
|Блэкмэн Сезар
|1
|0.05
|Абубакари Малик
|1
|0.05
|Лихи Филип
|0
|0
|Виммер Кевин
|0
|0
|Байрич Кенан
|0
|0
Карточки
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rahim Ibrahim
|8
|1
|Бариш Дамьян
|8
|0
|Lazar Stojsavljevic
|4
|0
|Eynel Soares
|4
|0
|Холли Доминик
|3
|0
|Илья Столица
|2
|0
|Кмет Матуш
|2
|0
|Гонг Хилари
|2
|0
|Акила Жессе
|2
|0
|Гайдош Артур
|2
|0
|Бондаренко Тарас
|1
|0
|Возинья Жозимар
|1
|0
|Samuel Kozlovsky
|1
|0
|Эмека Чинонсо
|1
|0
|Купусович Негош
|1
|0
|Багин Сауэль
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толич Марко
|3
|1
|Барсегян Тигран
|4
|0
|Кашия Гурам
|3
|0
|Ловат Лукас
|3
|0
|Канкава Джаба
|2
|0
|Байрич Кенан
|2
|0
|Блэкмэн Сезар
|2
|0
|Куцка Юрай
|1
|0
|Вайсс Владимир
|1
|0
|Агбо Уче
|1
|0
|Борян Милан
|1
|0
|Пощек Лукаш
|1
|0
|Змрхаль Яромир
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
|Лихи Филип
|1
|0
|Абубакари Малик
|1
|0
Результаты матчей
Тренчин
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Слован Братислава
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (2)
80% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
3
1
Тренчин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Слован Братислава
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
6
26
Тренчин
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Слован Братислава
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
9
27
Голы по времени матча
Забито
17
25
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
2
12%
2
8%
1-15
2
12%
4
16%
16-30
4
24%
5
20%
31-45
3
18%
6
24%
46-60
5
29%
29%
3
12%
61-75
1
6%
5
20%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
10%
3
38%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
8
26
4 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
14 Не забивали 10
1
13%
5
19%
1-15
0
0%
6
23%
16-30
3
38%
3
12%
31-45
1
13%
5
19%
46-60
2
25%
3
12%
61-75
1
13%
4
15%
76-90
Пропущено
17
10
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
6%
2
20%
1-15
3
18%
1
10%
16-30
3
18%
3
30%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
5
29%
29%
3
30%
76-90
Забито
25
51
12 В 1-м тайме 25
13 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 14
6 Не забивали 1
3
12%
7
14%
1-15
2
8%
10
20%
16-30
7
28%
8
16%
31-45
4
16%
11
22%
46-60
7
28%
6
12%
61-75
2
8%
9
18%
76-90
Пропущено
27
18
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
2
7%
5
28%
1-15
4
15%
2
11%
16-30
6
22%
3
17%
31-45
4
15%
2
11%
46-60
3
11%
3
17%
61-75
8
30%
30%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Тренчин
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Тренчин - Опава 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Тренчин - Кошице 4:1 Тренчин - МФК Вышков 1:0
Тренчин - ЦСКА София 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Тренчин - Марибор 0:0 Тренчин - Дьёр 5:1 Тренчин - Злате Моравце 4:1 ДАК - Тренчин 0:0 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 0:0 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Ок Частковце - Тренчин 1:2
Слован Братислава
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Жилина - Слован Братислава 0:4
Слован Братислава - Браво 1:1 Аль-Вакра - Слован Братислава 1:4 Аль-Райян - Слован Братислава 2:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 МФК Вышков - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - ДАК 2:1 Слован Братислава - Олимпия Любляна 1:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Клаксвик - Слован Братислава 1:2 Михаловце - Слован Братислава 0:2 Слован Галанта - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Слован Братислава - Лилль 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Слован Братислава - Михаловце 5:1
Результаты матчей
Тренчин
Слован Братислава
Точный счет
4:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
2
5 раз 50%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Точный счет
0:0
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
4:1
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:2
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 30%
2
6 раз 30%
1
4 раза 20%
4
3 раза 15%
3
1 раз 5%
2
9 раз 45%
4
4 раза 20%
1
2 раза 10%
3
2 раза 10%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Тренчин
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
55
91
37
46
37
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
91
55
82
19
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
191
1010
173
416
812
317
614
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|21
|17
|3
|1
|55 - 16
|54
|2.
|21
|12
|4
|5
|39 - 29
|40
|3.
|21
|12
|3
|6
|31 - 20
|39
|4.
|20
|10
|5
|5
|30 - 20
|35
|5.
|20
|10
|3
|7
|39 - 32
|33
|6.
|0:2
|21
|9
|6
|6
|31 - 23
|33
|7.
|21
|9
|6
|6
|37 - 29
|33
|8.
|21
|8
|7
|6
|26 - 30
|31
|9.
|21
|6
|4
|11
|19 - 25
|22
|10.
|21
|4
|4
|13
|18 - 44
|16
|11.
|21
|0
|7
|14
|15 - 41
|7
|12.
|21
|0
|4
|17
|13 - 44
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|10
|8
|2
|0
|27 - 9
|26
|2.
|11
|8
|1
|2
|27 - 19
|25
|3.
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|4.
|10
|6
|2
|2
|21 - 16
|20
|5.
|10
|6
|2
|2
|11 - 7
|20
|6.
|0:2
|11
|6
|2
|3
|19 - 10
|20
|7.
|11
|6
|1
|4
|16 - 10
|19
|8.
|10
|5
|2
|3
|11 - 8
|17
|9.
|10
|3
|4
|3
|14 - 16
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|9 - 19
|12
|11.
|10
|0
|4
|6
|6 - 19
|4
|12.
|11
|0
|3
|8
|8 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|11
|9
|1
|1
|28 - 7
|28
|2.
|10
|6
|2
|2
|15 - 10
|20
|3.
|11
|6
|2
|3
|23 - 13
|20
|4.
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|5.
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|6.
|10
|4
|1
|5
|18 - 16
|13
|7.
|0:2
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|8.
|11
|2
|5
|4
|15 - 23
|11
|9.
|11
|1
|2
|8
|8 - 17
|5
|10.
|10
|1
|1
|8
|9 - 25
|4
|11.
|11
|0
|3
|8
|9 - 22
|3
|12.
|10
|0
|1
|9
|5 - 22
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (9)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (8)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 8
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|6