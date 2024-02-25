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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Тренчин
0:2
Второй тайм: 74'
Слован Братислава
0'
0:1
51' Пенальти
Толич Марко
0:2
66' Гол
Родригес Жерсон

Ход матча

51'
0:1
Толич Марко
59'
 
Родригес Жерсон
Стрелец Давид
59'
 
Барсегян Тигран
Марчелли Нино
60'
 
Куцка Юрай
Толич Марко
66'
0:2
Родригес Жерсон
(Куцка Юрай)
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Тренчин
Ничья
Слован Братислава
43.00
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Все Коэффициенты
99
Кукучка
Михал
11
Кмет
Матуш
14
Бондаренко
Тарас
15
Lazar
Stojsavljevic
4
Samuel
Kozlovsky
27
Бариш
Дамьян
20
Rahim
Ibrahim
8
Гайдош
Артур
10
Гонг
Хилари
29
Купусович
Негош
7
Eynel
Soares
82
Борян
Милан
26
Лихи
Филип
12
Байрич
Кенан
6
Виммер
Кевин
25
Пощек
Лукаш
88
Саввидис
Кириакос
20
Канкава
Джаба
27
Войтко
Матуш
18
Марчелли
Нино
13
Стрелец
Давид
24
Толич
Марко
Тренчин
4-1-2-3
Слован Братислава
3-4-3

История личных встреч

Тренчин
Слован Братислава

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
64.7%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
47.1%
14 побед 8 ничьих 0 побед

27 матчей

14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы

Первый тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 17 побед

44 матча

29.5%
18.2%
52.3%
13 побед 8 ничьих 23 победы

Первый тайм

22.7%
40.9%
36.4%
10 побед 18 ничьих 16 побед

Второй тайм

31.8%
29.5%
38.7%
14 побед 13 ничьих 17 побед

История матчей

С
2:0
С
4:0
С
4:0
К
2:1
К
0:0
С
2:3
С
2:0
С
2:1
С
2:6
С
2:0
С
1:2
К
2:2
С
2:0
С
2:4
С
0:3
С
3:3
С
1:3
С
1:3
С
1:1
С
2:2
С
3:2
К
3:1
С
4:3
С
2:1
С
0:4
К
1:3
С
0:2
С
0:0
С
1:3
К
2:1
С
4:0
С
0:2
С
0:1
С
0:3
С
4:2
С
4:1
С
3:1
С
2:2
ММ(
0:2
CL
2:2
CL
2:2
CL
3:1
CL
3:0
CL
1:2

Голы

Всего голов

40
32

Голов в среднем за матч

1.82
1.45

Среднее время на гол

49
61

Всего голов

41
43

Голов в среднем за матч

1.86
1.95

Среднее время на гол

48
46

Всего голов

81
75

Голов в среднем за матч

1.84
1.7

Тотал матчей

2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 75%
Меньше 25%
11
24
Больше 55%
Меньше 45%
20
8
Больше 18%
Меньше 82%
36
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

48
52

Бомбардиры внутри турнира

Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Купусович Негош 6 0.29
Eynel Soares 5 0.24
Гонг Хилари 4 0.19
Rahim Ibrahim 4 0.19
Гайдош Артур 2 0.1
Samuel Kozlovsky 2 0.1
Кмет Матуш 1 0.05
Холли Доминик 1 0.05
Бариш Дамьян 0 0
Lazar Stojsavljevic 0 0
Джуд Сандей 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чаврич Александр 9 (2) 0.43
Барсегян Тигран 8 (1) 0.38
Стрелец Давид 8 0.38
Толич Марко 7 (1) 0.33
Марчелли Нино 6 0.29
Родригес Жерсон 4 (1) 0.19
Куцка Юрай 3 0.14
Пощек Лукаш 1 0.05
Вайсс Владимир 1 0.05
Змрхаль Яромир 1 0.05
Ловат Лукас 1 0.05
Канкава Джаба 1 0.05
Кашия Гурам 1 0.05
Блэкмэн Сезар 1 0.05
Абубакари Малик 1 0.05
Лихи Филип 0 0
Виммер Кевин 0 0
Байрич Кенан 0 0

Карточки

Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rahim Ibrahim 8 1
Бариш Дамьян 8 0
Lazar Stojsavljevic 4 0
Eynel Soares 4 0
Холли Доминик 3 0
Илья Столица 2 0
Кмет Матуш 2 0
Гонг Хилари 2 0
Акила Жессе 2 0
Гайдош Артур 2 0
Бондаренко Тарас 1 0
Возинья Жозимар 1 0
Samuel Kozlovsky 1 0
Эмека Чинонсо 1 0
Купусович Негош 1 0
Багин Сауэль 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толич Марко 3 1
Барсегян Тигран 4 0
Кашия Гурам 3 0
Ловат Лукас 3 0
Канкава Джаба 2 0
Байрич Кенан 2 0
Блэкмэн Сезар 2 0
Куцка Юрай 1 0
Вайсс Владимир 1 0
Агбо Уче 1 0
Борян Милан 1 0
Пощек Лукаш 1 0
Змрхаль Яромир 1 0
Стрелец Давид 1 0
Лихи Филип 1 0
Абубакари Малик 1 0

Результаты матчей

Тренчин
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Слован Братислава
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (2)
80% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

3
1
Тренчин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Слован Братислава
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

6
26
Тренчин
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Слован Братислава
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

9
27

Голы по времени матча

Забито

17
25
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
2
12%
2
8%
1-15
2
12%
4
16%
16-30
4
24%
5
20%
31-45
3
18%
6
24%
46-60
5
29%
29%
3
12%
61-75
1
6%
5
20%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
10%
3
38%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

8
26
4 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
14 Не забивали 10
1
13%
5
19%
1-15
0
0%
6
23%
16-30
3
38%
3
12%
31-45
1
13%
5
19%
46-60
2
25%
3
12%
61-75
1
13%
4
15%
76-90

Пропущено

17
10
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
6%
2
20%
1-15
3
18%
1
10%
16-30
3
18%
3
30%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
5
29%
29%
3
30%
76-90

Забито

25
51
12 В 1-м тайме 25
13 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 14
6 Не забивали 1
3
12%
7
14%
1-15
2
8%
10
20%
16-30
7
28%
8
16%
31-45
4
16%
11
22%
46-60
7
28%
6
12%
61-75
2
8%
9
18%
76-90

Пропущено

27
18
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
2
7%
5
28%
1-15
4
15%
2
11%
16-30
6
22%
3
17%
31-45
4
15%
2
11%
46-60
3
11%
3
17%
61-75
8
30%
30%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Тренчин
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Тренчин - Опава 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Тренчин - Кошице 4:1 Тренчин - МФК Вышков 1:0
Тренчин - ЦСКА София 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Тренчин - Марибор 0:0 Тренчин - Дьёр 5:1 Тренчин - Злате Моравце 4:1 ДАК - Тренчин 0:0 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 0:0 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Ок Частковце - Тренчин 1:2
Слован Братислава
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Жилина - Слован Братислава 0:4
Слован Братислава - Браво 1:1 Аль-Вакра - Слован Братислава 1:4 Аль-Райян - Слован Братислава 2:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 МФК Вышков - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - ДАК 2:1 Слован Братислава - Олимпия Любляна 1:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Клаксвик - Слован Братислава 1:2 Михаловце - Слован Братислава 0:2 Слован Галанта - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Слован Братислава - Лилль 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Слован Братислава - Михаловце 5:1

Результаты матчей

Тренчин
Слован Братислава

Точный счет

4:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
2
5 раз 50%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Точный счет

0:0
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
4:1
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:2
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 30%
2
6 раз 30%
1
4 раза 20%
4
3 раза 15%
3
1 раз 5%
2
9 раз 45%
4
4 раза 20%
1
2 раза 10%
3
2 раза 10%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Тренчин
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
5
1.5
9
1
3
7
2.5
4
6
3
7
3.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
1
5
5
1.5
8
2
1
9
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
19
1
10
10
1.5
17
3
4
16
2.5
8
12
3
17
3.5
6
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 2:0 21 17 3 1 55 - 16 54
2.
Жилина
 21 12 4 5 39 - 29 40
3.
Спартак Трнава
 21 12 3 6 31 - 20 39
4.
ДАК
 20 10 5 5 30 - 20 35
5.
Железярне Подбрезова
 20 10 3 7 39 - 32 33
6.
Тренчин
 0:2 21 9 6 6 31 - 23 33
7.
Дукла Банска-Бистрица
 21 9 6 6 37 - 29 33
8.
Ружомберок
 21 8 7 6 26 - 30 31
9.
Скалица
 21 6 4 11 19 - 25 22
10.
Кошице
 21 4 4 13 18 - 44 16
11.
Михаловце
 21 0 7 14 15 - 41 7
12.
Злате Моравце
 21 0 4 17 13 - 44 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 2:0 10 8 2 0 27 - 9 26
2.
Жилина
 11 8 1 2 27 - 19 25
3.
ДАК
 10 6 2 2 19 - 10 20
4.
Железярне Подбрезова
 10 6 2 2 21 - 16 20
5.
Ружомберок
 10 6 2 2 11 - 7 20
6.
Тренчин
 0:2 11 6 2 3 19 - 10 20
7.
Спартак Трнава
 11 6 1 4 16 - 10 19
8.
Скалица
 10 5 2 3 11 - 8 17
9.
Дукла Банска-Бистрица
 10 3 4 3 14 - 16 13
10.
Кошице
 11 3 3 5 9 - 19 12
11.
Михаловце
 10 0 4 6 6 - 19 4
12.
Злате Моравце
 11 0 3 8 8 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 2:0 11 9 1 1 28 - 7 28
2.
Спартак Трнава
 10 6 2 2 15 - 10 20
3.
Дукла Банска-Бистрица
 11 6 2 3 23 - 13 20
4.
Жилина
 10 4 3 3 12 - 10 15
5.
ДАК
 10 4 3 3 11 - 10 15
6.
Железярне Подбрезова
 10 4 1 5 18 - 16 13
7.
Тренчин
 0:2 10 3 4 3 12 - 13 13
8.
Ружомберок
 11 2 5 4 15 - 23 11
9.
Скалица
 11 1 2 8 8 - 17 5
10.
Кошице
 10 1 1 8 9 - 25 4
11.
Михаловце
 11 0 3 8 9 - 22 3
12.
Злате Моравце
 10 0 1 9 5 - 22 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (9)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 8
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Ружомберок Жигмунд Марек 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 14'
    Кмет Матуш получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тренчин
Ничья
Слован Братислава
43.00
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3.80
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3.65
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Тренчин
Слован Братислава
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