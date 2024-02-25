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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Видзев Лодзь
2:1
Второй тайм: 73'
Гурник Забже
0'
24' Желтая карточка
Зелиньски Павел
1:0
30' Гол
Antoni Klimek
2:0
34' Гол
Фернандес Хуан III
2:1
51' Гол
Яницки Рафал
56' Желтая карточка
Яницки Рафал

Ход матча

24'
Зелиньски Павел
 
30'
Antoni Klimek
1:0
34'
Фернандес Хуан III
(Нунеш Фабиу)
2:0
46'
 
Кодзуки Соитиро
Мусёлик Себастьян
46'
 
Чиж Шимон
Пачеко Даниэль
46'
 
Ольковски Павел
Секулич Борис
51'
2:1
Яницки Рафал
(Кодзуки Соитиро)
56'
 
Яницки Рафал
66'
Dawid Tkacz
Antoni Klimek
 
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Видзев Лодзь
Ничья
Гурник Забже
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1
Гикевич
Рафал
23
Зелиньски
Павел
4
Жиро
Матеуш
15
Фернандес
Хуан
III
2
Сильва
Луис
10
Альварес
Франциско
22
Dominik
Kun
19
Павловски
Бартоломей
92
Нунеш
Фабиу
9
Санчез
Джорди
47
Antoni
Klimek
1
Белица
Даниэль
2
Секулич
Борис
27
Сала
Доминик
26
Яницки
Рафал
25
Сиплак
Михал
8
Пачеко
Даниэль
6
Расак
Дамиан
7
Капралик
Адриан
10
Подольски
Лукас
11
Эннали
Лоуренс
9
Мусёлик
Себастьян
Видзев Лодзь
4-3-3
Гурник Забже
4-2-3-1

История личных встреч

Видзев Лодзь
Гурник Забже

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

15 матчей

33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

Э
1:1
Э
2:3
Э
3:0
Э
3:2
Э
0:3
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
4:0
Э
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
OE
2:1
OE
1:1

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2
0.88

Среднее время на гол

45
102

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

2
1.14

Среднее время на гол

45
78

Всего голов

30
15

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 5 (1) 0.23
Санчез Джорди 5 0.23
Альварес Франциско 3 0.14
Нунеш Фабиу 2 0.09
Цыганик Андрей 2 0.09
Рондич Имад 2 0.09
Antoni Klimek 2 0.09
Стемпиньски Мариуш 1 0.05
Фернандес Хуан III 1 0.05
Жиро Матеуш 1 0.05
Ernest Terpilowski 1 0.05
Милош Мато 0 0
Ганоушек Марек 0 0
Керк Себастьян 0 0
Dominik Kun 0 0
Равас Генрих 0 0
Шеху Юлиан 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йокота Дайсуке 7 (3) 0.32
Капралик Адриан 5 0.23
Мусёлик Себастьян 3 0.14
Подольски Лукас 3 0.14
Яницки Рафал 2 0.09
Чиж Шимон 2 0.09
Эннали Лоуренс 2 0.09
Расак Дамиан 1 0.05
Ольковски Павел 1 0.05
Сиплак Михал 1 0.05
Щесняк Криспин 1 0.05
Нашименту Филипе 0 0
Пачеко Даниэль 0 0
Янжа Эрик 0 0
Секулич Борис 0 0
Дадок Роберт 0 0
Кодзуки Соитиро 0 0
Кравчик Пётр 0 0

Карточки

Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Луис 4 2
Цыганик Андрей 5 0
Ганоушек Марек 4 0
Милош Мато 4 0
Нунеш Фабиу 4 0
Санчез Джорди 4 0
Жиро Матеуш 4 0
Шеху Юлиан 4 0
Зелиньски Павел 3 0
Альварес Франциско 3 0
Dominik Kun 2 0
Шота Серафин 2 0
Павловски Бартоломей 1 0
Фернандес Хуан III 1 0
Ernest Terpilowski 1 0
Dawid Tkacz 1 0
Filip Przybulek 1 0
Pawel Kwiatkowski 1 0
Kamil Cybulski 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Секулич Борис 5 0
Янжа Эрик 3 1
Щесняк Криспин 3 1
Йокота Дайсуке 4 0
Яницки Рафал 3 0
Сиплак Михал 3 0
Мусёлик Себастьян 3 0
Дадок Роберт 3 0
Триантафиллопулос Константинос 3 0
Капралик Адриан 3 0
Kamil Lukoszek 1 1
Norbert Barczak 1 1
Подольски Лукас 2 0
Пачеко Даниэль 2 0
Ольковски Павел 1 0
Нашименту Филипе 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Расак Дамиан 1 0
Войтушек Норберт 1 0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Гурник Забже
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
7
Видзев Лодзь
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Гурник Забже
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

9
11
Видзев Лодзь
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
19% (4)
38% (8)
Гурник Забже
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
19% (4)
43% (9)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

11
18

Голы по времени матча

Забито

10
16
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
1
10%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
40%
4
25%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
2
20%
4
25%
76-90

Пропущено

15
16
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
3
20%
3
19%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
4
27%
4
25%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
2
13%
3
19%
76-90

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 14
2
15%
2
18%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
46%
3
27%
76-90

Пропущено

17
8
5 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
2
25%
31-45
3
18%
1
13%
46-60
5
29%
29%
2
25%
61-75
4
24%
3
38%
76-90

Забито

23
27
11 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
3
13%
5
19%
1-15
1
4%
4
15%
16-30
7
30%
5
19%
31-45
3
13%
3
11%
46-60
1
4%
3
11%
61-75
8
35%
7
26%
76-90

Пропущено

32
24
14 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 14
5
16%
3
13%
1-15
4
13%
1
4%
16-30
5
16%
6
25%
31-45
5
16%
3
13%
46-60
7
22%
5
21%
61-75
6
19%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Видзев Лодзь - Слован Либерец 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2
Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 КС Висла Пулавы - Видзев Лодзь 1:4 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Конкордия Эльблонг - Видзев Лодзь 0:4 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1
Гурник Забже
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Пяст - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Ружомберок 4:0
Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Ботев Пловдив - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Карвина 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Висла Краков 1:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 1:0 Заглембе Сосновец - Гурник Забже 1:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Гурник Забже - Ракув 2:1 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 2:1 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1

Результаты матчей

Видзев Лодзь
Гурник Забже

Точный счет

1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
8 раз 73%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 52%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
1
12 раз 57%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%
2
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Видзев Лодзь
Гурник Забже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
3
7
1
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
1
3
8
1.5
2
9
1
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
17
4
6
15
1.5
5
16
2
19
2.5
4
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 22 12 6 4 50 - 31 42
2.
Шленск Вроцлав
 22 12 6 4 31 - 17 42
3.
Лех
 22 11 7 4 36 - 26 40
4.
Погонь Щецин
 22 12 3 7 43 - 25 39
5.
Ракув
 21 10 6 5 39 - 25 36
6.
Легия
 21 10 6 5 31 - 24 36
7.
Гурник Забже
 1:2 22 9 5 8 29 - 25 32
8.
Сталь Мелец
 21 8 5 8 28 - 30 29
9.
Видзев Лодзь
 2:1 22 8 4 10 27 - 31 28
10.
Заглембе Любин
 22 7 6 9 25 - 36 27
11.
Краковия
 22 5 11 6 29 - 29 26
12.
Пяст
 21 4 13 4 20 - 20 25
13.
Радомяк Радом
 21 6 6 9 24 - 33 24
14.
Варта Познань
 21 5 8 8 22 - 27 23
15.
Пуща Неполомице
 21 5 7 9 28 - 39 22
16.
Корона Кельце
 20 4 9 7 22 - 25 21
17.
Рух Хожув
 22 1 12 9 23 - 36 15
18.
ЛКС Лодзь
 21 2 4 15 16 - 44 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 11 8 3 0 24 - 5 27
2.
Ягеллония Белосток
 11 8 2 1 28 - 10 26
3.
Лех
 12 7 3 2 24 - 12 24
4.
Легия
 11 6 3 2 19 - 10 21
5.
Гурник Забже
 1:2 10 6 2 2 12 - 7 20
6.
Сталь Мелец
 10 5 3 2 17 - 11 18
7.
Видзев Лодзь
 2:1 11 6 0 5 13 - 15 18
8.
Шленск Вроцлав
 11 5 3 3 15 - 9 18
9.
Погонь Щецин
 11 5 2 4 25 - 20 17
10.
Пуща Неполомице
 11 4 5 2 16 - 16 17
11.
Заглембе Любин
 11 4 4 3 12 - 13 16
12.
Пяст
 10 3 5 2 11 - 9 14
13.
Краковия
 11 3 5 3 21 - 19 14
14.
Корона Кельце
 9 3 4 2 14 - 11 13
15.
Радомяк Радом
 11 2 5 4 12 - 15 11
16.
ЛКС Лодзь
 11 2 4 5 10 - 21 10
17.
Варта Познань
 10 2 3 5 8 - 12 9
18.
Рух Хожув
 11 1 6 4 11 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 11 7 3 1 16 - 8 24
2.
Погонь Щецин
 11 7 1 3 18 - 5 22
3.
Лех
 10 4 4 2 12 - 14 16
4.
Ягеллония Белосток
 11 4 4 3 22 - 21 16
5.
Легия
 10 4 3 3 12 - 14 15
6.
Варта Познань
 11 3 5 3 14 - 15 14
7.
Радомяк Радом
 10 4 1 5 12 - 18 13
8.
Краковия
 11 2 6 3 8 - 10 12
9.
Гурник Забже
 1:2 12 3 3 6 17 - 18 12
10.
Сталь Мелец
 11 3 2 6 11 - 19 11
11.
Заглембе Любин
 11 3 2 6 13 - 23 11
12.
Пяст
 11 1 8 2 9 - 11 11
13.
Видзев Лодзь
 2:1 11 2 4 5 14 - 16 10
14.
Ракув
 10 2 3 5 15 - 20 9
15.
Корона Кельце
 11 1 5 5 8 - 14 8
16.
Рух Хожув
 11 0 6 5 12 - 20 6
17.
Пуща Неполомице
 10 1 2 7 12 - 23 5
18.
ЛКС Лодзь
 10 0 0 10 6 - 23 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (7)
Сталь Мелец Шкурин Илья 10 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 8
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Лех Муравски Радослав 1 7
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 7
Легия Енджейчик Артур 2 5
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Нунеш Фабиу сделал результативную передачу.
  • 34'
    Г О О О О Л - Фернандес Хуан III бьет в цель!
  • 30'
    Г О О О О Л - Antoni Klimek бьет в цель!
  • 24'
    Зелиньски Павел получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Видзев Лодзь
Ничья
Гурник Забже
2.19
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4.40
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38.69
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