Тур: 22. Стадион: Видзев.
2:1
Второй тайм: 73'
0'
24' Желтая карточкаЗелиньски Павел
1:0
30' ГолAntoni Klimek
2:0
34' ГолФернандес Хуан III
2:1
51' ГолЯницки Рафал
56' Желтая карточкаЯницки Рафал
Ход матча
24'
30'
1:0
34'
51'
2:1
56'
22
Dominik
Kun
92
Нунеш
Фабиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
-
92 Нунеш ФабиуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Рондич ИмадНападающий
-
-
-
-
88 Ignacy Dawid
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Сала ДоминикЗащитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
25 Сиплак МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Видзев Лодзь
Гурник Забже
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
15 матчей
33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
2
0.88
Среднее время на гол
45
102
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
2
1.14
Среднее время на гол
45
78
Всего голов
30
15
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|5 (1)
|0.23
|Санчез Джорди
|5
|0.23
|Альварес Франциско
|3
|0.14
|Нунеш Фабиу
|2
|0.09
|Цыганик Андрей
|2
|0.09
|Рондич Имад
|2
|0.09
|Antoni Klimek
|2
|0.09
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.05
|Фернандес Хуан III
|1
|0.05
|Жиро Матеуш
|1
|0.05
|Ernest Terpilowski
|1
|0.05
|Милош Мато
|0
|0
|Ганоушек Марек
|0
|0
|Керк Себастьян
|0
|0
|Dominik Kun
|0
|0
|Равас Генрих
|0
|0
|Шеху Юлиан
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йокота Дайсуке
|7 (3)
|0.32
|Капралик Адриан
|5
|0.23
|Мусёлик Себастьян
|3
|0.14
|Подольски Лукас
|3
|0.14
|Яницки Рафал
|2
|0.09
|Чиж Шимон
|2
|0.09
|Эннали Лоуренс
|2
|0.09
|Расак Дамиан
|1
|0.05
|Ольковски Павел
|1
|0.05
|Сиплак Михал
|1
|0.05
|Щесняк Криспин
|1
|0.05
|Нашименту Филипе
|0
|0
|Пачеко Даниэль
|0
|0
|Янжа Эрик
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
|Кодзуки Соитиро
|0
|0
|Кравчик Пётр
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Луис
|4
|2
|Цыганик Андрей
|5
|0
|Ганоушек Марек
|4
|0
|Милош Мато
|4
|0
|Нунеш Фабиу
|4
|0
|Санчез Джорди
|4
|0
|Жиро Матеуш
|4
|0
|Шеху Юлиан
|4
|0
|Зелиньски Павел
|3
|0
|Альварес Франциско
|3
|0
|Dominik Kun
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Фернандес Хуан III
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
|Dawid Tkacz
|1
|0
|Filip Przybulek
|1
|0
|Pawel Kwiatkowski
|1
|0
|Kamil Cybulski
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Секулич Борис
|5
|0
|Янжа Эрик
|3
|1
|Щесняк Криспин
|3
|1
|Йокота Дайсуке
|4
|0
|Яницки Рафал
|3
|0
|Сиплак Михал
|3
|0
|Мусёлик Себастьян
|3
|0
|Дадок Роберт
|3
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0
|Капралик Адриан
|3
|0
|Kamil Lukoszek
|1
|1
|Norbert Barczak
|1
|1
|Подольски Лукас
|2
|0
|Пачеко Даниэль
|2
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Нашименту Филипе
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Расак Дамиан
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Гурник Забже
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
7
Видзев Лодзь
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Гурник Забже
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
9
11
Видзев Лодзь
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
19% (4)
38% (8)
Гурник Забже
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
19% (4)
43% (9)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
11
18
Голы по времени матча
Забито
10
16
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
1
10%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
40%
4
25%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
2
20%
4
25%
76-90
Пропущено
15
16
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
3
20%
3
19%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
4
27%
4
25%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
2
13%
3
19%
76-90
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 14
2
15%
2
18%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
46%
3
27%
76-90
Пропущено
17
8
5 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
2
25%
31-45
3
18%
1
13%
46-60
5
29%
29%
2
25%
61-75
4
24%
3
38%
76-90
Забито
23
27
11 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
3
13%
5
19%
1-15
1
4%
4
15%
16-30
7
30%
5
19%
31-45
3
13%
3
11%
46-60
1
4%
3
11%
61-75
8
35%
7
26%
76-90
Пропущено
32
24
14 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 14
5
16%
3
13%
1-15
4
13%
1
4%
16-30
5
16%
6
25%
31-45
5
16%
3
13%
46-60
7
22%
5
21%
61-75
6
19%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Видзев Лодзь - Слован Либерец 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2
Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 КС Висла Пулавы - Видзев Лодзь 1:4 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Конкордия Эльблонг - Видзев Лодзь 0:4 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1
Гурник Забже
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Пяст - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Ружомберок 4:0
Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Ботев Пловдив - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Карвина 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Висла Краков 1:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 1:0 Заглембе Сосновец - Гурник Забже 1:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Гурник Забже - Ракув 2:1 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 2:1 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1
Результаты матчей
Видзев Лодзь
Гурник Забже
Точный счет
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
8 раз 73%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 52%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
1
12 раз 57%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%
2
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Видзев Лодзь
Гурник Забже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
37
37
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
38
29
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
174
615
516
219
417
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|12
|6
|4
|50 - 31
|42
|2.
|22
|12
|6
|4
|31 - 17
|42
|3.
|22
|11
|7
|4
|36 - 26
|40
|4.
|22
|12
|3
|7
|43 - 25
|39
|5.
|21
|10
|6
|5
|39 - 25
|36
|6.
|21
|10
|6
|5
|31 - 24
|36
|7.
|1:2
|22
|9
|5
|8
|29 - 25
|32
|8.
|21
|8
|5
|8
|28 - 30
|29
|9.
|2:1
|22
|8
|4
|10
|27 - 31
|28
|10.
|22
|7
|6
|9
|25 - 36
|27
|11.
|22
|5
|11
|6
|29 - 29
|26
|12.
|21
|4
|13
|4
|20 - 20
|25
|13.
|21
|6
|6
|9
|24 - 33
|24
|14.
|21
|5
|8
|8
|22 - 27
|23
|15.
|21
|5
|7
|9
|28 - 39
|22
|16.
|20
|4
|9
|7
|22 - 25
|21
|17.
|22
|1
|12
|9
|23 - 36
|15
|18.
|21
|2
|4
|15
|16 - 44
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|24 - 5
|27
|2.
|11
|8
|2
|1
|28 - 10
|26
|3.
|12
|7
|3
|2
|24 - 12
|24
|4.
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|5.
|1:2
|10
|6
|2
|2
|12 - 7
|20
|6.
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|7.
|2:1
|11
|6
|0
|5
|13 - 15
|18
|8.
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|9.
|11
|5
|2
|4
|25 - 20
|17
|10.
|11
|4
|5
|2
|16 - 16
|17
|11.
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|12.
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|13.
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|14.
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|15.
|11
|2
|5
|4
|12 - 15
|11
|16.
|11
|2
|4
|5
|10 - 21
|10
|17.
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|18.
|11
|1
|6
|4
|11 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|16 - 8
|24
|2.
|11
|7
|1
|3
|18 - 5
|22
|3.
|10
|4
|4
|2
|12 - 14
|16
|4.
|11
|4
|4
|3
|22 - 21
|16
|5.
|10
|4
|3
|3
|12 - 14
|15
|6.
|11
|3
|5
|3
|14 - 15
|14
|7.
|10
|4
|1
|5
|12 - 18
|13
|8.
|11
|2
|6
|3
|8 - 10
|12
|9.
|1:2
|12
|3
|3
|6
|17 - 18
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|11.
|11
|3
|2
|6
|13 - 23
|11
|12.
|11
|1
|8
|2
|9 - 11
|11
|13.
|2:1
|11
|2
|4
|5
|14 - 16
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|15 - 20
|9
|15.
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|16.
|11
|0
|6
|5
|12 - 20
|6
|17.
|10
|1
|2
|7
|12 - 23
|5
|18.
|10
|0
|0
|10
|6 - 23
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (7)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|10 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 8
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 7
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 5