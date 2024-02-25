Тур: 24. Стадион: Зоссимадес.
Ход матча
9'
1:0
19'
2:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
30
Киакос
Яннис
11
Kevin
Rosero
23
Ринстра
Дан
33
Бауман
Ноам
88
Бакич
Марко
21
Тораль
Хон
23
Риера
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Киакос ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Kevin RoseroПолузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
- Основной состав
-
33 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Бакич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
99 Абанда ЛеруаЗащитник
- Полузащитник
-
55 Глазер ДанПолузащитник
-
10 Нейра ХуанНападающий
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Traianos Dellas
История личных встреч
ПАС Янина
ОФИ
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
18 матчей
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.38
1.1
Среднее время на гол
65
81
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.17
0.94
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
77
95
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конде Педро
|8 (3)
|0.33
|Эррамуспе Родриго
|3 (1)
|0.13
|Памлидис Георгиос
|2
|0.08
|Kevin Rosero
|2
|0.08
|Пантелакис Эпаминондас
|2
|0.08
|Цаусис Мариос
|1
|0.04
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|0.04
|Киакос Яннис
|1
|0.04
|Лео Жан-Батист
|1
|0.04
|Цимас Панайотис
|1
|0.04
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0.04
|Сория Карлес
|0
|0
|Ринстра Дан
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феллипе Луис
|4 (1)
|0.17
|Нуха Дико
|3
|0.13
|Нейра Хуан
|2 (1)
|0.08
|Тораринссон Гудмундур
|2
|0.08
|Лейя-Исека Аарон
|2
|0.08
|Лабропулос Василис
|2
|0.08
|Абанда Леруа
|1
|0.04
|Баку Макана
|1
|0.04
|Luis Gallegos
|1
|0.04
|Маринакис Никос
|1
|0.04
|Риера Адриан
|1
|0.04
|Giannis Apostolakis
|1
|0.04
|Тораль Хон
|0
|0
|Бакич Марко
|0
|0
|Мандас Христос
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Gino
|8
|1
|Эррамуспе Родриго
|9
|0
|Цимас Панайотис
|8
|0
|Карахалиос Зисис
|4
|2
|Цаусис Мариос
|6
|0
|Пантелакис Эпаминондас
|6
|0
|Сория Карлес
|4
|0
|Лиасос Ангелос
|4
|0
|Памлидис Георгиос
|3
|0
|Kevin Rosero
|3
|0
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|1
|Ринстра Дан
|2
|0
|Киакос Яннис
|2
|0
|Клейман Борис
|1
|0
|Надь Гергей
|1
|0
|Конде Педро
|1
|0
|Осей-Туту Джорди
|1
|0
|Бильбао Икер
|1
|0
|Vasilios Soulis
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
|Атанасиу Василис
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вурос Праксителис
|6
|0
|Мельядо Мигель
|6
|0
|Абанда Леруа
|6
|0
|Маринакис Никос
|5
|0
|Бакич Марко
|5
|0
|Luis Gallegos
|5
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Ларссон Эрик
|4
|0
|Нуха Дико
|4
|0
|Нейра Хуан
|4
|0
|Каро Андреас
|4
|0
|Глазер Дан
|3
|0
|Лабропулос Василис
|3
|0
|Тораринссон Гудмундур
|2
|0
|Тораль Хон
|2
|0
|Бауман Ноам
|2
|0
|Риера Адриан
|2
|0
|Феллипе Луис
|1
|0
|Сотириу Димитриос
|1
|0
|Брессан Матеус
|1
|0
|Harold Mosquera
|1
|0
|Giannis Apostolakis
|1
|0
Результаты матчей
ПАС Янина
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
ОФИ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
6
ПАС Янина
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
ОФИ
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
6
15
ПАС Янина
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
ОФИ
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
22% (5)
26% (6)
52% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
35% (8)
48% (11)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
20
6
Упущенные победы
9
21
Голы по времени матча
Забито
8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
18 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
50%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Пропущено
16
24
10 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
4
25%
4
17%
1-15
5
31%
3
13%
16-30
1
6%
5
21%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
3
19%
3
13%
61-75
3
19%
7
29%
29%
76-90
Забито
13
16
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
3
23%
2
13%
1-15
3
23%
4
25%
16-30
1
8%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
4
31%
1
6%
61-75
2
15%
4
25%
76-90
Пропущено
24
12
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
5
21%
3
25%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
3
25%
31-45
6
25%
2
17%
46-60
3
13%
2
17%
61-75
3
13%
2
17%
76-90
Забито
21
22
12 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 10
9 Не забивали 9
3
14%
2
9%
1-15
4
19%
7
32%
16-30
5
24%
4
18%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
4
19%
3
14%
61-75
3
14%
5
23%
76-90
Пропущено
40
36
22 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
9
23%
7
19%
1-15
8
20%
3
8%
16-30
5
13%
8
22%
31-45
6
15%
4
11%
46-60
6
15%
5
14%
61-75
6
15%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Волос - ПАС Янина 1:2 ПАС Янина - Арис Салоники 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:4 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1
ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 ПАОК - ПАС Янина 4:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Волос 1:1 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - ПАОК 1:3
ОФИ
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
ОФИ - Пансерраикос 4:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 ОФИ - Кифисиас 1:2 Панетоликос - ОФИ 3:1
АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Кифисиас - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 1:1 ПАОК - ОФИ 4:0 ОФИ - Астерас 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панатинаикос - ОФИ 4:0 ОФИ - Волос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Кифисиас - ОФИ 0:0
Результаты матчей
ПАС Янина
ОФИ
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 26%
4:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 43%
1
7 раз 30%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%
1
10 раз 43%
0
9 раз 39%
2
2 раза 9%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ПАС Янина
ОФИ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
102
29
39
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
47
48
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1310
Больше Меньше
149
617
419
122
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|16
|7
|1
|53 - 20
|55
|2.
|23
|16
|3
|4
|57 - 18
|51
|3.
|0:1
|24
|16
|3
|5
|59 - 21
|51
|4.
|23
|15
|3
|5
|51 - 22
|47
|5.
|23
|11
|5
|7
|34 - 24
|38
|6.
|24
|9
|7
|8
|34 - 39
|34
|7.
|23
|9
|3
|11
|31 - 39
|30
|8.
|24
|5
|9
|10
|26 - 42
|24
|9.
|24
|5
|9
|10
|25 - 42
|24
|10.
|0:2
|24
|5
|8
|11
|21 - 39
|23
|11.
|1:0
|24
|5
|7
|12
|23 - 39
|22
|12.
|2:0
|24
|4
|7
|13
|23 - 41
|19
|13.
|23
|3
|8
|12
|21 - 43
|17
|14.
|23
|3
|7
|13
|22 - 51
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|13
|10
|2
|1
|32 - 8
|32
|2.
|12
|9
|3
|0
|28 - 7
|30
|3.
|11
|8
|2
|1
|30 - 7
|26
|4.
|11
|8
|0
|3
|31 - 12
|23
|5.
|11
|7
|2
|2
|19 - 11
|23
|6.
|12
|6
|2
|4
|19 - 17
|20
|7.
|0:2
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|8.
|1:0
|12
|5
|3
|4
|14 - 17
|18
|9.
|12
|5
|2
|5
|17 - 21
|17
|10.
|11
|3
|6
|2
|14 - 14
|15
|11.
|12
|3
|6
|3
|13 - 17
|15
|12.
|2:0
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|13.
|12
|2
|5
|5
|15 - 23
|11
|14.
|12
|2
|3
|7
|14 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|1
|3
|27 - 11
|25
|2.
|12
|7
|4
|1
|25 - 13
|25
|3.
|12
|7
|3
|2
|20 - 10
|24
|4.
|0:1
|11
|6
|1
|4
|27 - 13
|19
|5.
|12
|4
|3
|5
|15 - 13
|15
|6.
|12
|3
|5
|4
|15 - 22
|14
|7.
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|8.
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|9.
|13
|2
|3
|8
|12 - 28
|9
|10.
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|2:0
|12
|1
|4
|7
|12 - 25
|7
|12.
|11
|1
|2
|8
|7 - 28
|5
|13.
|1:0
|12
|0
|4
|8
|9 - 22
|4
|14.
|0:2
|12
|0
|4
|8
|5 - 27
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|12 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|11 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|11 (1)
|Ламия
|Карлитос Карлос
|10 (5)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|10
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 8
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 8
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|9
|Ламия
|Давид Симон
|1 7