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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
ПАС Янина
2:0
Перерыв
ОФИ
0'
1:0
9' Гол
Kevin Rosero
2:0
19' Гол
Конде Педро

Ход матча

9'
Kevin Rosero
(Ринстра Дан)
1:0
19'
Конде Педро
(Kevin Rosero)
2:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
ОФИ
2.45
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9.00
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Все Коэффициенты
64
Vasilios
Soulis
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
45
Gerasimos
Bakadimas
30
Киакос
Яннис
7
Federico
Gino
80
Лиасос
Ангелос
11
Kevin
Rosero
23
Ринстра
Дан
22
Осей-Туту
Джорди
9
Конде
Педро
33
Бауман
Ноам
6
Маринакис
Никос
14
Вурос
Праксителис
24
Лабропулос
Василис
22
Тораринссон
Гудмундур
88
Бакич
Марко
8
Luis
Gallegos
7
Баку
Макана
21
Тораль
Хон
23
Риера
Адриан
9
Лейя-Исека
Аарон
ПАС Янина
4-2-3-1
ОФИ
4-2-3-1

История личных встреч

ПАС Янина
ОФИ

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

18 матчей

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:1
С
0:1
С
0:0
С
2:2
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
0:3
С
3:0
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
1:0
С
0:2

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.38
1.1

Среднее время на гол

65
81

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.17
0.94

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

77
95

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конде Педро 8 (3) 0.33
Эррамуспе Родриго 3 (1) 0.13
Памлидис Георгиос 2 0.08
Kevin Rosero 2 0.08
Пантелакис Эпаминондас 2 0.08
Цаусис Мариос 1 0.04
Гарро Хуан Фернандо 1 0.04
Киакос Яннис 1 0.04
Лео Жан-Батист 1 0.04
Цимас Панайотис 1 0.04
Claudiu Cristian Balan 1 0.04
Сория Карлес 0 0
Ринстра Дан 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феллипе Луис 4 (1) 0.17
Нуха Дико 3 0.13
Нейра Хуан 2 (1) 0.08
Тораринссон Гудмундур 2 0.08
Лейя-Исека Аарон 2 0.08
Лабропулос Василис 2 0.08
Абанда Леруа 1 0.04
Баку Макана 1 0.04
Luis Gallegos 1 0.04
Маринакис Никос 1 0.04
Риера Адриан 1 0.04
Giannis Apostolakis 1 0.04
Тораль Хон 0 0
Бакич Марко 0 0
Мандас Христос 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Gino 8 1
Эррамуспе Родриго 9 0
Цимас Панайотис 8 0
Карахалиос Зисис 4 2
Цаусис Мариос 6 0
Пантелакис Эпаминондас 6 0
Сория Карлес 4 0
Лиасос Ангелос 4 0
Памлидис Георгиос 3 0
Kevin Rosero 3 0
Гарро Хуан Фернандо 1 1
Ринстра Дан 2 0
Киакос Яннис 2 0
Клейман Борис 1 0
Надь Гергей 1 0
Конде Педро 1 0
Осей-Туту Джорди 1 0
Бильбао Икер 1 0
Vasilios Soulis 1 0
Лолис Александрос 1 0
Атанасиу Василис 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вурос Праксителис 6 0
Мельядо Мигель 6 0
Абанда Леруа 6 0
Маринакис Никос 5 0
Бакич Марко 5 0
Luis Gallegos 5 0
Пасалидис Триантафиллос 5 0
Ларссон Эрик 4 0
Нуха Дико 4 0
Нейра Хуан 4 0
Каро Андреас 4 0
Глазер Дан 3 0
Лабропулос Василис 3 0
Тораринссон Гудмундур 2 0
Тораль Хон 2 0
Бауман Ноам 2 0
Риера Адриан 2 0
Феллипе Луис 1 0
Сотириу Димитриос 1 0
Брессан Матеус 1 0
Harold Mosquera 1 0
Giannis Apostolakis 1 0

Результаты матчей

ПАС Янина
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
ОФИ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
6
ПАС Янина
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
ОФИ
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

6
15
ПАС Янина
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
ОФИ
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
22% (5)
26% (6)
52% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
35% (8)
48% (11)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

20
6

Упущенные победы

9
21

Голы по времени матча

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
18 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
50%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Пропущено

16
24
10 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
4
25%
4
17%
1-15
5
31%
3
13%
16-30
1
6%
5
21%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
3
19%
3
13%
61-75
3
19%
7
29%
29%
76-90

Забито

13
16
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
3
23%
2
13%
1-15
3
23%
4
25%
16-30
1
8%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
4
31%
1
6%
61-75
2
15%
4
25%
76-90

Пропущено

24
12
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
5
21%
3
25%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
3
25%
31-45
6
25%
2
17%
46-60
3
13%
2
17%
61-75
3
13%
2
17%
76-90

Забито

21
22
12 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 10
9 Не забивали 9
3
14%
2
9%
1-15
4
19%
7
32%
16-30
5
24%
4
18%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
4
19%
3
14%
61-75
3
14%
5
23%
76-90

Пропущено

40
36
22 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
9
23%
7
19%
1-15
8
20%
3
8%
16-30
5
13%
8
22%
31-45
6
15%
4
11%
46-60
6
15%
5
14%
61-75
6
15%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Волос - ПАС Янина 1:2 ПАС Янина - Арис Салоники 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:4 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1
ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 ПАОК - ПАС Янина 4:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Волос 1:1 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - ПАОК 1:3
ОФИ
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
ОФИ - Пансерраикос 4:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 ОФИ - Кифисиас 1:2 Панетоликос - ОФИ 3:1
АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Кифисиас - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 1:1 ПАОК - ОФИ 4:0 ОФИ - Астерас 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панатинаикос - ОФИ 4:0 ОФИ - Волос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Кифисиас - ОФИ 0:0

Результаты матчей

ПАС Янина
ОФИ

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 26%
4:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 43%
1
7 раз 30%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%
1
10 раз 43%
0
9 раз 39%
2
2 раза 9%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ПАС Янина
ОФИ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
10
2
2
9
1.5
3
9
1
10
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
4
7
4
8
1.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
10
0.5
Больше Меньше
14
9
6
17
1.5
4
19
1
22
2.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 24 16 7 1 53 - 20 55
2.
Панатинаикос
 23 16 3 4 57 - 18 51
3.
ПАОК
 0:1 24 16 3 5 59 - 21 51
4.
Олимпиакос
 23 15 3 5 51 - 22 47
5.
Арис Салоники
 23 11 5 7 34 - 24 38
6.
Ламия
 24 9 7 8 34 - 39 34
7.
Астерас
 23 9 3 11 31 - 39 30
8.
Пансерраикос
 24 5 9 10 26 - 42 24
9.
Атромитос
 24 5 9 10 25 - 42 24
10.
ОФИ
 0:2 24 5 8 11 21 - 39 23
11.
Панетоликос
 1:0 24 5 7 12 23 - 39 22
12.
ПАС Янина
 2:0 24 4 7 13 23 - 41 19
13.
Волос
 23 3 8 12 21 - 43 17
14.
Кифисиас
 23 3 7 13 22 - 51 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 0:1 13 10 2 1 32 - 8 32
2.
АЕК
 12 9 3 0 28 - 7 30
3.
Панатинаикос
 11 8 2 1 30 - 7 26
4.
Олимпиакос
 11 8 0 3 31 - 12 23
5.
Арис Салоники
 11 7 2 2 19 - 11 23
6.
Ламия
 12 6 2 4 19 - 17 20
7.
ОФИ
 0:2 12 5 4 3 16 - 12 19
8.
Панетоликос
 1:0 12 5 3 4 14 - 17 18
9.
Астерас
 12 5 2 5 17 - 21 17
10.
Пансерраикос
 11 3 6 2 14 - 14 15
11.
Атромитос
 12 3 6 3 13 - 17 15
12.
ПАС Янина
 2:0 12 3 3 6 11 - 16 12
13.
Кифисиас
 12 2 5 5 15 - 23 11
14.
Волос
 12 2 3 7 14 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 12 8 1 3 27 - 11 25
2.
АЕК
 12 7 4 1 25 - 13 25
3.
Олимпиакос
 12 7 3 2 20 - 10 24
4.
ПАОК
 0:1 11 6 1 4 27 - 13 19
5.
Арис Салоники
 12 4 3 5 15 - 13 15
6.
Ламия
 12 3 5 4 15 - 22 14
7.
Астерас
 11 4 1 6 14 - 18 13
8.
Атромитос
 12 2 3 7 12 - 25 9
9.
Пансерраикос
 13 2 3 8 12 - 28 9
10.
Волос
 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
ПАС Янина
 2:0 12 1 4 7 12 - 25 7
12.
Кифисиас
 11 1 2 8 7 - 28 5
13.
Панетоликос
 1:0 12 0 4 8 9 - 22 4
14.
ОФИ
 0:2 12 0 4 8 5 - 27 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 12 (2)
АЕК Гарсия Леви 11 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 11 (1)
Ламия Карлитос Карлос 10 (5)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 10
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Топ нарушителей
ПАС Янина Federico Gino 1 8
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 8
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 9
Ламия Давид Симон 1 7
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 19'
    Kevin Rosero сделал результативную передачу.
  • 19'
    Г О О О О Л - Конде Педро бьет в цель!
  • 9'
    Ринстра Дан сделал результативную передачу.
  • 9'
    Г О О О О Л - Kevin Rosero бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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ПАС Янина
Ничья
ОФИ
2.45
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ПАС Янина
ОФИ
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