Тур: 23. Стадион: Дойче банк Парк. Главный судья: Шлагер Даниэль
1:2
Перерыв
0'
0:1
2' ГолЛакруа Максанс
1:1
14' ГолМакс Филипп
1:2
36' ГолБехренс Кевин
40' Желтая карточкаГерхардт Янник
41' Желтая карточкаЭкитике Уго
44' Желтая карточкаЭбимбе Эрик
Ход матча
2'
0:1
14'
1:1
36'
1:2
40'
41'
44'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
224 Количество передач 209
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Бута
31
Макс
Филипп
26
Эбимбе
Эрик
35
Тута
11
Экитике
Уго
20
Баку
Ридле
25
Дженц
Мориц
21
Меле
Йоаким
19
Майер
Ловро
23
Винд
Йонас
- Основной состав
- Вратарь
-
24 БутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
26 Эбимбе ЭрикПолузащитник
-
35 ТутаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Экитике УгоНападающий
- Запасные игроки
-
33 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Нкунку НильсЗащитник
-
47 Баум ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
-
25 Дженц МорицЗащитник
-
21 Меле ЙоакимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Майер ЛовроПолузащитник
-
23 Винд ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Нмеча ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Вольфсбург
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед
32 матча
18.8%
31.3%
49.9%
6 побед 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
21.9%
37.5%
40.6%
7 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
12.5%
56.3%
31.2%
4 победы 18 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.35
1.33
Среднее время на гол
66
67
Всего голов
23
32
Голов в среднем за матч
1.53
1.88
Среднее время на гол
58
47
Всего голов
46
52
Голов в среднем за матч
1.44
1.63
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
62
55
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|9 (1)
|0.39
|Кнауфф Ансгар
|7
|0.3
|Эбимбе Эрик
|3
|0.13
|Нкунку Нильс
|2
|0.09
|Схири Эльес
|2
|0.09
|Ларссон Хуго
|2
|0.09
|Шаиби Фарес
|1
|0.04
|Макс Филипп
|1
|0.04
|Гётце Марио
|1
|0.04
|Бута
|1
|0.04
|Кох Робин
|1
|0.04
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.04
|Смолчич Хрвое
|1
|0.04
|Ферри Начо
|1
|0.04
|Тута
|0
|0
|Граль Йенс
|0
|0
|Калайджич Саша
|0
|0
|Ааронсон Пакстен
|0
|0
|Экитике Уго
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|9
|0.39
|Майер Ловро
|4 (2)
|0.17
|Черны Вацлав
|3
|0.13
|Герхардт Янник
|2
|0.09
|Лакруа Максанс
|2
|0.09
|Паредес Кевин
|2
|0.09
|Меле Йоаким
|1
|0.04
|Сванберг Маттиас
|1
|0.04
|Бехренс Кевин
|1
|0.04
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.04
|Рожерио да Силва
|1
|0.04
|Томаш Тьягу
|1
|0.04
|Дженц Мориц
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пачо Вильям
|6
|0
|Кох Робин
|5
|0
|Мармуш Омар
|5
|0
|Гётце Марио
|3
|1
|Кнауфф Ансгар
|3
|1
|Бута
|4
|0
|Нкунку Нильс
|2
|1
|Эбимбе Эрик
|3
|0
|Тута
|1
|1
|Макс Филипп
|2
|0
|Топпмёллер Дино
|2
|0
|Нганкам Жессик
|2
|0
|Трапп Кевин
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Экитике Уго
|1
|0
|Ларссон Хуго
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Максимилиан
|7
|0
|Лакруа Максанс
|3
|2
|Сванберг Маттиас
|6
|0
|Вранкс Астер
|5
|0
|Герхардт Янник
|4
|0
|Зесигер Седрик
|4
|0
|Меле Йоаким
|4
|0
|Дженц Мориц
|4
|0
|Нико Ковач
|3
|0
|Майер Ловро
|3
|0
|Винд Йонас
|3
|0
|Кастельс Коэн
|2
|0
|Черны Вацлав
|2
|0
|Баку Ридле
|2
|0
|Томаш Тьягу
|2
|0
|Паредес Кевин
|2
|0
|Перван Павао
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Виммер Патрик
|1
|0
|Пейчинович Дженан
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Вольфсбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
9
Айнтрахт Фр
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Вольфсбург
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
16
14
Айнтрахт Фр
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
Вольфсбург
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
21
23
Голы по времени матча
Забито
16
12
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
3
19%
2
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
6
50%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
3
25%
61-75
3
19%
1
8%
76-90
Пропущено
10
19
8 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
3
16%
16-30
4
40%
4
21%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
0
0%
6
32%
61-75
1
10%
4
21%
76-90
Забито
16
16
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
4
25%
3
19%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
19%
5
31%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
19%
3
19%
61-75
2
13%
1
6%
76-90
Пропущено
20
13
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
10%
4
31%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
4
20%
3
23%
31-45
4
20%
1
8%
46-60
3
15%
4
31%
61-75
5
25%
0
0%
76-90
Забито
32
28
17 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 9
6 Не забивали 4
7
22%
5
18%
1-15
3
9%
2
7%
16-30
7
22%
11
39%
31-45
4
13%
2
7%
46-60
6
19%
6
21%
61-75
5
16%
2
7%
76-90
Пропущено
30
32
16 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 18
3
10%
4
13%
1-15
5
17%
4
13%
16-30
8
27%
7
22%
31-45
5
17%
3
9%
46-60
3
10%
10
31%
61-75
6
20%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1
Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Абердин - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3
Вольфсбург
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Вольфсбург - Кёльн 1:1
Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Майнц - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
Вольфсбург
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
6 раз 55%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:1
4 раза 18%
2:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
0
4 раза 18%
2
4 раза 18%
3
4 раза 18%
5
1 раз 5%
1
10 раз 45%
2
8 раз 36%
0
4 раза 18%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Фр
Вольфсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
101
46
65
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
83
57
29
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
184
913
814
517
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|4
|0
|59 - 16
|61
|2.
|Заявка
|23
|17
|2
|4
|63 - 26
|53
|3.
|Заявка
|23
|15
|2
|6
|52 - 29
|47
|4.
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|44 - 27
|41
|5.
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|49 - 30
|40
|6.
|1:2 Заявка
|23
|8
|9
|6
|35 - 30
|33
|7.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|32 - 35
|30
|8.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|29 - 40
|29
|9.
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|33 - 40
|28
|10.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|38 - 41
|27
|11.
|2:1 Заявка
|23
|7
|6
|10
|28 - 35
|27
|12.
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|23 - 37
|25
|13.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|41 - 45
|25
|14.
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|28 - 46
|25
|15.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|31 - 40
|23
|16.
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|16 - 37
|17
|17.
|Заявка
|23
|2
|9
|12
|18 - 37
|15
|18.
|Заявка
|23
|2
|7
|14
|24 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|34 - 7
|32
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|39 - 8
|31
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|35 - 11
|29
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|30 - 10
|26
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|6.
|1:2 Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 17
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 17
|18
|9.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 13
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 17
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|13.
|2:1 Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 20
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|13 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|25 - 9
|29
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 18
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|17 - 18
|18
|4.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|22 - 12
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 21
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|19 - 20
|14
|7.
|1:2 Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|9.
|2:1 Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 22
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 23
|10
|11.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 23
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 21
|8
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|19 - 28
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 27
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 33
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|10 - 22
|6
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|Бавария
|Кейн Гарри
|27 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|18 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|16 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|12 (6)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Майнц
|Кор Доминик
|9
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|1 6
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 6
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Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:2 Вольфсбург
Исход игры
Айнтрахт Фр
71.1% (86)
Ничья
24.8% (30)
Вольфсбург
4.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
64.66% (75)
Меньше
35.34% (41)
Обе команды забьют
Да
84.48% (98)
Нет
15.52% (18)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
50.4% (61)
1:1 Ничья
19% (23)
1:0 Айнтрахт Фр
11.6% (14)
2:2 Ничья
4.1% (5)
3:1 Айнтрахт Фр
2.5% (3)
1:2 Вольфсбург
2.5% (3)
2:0 Айнтрахт Фр
2.5% (3)
3:2 Айнтрахт Фр
1.7% (2)
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