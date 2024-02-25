  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Шлагер Даниэль
Айнтрахт Фр
1:2
Перерыв
Вольфсбург
0'
0:1
2' Гол
Лакруа Максанс
1:1
14' Гол
Макс Филипп
1:2
36' Гол
Бехренс Кевин
40' Желтая карточка
Герхардт Янник
41' Желтая карточка
Экитике Уго
44' Желтая карточка
Эбимбе Эрик

Ход матча

2'
0:1
Лакруа Максанс
(Винд Йонас)
14'
Макс Филипп
(Экитике Уго)
1:1
36'
1:2
Бехренс Кевин
(Меле Йоаким)
40'
 
Герхардт Янник
41'
Экитике Уго
 
44'
Эбимбе Эрик
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 224 Количество передач 209
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 121
Айнтрахт Фр 71.1% (86)
X 24.8% (30)
Вольфсбург 4.1% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Айнтрахт Фр
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
24
Бута
4
Кох
Робин
3
Пачо
Вильям
31
Макс
Филипп
26
Эбимбе
Эрик
35
Тута
25
Ван
де
Бек
Донни
36
Кнауфф
Ансгар
7
Мармуш
Омар
11
Экитике
Уго
1
Кастельс
Коэн
20
Баку
Ридле
4
Лакруа
Максанс
25
Дженц
Мориц
21
Меле
Йоаким
31
Герхардт
Янник
27
Арнольд
Максимилиан
19
Майер
Ловро
23
Винд
Йонас
40
Паредес
Кевин
17
Бехренс
Кевин
Айнтрахт Фр
4-4-2
Вольфсбург
4-2-3-1

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Вольфсбург

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед

32 матча

18.8%
31.3%
49.9%
6 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

21.9%
37.5%
40.6%
7 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

12.5%
56.3%
31.2%
4 победы 18 ничьих 10 побед

История матчей

Б
2:0
Б
2:2
Б
0:1
Б
0:2
Б
1:1
Б
4:3
Б
2:1
Б
1:2
Б
0:2
ТМК
3:3
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:3
Б
0:1
Б
0:2
Б
1:0
Б
3:2
Б
2:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:2
Б
0:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
3:1
Б
2:2
Б
0:2
Б
2:2
Б
2:3
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.35
1.33

Среднее время на гол

66
67

Всего голов

23
32

Голов в среднем за матч

1.53
1.88

Среднее время на гол

58
47

Всего голов

46
52

Голов в среднем за матч

1.44
1.63

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

62
55

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 9 (1) 0.39
Кнауфф Ансгар 7 0.3
Эбимбе Эрик 3 0.13
Нкунку Нильс 2 0.09
Схири Эльес 2 0.09
Ларссон Хуго 2 0.09
Шаиби Фарес 1 0.04
Макс Филипп 1 0.04
Гётце Марио 1 0.04
Бута 1 0.04
Кох Робин 1 0.04
Коло-Муани Рандаль 1 0.04
Смолчич Хрвое 1 0.04
Ферри Начо 1 0.04
Тута 0 0
Граль Йенс 0 0
Калайджич Саша 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0
Экитике Уго 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 9 0.39
Майер Ловро 4 (2) 0.17
Черны Вацлав 3 0.13
Герхардт Янник 2 0.09
Лакруа Максанс 2 0.09
Паредес Кевин 2 0.09
Меле Йоаким 1 0.04
Сванберг Маттиас 1 0.04
Бехренс Кевин 1 0.04
Арнольд Максимилиан 1 0.04
Рожерио да Силва 1 0.04
Томаш Тьягу 1 0.04
Дженц Мориц 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пачо Вильям 6 0
Кох Робин 5 0
Мармуш Омар 5 0
Гётце Марио 3 1
Кнауфф Ансгар 3 1
Бута 4 0
Нкунку Нильс 2 1
Эбимбе Эрик 3 0
Тута 1 1
Макс Филипп 2 0
Топпмёллер Дино 2 0
Нганкам Жессик 2 0
Трапп Кевин 1 0
Якич Кристиян 1 0
Экитике Уго 1 0
Ларссон Хуго 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 7 0
Лакруа Максанс 3 2
Сванберг Маттиас 6 0
Вранкс Астер 5 0
Герхардт Янник 4 0
Зесигер Седрик 4 0
Меле Йоаким 4 0
Дженц Мориц 4 0
Нико Ковач 3 0
Майер Ловро 3 0
Винд Йонас 3 0
Кастельс Коэн 2 0
Черны Вацлав 2 0
Баку Ридле 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Паредес Кевин 2 0
Перван Павао 1 0
Коцца Николя 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Виммер Патрик 1 0
Пейчинович Дженан 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Вольфсбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
9
Айнтрахт Фр
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Вольфсбург
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

16
14
Айнтрахт Фр
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
Вольфсбург
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

21
23

Голы по времени матча

Забито

16
12
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
3
19%
2
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
6
50%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
3
25%
61-75
3
19%
1
8%
76-90

Пропущено

10
19
8 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
3
16%
16-30
4
40%
4
21%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
0
0%
6
32%
61-75
1
10%
4
21%
76-90

Забито

16
16
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
4
25%
3
19%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
19%
5
31%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
19%
3
19%
61-75
2
13%
1
6%
76-90

Пропущено

20
13
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
10%
4
31%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
4
20%
3
23%
31-45
4
20%
1
8%
46-60
3
15%
4
31%
61-75
5
25%
0
0%
76-90

Забито

32
28
17 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 9
6 Не забивали 4
7
22%
5
18%
1-15
3
9%
2
7%
16-30
7
22%
11
39%
31-45
4
13%
2
7%
46-60
6
19%
6
21%
61-75
5
16%
2
7%
76-90

Пропущено

30
32
16 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 18
3
10%
4
13%
1-15
5
17%
4
13%
16-30
8
27%
7
22%
31-45
5
17%
3
9%
46-60
3
10%
10
31%
61-75
6
20%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1
Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Абердин - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3
Вольфсбург
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Вольфсбург - Кёльн 1:1
Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Майнц - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Вольфсбург

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
6 раз 55%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:1
4 раза 18%
2:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
4 раза 18%
2
4 раза 18%
3
4 раза 18%
5
1 раз 5%
1
10 раз 45%
2
8 раз 36%
0
4 раза 18%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
10
1
4
6
1.5
6
5
2
8
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
3
5
7
1.5
2
9
3
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
18
4
9
13
1.5
8
14
5
17
2.5
1
21
3.5
1
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 23 19 4 0 59 - 16 61
2.
Бавария
 Заявка 23 17 2 4 63 - 26 53
3.
Штутгарт
 Заявка 23 15 2 6 52 - 29 47
4.
Боруссия Д
 Заявка 22 11 8 3 44 - 27 41
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 23 12 4 7 49 - 30 40
6.
Айнтрахт Фр
 1:2 Заявка 23 8 9 6 35 - 30 33
7.
Вердер
 Заявка 23 8 6 9 32 - 35 30
8.
Фрайбург
 Заявка 22 8 5 9 29 - 40 29
9.
Хайденхайм
 Заявка 23 7 7 9 33 - 40 28
10.
Хоффенхайм
 Заявка 22 7 6 9 38 - 41 27
11.
Вольфсбург
 2:1 Заявка 23 7 6 10 28 - 35 27
12.
Унион Берлин
 Заявка 23 7 4 12 23 - 37 25
13.
Боруссия М
 Заявка 23 6 7 10 41 - 45 25
14.
Бохум
 Заявка 23 5 10 8 28 - 46 25
15.
Аугсбург
 Заявка 22 5 8 9 31 - 40 23
16.
Кёльн
 Заявка 23 3 8 12 16 - 37 17
17.
Майнц
 Заявка 23 2 9 12 18 - 37 15
18.
Дармштадт
 Заявка 23 2 7 14 24 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 34 - 7 32
2.
Бавария
 Заявка 12 10 1 1 39 - 8 31
3.
Штутгарт
 Заявка 12 9 2 1 35 - 11 29
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 8 2 2 30 - 10 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 7 2 2 22 - 15 23
6.
Айнтрахт Фр
 1:2 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
7.
Фрайбург
 Заявка 11 5 4 2 20 - 17 19
8.
Хайденхайм
 Заявка 11 5 3 3 19 - 17 18
9.
Бохум
 Заявка 11 4 6 1 18 - 13 18
10.
Боруссия М
 Заявка 12 5 3 4 22 - 17 18
11.
Вердер
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Унион Берлин
 Заявка 11 5 2 4 14 - 16 17
13.
Вольфсбург
 2:1 Заявка 11 4 4 3 16 - 13 16
14.
Аугсбург
 Заявка 11 3 5 3 20 - 20 14
15.
Хоффенхайм
 Заявка 11 2 4 5 17 - 20 10
16.
Майнц
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
17.
Кёльн
 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
18.
Дармштадт
 Заявка 12 1 3 8 13 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 9 2 0 25 - 9 29
2.
Бавария
 Заявка 11 7 1 3 24 - 18 22
3.
Штутгарт
 Заявка 11 6 0 5 17 - 18 18
4.
Боруссия Д
 Заявка 11 4 6 1 22 - 12 18
5.
Хоффенхайм
 Заявка 11 5 2 4 21 - 21 17
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 11 4 2 5 19 - 20 14
7.
Айнтрахт Фр
 1:2 Заявка 12 3 5 4 17 - 19 14
8.
Вердер
 Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
9.
Вольфсбург
 2:1 Заявка 12 3 2 7 12 - 22 11
10.
Фрайбург
 Заявка 11 3 1 7 9 - 23 10
11.
Хайденхайм
 Заявка 12 2 4 6 14 - 23 10
12.
Аугсбург
 Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
13.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 2 8 9 - 21 8
14.
Кёльн
 Заявка 12 1 5 6 7 - 21 8
15.
Боруссия М
 Заявка 11 1 4 6 19 - 28 7
16.
Дармштадт
 Заявка 11 1 4 6 11 - 27 7
17.
Бохум
 Заявка 12 1 4 7 10 - 33 7
18.
Майнц
 Заявка 12 0 6 6 10 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 27 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 18 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 16 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Майнц Кор Доминик 9
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Аугсбург Педерсен Мадс 1 6
Кёльн Шабо Юлиан 1 6
Весь список
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    Прогнозы 121
    Айнтрахт Фр 71.1% (86)
    X 24.8% (30)
    Вольфсбург 4.1% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Айнтрахт Фр
    Ничья
    Вольфсбург
    7.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:2 Вольфсбург

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    71.1% (86)
    Ничья
    24.8% (30)
    Вольфсбург
    4.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.66% (75)
    Меньше
    35.34% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    84.48% (98)
    Нет
    15.52% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Айнтрахт Фр
    50.4% (61)
    1:1 Ничья
    19% (23)
    1:0 Айнтрахт Фр
    11.6% (14)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
    3:1 Айнтрахт Фр
    2.5% (3)
    1:2 Вольфсбург
    2.5% (3)
    2:0 Айнтрахт Фр
    2.5% (3)
    3:2 Айнтрахт Фр
    1.7% (2)
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