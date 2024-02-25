Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Астер Вранкс пробует нанести удар издали, но Кевин Трапп держит все под контролем

92' Г О О О О Л - Мармуш Омар забивает с правой ноги!

92' Чендлер Тимоти создает голевую возможность для своего партнера по команде.

92' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Матч возобновлен

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [11] минут(а)

91' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Тактическая замена. Винд Йонас уходит с поля и его заменяет Астер Вранкс

88' Баку Ридле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Удар от ворот произведет Вольфсбург

86' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Удар от ворот произведет Вольфсбург

82' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Матч возобновлен

81' Баку Ридле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Удар от ворот произведет Вольфсбург

78' Лакруа Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Удар от ворот произведет Вольфсбург

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Тута выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Нкунку Нильс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Паредес Кевин пробует нанести удар издали, но Кевин Трапп держит все под контролем

72' Баку Ридле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Удар от ворот произведет Вольфсбург

69' Оооо... вот это был удар! Кнауфф Ансгар должен был забить с этой позиции.

69' Кнауфф Ансгар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Нкунку Нильс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Паредес Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Экитике Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Хорошую попытку сделал Баку Ридле . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Мармуш Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Экитике Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

56' Винд Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Матч возобновлен

47' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

46' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Лакруа Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.