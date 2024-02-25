Тур: 24. Стадион: Панетоликос.
1:0
Первый тайм: 32'
Ход матча
5'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
15 Владение мячом, % 85
10
Хуанпи
Аньор
23
Састре
Хуан
55
Луиш
Рафаэл
10
Мург
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Хуанпи АньорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Серхио ДиасНападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
-
19 Хонни КастроЗащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Панетоликос
ПАОК
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
23 матча
4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы
Первый тайм
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
27 матчей
11.1%
7.4%
81.5%
3 победы 2 ничьи 22 победы
Первый тайм
14.8%
29.6%
55.6%
4 победы 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
3.7%
33.3%
63%
1 победа 9 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
0.5
0.6
Среднее время на гол
180
150
Всего голов
31
21
Голов в среднем за матч
2.07
1.75
Среднее время на гол
43
51
Всего голов
37
30
Голов в среднем за матч
1.37
1.11
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
65
81
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pedro Silva Torrejon
|4
|0.17
|Соуза Жоау Педру
|3 (2)
|0.13
|Льявас Георгиос
|2
|0.08
|Шенгелия Леван
|2
|0.08
|Дуарте Фредерику
|2
|0.08
|Хацитеодоридис Илиас
|2
|0.08
|Дуарте Бруно
|2
|0.08
|Карелис Никос
|1
|0.04
|Харис Мавриас
|1
|0.04
|Ойконому Мариос
|1
|0.04
|Серхио Диас
|1
|0.04
|Малис Александрос
|1
|0.04
|Franco Baldassarra
|1
|0.04
|Хуанпи Аньор
|0
|0
|Facundo Perez
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Десподов Кирилл
|9
|0.38
|Мург Томас
|8
|0.33
|Живкович Андрия
|6
|0.25
|Константелиас Янис
|5
|0.21
|Брэндон Льямас
|5 (1)
|0.21
|Оздоев Магомед
|5
|0.21
|Баба Абдул-Рахман
|3
|0.13
|Цимас Стефанос
|3
|0.13
|Саматта Мбвана
|2
|0.08
|Луиш Рафаэл
|2
|0.08
|Тайсон Фреда
|1
|0.04
|Састре Хуан
|1
|0.04
|Шваб Штефан
|1
|0.04
|Антонио Маркос
|1
|0.04
|Мейте Суалихо
|1
|0.04
|Кедзёра Томаш
|1
|0.04
|Циггарас Теохарис
|1
|0.04
|Кулиеракис Костас
|1
|0.04
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Бруно
|8
|0
|Facundo Perez
|6
|1
|Младен Себастьян
|7
|0
|Ойконому Мариос
|4
|1
|Хуанпи Аньор
|5
|0
|Карелис Никос
|4
|0
|Шенгелия Леван
|3
|0
|Малис Александрос
|3
|0
|Дуарте Фредерику
|3
|0
|Franco Baldassarra
|3
|0
|Харис Мавриас
|1
|1
|Серхио Диас
|2
|0
|Pedro Silva Torrejon
|2
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|2
|0
|Льявас Георгиос
|2
|0
|Соуза Жоау Педру
|2
|0
|Nikola Stajic
|2
|0
|Стергиакис Антонис
|1
|0
|Sebastian Lomonaco
|1
|0
|Ксенитидис Георгиос
|1
|0
|Войлис Александрос
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайсон Фреда
|5
|0
|Баба Абдул-Рахман
|5
|0
|Брэндон Льямас
|5
|0
|Мург Томас
|4
|0
|Мейте Суалихо
|3
|0
|Кедзёра Томаш
|3
|0
|Живкович Андрия
|3
|0
|Кулиеракис Костас
|3
|0
|Шваб Штефан
|2
|0
|Састре Хуан
|2
|0
|Котарски Доминик
|2
|0
|Михаилидис Яннис
|2
|0
|Константелиас Янис
|2
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Саматта Мбвана
|1
|0
|Абдулрахман Бахаа
|1
|0
|Десподов Кирилл
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
Результаты матчей
Панетоликос
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
ПАОК
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
23% (3)
77% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
4
3
Панетоликос
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
ПАОК
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
4
28
Панетоликос
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
ПАОК
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (5)
30% (7)
48% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
19
9
Упущенные победы
8
31
Голы по времени матча
Забито
13
27
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
1
8%
2
7%
1-15
1
8%
3
11%
16-30
4
31%
5
19%
31-45
1
8%
5
19%
46-60
3
23%
5
19%
61-75
3
23%
7
26%
76-90
Пропущено
17
12
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
6
35%
0
0%
1-15
2
12%
2
17%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
6
35%
4
33%
76-90
Забито
10
29
6 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
16 Не забивали 11
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
6
21%
16-30
1
10%
10
34%
31-45
0
0%
8
28%
46-60
0
0%
1
3%
61-75
4
40%
4
14%
76-90
Пропущено
21
11
11 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
2
18%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
3
14%
3
27%
46-60
3
14%
3
27%
61-75
4
19%
3
27%
76-90
Забито
23
56
12 В 1-м тайме 26
11 Во 2-м тайме 30
9 Забивали первыми 16
9 Не забивали 3
3
13%
2
4%
1-15
4
17%
9
16%
16-30
5
22%
15
27%
31-45
1
4%
13
23%
46-60
3
13%
6
11%
61-75
7
30%
11
20%
76-90
Пропущено
38
23
20 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 15
8
21%
0
0%
1-15
6
16%
4
17%
16-30
6
16%
1
4%
31-45
3
8%
7
30%
46-60
5
13%
4
17%
61-75
10
26%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Астерас - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:1 Панетоликос - Атромитос 1:0 Волос - Панетоликос 1:1
Панетоликос - ОФИ 3:1 Панетоликос - Ламия 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Каллитея - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Панетоликос - АЕК 2:2 Панетоликос - Каллитея 3:2 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Астерас 0:1 Атромитос - Панетоликос 3:2
ПАОК
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Панатинаикос - ПАОК 1:2 ПАОК - Олимпиакос 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:1 ПАОК - АЕК 1:1
Атромитос - ПАОК 0:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Волос - ПАОК 1:5 Пансерраикос - ПАОК 0:4 ПАОК - ПАС Янина 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 2:1 ПАОК - ОФИ 4:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Астерас - ПАОК 1:4 ПАОК - ХИК 4:2 ПАОК - Волос 1:0 ПАОК - Ламия 3:0 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0
Результаты матчей
Панетоликос
ПАОК
Точный счет
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 23%
3:0
3 раза 23%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:2
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
3:0
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 39%
1
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
2
6 раз 26%
3
4 раза 17%
4
4 раза 17%
0
3 раза 13%
1
3 раза 13%
5
2 раза 9%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Панетоликос
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
121
47
103
29
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
82
210
73
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
149
Больше Меньше
203
617
176
221
1112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|16
|7
|1
|53 - 20
|55
|2.
|23
|16
|3
|4
|57 - 18
|51
|3.
|0:1
|24
|16
|3
|5
|59 - 21
|51
|4.
|23
|15
|3
|5
|51 - 22
|47
|5.
|23
|11
|5
|7
|34 - 24
|38
|6.
|24
|9
|7
|8
|34 - 39
|34
|7.
|23
|9
|3
|11
|31 - 39
|30
|8.
|24
|5
|9
|10
|26 - 42
|24
|9.
|24
|5
|9
|10
|25 - 42
|24
|10.
|0:2
|24
|5
|8
|11
|21 - 39
|23
|11.
|1:0
|24
|5
|7
|12
|23 - 39
|22
|12.
|2:0
|24
|4
|7
|13
|23 - 41
|19
|13.
|23
|3
|8
|12
|21 - 43
|17
|14.
|23
|3
|7
|13
|22 - 51
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|13
|10
|2
|1
|32 - 8
|32
|2.
|12
|9
|3
|0
|28 - 7
|30
|3.
|11
|8
|2
|1
|30 - 7
|26
|4.
|11
|8
|0
|3
|31 - 12
|23
|5.
|11
|7
|2
|2
|19 - 11
|23
|6.
|12
|6
|2
|4
|19 - 17
|20
|7.
|0:2
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|8.
|1:0
|12
|5
|3
|4
|14 - 17
|18
|9.
|12
|5
|2
|5
|17 - 21
|17
|10.
|11
|3
|6
|2
|14 - 14
|15
|11.
|12
|3
|6
|3
|13 - 17
|15
|12.
|2:0
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|13.
|12
|2
|5
|5
|15 - 23
|11
|14.
|12
|2
|3
|7
|14 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|1
|3
|27 - 11
|25
|2.
|12
|7
|4
|1
|25 - 13
|25
|3.
|12
|7
|3
|2
|20 - 10
|24
|4.
|0:1
|11
|6
|1
|4
|27 - 13
|19
|5.
|12
|4
|3
|5
|15 - 13
|15
|6.
|12
|3
|5
|4
|15 - 22
|14
|7.
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|8.
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|9.
|13
|2
|3
|8
|12 - 28
|9
|10.
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|2:0
|12
|1
|4
|7
|12 - 25
|7
|12.
|11
|1
|2
|8
|7 - 28
|5
|13.
|1:0
|12
|0
|4
|8
|9 - 22
|4
|14.
|0:2
|12
|0
|4
|8
|5 - 27
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|12 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|11 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|11 (1)
|Ламия
|Карлитос Карлос
|10 (5)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|10
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 8
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 8
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|9
|Ламия
|Давид Симон
|1 7