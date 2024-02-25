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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Панетоликос
1:3
Конец матча
ПАОК
0'
1:0
5' Гол
Хацитеодоридис Илиас
22' Желтая карточка
Хацитеодоридис Илиас
57' Желтая карточка
Хуанпи Аньор
1:1
72' Гол в свои ворота
Pedro Silva Torrejon
1:2
73' Гол
Живкович Андрия
1:3
90' Гол
Константелиас Янис
90'+6
13
Lucas
Abraham
Chavez
47
Малис
Александрос
5
Младен
Себастьян
49
Nikola
Stajic
54
Льявас
Георгиос
10
Хуанпи
Аньор
37
Цигарас
Ангелос
12
Хацитеодоридис
Илиас
24
Pedro
Silva
Torrejon
27
Шенгелия
Леван
45
Соуза
Жоау
Педру
18
Живкович
Живко
23
Састре
Хуан
16
Кедзёра
Томаш
4
Кулиеракис
Костас
55
Луиш
Рафаэл
88
Антонио
Маркос
8
Мейте
Суалихо
77
Десподов
Кирилл
10
Мург
Томас
7
Константелиас
Янис
95
Цимас
Стефанос
Панетоликос
3-5-2
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Панетоликос
ПАОК

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

23 матча

4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы

Первый тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

27 матчей

11.1%
7.4%
81.5%
3 победы 2 ничьи 22 победы

Первый тайм

14.8%
29.6%
55.6%
4 победы 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

3.7%
33.3%
63%
1 победа 9 ничьих 17 побед

История матчей

С
2:1
С
0:2
С
1:0
ТМК
4:0
С
2:0
С
1:2
С
5:0
С
1:3
С
0:3
С
2:1
С
1:2
С
2:1
С
0:1
С
1:0
С
0:1
К
4:1
К
0:2
С
2:1
С
0:3
С
0:0
С
1:2
С
1:2
С
0:1
С
1:0
С
2:0
С
1:1
С
3:0

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

0.5
0.6

Среднее время на гол

180
150

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

2.07
1.75

Среднее время на гол

43
51

Всего голов

37
30

Голов в среднем за матч

1.37
1.11

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

65
81

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pedro Silva Torrejon 4 0.17
Соуза Жоау Педру 3 (2) 0.13
Льявас Георгиос 2 0.08
Шенгелия Леван 2 0.08
Дуарте Фредерику 2 0.08
Хацитеодоридис Илиас 2 0.08
Дуарте Бруно 2 0.08
Карелис Никос 1 0.04
Харис Мавриас 1 0.04
Ойконому Мариос 1 0.04
Серхио Диас 1 0.04
Малис Александрос 1 0.04
Franco Baldassarra 1 0.04
Хуанпи Аньор 0 0
Facundo Perez 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 9 0.38
Мург Томас 8 0.33
Живкович Андрия 7 0.29
Константелиас Янис 5 0.21
Брэндон Льямас 5 (1) 0.21
Оздоев Магомед 5 0.21
Баба Абдул-Рахман 3 0.13
Цимас Стефанос 3 0.13
Саматта Мбвана 2 0.08
Луиш Рафаэл 2 0.08
Тайсон Фреда 1 0.04
Састре Хуан 1 0.04
Шваб Штефан 1 0.04
Антонио Маркос 1 0.04
Мейте Суалихо 1 0.04
Кедзёра Томаш 1 0.04
Циггарас Теохарис 1 0.04
Кулиеракис Костас 1 0.04

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Бруно 8 0
Facundo Perez 6 1
Младен Себастьян 7 0
Хуанпи Аньор 6 0
Ойконому Мариос 4 1
Карелис Никос 4 0
Шенгелия Леван 3 0
Малис Александрос 3 0
Дуарте Фредерику 3 0
Franco Baldassarra 3 0
Харис Мавриас 1 1
Серхио Диас 2 0
Pedro Silva Torrejon 2 0
Хацитеодоридис Илиас 2 0
Льявас Георгиос 2 0
Соуза Жоау Педру 2 0
Nikola Stajic 2 0
Стергиакис Антонис 1 0
Sebastian Lomonaco 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
Войлис Александрос 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайсон Фреда 5 0
Баба Абдул-Рахман 5 0
Брэндон Льямас 5 0
Мург Томас 4 0
Мейте Суалихо 3 0
Кедзёра Томаш 3 0
Живкович Андрия 3 0
Кулиеракис Костас 3 0
Шваб Штефан 2 0
Састре Хуан 2 0
Котарски Доминик 2 0
Михаилидис Яннис 2 0
Константелиас Янис 2 0
Оздоев Магомед 1 0
Виейринья 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Саматта Мбвана 1 0
Абдулрахман Бахаа 1 0
Десподов Кирилл 1 0
Луиш Рафаэл 1 0

Результаты матчей

Панетоликос
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
ПАОК
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
23% (3)
77% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

4
3
Панетоликос
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
ПАОК
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

4
28
Панетоликос
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
ПАОК
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (5)
30% (7)
48% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

19
9

Упущенные победы

8
31

Голы по времени матча

Забито

13
27
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
1
8%
2
7%
1-15
1
8%
3
11%
16-30
4
31%
5
19%
31-45
1
8%
5
19%
46-60
3
23%
5
19%
61-75
3
23%
7
26%
76-90

Пропущено

17
12
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
6
35%
0
0%
1-15
2
12%
2
17%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
6
35%
4
33%
76-90

Забито

10
29
6 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
16 Не забивали 11
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
6
21%
16-30
1
10%
10
34%
31-45
0
0%
8
28%
46-60
0
0%
1
3%
61-75
4
40%
4
14%
76-90

Пропущено

21
11
11 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
2
18%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
3
14%
3
27%
46-60
3
14%
3
27%
61-75
4
19%
3
27%
76-90

Забито

23
56
12 В 1-м тайме 26
11 Во 2-м тайме 30
9 Забивали первыми 16
9 Не забивали 3
3
13%
2
4%
1-15
4
17%
9
16%
16-30
5
22%
15
27%
31-45
1
4%
13
23%
46-60
3
13%
6
11%
61-75
7
30%
11
20%
76-90

Пропущено

38
23
20 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 15
8
21%
0
0%
1-15
6
16%
4
17%
16-30
6
16%
1
4%
31-45
3
8%
7
30%
46-60
5
13%
4
17%
61-75
10
26%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Астерас - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:1 Панетоликос - Атромитос 1:0 Волос - Панетоликос 1:1
Панетоликос - ОФИ 3:1 Панетоликос - Ламия 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Каллитея - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Панетоликос - АЕК 2:2 Панетоликос - Каллитея 3:2 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Астерас 0:1 Атромитос - Панетоликос 3:2
ПАОК
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Панатинаикос - ПАОК 1:2 ПАОК - Олимпиакос 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:1 ПАОК - АЕК 1:1
Атромитос - ПАОК 0:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Волос - ПАОК 1:5 Пансерраикос - ПАОК 0:4 ПАОК - ПАС Янина 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 2:1 ПАОК - ОФИ 4:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Астерас - ПАОК 1:4 ПАОК - ХИК 4:2 ПАОК - Волос 1:0 ПАОК - Ламия 3:0 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0

Результаты матчей

Панетоликос
ПАОК

Точный счет

0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 23%
3:0
3 раза 23%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:2
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
3:0
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 39%
1
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
2
6 раз 26%
3
4 раза 17%
4
4 раза 17%
0
3 раза 13%
1
3 раза 13%
5
2 раза 9%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Панетоликос
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
12
1
4
7
1.5
10
3
2
9
2.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
2
2
10
1.5
7
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
9
0.5
Больше Меньше
20
3
6
17
1.5
17
6
2
21
2.5
11
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 24 16 7 1 53 - 20 55
2.
ПАОК
 24 17 3 4 62 - 21 54
3.
Панатинаикос
 23 16 3 4 57 - 18 51
4.
Олимпиакос
 0:1 24 15 3 6 51 - 23 47
5.
Арис Салоники
 23 11 5 7 34 - 24 38
6.
Ламия
 24 9 7 8 34 - 39 34
7.
Астерас
 1:0 24 10 3 11 32 - 39 33
8.
Пансерраикос
 24 5 9 10 26 - 42 24
9.
ОФИ
 24 5 9 10 23 - 39 24
10.
Атромитос
 24 5 9 10 25 - 42 24
11.
Панетоликос
 24 4 7 13 23 - 42 19
12.
Волос
 23 3 8 12 21 - 43 17
13.
ПАС Янина
 24 3 8 13 23 - 43 17
14.
Кифисиас
 23 3 7 13 22 - 51 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 13 10 2 1 32 - 8 32
2.
АЕК
 12 9 3 0 28 - 7 30
3.
Панатинаикос
 11 8 2 1 30 - 7 26
4.
Арис Салоники
 11 7 2 2 19 - 11 23
5.
Олимпиакос
 0:1 12 8 0 4 31 - 13 23
6.
Ламия
 12 6 2 4 19 - 17 20
7.
ОФИ
 12 5 4 3 16 - 12 19
8.
Астерас
 1:0 12 5 2 5 17 - 21 17
9.
Пансерраикос
 11 3 6 2 14 - 14 15
10.
Панетоликос
 12 4 3 5 14 - 20 15
11.
Атромитос
 12 3 6 3 13 - 17 15
12.
Кифисиас
 12 2 5 5 15 - 23 11
13.
ПАС Янина
 12 2 4 6 11 - 18 10
14.
Волос
 12 2 3 7 14 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 12 8 1 3 27 - 11 25
2.
АЕК
 12 7 4 1 25 - 13 25
3.
Олимпиакос
 0:1 12 7 3 2 20 - 10 24
4.
ПАОК
 11 7 1 3 30 - 13 22
5.
Астерас
 1:0 12 5 1 6 15 - 18 16
6.
Арис Салоники
 12 4 3 5 15 - 13 15
7.
Ламия
 12 3 5 4 15 - 22 14
8.
Атромитос
 12 2 3 7 12 - 25 9
9.
Пансерраикос
 13 2 3 8 12 - 28 9
10.
Волос
 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
ПАС Янина
 12 1 4 7 12 - 25 7
12.
Кифисиас
 11 1 2 8 7 - 28 5
13.
ОФИ
 12 0 5 7 7 - 27 5
14.
Панетоликос
 12 0 4 8 9 - 22 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 12 (2)
АЕК Гарсия Леви 11 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 11 (1)
Ламия Карлитос Карлос 10 (5)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 10
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Топ нарушителей
ПАС Янина Federico Gino 1 9
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 8
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 9
Ламия Давид Симон 1 7
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      Цимас Стефанос уходит с поля. Саматта Мбвана выходит вместо него
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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