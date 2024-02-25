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  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Гент
2:1
Первый тайм: 31'
Антверпен
0'
1:0
16' Гол в свои ворота
Алдервейрельд Тоби
1:1
24' Пенальти
Ондрейка Якоб
2:1
28' Гол
Геркенс Питер

Ход матча

16'
Алдервейрельд Тоби
1:0
24'
1:1
Ондрейка Якоб
28'
Геркенс Питер
(Браун Арчи)
2:1
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Гент
Ничья
Антверпен
2.39
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Все Коэффициенты
16
Шмидт
Дэниел
5
Кандусс
Исмаэль
23
Торунарига
Джордан
20
Митрович
Стефан
18
Самуаз
Матисс
3
Браун
Арчи
8
Геркенс
Питер
13
Де
Сар
Жюльен
7
Хон
Хён-Сок
10
Тиссудали
Тарик
9
Сонко
Момоду
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
33
Ван
Ден
Босх
Зено
23
Алдервейрельд
Тоби
5
Вейндал
Оуэн
24
Эккеленкамп
Юрген
27
Кейта
Мандела
17
Ондрейка
Якоб
8
Юсуф
Альхассан
19
Эджуке
Чидера
18
Янссен
Винсент
Гент
3-4-1-2
Антверпен
4-2-3-1

История личных встреч

Гент
Антверпен

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
166.7%
1 победа 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед

15 матчей

6.7%
33.3%
60%
1 победа 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

6.7%
60%
33.3%
1 победа 9 ничьих 5 побед

История матчей

ПДА
0:0
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
1:1
ПДА
3:2
ПОЗЧТ
1:2
ПОЗЧТ
1:2
ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
0:1

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.43
0.88

Среднее время на гол

210
102

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.38
1.14

Среднее время на гол

65
78

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

0.93
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

96
90

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 8 0.3
Кейперс Уго 6 (1) 0.22
Хон Хён-Сок 4 0.15
Самуаз Матисс 4 0.15
Де Сар Жюльен 4 (3) 0.15
Орбан Гифт 3 0.11
Гандельман Омри 2 0.07
Фофана Малик 2 0.07
Ватанабэ Цуёси 2 0.07
Кумс Свен 1 0.04
Торунарига Джордан 1 0.04
Депуатр Лоран 1 0.04
Геркенс Питер 1 0.04
Кандусс Исмаэль 1 0.04
Фадига Ноа 0 0
Браун Арчи 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 10 (1) 0.37
Иленикена Джордж 6 0.22
Баликвиша Мишель-Анже 5 0.19
Муйя Арбнор 5 0.19
Эккеленкамп Юрген 5 0.19
Алдервейрельд Тоби 3 (2) 0.11
Эджуке Чидера 2 0.07
Ондрейка Якоб 2 0.07
Вермирен Артур 1 0.04
Керк Джирано 1 0.04
Корбани Кобе 1 0.04
Вейндал Оуэн 1 0.04
Батай Йелле 1 0.04
Винс Сэмюэл 1 0.04
Mahamadou Doumbia 1 0.04
Юсуф Альхассан 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Авила Гастон 0 0
Ван Ден Босх Зено 0 0
Кейта Мандела 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браун Арчи 3 1
Кумс Свен 4 0
Де Сар Жюльен 4 0
Самуаз Матисс 4 0
Кандусс Исмаэль 2 1
Торунарига Джордан 3 0
Фадига Ноа 1 1
Гандельман Омри 1 1
Юльсагер Эндрю 2 0
Фортуна Нуриу 2 0
Кейперс Уго 2 0
Орбан Гифт 0 1
Митрович Стефан 1 0
Геркенс Питер 1 0
Тиссудали Тарик 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Ватанабэ Цуёси 1 0
Йокота Дайсуке 1 0
Фофана Малик 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Винсент 6 0
Кейта Мандела 2 1
Керк Джирано 3 0
Эккеленкамп Юрген 3 0
Муйя Арбнор 3 0
Кулибали Сумайла 2 0
Алдервейрельд Тоби 2 0
Эджуке Чидера 2 0
Юсуф Альхассан 2 0
Баликвиша Мишель-Анже 2 0
Ван Ден Босх Зено 2 0
Вермирен Артур 2 0
Иленикена Джордж 2 0
Ван Боммел Марк 1 0
Де Лат Ричи 1 0
Батай Йелле 1 0
Ондрейка Якоб 1 0

Результаты матчей

Гент
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Антверпен
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

9
7
Гент
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Антверпен
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

14
27
Гент
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
Антверпен
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (6)
27% (7)
50% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
31% (8)
38% (10)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

16
2

Упущенные победы

23
34

Голы по времени матча

Забито

25
18
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
1
4%
2
11%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
8
32%
4
22%
31-45
7
28%
2
11%
46-60
3
12%
4
22%
61-75
4
16%
4
22%
76-90

Пропущено

18
15
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
5
28%
2
13%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
3
17%
3
20%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
3
17%
3
20%
61-75
3
17%
5
33%
76-90

Забито

15
27
8 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
3
20%
6
22%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
3
20%
9
33%
31-45
4
27%
1
4%
46-60
1
7%
3
11%
61-75
2
13%
7
26%
76-90

Пропущено

16
12
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
6%
2
17%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
4
25%
2
17%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
4
25%
3
25%
76-90

Забито

40
45
19 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 11
5 Не забивали 8
4
10%
8
18%
1-15
4
10%
3
7%
16-30
11
28%
13
29%
31-45
11
28%
3
7%
46-60
4
10%
7
16%
61-75
6
15%
11
24%
76-90

Пропущено

34
27
18 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 18
6
18%
4
15%
1-15
6
18%
2
7%
16-30
6
18%
5
19%
31-45
5
15%
3
11%
46-60
4
12%
5
19%
61-75
7
21%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гент - Маккаби Хайфа 1:1 Эйпен - Гент 0:2 Маккаби Хайфа - Гент 1:0 Гент - Серкль Брюгге 1:2
Андерлехт - Гент 1:0 Сент-Трейден - Гент 4:1 Гент - Вестерло 2:2 Гент - Мехелен 1:2 Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2 Кортрейк - Гент 0:2 Гент - АХ Лёвен 4:0 Брюгге - Гент 2:0 Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1 Гент - РВДМ 47 4:0 Сент-Трейден - Гент 0:1 Генк - Гент 2:2 Гент - Заря 4:1 Гент - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Андерлехт 1:1
Антверпен
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Антверпен - Мехелен 0:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 Остенде - Антверпен 1:1 Антверпен - Брюгге 2:1
Стандард - Антверпен 0:1 Эйпен - Антверпен 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Генк - Антверпен 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Антверпен - Стандард 6:0 Порту - Антверпен 2:0 Антверпен - Генк 3:2

Результаты матчей

Гент
Антверпен

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
6:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
6
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
2:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
6:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
2
7 раз 27%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
2 раза 8%
0
7 раз 27%
1
7 раз 27%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
6
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Гент
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
1.5
Больше Меньше
7
6
4
9
2.5
5
8
2
11
3.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
5
8
1.5
5
8
2
11
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
19
7
13
13
1.5
12
14
6
20
2.5
8
18
2
24
3.5
5
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 26 19 5 2 57 - 28 62
2.
Андерлехт
 27 16 9 2 54 - 29 57
3.
Брюгге
 27 12 9 6 55 - 26 45
4.
Антверпен
 1:1 27 12 9 6 49 - 25 45
5.
Генк
 27 11 10 6 49 - 27 43
6.
Гент
 1:1 27 11 10 6 44 - 32 43
7.
Серкль Брюгге
 26 12 4 10 36 - 31 40
8.
Мехелен
 27 11 6 10 33 - 30 39
9.
Сент-Трейден
 27 9 10 8 33 - 41 37
10.
Вестерло
 27 7 8 12 40 - 49 29
11.
Стандард
 26 6 10 10 24 - 36 28
12.
АХ Лёвен
 27 6 8 13 32 - 42 26
13.
Спортинг Шарлеруа
 27 6 7 14 25 - 43 25
14.
РВДМ 47
 27 5 8 14 29 - 57 23
15.
Эйпен
 26 6 3 17 23 - 51 21
16.
Кортрейк
 27 4 6 17 18 - 54 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 13 10 3 0 29 - 12 33
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 13 10 2 1 31 - 14 32
3.
Антверпен
 1:1 13 8 4 1 30 - 9 28
4.
Брюгге
 14 7 6 1 32 - 13 27
5.
Сент-Трейден
 14 7 4 3 16 - 13 25
6.
Гент
 1:1 14 6 6 2 28 - 17 24
7.
Серкль Брюгге
 13 7 2 4 21 - 15 23
8.
Мехелен
 14 6 4 4 19 - 11 22
9.
Генк
 13 5 6 2 27 - 14 21
10.
Спортинг Шарлеруа
 14 6 3 5 20 - 23 21
11.
Стандард
 13 4 5 4 10 - 10 17
12.
Вестерло
 13 5 1 7 20 - 25 16
13.
АХ Лёвен
 13 4 4 5 18 - 13 16
14.
РВДМ 47
 14 3 6 5 15 - 25 15
15.
Кортрейк
 13 3 3 7 10 - 21 12
16.
Эйпен
 13 3 2 8 14 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 13 9 3 1 26 - 14 30
2.
Андерлехт
 14 6 6 2 25 - 17 24
3.
Генк
 14 6 4 4 22 - 13 22
4.
Гент
 1:1 13 5 4 4 16 - 15 19
5.
Брюгге
 13 5 3 5 23 - 13 18
6.
Серкль Брюгге
 13 5 2 6 15 - 16 17
7.
Мехелен
 13 5 2 6 14 - 19 17
8.
Антверпен
 1:1 14 4 5 5 19 - 16 17
9.
Вестерло
 14 2 7 5 20 - 24 13
10.
Сент-Трейден
 13 2 6 5 17 - 28 12
11.
Стандард
 13 2 5 6 14 - 26 11
12.
Эйпен
 13 3 1 9 9 - 25 10
13.
АХ Лёвен
 14 2 4 8 14 - 29 10
14.
РВДМ 47
 13 2 2 9 14 - 32 8
15.
Кортрейк
 14 1 3 10 8 - 33 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 13 0 4 9 5 - 20 4
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 19
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 14 (7)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 9
Юнион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    Браун Арчи сделал результативную передачу.
  • 28'
    Г О О О О Л - Геркенс Питер бьет в цель!
  • 24'
    Г О О О О Л - Ондрейка Якоб из команды Антверпен забивает с точки!
  • 16'
    Г О О О О Л - Алдервейрельд Тоби уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
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