Тур: 27. Стадион: Геламко.
0'
1:0
16' Гол в свои воротаАлдервейрельд Тоби
1:1
25' ПенальтиОндрейка Якоб
2:1
28' ГолГеркенс Питер
49' Желтая карточкаКандусс Исмаэль
49' Желтая карточкаБатай Йелле
71' Желтая карточкаОндрейка Якоб
2:2
84' ГолИленикена Джордж
90'+7
Ход матча
16'
25'
1:1
28'
2:1
49'
49'
71'
84'
2:2
16
Шмидт
Дэниел
34
Батай
Йелле
- Основной состав
-
16 Шмидт ДэниелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
-
12 Гамбор ХугоЗащитник
- Полузащитник
-
22 Фадига НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
-
52 Корбани КобеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
60 Victor Udoh
-
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гент
Антверпен
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
166.7%
1 победа 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед
15 матчей
6.7%
33.3%
60%
1 победа 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
6.7%
60%
33.3%
1 победа 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.43
0.88
Среднее время на гол
210
102
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.38
1.14
Среднее время на гол
65
78
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
0.93
1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
96
90
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|8
|0.3
|Кейперс Уго
|6 (1)
|0.22
|Хон Хён-Сок
|4
|0.15
|Самуаз Матисс
|4
|0.15
|Де Сар Жюльен
|4 (3)
|0.15
|Орбан Гифт
|3
|0.11
|Гандельман Омри
|2
|0.07
|Фофана Малик
|2
|0.07
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0.07
|Геркенс Питер
|2
|0.07
|Кумс Свен
|1
|0.04
|Торунарига Джордан
|1
|0.04
|Депуатр Лоран
|1
|0.04
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.04
|Браун Арчи
|0
|0
|Фадига Ноа
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|10 (1)
|0.37
|Иленикена Джордж
|7
|0.26
|Баликвиша Мишель-Анже
|5
|0.19
|Муйя Арбнор
|5
|0.19
|Эккеленкамп Юрген
|5
|0.19
|Алдервейрельд Тоби
|3 (2)
|0.11
|Ондрейка Якоб
|3 (1)
|0.11
|Эджуке Чидера
|2
|0.07
|Вермирен Артур
|1
|0.04
|Керк Джирано
|1
|0.04
|Корбани Кобе
|1
|0.04
|Вейндал Оуэн
|1
|0.04
|Батай Йелле
|1
|0.04
|Винс Сэмюэл
|1
|0.04
|Mahamadou Doumbia
|1
|0.04
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Авила Гастон
|0
|0
|Ван Ден Босх Зено
|0
|0
|Кейта Мандела
|0
|0
|Victor Udoh
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кандусс Исмаэль
|3
|1
|Браун Арчи
|3
|1
|Кумс Свен
|4
|0
|Де Сар Жюльен
|4
|0
|Самуаз Матисс
|4
|0
|Торунарига Джордан
|3
|0
|Фадига Ноа
|1
|1
|Гандельман Омри
|1
|1
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Кейперс Уго
|2
|0
|Орбан Гифт
|0
|1
|Митрович Стефан
|1
|0
|Геркенс Питер
|1
|0
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0
|Йокота Дайсуке
|1
|0
|Фофана Малик
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Винсент
|6
|0
|Кейта Мандела
|2
|1
|Керк Джирано
|3
|0
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0
|Муйя Арбнор
|3
|0
|Кулибали Сумайла
|2
|0
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0
|Эджуке Чидера
|2
|0
|Батай Йелле
|2
|0
|Юсуф Альхассан
|2
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|2
|0
|Ондрейка Якоб
|2
|0
|Ван Ден Босх Зено
|2
|0
|Вермирен Артур
|2
|0
|Иленикена Джордж
|2
|0
|Ван Боммел Марк
|1
|0
|Де Лат Ричи
|1
|0
Результаты матчей
Гент
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Антверпен
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
10
10
Гент
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Антверпен
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
14
27
Гент
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Антверпен
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (6)
26% (7)
52% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
16
2
Упущенные победы
24
37
Голы по времени матча
Забито
26
21
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 17
1
4%
2
10%
1-15
3
12%
4
19%
16-30
8
31%
4
19%
31-45
7
27%
2
10%
46-60
3
12%
4
19%
61-75
4
15%
5
24%
76-90
Пропущено
21
16
13 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
5
24%
2
13%
1-15
5
24%
2
13%
16-30
3
14%
3
19%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
4
19%
5
31%
76-90
Забито
15
27
8 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
3
20%
6
22%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
3
20%
9
33%
31-45
4
27%
1
4%
46-60
1
7%
3
11%
61-75
2
13%
7
26%
76-90
Пропущено
16
12
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
6%
2
17%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
4
25%
2
17%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
4
25%
3
25%
76-90
Забито
41
48
20 В 1-м тайме 26
21 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 12
5 Не забивали 8
4
10%
8
17%
1-15
5
12%
5
10%
16-30
11
27%
13
27%
31-45
11
27%
3
6%
46-60
4
10%
7
15%
61-75
6
15%
12
25%
76-90
Пропущено
37
28
20 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 19
6
16%
4
14%
1-15
8
22%
3
11%
16-30
6
16%
5
18%
31-45
5
14%
3
11%
46-60
4
11%
5
18%
61-75
8
22%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гент - Маккаби Хайфа 1:1 Эйпен - Гент 0:2 Маккаби Хайфа - Гент 1:0 Гент - Серкль Брюгге 1:2
Андерлехт - Гент 1:0 Сент-Трейден - Гент 4:1 Гент - Вестерло 2:2 Гент - Мехелен 1:2 Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2 Кортрейк - Гент 0:2 Гент - АХ Лёвен 4:0 Брюгге - Гент 2:0 Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1 Гент - РВДМ 47 4:0 Сент-Трейден - Гент 0:1 Генк - Гент 2:2 Гент - Заря 4:1 Гент - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Андерлехт 1:1
Антверпен
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Антверпен - Мехелен 0:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 Остенде - Антверпен 1:1 Антверпен - Брюгге 2:1
Стандард - Антверпен 0:1 Эйпен - Антверпен 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Генк - Антверпен 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Антверпен - Стандард 6:0 Порту - Антверпен 2:0 Антверпен - Генк 3:2
Результаты матчей
Гент
Антверпен
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
6:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
5 раз 36%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
6
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
2:2
4 раза 15%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
6:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
2
8 раз 30%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
2 раза 7%
0
7 раз 26%
1
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
6
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Гент
Антверпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
76
410
58
212
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
104
58
68
211
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
234
Больше Меньше
207
1413
1314
621
819
225
522
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|27
|19
|6
|2
|57 - 28
|63
|2.
|27
|16
|9
|2
|54 - 29
|57
|3.
|27
|12
|9
|6
|55 - 26
|45
|4.
|27
|12
|9
|6
|50 - 26
|45
|5.
|27
|11
|10
|6
|49 - 27
|43
|6.
|27
|11
|10
|6
|45 - 33
|43
|7.
|26
|12
|4
|10
|36 - 31
|40
|8.
|27
|11
|6
|10
|33 - 30
|39
|9.
|27
|9
|10
|8
|33 - 41
|37
|10.
|27
|7
|8
|12
|40 - 49
|29
|11.
|0:0
|27
|6
|11
|10
|24 - 36
|29
|12.
|27
|6
|8
|13
|32 - 42
|26
|13.
|27
|6
|7
|14
|25 - 43
|25
|14.
|27
|5
|8
|14
|29 - 57
|23
|15.
|26
|6
|3
|17
|23 - 51
|21
|16.
|27
|4
|6
|17
|18 - 54
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|29 - 12
|33
|2.
|0:0
|14
|10
|3
|1
|31 - 14
|33
|3.
|13
|8
|4
|1
|30 - 9
|28
|4.
|14
|7
|6
|1
|32 - 13
|27
|5.
|14
|7
|4
|3
|16 - 13
|25
|6.
|14
|6
|6
|2
|29 - 18
|24
|7.
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|8.
|14
|6
|4
|4
|19 - 11
|22
|9.
|13
|5
|6
|2
|27 - 14
|21
|10.
|14
|6
|3
|5
|20 - 23
|21
|11.
|0:0
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|12.
|13
|5
|1
|7
|20 - 25
|16
|13.
|13
|4
|4
|5
|18 - 13
|16
|14.
|14
|3
|6
|5
|15 - 25
|15
|15.
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
|16.
|13
|3
|2
|8
|14 - 26
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|9
|3
|1
|26 - 14
|30
|2.
|14
|6
|6
|2
|25 - 17
|24
|3.
|14
|6
|4
|4
|22 - 13
|22
|4.
|13
|5
|4
|4
|16 - 15
|19
|5.
|13
|5
|3
|5
|23 - 13
|18
|6.
|13
|5
|2
|6
|15 - 16
|17
|7.
|13
|5
|2
|6
|14 - 19
|17
|8.
|14
|4
|5
|5
|20 - 17
|17
|9.
|14
|2
|7
|5
|20 - 24
|13
|10.
|13
|2
|6
|5
|17 - 28
|12
|11.
|0:0
|14
|2
|6
|6
|14 - 26
|12
|12.
|13
|3
|1
|9
|9 - 25
|10
|13.
|14
|2
|4
|8
|14 - 29
|10
|14.
|13
|2
|2
|9
|14 - 32
|8
|15.
|14
|1
|3
|10
|8 - 33
|6
|16.
|13
|0
|4
|9
|5 - 20
|4
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|19
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (7)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|9
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|8