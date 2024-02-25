Тур: 25. Стадион: Stade de la Tuiliere.
0'
0:1
8' ГолФофана Бубакар
1:1
33' ГолЛабо Бригтон
61' Желтая карточкаСене Кали
64' Желтая карточкаФофана Бубакар
75' Желтая карточкаGranit Lekaj
79' Желтая карточкаБуркарт Нишан
Ход матча
8'
33'
1:1
61'
64'
75'
79'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
25
Летица
Карло
13
Лусиф
Хайтем
12
Салай
Габор
18
Поати
Морган
96
Лабо
Бригтон
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
77
Дзуффи
Лука
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
13 Лусиф ХайтемЗащитник
- Защитник
-
12 Салай ГаборЗащитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
96 Лабо БригтонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Дзуффи ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Туркес АлдинНападающий
-
21 Loic Luthi
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
История личных встреч
Лозанна
Винтертур
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
25 матчей
40%
20%
40%
10 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
36%
20%
44%
9 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
22
Голов в среднем за матч
1.92
1.83
Среднее время на гол
46
49
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
1.67
1.62
Среднее время на гол
54
55
Всего голов
45
43
Голов в среднем за матч
1.8
1.72
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
50
52
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|9 (5)
|0.36
|Лабо Бригтон
|4
|0.16
|Саншеш Алвин
|4
|0.16
|Илие Рареш
|3
|0.12
|Калу Самуэль
|3
|0.12
|Дюссенн Ноэ
|3 (1)
|0.12
|Ррудхани Донат
|2
|0.08
|Бальде Алиу
|2
|0.08
|Каблан Крис
|1
|0.04
|Dominik Schwizer
|1
|0.04
|Койл Трей
|1
|0.04
|Бернед Антуан
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Диабате Фуссейни
|0
|0
|Поати Морган
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лтайеф Сайфалла
|8
|0.32
|Ди Джусто Маттео
|6
|0.24
|Samuel Ballet
|5
|0.2
|Туркес Алдин
|5 (1)
|0.2
|Буркарт Нишан
|4
|0.16
|Randy Schneider
|3
|0.12
|Adrian Gantenbein
|2
|0.08
|Шеттин Тобиас
|2
|0.08
|Стильхарт Базиль
|2
|0.08
|Фофана Бубакар II
|2
|0.08
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.08
|Дзуффи Лука
|1
|0.04
|Арнольд Ремо
|1
|0.04
|Loic Luthi
|1
|0.04
|Samir Ramizi
|0
|0
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Granit Lekaj
|0
|0
|Сидлер Сильван
|0
|0
Карточки
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|8
|0
|Кустодио Оливье
|6
|0
|Каблан Крис
|4
|1
|Сене Кали
|4
|1
|Anel Husic
|4
|0
|Raoul Giger
|4
|0
|Роше Джейми
|3
|0
|Саншеш Алвин
|3
|0
|Салай Габор
|3
|0
|Калу Самуэль
|2
|0
|Бернед Антуан
|2
|0
|Бальде Алиу
|2
|0
|Илие Рареш
|2
|0
|Дабанлы Беркай
|1
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Лабо Бригтон
|1
|0
|Сузуки Тоити
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидлер Сильван
|6
|0
|Samuel Ballet
|6
|0
|Randy Schneider
|4
|1
|Стильхарт Базиль
|5
|0
|Шеттин Тобиас
|5
|0
|Буркарт Нишан
|5
|0
|Янкевиц Александр
|5
|0
|Лтайеф Сайфалла
|5
|0
|Диаби Сулейман
|4
|0
|Буэсс Роман
|3
|0
|Арнольд Ремо
|3
|0
|Туркес Алдин
|3
|0
|Granit Lekaj
|1
|1
|Samir Ramizi
|2
|0
|Thibault Corbaz
|2
|0
|Дзуффи Лука
|1
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Фофана Бубакар II
|1
|0
|Келлер Марвин
|1
|0
Результаты матчей
Лозанна
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Винтертур
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
14
Лозанна
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
Винтертур
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
10
16
Лозанна
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
33% (8)
13% (3)
Винтертур
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
18
13
Упущенные победы
15
30
Голы по времени матча
Забито
18
23
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
1
6%
5
22%
1-15
4
22%
1
4%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
7
39%
1
4%
61-75
5
28%
8
35%
76-90
Пропущено
14
31
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
4
29%
6
19%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
3
21%
4
13%
31-45
2
14%
6
19%
46-60
1
7%
1
3%
61-75
4
29%
11
35%
76-90
Забито
16
20
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
1
6%
1
5%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
6
38%
3
15%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
5
31%
7
35%
76-90
Пропущено
22
19
4 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
1
5%
4
21%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
8
36%
0
0%
46-60
6
27%
5
26%
61-75
4
18%
4
21%
76-90
Забито
34
43
15 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 13
5 Не забивали 1
2
6%
6
14%
1-15
6
18%
3
7%
16-30
7
21%
7
16%
31-45
2
6%
5
12%
46-60
7
21%
7
16%
61-75
10
29%
29%
15
35%
76-90
Пропущено
36
50
11 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 21
5
14%
10
20%
1-15
0
0%
6
12%
16-30
6
17%
7
14%
31-45
10
28%
6
12%
46-60
7
19%
6
12%
61-75
8
22%
15
30%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лозанна - Ивердон 3:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Лозанна 2:2
Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лозанна - Базель 3:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Лозанна - Люцерн 3:1
Винтертур
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Люцерн 2:1 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3
Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0 Винтертур - Ливингстон 3:2 Винтертур - Волендам 0:2 Винтертур - Германнштадт 4:2 Винтертур - Хельмонд 0:0 Винтертур - Хелмонд Спорт 0:0 Винтертур - Лозанна 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Блэк Старз - Винтертур 2:6 Ивердон - Винтертур 1:1
Результаты матчей
Лозанна
Винтертур
Точный счет
3:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 42%
2:2
3 раза 25%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:2
2 раза 17%
5:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
6 раз 50%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 21%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
0
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
4 раза 17%
2
11 раз 46%
1
8 раз 33%
3
3 раза 13%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лозанна
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
111
57
75
48
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
48
84
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
231
915
159
420
420
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|25
|15
|6
|4
|51 - 23
|51
|2.
|1:0
|25
|13
|8
|4
|43 - 29
|47
|3.
|25
|12
|4
|9
|38 - 31
|40
|4.
|25
|10
|9
|6
|36 - 26
|39
|5.
|25
|11
|4
|10
|45 - 39
|37
|6.
|25
|11
|4
|10
|33 - 35
|37
|7.
|1:1
|25
|9
|7
|9
|45 - 50
|34
|8.
|25
|9
|4
|12
|31 - 37
|31
|9.
|25
|8
|6
|11
|32 - 50
|30
|10.
|25
|8
|4
|13
|31 - 32
|28
|11.
|1:1
|25
|6
|8
|11
|33 - 39
|26
|12.
|25
|3
|6
|16
|25 - 52
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|13
|10
|2
|1
|32 - 8
|32
|2.
|13
|10
|1
|2
|28 - 15
|31
|3.
|12
|8
|1
|3
|19 - 13
|25
|4.
|1:0
|12
|7
|4
|1
|25 - 14
|25
|5.
|13
|7
|3
|3
|22 - 21
|24
|6.
|12
|6
|5
|1
|19 - 11
|23
|7.
|1:1
|12
|6
|3
|3
|20 - 19
|21
|8.
|13
|6
|3
|4
|21 - 17
|21
|9.
|13
|6
|2
|5
|22 - 15
|20
|10.
|1:1
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|11.
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|12.
|12
|1
|5
|6
|12 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|6
|4
|3
|18 - 15
|22
|2.
|0:1
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|3.
|12
|5
|1
|6
|24 - 22
|16
|4.
|13
|4
|4
|5
|17 - 15
|16
|5.
|13
|4
|2
|7
|16 - 23
|14
|6.
|1:1
|13
|3
|4
|6
|25 - 31
|13
|7.
|13
|3
|3
|7
|14 - 22
|12
|8.
|12
|2
|3
|7
|10 - 16
|9
|9.
|12
|2
|2
|8
|9 - 17
|8
|10.
|1:1
|12
|1
|4
|7
|14 - 24
|7
|11.
|13
|2
|1
|10
|13 - 25
|7
|12.
|12
|1
|3
|8
|10 - 29
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лугано
|Целар Жан
|10 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|9 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|9 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 8
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|10
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 7
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 5
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|8