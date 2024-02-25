Тур: 25. Стадион: Stade de la Tuiliere. Зрители: 5017
0'
0:1
8' ГолФофана Бубакар
1:1
33' ГолЛабо Бригтон
61' Желтая карточкаСене Кали
64' Желтая карточкаФофана Бубакар
75' Желтая карточкаGranit Lekaj
79' Желтая карточкаБуркарт Нишан
87' Желтая карточкаЛабо Бригтон
90'+6
Ход матча
8'
33'
1:1
61'
64'
75'
79'
87'
Статистика матча
-
17 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
481 Количество передач 482
-
50 Владение мячом, % 50
25
Летица
Карло
13
Лусиф
Хайтем
12
Салай
Габор
18
Поати
Морган
96
Лабо
Бригтон
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
77
Дзуффи
Лука
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
13 Лусиф ХайтемЗащитник
- Защитник
-
12 Салай ГаборЗащитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
96 Лабо БригтонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Дзуффи ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Туркес АлдинНападающий
-
21 Loic Luthi
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
История личных встреч
Лозанна
Винтертур
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
25 матчей
40%
20%
40%
10 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
36%
20%
44%
9 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
22
Голов в среднем за матч
1.92
1.83
Среднее время на гол
46
49
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
1.67
1.62
Среднее время на гол
54
55
Всего голов
45
43
Голов в среднем за матч
1.8
1.72
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
50
52
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|9 (5)
|0.36
|Лабо Бригтон
|4
|0.16
|Саншеш Алвин
|4
|0.16
|Илие Рареш
|3
|0.12
|Калу Самуэль
|3
|0.12
|Дюссенн Ноэ
|3 (1)
|0.12
|Ррудхани Донат
|2
|0.08
|Бальде Алиу
|2
|0.08
|Каблан Крис
|1
|0.04
|Dominik Schwizer
|1
|0.04
|Койл Трей
|1
|0.04
|Бернед Антуан
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Диабате Фуссейни
|0
|0
|Поати Морган
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лтайеф Сайфалла
|8
|0.32
|Ди Джусто Маттео
|6
|0.24
|Samuel Ballet
|5
|0.2
|Туркес Алдин
|5 (1)
|0.2
|Буркарт Нишан
|4
|0.16
|Randy Schneider
|3
|0.12
|Adrian Gantenbein
|2
|0.08
|Шеттин Тобиас
|2
|0.08
|Стильхарт Базиль
|2
|0.08
|Фофана Бубакар II
|2
|0.08
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.08
|Дзуффи Лука
|1
|0.04
|Арнольд Ремо
|1
|0.04
|Loic Luthi
|1
|0.04
|Samir Ramizi
|0
|0
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Granit Lekaj
|0
|0
|Сидлер Сильван
|0
|0
Карточки
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|8
|0
|Кустодио Оливье
|6
|0
|Каблан Крис
|4
|1
|Сене Кали
|4
|1
|Anel Husic
|4
|0
|Raoul Giger
|4
|0
|Роше Джейми
|3
|0
|Саншеш Алвин
|3
|0
|Салай Габор
|3
|0
|Калу Самуэль
|2
|0
|Бернед Антуан
|2
|0
|Лабо Бригтон
|2
|0
|Бальде Алиу
|2
|0
|Илие Рареш
|2
|0
|Дабанлы Беркай
|1
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Сузуки Тоити
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидлер Сильван
|6
|0
|Буркарт Нишан
|6
|0
|Samuel Ballet
|6
|0
|Randy Schneider
|4
|1
|Стильхарт Базиль
|5
|0
|Шеттин Тобиас
|5
|0
|Янкевиц Александр
|5
|0
|Лтайеф Сайфалла
|5
|0
|Диаби Сулейман
|4
|0
|Granit Lekaj
|2
|1
|Буэсс Роман
|3
|0
|Арнольд Ремо
|3
|0
|Туркес Алдин
|3
|0
|Samir Ramizi
|2
|0
|Thibault Corbaz
|2
|0
|Дзуффи Лука
|1
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Фофана Бубакар II
|1
|0
|Келлер Марвин
|1
|0
Результаты матчей
Лозанна
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Винтертур
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
6
15
Лозанна
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
Винтертур
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
10
16
Лозанна
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
16% (4)
44% (11)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
36% (9)
12% (3)
Винтертур
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
18
13
Упущенные победы
16
31
Голы по времени матча
Забито
19
24
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
1
5%
6
25%
1-15
4
21%
1
4%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
7
37%
1
4%
61-75
5
26%
8
33%
76-90
Пропущено
15
32
8 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
5
33%
6
19%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
3
20%
5
16%
31-45
2
13%
6
19%
46-60
1
7%
1
3%
61-75
4
27%
11
34%
76-90
Забито
16
20
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
1
6%
1
5%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
6
38%
3
15%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
5
31%
7
35%
76-90
Пропущено
22
19
4 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
1
5%
4
21%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
8
36%
0
0%
46-60
6
27%
5
26%
61-75
4
18%
4
21%
76-90
Забито
35
44
16 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 14
5 Не забивали 1
2
6%
7
16%
1-15
6
17%
3
7%
16-30
8
23%
7
16%
31-45
2
6%
5
11%
46-60
7
20%
7
16%
61-75
10
29%
15
34%
76-90
Пропущено
37
51
12 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 22
6
16%
10
20%
1-15
0
0%
6
12%
16-30
6
16%
8
16%
31-45
10
27%
6
12%
46-60
7
19%
6
12%
61-75
8
22%
15
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лозанна - Ивердон 3:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Лозанна 2:2
Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лозанна - Базель 3:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Лозанна - Люцерн 3:1
Винтертур
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Люцерн 2:1 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3
Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0 Винтертур - Ливингстон 3:2 Винтертур - Волендам 0:2 Винтертур - Германнштадт 4:2 Винтертур - Хельмонд 0:0 Винтертур - Хелмонд Спорт 0:0 Винтертур - Лозанна 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Блэк Старз - Винтертур 2:6 Ивердон - Винтертур 1:1
Результаты матчей
Лозанна
Винтертур
Точный счет
1:1
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 42%
2:2
3 раза 25%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
5:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
2:2
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
1:1
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 44%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
3
4 раза 16%
2
11 раз 44%
1
9 раз 36%
3
3 раза 12%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лозанна
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
111
58
75
49
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
48
85
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
241
916
1510
421
421
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лугано
|Целар Жан
|10 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|9 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|9 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 8
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|10
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 7
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 5
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|8