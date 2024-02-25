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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 5017
Лозанна
1:1
Конец матча
Винтертур
0'
0:1
8' Гол
Фофана Бубакар
1:1
33' Гол
Лабо Бригтон
61' Желтая карточка
Сене Кали
64' Желтая карточка
Фофана Бубакар
75' Желтая карточка
Granit Lekaj
79' Желтая карточка
Буркарт Нишан
87' Желтая карточка
Лабо Бригтон
90'+6

Ход матча

8'
0:1
Фофана Бубакар
(Adrian Gantenbein)
25'
 
Стильхарт Базиль
Янкевиц Александр
33'
Лабо Бригтон
1:1
46'
 
Буркарт Нишан
Лтайеф Сайфалла
61'
Сене Кали
 
64'
 
Фофана Бубакар
72'
Саншеш Алвин
Пафунди Симоне
 
75'
 
Granit Lekaj
77'
Кустодио Оливье
Ррудхани Донат
 
77'
Каблан Крис
Лусиф Хайтем
 
79'
 
Буркарт Нишан
81'
 
Туркес Алдин
Фофана Бубакар
81'
 
Ди Джусто Маттео
Randy Schneider
87'
Лабо Бригтон
 
88'
Кукурузович Степан
Лабо Бригтон
 

Статистика матча

  • 17 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 481 Количество передач 482
  • 50 Владение мячом, % 50
25
Летица
Карло
13
Лусиф
Хайтем
6
Дюссенн
Ноэ
12
Салай
Габор
18
Поати
Морган
30
Пафунди
Симоне
8
Роше
Джейми
24
Бернед
Антуан
29
Ррудхани
Донат
9
Сене
Кали
96
Лабо
Бригтон
33
Келлер
Марвин
24
Сидлер
Сильван
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
18
Диаби
Сулейман
45
Янкевиц
Александр
77
Дзуффи
Лука
19
Adrian
Gantenbein
6
Randy
Schneider
70
Лтайеф
Сайфалла
29
Фофана
Бубакар
II
Лозанна
4-3-3
Винтертур
4-2-3-1

История личных встреч

Лозанна
Винтертур

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

25 матчей

40%
20%
40%
10 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

36%
20%
44%
9 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:0
С
2:5
ЧЛ
1:2
ЧЛ
0:4
ЧЛ
0:0
ЧЛ
0:6
ЧЛ
4:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
5:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
1:4
ЧЛ
2:2
ЧЛ
0:2
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
4:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
1:2
ЧЛ
4:0
ЧЛ
5:2
ЧЛ
3:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
4:1
ЧЛ
1:3

Голы

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

1.92
1.83

Среднее время на гол

46
49

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.67
1.62

Среднее время на гол

54
55

Всего голов

45
43

Голов в среднем за матч

1.8
1.72

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

50
52

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 9 (5) 0.36
Лабо Бригтон 4 0.16
Саншеш Алвин 4 0.16
Илие Рареш 3 0.12
Калу Самуэль 3 0.12
Дюссенн Ноэ 3 (1) 0.12
Ррудхани Донат 2 0.08
Бальде Алиу 2 0.08
Каблан Крис 1 0.04
Dominik Schwizer 1 0.04
Койл Трей 1 0.04
Бернед Антуан 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Кукурузович Степан 0 0
Кустодио Оливье 0 0
Диабате Фуссейни 0 0
Поати Морган 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лтайеф Сайфалла 8 0.32
Ди Джусто Маттео 6 0.24
Samuel Ballet 5 0.2
Туркес Алдин 5 (1) 0.2
Буркарт Нишан 4 0.16
Randy Schneider 3 0.12
Adrian Gantenbein 2 0.08
Шеттин Тобиас 2 0.08
Стильхарт Базиль 2 0.08
Фофана Бубакар II 2 0.08
Буэсс Роман 2 (1) 0.08
Дзуффи Лука 1 0.04
Арнольд Ремо 1 0.04
Loic Luthi 1 0.04
Samir Ramizi 0 0
Янкевиц Александр 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Granit Lekaj 0 0
Сидлер Сильван 0 0

Карточки

Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 8 0
Кустодио Оливье 6 0
Каблан Крис 4 1
Сене Кали 4 1
Anel Husic 4 0
Raoul Giger 4 0
Роше Джейми 3 0
Саншеш Алвин 3 0
Салай Габор 3 0
Калу Самуэль 2 0
Бернед Антуан 2 0
Лабо Бригтон 2 0
Бальде Алиу 2 0
Илие Рареш 2 0
Дабанлы Беркай 1 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Поати Морган 1 0
Летица Карло 1 0
Сузуки Тоити 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидлер Сильван 6 0
Буркарт Нишан 6 0
Samuel Ballet 6 0
Randy Schneider 4 1
Стильхарт Базиль 5 0
Шеттин Тобиас 5 0
Янкевиц Александр 5 0
Лтайеф Сайфалла 5 0
Диаби Сулейман 4 0
Granit Lekaj 2 1
Буэсс Роман 3 0
Арнольд Ремо 3 0
Туркес Алдин 3 0
Samir Ramizi 2 0
Thibault Corbaz 2 0
Дзуффи Лука 1 0
Араз Муса 1 0
Шмид Янник 1 0
Фофана Бубакар II 1 0
Келлер Марвин 1 0

Результаты матчей

Лозанна
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Винтертур
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
15
Лозанна
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
Винтертур
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

10
16
Лозанна
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
16% (4)
44% (11)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
36% (9)
12% (3)
Винтертур
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

18
13

Упущенные победы

16
31

Голы по времени матча

Забито

19
24
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
1
5%
6
25%
1-15
4
21%
1
4%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
7
37%
1
4%
61-75
5
26%
8
33%
76-90

Пропущено

15
32
8 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
5
33%
6
19%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
3
20%
5
16%
31-45
2
13%
6
19%
46-60
1
7%
1
3%
61-75
4
27%
11
34%
76-90

Забито

16
20
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
1
6%
1
5%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
6
38%
3
15%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
5
31%
7
35%
76-90

Пропущено

22
19
4 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
1
5%
4
21%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
8
36%
0
0%
46-60
6
27%
5
26%
61-75
4
18%
4
21%
76-90

Забито

35
44
16 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 14
5 Не забивали 1
2
6%
7
16%
1-15
6
17%
3
7%
16-30
8
23%
7
16%
31-45
2
6%
5
11%
46-60
7
20%
7
16%
61-75
10
29%
15
34%
76-90

Пропущено

37
51
12 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 22
6
16%
10
20%
1-15
0
0%
6
12%
16-30
6
16%
8
16%
31-45
10
27%
6
12%
46-60
7
19%
6
12%
61-75
8
22%
15
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лозанна - Ивердон 3:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Лозанна 2:2
Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лозанна - Базель 3:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Лозанна - Люцерн 3:1
Винтертур
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Люцерн 2:1 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3
Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0 Винтертур - Ливингстон 3:2 Винтертур - Волендам 0:2 Винтертур - Германнштадт 4:2 Винтертур - Хельмонд 0:0 Винтертур - Хелмонд Спорт 0:0 Винтертур - Лозанна 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Блэк Старз - Винтертур 2:6 Ивердон - Винтертур 1:1

Результаты матчей

Лозанна
Винтертур

Точный счет

1:1
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 42%
2:2
3 раза 25%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
5:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
2:2
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
1:1
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 44%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
3
4 раза 16%
2
11 раз 44%
1
9 раз 36%
3
3 раза 12%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лозанна
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
1
5
8
1.5
7
5
4
9
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
4
8
1.5
8
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
24
1
9
16
1.5
15
10
4
21
2.5
4
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 25 15 6 4 51 - 23 51
2.
Серветт
 25 13 8 4 43 - 29 47
3.
Санкт-Галлен
 25 12 4 9 38 - 31 40
4.
Цюрих
 25 10 9 6 36 - 26 39
5.
Лугано
 25 11 4 10 45 - 39 37
6.
Люцерн
 25 11 4 10 33 - 35 37
7.
Винтертур
 25 9 7 9 45 - 50 34
8.
Базель
 25 9 4 12 31 - 37 31
9.
Ивердон
 25 8 6 11 32 - 50 30
10.
Грасcхоппер
 25 8 4 13 31 - 32 28
11.
Лозанна
 25 6 8 11 33 - 39 26
12.
Стад Лозанна-Уши
 25 3 6 16 25 - 52 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 13 10 2 1 32 - 8 32
2.
Санкт-Галлен
 13 10 1 2 28 - 15 31
3.
Люцерн
 12 8 1 3 19 - 13 25
4.
Серветт
 12 7 4 1 25 - 14 25
5.
Ивердон
 13 7 3 3 22 - 21 24
6.
Цюрих
 12 6 5 1 19 - 11 23
7.
Винтертур
 12 6 3 3 20 - 19 21
8.
Лугано
 13 6 3 4 21 - 17 21
9.
Грасcхоппер
 13 6 2 5 22 - 15 20
10.
Лозанна
 13 5 4 4 19 - 15 19
11.
Базель
 12 5 2 5 15 - 14 17
12.
Стад Лозанна-Уши
 12 1 5 6 12 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 13 6 4 3 18 - 15 22
2.
Янг Бойз
 12 5 4 3 19 - 15 19
3.
Лугано
 12 5 1 6 24 - 22 16
4.
Цюрих
 13 4 4 5 17 - 15 16
5.
Базель
 13 4 2 7 16 - 23 14
6.
Винтертур
 13 3 4 6 25 - 31 13
7.
Люцерн
 13 3 3 7 14 - 22 12
8.
Санкт-Галлен
 12 2 3 7 10 - 16 9
9.
Грасcхоппер
 12 2 2 8 9 - 17 8
10.
Лозанна
 12 1 4 7 14 - 24 7
11.
Стад Лозанна-Уши
 13 2 1 10 13 - 25 7
12.
Ивердон
 12 1 3 8 10 - 29 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лугано Целар Жан 10 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 9 (3)
Лозанна Сене Кали 9 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 8
Янг Бойз Али Мохамед 10
Ивердон Лунгой Кристофер 1 7
Люцерн Белоко Стефан 2 5
Грасcхоппер Абраши Амир 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Г О О О О Л - Лабо Бригтон бьет в цель!
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