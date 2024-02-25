  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Янг Бойз
0:1
Второй тайм: 80'
Серветт
0'
7' Желтая карточка
Нисимура Такума
0:1
42' Гол
Антунес Алексис
45' Желтая карточка
Али Мохамед

Ход матча

7'
 
Нисимура Такума
42'
0:1
Антунес Алексис
(Конья Тимоте)
45'
Али Мохамед
 
60'
Ганвула Сильвер
Мугиша Джоэл
 
60'
Малес Дариан
Лакоми Лукаш
 
60'
Монтейро Джоэл
Колли Эбрима
 
71'
 
Маньен Тео
Нисимура Такума
71'
Ниассе Шейх
Лаупер Сандро
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 11
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 9
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Серветт
9.42
Реклама, olimp.bet
3.80
Реклама, betcity.ru
3.65
Все Коэффициенты
26
Фон
Балльмоос
Давид
17
Янко
Саиди
4
Аменда
Орель
13
Али
Мохамед
3
Хаджам
Жауэн
30
Лаупер
Сандро
11
Колли
Эбрима
32
Мугиша
Джоэл
8
Лакоми
Лукаш
9
Иттен
Седрик
15
Элиа
Мешак
1
Малл
Джоэл
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
5
Ондуа
Гаэль
8
Конья
Тимоте
9
Стеванович
Мирослав
10
Антунес
Алексис
17
Кутеса
Дерек
7
Нисимура
Такума
Янг Бойз
4-1-2-1-2
Серветт
4-2-3-1

История личных встреч

Янг Бойз
Серветт

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
33.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед

28 матчей

42.9%
25%
32.1%
12 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
12 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:1
С
0:1
С
6:1
С
2:1
С
0:0
С
3:0
С
3:1
С
1:0
ТМК
4:2
С
1:2
С
0:6
С
2:1
С
2:0
С
1:2
С
0:0
С
4:2
С
1:1
С
3:0
С
1:1
ТМС
2:1
С
0:1
С
0:2
С
6:2
С
1:1
С
2:1
С
3:1
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

38
13

Голов в среднем за матч

2.53
1

Среднее время на гол

35
90

Всего голов

13
19

Голов в среднем за матч

1
1.27

Среднее время на гол

90
71

Всего голов

51
32

Голов в среднем за матч

1.82
1.14

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

49
78

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 9 (1) 0.36
Иттен Седрик 6 (1) 0.24
Монтейро Джоэл 6 0.24
Элиа Мешак 5 0.2
Угринич Филип 4 0.16
Ганвула Сильвер 4 (1) 0.16
Колли Эбрима 3 0.12
Малес Дариан 3 0.12
Бенито Лорис 2 0.08
Ррудхани Донат 2 0.08
Гарсия Улиссес 1 0.04
Лакоми Лукаш 1 0.04
Лаупер Сандро 1 0.04
Ридер Фабиан 1 0.04
Мугиша Джоэл 1 0.04
Лустенбергер Фабиан 1 0.04
Блюм Левин 0 0
Имери Кастриот 0 0
Али Мохамед 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Перссон Ноа 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 10 (2) 0.4
Кривелли Энцо 5 (2) 0.2
Кутеса Дерек 4 0.16
Болла Бендегуз 4 (1) 0.16
Гийемено Джереми 4 0.16
Антунес Алексис 4 0.16
Стеванович Мирослав 3 0.12
Конья Тимоте 2 0.08
Мазику Брэдли 1 0.04
Ондуа Гаэль 1 0.04
Севрен Йоан 1 0.04
Роделен Ронни 1 0.04
Руй Стив 1 0.04
Флюке Патрик 1 0.04
Барон Энтони 0 0
Цунэмото Кэйго 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 10 0
Угринич Филип 4 0
Янко Саиди 2 1
Бенито Лорис 3 0
Ганвула Сильвер 3 0
Малес Дариан 3 0
Аменда Орель 3 0
Блюм Левин 1 1
Лустенбергер Фабиан 2 0
Монтейро Джоэл 2 0
Гарсия Улиссес 2 0
Лакоми Лукаш 2 0
Лаупер Сандро 0 1
Иттен Седрик 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Хаджам Жауэн 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Перссон Ноа 1 0
Чайва Мигель 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ондуа Гаэль 4 1
Севрен Йоан 4 1
Бедья Крис 5 0
Мазику Брэдли 4 0
Кривелли Энцо 2 1
Дулин Давид 3 0
Кутеса Дерек 3 0
Гийемено Джереми 3 0
Антунес Алексис 3 0
Цунэмото Кэйго 3 0
Стеванович Мирослав 1 1
Конья Тимоте 2 0
Болла Бендегуз 2 0
Диба Самба 2 0
Малл Джоэл 1 0
Руй Стив 1 0
Нисимура Такума 1 0
Бронн Дилан 1 0
Барон Энтони 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Маньен Тео 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (10)
17% (2)
0% (0)
Серветт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

1
9
Янг Бойз
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Серветт
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

17
26
Янг Бойз
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (14)
33% (8)
8% (2)
Серветт
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
46% (11)
29% (7)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
25% (6)
54% (13)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

18
35

Голы по времени матча

Забито

31
17
14 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 9
13 Не забивали 12
5
16%
5
29%
29%
1-15
1
3%
4
24%
16-30
8
26%
1
6%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
5
16%
4
24%
61-75
7
23%
3
18%
76-90

Пропущено

8
15
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
2
25%
1
7%
1-15
2
25%
4
27%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
25%
3
20%
76-90

Забито

19
26
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
5
26%
4
15%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
4
21%
2
8%
31-45
2
11%
5
19%
46-60
3
16%
3
12%
61-75
3
16%
10
38%
76-90

Пропущено

15
13
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
20%
3
23%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
3
20%
2
15%
61-75
5
33%
2
15%
76-90

Забито

50
43
25 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 15
2 Не забивали 1
10
20%
9
21%
1-15
3
6%
6
14%
16-30
12
24%
3
7%
31-45
7
14%
5
12%
46-60
8
16%
7
16%
61-75
10
20%
13
30%
76-90

Пропущено

23
28
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 19
5
22%
4
14%
1-15
3
13%
5
18%
16-30
3
13%
3
11%
31-45
2
9%
6
21%
46-60
3
13%
5
18%
61-75
7
30%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Мидделфарт 1:1 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3
Лугано - Янг Бойз 3:3 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Виль 1:0 Янг Бойз - Вадуц 3:2 Янг Бойз - Сьон 4:3 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Серветт 1:1 Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1
Серветт
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Лудогорец - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 2:1 Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1
Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1 Гульф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1 Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1

Результаты матчей

Янг Бойз
Серветт

Точный счет

1:0
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 46%
3
4 раза 17%
0
2 раза 8%
2
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
6
1 раз 4%
1
9 раз 38%
2
8 раз 33%
3
3 раза 13%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
1
7
5
1.5
9
3
6
6
2.5
3
9
4
8
3.5
2
10
3
9
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
1
4
8
1.5
4
8
3
9
2.5
2
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
2
0.5
Больше Меньше
22
2
11
13
1.5
13
11
9
15
2.5
5
19
5
19
3.5
2
22
3
21
4.5
1
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:1 25 15 6 4 51 - 23 51
2.
Серветт
 1:0 25 13 8 4 43 - 29 47
3.
Санкт-Галлен
 25 12 4 9 38 - 31 40
4.
Цюрих
 25 10 9 6 36 - 26 39
5.
Лугано
 25 11 4 10 45 - 39 37
6.
Люцерн
 25 11 4 10 33 - 35 37
7.
Винтертур
 1:1 25 9 7 9 45 - 50 34
8.
Базель
 25 9 4 12 31 - 37 31
9.
Ивердон
 25 8 6 11 32 - 50 30
10.
Грасcхоппер
 25 8 4 13 31 - 32 28
11.
Лозанна
 1:1 25 6 8 11 33 - 39 26
12.
Стад Лозанна-Уши
 25 3 6 16 25 - 52 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:1 13 10 2 1 32 - 8 32
2.
Санкт-Галлен
 13 10 1 2 28 - 15 31
3.
Люцерн
 12 8 1 3 19 - 13 25
4.
Серветт
 1:0 12 7 4 1 25 - 14 25
5.
Ивердон
 13 7 3 3 22 - 21 24
6.
Цюрих
 12 6 5 1 19 - 11 23
7.
Винтертур
 1:1 12 6 3 3 20 - 19 21
8.
Лугано
 13 6 3 4 21 - 17 21
9.
Грасcхоппер
 13 6 2 5 22 - 15 20
10.
Лозанна
 1:1 13 5 4 4 19 - 15 19
11.
Базель
 12 5 2 5 15 - 14 17
12.
Стад Лозанна-Уши
 12 1 5 6 12 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 1:0 13 6 4 3 18 - 15 22
2.
Янг Бойз
 0:1 12 5 4 3 19 - 15 19
3.
Лугано
 12 5 1 6 24 - 22 16
4.
Цюрих
 13 4 4 5 17 - 15 16
5.
Базель
 13 4 2 7 16 - 23 14
6.
Винтертур
 1:1 13 3 4 6 25 - 31 13
7.
Люцерн
 13 3 3 7 14 - 22 12
8.
Санкт-Галлен
 12 2 3 7 10 - 16 9
9.
Грасcхоппер
 12 2 2 8 9 - 17 8
10.
Лозанна
 1:1 12 1 4 7 14 - 24 7
11.
Стад Лозанна-Уши
 13 2 1 10 13 - 25 7
12.
Ивердон
 12 1 3 8 10 - 29 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лугано Целар Жан 10 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 9 (3)
Лозанна Сене Кали 9 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 8
Янг Бойз Али Мохамед 10
Ивердон Лунгой Кристофер 1 7
Люцерн Белоко Стефан 2 5
Грасcхоппер Абраши Амир 8
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Али Мохамед получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    Конья Тимоте сделал результативную передачу.
  • 42'
    Г О О О О Л - Антунес Алексис бьет в цель!
  • 7'
    Нисимура Такума получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Янг Бойз
    Ничья
    Серветт
    9.42
    Реклама, olimp.bet
    3.80
    Реклама, betcity.ru
    3.65
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Янг Бойз 0:1 Серветт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Янг Бойз
    Серветт
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный