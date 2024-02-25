Тур: 25. Стадион: Ванкдорф.
Ход матча
42'
0:1
45'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 11
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 9
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
17
Янко
Саиди
13
Али
Мохамед
11
Колли
Эбрима
32
Мугиша
Джоэл
15
Элиа
Мешак
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
17
Кутеса
Дерек
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
-
32 Мугиша ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
25 Бронн ДиланЗащитник
- Полузащитник
-
20 Маньен ТеоПолузащитник
-
30 Диба СамбаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайлер Рене
История личных встреч
Янг Бойз
Серветт
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
33.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед
28 матчей
42.9%
25%
32.1%
12 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
12 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
13
Голов в среднем за матч
2.53
1
Среднее время на гол
35
90
Всего голов
13
19
Голов в среднем за матч
1
1.27
Среднее время на гол
90
71
Всего голов
51
32
Голов в среднем за матч
1.82
1.14
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
49
78
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|0.36
|Иттен Седрик
|6 (1)
|0.24
|Монтейро Джоэл
|6
|0.24
|Элиа Мешак
|5
|0.2
|Угринич Филип
|4
|0.16
|Ганвула Сильвер
|4 (1)
|0.16
|Колли Эбрима
|3
|0.12
|Малес Дариан
|3
|0.12
|Бенито Лорис
|2
|0.08
|Ррудхани Донат
|2
|0.08
|Гарсия Улиссес
|1
|0.04
|Лакоми Лукаш
|1
|0.04
|Лаупер Сандро
|1
|0.04
|Ридер Фабиан
|1
|0.04
|Мугиша Джоэл
|1
|0.04
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0.04
|Блюм Левин
|0
|0
|Имери Кастриот
|0
|0
|Али Мохамед
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|10 (2)
|0.4
|Кривелли Энцо
|5 (2)
|0.2
|Кутеса Дерек
|4
|0.16
|Болла Бендегуз
|4 (1)
|0.16
|Гийемено Джереми
|4
|0.16
|Антунес Алексис
|4
|0.16
|Стеванович Мирослав
|3
|0.12
|Конья Тимоте
|2
|0.08
|Мазику Брэдли
|1
|0.04
|Ондуа Гаэль
|1
|0.04
|Севрен Йоан
|1
|0.04
|Роделен Ронни
|1
|0.04
|Руй Стив
|1
|0.04
|Флюке Патрик
|1
|0.04
|Барон Энтони
|0
|0
|Цунэмото Кэйго
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|10
|0
|Угринич Филип
|4
|0
|Янко Саиди
|2
|1
|Бенито Лорис
|3
|0
|Ганвула Сильвер
|3
|0
|Малес Дариан
|3
|0
|Аменда Орель
|3
|0
|Блюм Левин
|1
|1
|Лустенбергер Фабиан
|2
|0
|Монтейро Джоэл
|2
|0
|Гарсия Улиссес
|2
|0
|Лакоми Лукаш
|2
|0
|Лаупер Сандро
|0
|1
|Иттен Седрик
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Хаджам Жауэн
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ондуа Гаэль
|4
|1
|Севрен Йоан
|4
|1
|Бедья Крис
|5
|0
|Мазику Брэдли
|4
|0
|Кривелли Энцо
|2
|1
|Дулин Давид
|3
|0
|Кутеса Дерек
|3
|0
|Гийемено Джереми
|3
|0
|Антунес Алексис
|3
|0
|Цунэмото Кэйго
|3
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|1
|Конья Тимоте
|2
|0
|Болла Бендегуз
|2
|0
|Диба Самба
|2
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Нисимура Такума
|1
|0
|Бронн Дилан
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
|Маньен Тео
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (10)
17% (2)
0% (0)
Серветт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
1
9
Янг Бойз
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Серветт
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
17
26
Янг Бойз
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (14)
33% (8)
8% (2)
Серветт
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
46% (11)
29% (7)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
25% (6)
54% (13)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
18
35
Голы по времени матча
Забито
31
17
14 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 9
13 Не забивали 12
5
16%
5
29%
29%
1-15
1
3%
4
24%
16-30
8
26%
1
6%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
5
16%
4
24%
61-75
7
23%
3
18%
76-90
Пропущено
8
15
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
2
25%
1
7%
1-15
2
25%
4
27%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
25%
3
20%
76-90
Забито
19
26
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
5
26%
4
15%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
4
21%
2
8%
31-45
2
11%
5
19%
46-60
3
16%
3
12%
61-75
3
16%
10
38%
76-90
Пропущено
15
13
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
20%
3
23%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
3
20%
2
15%
61-75
5
33%
2
15%
76-90
Забито
50
43
25 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 15
2 Не забивали 1
10
20%
9
21%
1-15
3
6%
6
14%
16-30
12
24%
3
7%
31-45
7
14%
5
12%
46-60
8
16%
7
16%
61-75
10
20%
13
30%
76-90
Пропущено
23
28
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 19
5
22%
4
14%
1-15
3
13%
5
18%
16-30
3
13%
3
11%
31-45
2
9%
6
21%
46-60
3
13%
5
18%
61-75
7
30%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Мидделфарт 1:1 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3
Лугано - Янг Бойз 3:3 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Виль 1:0 Янг Бойз - Вадуц 3:2 Янг Бойз - Сьон 4:3 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Серветт 1:1 Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1
Серветт
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Лудогорец - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 2:1 Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1
Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1 Гульф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1 Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1
Результаты матчей
Янг Бойз
Серветт
Точный счет
1:0
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 46%
3
4 раза 17%
0
2 раза 8%
2
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
6
1 раз 4%
1
9 раз 38%
2
8 раз 33%
3
3 раза 13%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
111
75
93
66
39
48
210
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
111
48
48
39
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
222
Больше Меньше
222
1113
1311
915
519
519
222
321
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|25
|15
|6
|4
|51 - 23
|51
|2.
|1:0
|25
|13
|8
|4
|43 - 29
|47
|3.
|25
|12
|4
|9
|38 - 31
|40
|4.
|25
|10
|9
|6
|36 - 26
|39
|5.
|25
|11
|4
|10
|45 - 39
|37
|6.
|25
|11
|4
|10
|33 - 35
|37
|7.
|1:1
|25
|9
|7
|9
|45 - 50
|34
|8.
|25
|9
|4
|12
|31 - 37
|31
|9.
|25
|8
|6
|11
|32 - 50
|30
|10.
|25
|8
|4
|13
|31 - 32
|28
|11.
|1:1
|25
|6
|8
|11
|33 - 39
|26
|12.
|25
|3
|6
|16
|25 - 52
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|13
|10
|2
|1
|32 - 8
|32
|2.
|13
|10
|1
|2
|28 - 15
|31
|3.
|12
|8
|1
|3
|19 - 13
|25
|4.
|1:0
|12
|7
|4
|1
|25 - 14
|25
|5.
|13
|7
|3
|3
|22 - 21
|24
|6.
|12
|6
|5
|1
|19 - 11
|23
|7.
|1:1
|12
|6
|3
|3
|20 - 19
|21
|8.
|13
|6
|3
|4
|21 - 17
|21
|9.
|13
|6
|2
|5
|22 - 15
|20
|10.
|1:1
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|11.
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|12.
|12
|1
|5
|6
|12 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|6
|4
|3
|18 - 15
|22
|2.
|0:1
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|3.
|12
|5
|1
|6
|24 - 22
|16
|4.
|13
|4
|4
|5
|17 - 15
|16
|5.
|13
|4
|2
|7
|16 - 23
|14
|6.
|1:1
|13
|3
|4
|6
|25 - 31
|13
|7.
|13
|3
|3
|7
|14 - 22
|12
|8.
|12
|2
|3
|7
|10 - 16
|9
|9.
|12
|2
|2
|8
|9 - 17
|8
|10.
|1:1
|12
|1
|4
|7
|14 - 24
|7
|11.
|13
|2
|1
|10
|13 - 25
|7
|12.
|12
|1
|3
|8
|10 - 29
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лугано
|Целар Жан
|10 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|9 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|9 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 8
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|10
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 7
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 5
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|8