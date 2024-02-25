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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Олимпиакос
0:0
Первый тайм: 37'
Астерас
0'

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
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Олимпиакос
Ничья
Астерас
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Все Коэффициенты
1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
41
Бьянкон
Жулиан
16
Карму
Давид
27
Ричардс
Омар
32
Эссе
Сантьяго
8
Иборра
Висенте
5
Орта
Андре
7
Фортунис
Костас
29
Франсиско
Мартинес
17
Кабрал
Жоване
99
Цифцис
Антонис
18
Атьенса
Пичу
12
Кармона
Давид
45
Христопулос
Яннис
3
Хухумис
Диамантис
5
Яблонский
Евгений
69
Алагбе
Олуватобилоба
77
Nikolaos
Zouglis
40
Паскуаль
Андрес
11
Рехис
Франсеск
14
Vasilios
Mantzis
Олимпиакос
4-3-3
Астерас
4-2-3-1

История личных встреч

Олимпиакос
Астерас

35 матчей

94.3%
5.7%
2.6645352591004E-15%
33 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

51.4%
22.9%
25.7%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

74.3%
17.1%
8.6%
26 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

120%
0 побед 12 ничьих 1 победа

45 матчей

73.3%
20%
6.7%
33 победы 9 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
18 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

57.8%
40%
2.2%
26 побед 18 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:2
С
5:0
С
0:0
С
5:1
С
0:2
С
0:0
С
1:0
С
0:4
С
3:0
С
0:5
С
1:0
С
0:2
С
2:1
С
1:1
К
2:1
С
1:1
С
0:0
С
2:1
С
1:2
К
1:1
К
5:0
С
3:1
С
2:0
С
0:0
С
2:1
КГ
0:1
КГ
4:0
С
2:0
КГ
1:3
С
0:1
С
1:0
С
7:2
С
2:0
С
0:1
К
0:1
С
3:0
С
1:3
С
3:0
К
2:1
К
2:2
С
0:1
С
3:1
ТМС
2:1
С
1:1
С
1:0

Голы

Всего голов

60
33

Голов в среднем за матч

2.73
1.43

Среднее время на гол

33
62

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

0.52
0.55

Среднее время на гол

172
165

Всего голов

72
45

Голов в среднем за матч

1.6
1

Тотал матчей

2.5
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
32
Больше 71%
Меньше 29%
13
22
Больше 49%
Меньше 51%
23
12
Больше 27%
Меньше 73%
33
5
Больше 11%
Меньше 89%
40
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 10 (2) 0.42
Масурас Гиоргос 7 0.29
Поденсе Даниэл 7 0.29
Фортунис Костас 6 0.25
Франсиско Мартинес 4 (1) 0.17
Йоветич Стеван 3 (1) 0.13
Эль-Араби Юссеф 3 (2) 0.13
Марсело Родиней 2 (1) 0.08
Камара Мохамед III 2 0.08
Биэл Пеп 1 0.04
Иборра Висенте 1 0.04
Кини Марин 1 0.04
Нтои Андреас-Ричардос 1 0.04
Ортега Франсиско 0 0
Карвалью Жоау 0 0
Шикинью Франциску 0 0
Желсон Мартиньш 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Bautista Miritello 11 (1) 0.46
Рехис Франсеск 5 (1) 0.21
Калцас Никос 4 0.17
Бартоло Хулиан 3 (1) 0.13
Жуканович Эрвин 3 0.13
Vasilios Mantzis 2 0.08
Альварес Федерико 1 0.04
Мунафо Хуан 1 0.04
Dino Grozdanic 1 0.04
Nikolaos Zouglis 0 0
Костаньо Хосе 0 0
Алагбе Олуватобилоба 0 0
Госс Шон 0 0
Паскуаль Андрес 0 0
Христопулос Яннис 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рецос Панайотис 6 2
Фортунис Костас 6 0
Камара Мохамед III 5 0
Эссе Сантьяго 5 0
Марсело Родиней 3 0
Бьянкон Жулиан 3 0
Александропулос Сотириос 3 0
Нтои Андреас-Ричардос 3 0
Франсиско Мартинес 2 0
Кини Марин 2 0
Пасхалакис Александрос 2 0
Биэл Пеп 2 0
Карму Давид 2 0
Поросо Джексон 2 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Поденсе Даниэл 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Ортега Франсиско 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костаньо Хосе 5 1
Жуканович Эрвин 5 0
Рехис Франсеск 5 0
Алагбе Олуватобилоба 3 1
Мунафо Хуан 4 0
Альварес Федерико 4 0
Гарсия Рубен II 2 1
Кармона Давид 2 1
Пападопулос Никос 3 0
Хухумис Диамантис 3 0
Калцас Никос 3 0
Госс Шон 3 0
Бартоло Хулиан 3 0
Juan Bautista Miritello 3 0
Vasilios Mantzis 2 0
Nikolaos Zouglis 2 0
Яблонский Евгений 1 0
Христопулос Яннис 1 0
Диарра Юба 1 0
Сурлис Василиос 1 0
Dino Grozdanic 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Астерас
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

4
8
Олимпиакос
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Астерас
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
14

Упущенные победы

20
16
Олимпиакос
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Астерас
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

9
16

Упущенные победы

24
24

Голы по времени матча

Забито

29
16
11 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 15
2
7%
5
31%
1-15
3
10%
3
19%
16-30
6
21%
4
25%
31-45
4
14%
1
6%
46-60
6
21%
1
6%
61-75
8
28%
2
13%
76-90

Пропущено

13
16
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
3
19%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
2
15%
4
25%
46-60
3
23%
3
19%
61-75
1
8%
4
25%
76-90

Забито

20
18
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
2
10%
2
11%
1-15
5
25%
3
17%
16-30
3
15%
3
17%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
2
10%
4
22%
61-75
6
30%
4
22%
76-90

Пропущено

10
20
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 8
1
10%
4
20%
1-15
3
30%
1
5%
16-30
2
20%
4
20%
31-45
3
30%
1
5%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
0
0%
8
40%
76-90

Забито

49
34
21 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 11
3 Не забивали 6
4
8%
7
21%
1-15
8
16%
6
18%
16-30
9
18%
7
21%
31-45
6
12%
3
9%
46-60
8
16%
5
15%
61-75
14
29%
6
18%
76-90

Пропущено

23
36
13 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
2
9%
4
11%
1-15
6
26%
4
11%
16-30
5
22%
6
17%
31-45
5
22%
5
14%
46-60
4
17%
5
14%
61-75
1
4%
12
33%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0
Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0
Астерас
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Астерас - Панетоликос 2:2 Ламия - Астерас 2:1 АЕК - Астерас 4:2 Астерас - Атромитос 3:1
Панатинаикос - Астерас 2:0 Астерас - Волос 1:0 Пансерраикос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Астерас 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 ОФИ - Астерас 0:2 Астерас - ПАОК 1:4 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Панетоликос - Астерас 0:1 Астерас - Ламия 0:1 Астерас - АЕК 0:3 Кампаниакос Халастрас - Астерас 1:3 Атромитос - Астерас 0:0

Результаты матчей

Олимпиакос
Астерас

Точный счет

4:0
4 раза 36%
3:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

4
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

4:0
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
6 раз 26%
4
6 раз 26%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
1
3 раза 13%
1
7 раз 30%
0
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
Астерас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
3
9
2
1.5
5
7
7
4
2.5
3
9
5
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
3
7
5
1.5
5
6
3
9
2.5
1
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
17
6
16
7
1.5
10
13
10
13
2.5
4
19
6
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 24 16 7 1 53 - 20 55
2.
ПАОК
 2:1 24 17 3 4 61 - 21 54
3.
Панатинаикос
 23 16 3 4 57 - 18 51
4.
Олимпиакос
 0:0 24 15 4 5 51 - 22 48
5.
Арис Салоники
 23 11 5 7 34 - 24 38
6.
Ламия
 24 9 7 8 34 - 39 34
7.
Астерас
 0:0 24 9 4 11 31 - 39 31
8.
Пансерраикос
 24 5 9 10 26 - 42 24
9.
ОФИ
 24 5 9 10 23 - 39 24
10.
Атромитос
 24 5 9 10 25 - 42 24
11.
Панетоликос
 1:2 24 4 7 13 23 - 41 19
12.
Волос
 23 3 8 12 21 - 43 17
13.
ПАС Янина
 24 3 8 13 23 - 43 17
14.
Кифисиас
 23 3 7 13 22 - 51 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 2:1 13 10 2 1 32 - 8 32
2.
АЕК
 12 9 3 0 28 - 7 30
3.
Панатинаикос
 11 8 2 1 30 - 7 26
4.
Олимпиакос
 0:0 12 8 1 3 31 - 12 24
5.
Арис Салоники
 11 7 2 2 19 - 11 23
6.
Ламия
 12 6 2 4 19 - 17 20
7.
ОФИ
 12 5 4 3 16 - 12 19
8.
Астерас
 0:0 12 5 2 5 17 - 21 17
9.
Пансерраикос
 11 3 6 2 14 - 14 15
10.
Панетоликос
 1:2 12 4 3 5 14 - 19 15
11.
Атромитос
 12 3 6 3 13 - 17 15
12.
Кифисиас
 12 2 5 5 15 - 23 11
13.
ПАС Янина
 12 2 4 6 11 - 18 10
14.
Волос
 12 2 3 7 14 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 12 8 1 3 27 - 11 25
2.
АЕК
 12 7 4 1 25 - 13 25
3.
Олимпиакос
 0:0 12 7 3 2 20 - 10 24
4.
ПАОК
 2:1 11 7 1 3 29 - 13 22
5.
Арис Салоники
 12 4 3 5 15 - 13 15
6.
Астерас
 0:0 12 4 2 6 14 - 18 14
7.
Ламия
 12 3 5 4 15 - 22 14
8.
Атромитос
 12 2 3 7 12 - 25 9
9.
Пансерраикос
 13 2 3 8 12 - 28 9
10.
Волос
 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
ПАС Янина
 12 1 4 7 12 - 25 7
12.
Кифисиас
 11 1 2 8 7 - 28 5
13.
ОФИ
 12 0 5 7 7 - 27 5
14.
Панетоликос
 1:2 12 0 4 8 9 - 22 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 12 (2)
АЕК Гарсия Леви 11 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 11 (1)
Ламия Карлитос Карлос 10 (5)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 10
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Federico Gino 1 9
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 8
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 9
Ламия Давид Симон 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Олимпиакос
Ничья
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