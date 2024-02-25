Тур: 24. Стадион: Караискакис.
0:0
Первый тайм: 37'
0'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
16
Карму
Давид
27
Ричардс
Омар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Карму ДавидЗащитник
-
27 Ричардс ОмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Везу РубенЗащитник
-
18 Кини МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
4 Госс ШонПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Калцас НикосПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
История личных встреч
Олимпиакос
Астерас
35 матчей
94.3%
5.7%
2.6645352591004E-15%
33 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
51.4%
22.9%
25.7%
18 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
74.3%
17.1%
8.6%
26 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
120%
0 побед 12 ничьих 1 победа
45 матчей
73.3%
20%
6.7%
33 победы 9 ничьих 3 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
18 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
57.8%
40%
2.2%
26 побед 18 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
60
33
Голов в среднем за матч
2.73
1.43
Среднее время на гол
33
62
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
0.52
0.55
Среднее время на гол
172
165
Всего голов
72
45
Голов в среднем за матч
1.6
1
Тотал матчей
2.5
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
32
Больше 71%
Меньше 29%
13
22
Больше 49%
Меньше 51%
23
12
Больше 27%
Меньше 73%
33
5
Больше 11%
Меньше 89%
40
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
56
90
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|10 (2)
|0.42
|Масурас Гиоргос
|7
|0.29
|Поденсе Даниэл
|7
|0.29
|Фортунис Костас
|6
|0.25
|Франсиско Мартинес
|4 (1)
|0.17
|Йоветич Стеван
|3 (1)
|0.13
|Эль-Араби Юссеф
|3 (2)
|0.13
|Марсело Родиней
|2 (1)
|0.08
|Камара Мохамед III
|2
|0.08
|Биэл Пеп
|1
|0.04
|Иборра Висенте
|1
|0.04
|Кини Марин
|1
|0.04
|Нтои Андреас-Ричардос
|1
|0.04
|Ортега Франсиско
|0
|0
|Карвалью Жоау
|0
|0
|Шикинью Франциску
|0
|0
|Желсон Мартиньш
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Bautista Miritello
|11 (1)
|0.46
|Рехис Франсеск
|5 (1)
|0.21
|Калцас Никос
|4
|0.17
|Бартоло Хулиан
|3 (1)
|0.13
|Жуканович Эрвин
|3
|0.13
|Vasilios Mantzis
|2
|0.08
|Альварес Федерико
|1
|0.04
|Мунафо Хуан
|1
|0.04
|Dino Grozdanic
|1
|0.04
|Nikolaos Zouglis
|0
|0
|Костаньо Хосе
|0
|0
|Алагбе Олуватобилоба
|0
|0
|Госс Шон
|0
|0
|Паскуаль Андрес
|0
|0
|Христопулос Яннис
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рецос Панайотис
|6
|2
|Фортунис Костас
|6
|0
|Камара Мохамед III
|5
|0
|Эссе Сантьяго
|5
|0
|Марсело Родиней
|3
|0
|Бьянкон Жулиан
|3
|0
|Александропулос Сотириос
|3
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|3
|0
|Франсиско Мартинес
|2
|0
|Кини Марин
|2
|0
|Пасхалакис Александрос
|2
|0
|Биэл Пеп
|2
|0
|Карму Давид
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Карвалью Жоау
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Поденсе Даниэл
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Ортега Франсиско
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костаньо Хосе
|5
|1
|Жуканович Эрвин
|5
|0
|Рехис Франсеск
|5
|0
|Алагбе Олуватобилоба
|3
|1
|Мунафо Хуан
|4
|0
|Альварес Федерико
|4
|0
|Гарсия Рубен II
|2
|1
|Кармона Давид
|2
|1
|Пападопулос Никос
|3
|0
|Хухумис Диамантис
|3
|0
|Калцас Никос
|3
|0
|Госс Шон
|3
|0
|Бартоло Хулиан
|3
|0
|Juan Bautista Miritello
|3
|0
|Vasilios Mantzis
|2
|0
|Nikolaos Zouglis
|2
|0
|Яблонский Евгений
|1
|0
|Христопулос Яннис
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Сурлис Василиос
|1
|0
|Dino Grozdanic
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Астерас
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
4
8
Олимпиакос
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Астерас
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
14
Упущенные победы
20
16
Олимпиакос
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Астерас
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
9
16
Упущенные победы
24
24
Голы по времени матча
Забито
29
16
11 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 15
2
7%
5
31%
1-15
3
10%
3
19%
16-30
6
21%
4
25%
31-45
4
14%
1
6%
46-60
6
21%
1
6%
61-75
8
28%
2
13%
76-90
Пропущено
13
16
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
3
19%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
2
15%
4
25%
46-60
3
23%
3
19%
61-75
1
8%
4
25%
76-90
Забито
20
18
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
2
10%
2
11%
1-15
5
25%
3
17%
16-30
3
15%
3
17%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
2
10%
4
22%
61-75
6
30%
4
22%
76-90
Пропущено
10
20
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 8
1
10%
4
20%
1-15
3
30%
1
5%
16-30
2
20%
4
20%
31-45
3
30%
1
5%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
0
0%
8
40%
76-90
Забито
49
34
21 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 11
3 Не забивали 6
4
8%
7
21%
1-15
8
16%
6
18%
16-30
9
18%
7
21%
31-45
6
12%
3
9%
46-60
8
16%
5
15%
61-75
14
29%
6
18%
76-90
Пропущено
23
36
13 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
2
9%
4
11%
1-15
6
26%
4
11%
16-30
5
22%
6
17%
31-45
5
22%
5
14%
46-60
4
17%
5
14%
61-75
1
4%
12
33%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0
Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0
Астерас
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Астерас - Панетоликос 2:2 Ламия - Астерас 2:1 АЕК - Астерас 4:2 Астерас - Атромитос 3:1
Панатинаикос - Астерас 2:0 Астерас - Волос 1:0 Пансерраикос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Астерас 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 ОФИ - Астерас 0:2 Астерас - ПАОК 1:4 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Панетоликос - Астерас 0:1 Астерас - Ламия 0:1 Астерас - АЕК 0:3 Кампаниакос Халастрас - Астерас 1:3 Атромитос - Астерас 0:0
Результаты матчей
Олимпиакос
Астерас
Точный счет
4:0
4 раза 36%
3:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
4
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
4:0
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
6 раз 26%
4
6 раз 26%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
1
3 раза 13%
1
7 раз 30%
0
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос
Астерас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
93
92
57
74
39
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
83
75
56
39
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
176
167
1013
1013
419
617
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|16
|7
|1
|53 - 20
|55
|2.
|2:1
|24
|17
|3
|4
|61 - 21
|54
|3.
|23
|16
|3
|4
|57 - 18
|51
|4.
|0:0
|24
|15
|4
|5
|51 - 22
|48
|5.
|23
|11
|5
|7
|34 - 24
|38
|6.
|24
|9
|7
|8
|34 - 39
|34
|7.
|0:0
|24
|9
|4
|11
|31 - 39
|31
|8.
|24
|5
|9
|10
|26 - 42
|24
|9.
|24
|5
|9
|10
|23 - 39
|24
|10.
|24
|5
|9
|10
|25 - 42
|24
|11.
|1:2
|24
|4
|7
|13
|23 - 41
|19
|12.
|23
|3
|8
|12
|21 - 43
|17
|13.
|24
|3
|8
|13
|23 - 43
|17
|14.
|23
|3
|7
|13
|22 - 51
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|13
|10
|2
|1
|32 - 8
|32
|2.
|12
|9
|3
|0
|28 - 7
|30
|3.
|11
|8
|2
|1
|30 - 7
|26
|4.
|0:0
|12
|8
|1
|3
|31 - 12
|24
|5.
|11
|7
|2
|2
|19 - 11
|23
|6.
|12
|6
|2
|4
|19 - 17
|20
|7.
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|8.
|0:0
|12
|5
|2
|5
|17 - 21
|17
|9.
|11
|3
|6
|2
|14 - 14
|15
|10.
|1:2
|12
|4
|3
|5
|14 - 19
|15
|11.
|12
|3
|6
|3
|13 - 17
|15
|12.
|12
|2
|5
|5
|15 - 23
|11
|13.
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|14.
|12
|2
|3
|7
|14 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|1
|3
|27 - 11
|25
|2.
|12
|7
|4
|1
|25 - 13
|25
|3.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|20 - 10
|24
|4.
|2:1
|11
|7
|1
|3
|29 - 13
|22
|5.
|12
|4
|3
|5
|15 - 13
|15
|6.
|0:0
|12
|4
|2
|6
|14 - 18
|14
|7.
|12
|3
|5
|4
|15 - 22
|14
|8.
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|9.
|13
|2
|3
|8
|12 - 28
|9
|10.
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|12
|1
|4
|7
|12 - 25
|7
|12.
|11
|1
|2
|8
|7 - 28
|5
|13.
|12
|0
|5
|7
|7 - 27
|5
|14.
|1:2
|12
|0
|4
|8
|9 - 22
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|12 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|11 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|11 (1)
|Ламия
|Карлитос Карлос
|10 (5)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|10
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 9
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 8
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|9
|Ламия
|Давид Симон
|1 7