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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Рапид Вена
3:0
Второй тайм: 49'
Аустрия Вена
0'
1:0
18' Гол
Зайдль Маттиас
2:0
20' Гол
Бургшталлер Гвидо
22' Желтая карточка
Ранфтль Райнхольд
3:0
40' Гол
Грюлль Марко
48' Желтая карточка
Ауэр Йонас

Ход матча

18'
Зайдль Маттиас
(Бургшталлер Гвидо)
1:0
20'
Бургшталлер Гвидо
(Грюлль Марко)
2:0
22'
 
Ранфтль Райнхольд
33'
 
Польстер Мануэль
Мартинс Марвин
40'
Грюлль Марко
(Ланг Кристоф)
3:0
46'
 
Грубер Андреас
Шмидт Александер
48'
Ауэр Йонас
 
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Аустрия Вена
1.90
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3.65
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Все Коэффициенты
45
Хедль
Никлас
6
Касанвирджо
Нерайшо
43
Кверфельд
Леопольд
15
Конголо
Теренс
23
Ауэр
Йонас
34
Заттльбергер
Николас
8
Гргич
Лукас
10
Ланг
Кристоф
18
Зайдль
Маттиас
27
Грюлль
Марко
9
Бургшталлер
Гвидо
99
Кос
Мирко
66
Мартинс
Марвин
24
Tin
Plavotic
3
Галвао
Лукас
26
Ранфтль
Райнхольд
41
Крэтзиг
Франс
30
Фишер
Манфред
8
Холланд
Джеймс
33
Шмидт
Александер
9
Хускович
Муарем
36
Фитц
Доминик
Рапид Вена
4-2-3-1
Аустрия Вена
3-4-1-2

История личных встреч

Рапид Вена
Аустрия Вена

27 матчей

66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
59.3%
7.4%
9 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.2%
25.9%
23 победы 7 ничьих 0 побед

30 матчей

43.3%
56.7%
0 побед 13 ничьих 17 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 16 ничьих 16 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 12 ничьих 15 побед

57 матчей

31.6%
38.6%
29.8%
18 побед 22 ничьи 17 побед

Первый тайм

15.8%
56.1%
28.1%
9 побед 32 ничьи 16 побед

Второй тайм

40.4%
33.3%
26.3%
23 победы 19 ничьих 15 побед

История матчей

Б
0:0
Б
3:1
Б
3:3
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
6:1
Б
0:1
Б
0:4
Б
1:1
К
1:2
Б
0:1
Б
2:2
Б
0:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:4
Б
1:0
Б
0:3
Б
1:2
Б
2:5
Б
4:1
Б
2:1
Б
2:3
Б
2:2
Б
0:1
Б
3:1
Б
0:1
Б
0:0
Б
2:2
Б
1:2
Б
2:0
Б
0:3
Б(M
0:0
Б(M
0:0
Б(M
1:1
Б(M
0:3
Б(M
0:1
Б(M
0:1
Б(M
0:1
Б(M
1:0
Б(M
2:0
Б(M
4:1
Б(M
1:1
Б(M
3:2
Б(M
2:2
Б(M
2:0
Б(M
2:0
Б(M
0:0
Б(M
2:2

Голы

Всего голов

35
42

Голов в среднем за матч

1.35
1.35

Среднее время на гол

66
66

Всего голов

36
37

Голов в среднем за матч

1.16
1.42

Среднее время на гол

77
63

Всего голов

71
79

Голов в среднем за матч

1.25
1.39

Тотал матчей

2.5
51
Больше 89%
Меньше 11%
6
42
Больше 74%
Меньше 26%
15
26
Больше 46%
Меньше 54%
31
18
Больше 32%
Меньше 68%
39
8
Больше 14%
Меньше 86%
49
3
Больше 5%
Меньше 95%
54
2
Больше 4%
Меньше 96%
55

Среднее время на гол

72
64

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грюлль Марко 7 (3) 0.35
Бургшталлер Гвидо 6 0.3
Зайдль Маттиас 5 0.25
Фалли Маюлу 4 (1) 0.2
Кверфельд Леопольд 3 0.15
Кюн Николас 2 0.1
Гргич Лукас 2 0.1
Байич Анте 1 0.05
Ауэр Йонас 1 0.05
Морманн Мартин 1 0.05
Гэйл Тььерри 1 0.05
Шик Торстен 0 0
Освальд Мориц 0 0
Конголо Теренс 0 0
Заттльбергер Николас 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 8 0.4
Асллани Фисник 3 0.15
Шмидт Александер 2 0.1
Вучич Ромео 2 0.1
Ранфтль Райнхольд 1 0.05
Фитц Доминик 1 0.05
Крэтзиг Франс 1 0.05
Гуэнуш Хаким 1 0.05
Хандль Йоханнес 1 0.05
Хускович Муарем 1 0.05
Польстер Мануэль 0 0
Юкич Александар 0 0
Фишер Манфред 0 0
Браунёдер Маттиас 0 0
Ayi Silva Kangani 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кверфельд Леопольд 5 0
Заттльбергер Николас 3 1
Хофманн Максимилиан 4 0
Зайдль Маттиас 4 0
Конголо Теренс 0 2
Кершбаум Роман 3 0
Гргич Лукас 3 0
Касанвирджо Нерайшо 3 0
Золльбауэр Михаэль 2 0
Байич Анте 2 0
Грюлль Марко 2 0
Ауэр Йонас 2 0
Морманн Мартин 2 0
Бургшталлер Гвидо 1 0
Кюн Николас 1 0
Ланг Кристоф 1 0
Фалли Маюлу 1 0
Robert Klauss 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 4 2
Мартинс Марвин 3 2
Ранфтль Райнхольд 5 0
Хандль Йоханнес 5 0
Хускович Муарем 4 0
Юкич Александар 4 0
Холланд Джеймс 2 1
Грубер Андреас 3 0
Фишер Манфред 3 0
Балтакса Матан 3 0
Фитц Доминик 3 0
Michael Wimmer 3 0
Браунёдер Маттиас 1 1
Вучич Ромео 1 1
Поцманн Марвин 2 0
Гуэнуш Хаким 2 0
Кос Мирко 0 1
Шмидт Александер 1 0
Фрюхтль Кристиан 1 0
Мейсль Маттео 1 0
Асллани Фисник 1 0
Ayi Silva Kangani 1 0
Крэтзиг Франс 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Аустрия Вена
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
4
Рапид Вена
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Аустрия Вена
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

18
12
Рапид Вена
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Аустрия Вена
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

27
16

Голы по времени матча

Забито

14
9
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
2
14%
3
33%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
4
29%
2
22%
76-90

Пропущено

14
11
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
7%
2
18%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
6
43%
2
18%
61-75
3
21%
1
9%
76-90

Забито

18
12
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
4
22%
2
17%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
4
33%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
4
22%
3
25%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
50%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

32
21
14 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 9
6 Не забивали 8
6
19%
5
24%
1-15
5
16%
1
5%
16-30
3
9%
5
24%
31-45
4
13%
3
14%
46-60
6
19%
2
10%
61-75
8
25%
5
24%
76-90

Пропущено

20
18
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
4
20%
5
28%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
1
5%
4
22%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
7
35%
3
17%
61-75
4
20%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Санкт-Пёльтен 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1
Рапид Вена - Щегед 1:1 Рапид Вена - Словацко 2:1 Рапид Вена - Винер 5:0 Рапид Вена - Винер Нойштадт 5:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Рапид Вена - Словацко-2 4:1 Рапид Вена - ЛАСК 2 2:5 Адмира - Рапид Вена 2:1 Хартберг - Рапид Вена 1:0 Альтах - Рапид Вена 0:2 Амштеттен - Рапид Вена 1:5 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:3 Фёрст Вена - Рапид Вена 1:4
Аустрия Вена
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0
Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 3:0 Аустрия Вена - Фаворитнер 3:1 Аустрия Вена - Сигма Оломоуц 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2 Аустрия Вена - Градец Кралове 0:0 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0 Штурм Грац - Аустрия Вена 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0 Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0

Результаты матчей

Рапид Вена
Аустрия Вена

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
4 раза 40%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 50%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
0:5
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:5
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
4
1 раз 5%
0
8 раз 42%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
5
4
5
1.5
4
6
3
6
2.5
2
8
1
8
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
3
5
5
1.5
3
6
2
8
2.5
2
8
3.5
2
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
11
8
9
10
1.5
7
12
5
14
2.5
2
17
3
16
3.5
1
18
2
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 3:0 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 0:3 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 0:3 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 3:0 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 3:0 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 0:3 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Хартберг Энтруп Максимилиан 9 (2)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 9 (2)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 2 5
Альтах Mike-Steven Baehre 8
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 8
Сваровски Тироль Кронбергер Лука 8
ЛАСК Жуль Роберт 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 48'
    Ауэр Йонас получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Шмидт Александер уходит с поля. Грубер Андреас выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Аустрия Вена
1.90
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3.65
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4.15
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Рапид Вена
Аустрия Вена
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