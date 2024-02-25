Тур: 20. Стадион: Альянц.
3:0
Второй тайм: 49'
0'
1:0
18' ГолЗайдль Маттиас
2:0
20' ГолБургшталлер Гвидо
22' Желтая карточкаРанфтль Райнхольд
3:0
40' ГолГрюлль Марко
48' Желтая карточкаАуэр Йонас
Ход матча
18'
20'
40'
3:0
48'
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
10
Ланг
Кристоф
27
Грюлль
Марко
99
Кос
Мирко
24
Tin
Plavotic
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг КристофПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Янссон ИсакНападающий
-
17 Фалли Маюлу
-
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Фитц ДоминикНападающий
- Запасные игроки
-
13 Ведль ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Гуэнуш ХакимПолузащитник
-
37 Вельс МоритцПолузащитник
-
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
История личных встреч
Рапид Вена
Аустрия Вена
27 матчей
66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
59.3%
7.4%
9 побед 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.2%
25.9%
23 победы 7 ничьих 0 побед
30 матчей
43.3%
56.7%
0 побед 13 ничьих 17 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 16 ничьих 16 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 12 ничьих 15 побед
57 матчей
31.6%
38.6%
29.8%
18 побед 22 ничьи 17 побед
Первый тайм
15.8%
56.1%
28.1%
9 побед 32 ничьи 16 побед
Второй тайм
40.4%
33.3%
26.3%
23 победы 19 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
42
Голов в среднем за матч
1.35
1.35
Среднее время на гол
66
66
Всего голов
36
37
Голов в среднем за матч
1.16
1.42
Среднее время на гол
77
63
Всего голов
71
79
Голов в среднем за матч
1.25
1.39
Тотал матчей
2.5
51
Больше 89%
Меньше 11%
6
42
Больше 74%
Меньше 26%
15
26
Больше 46%
Меньше 54%
31
18
Больше 32%
Меньше 68%
39
8
Больше 14%
Меньше 86%
49
3
Больше 5%
Меньше 95%
54
2
Больше 4%
Меньше 96%
55
Среднее время на гол
72
64
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грюлль Марко
|7 (3)
|0.35
|Бургшталлер Гвидо
|6
|0.3
|Зайдль Маттиас
|5
|0.25
|Фалли Маюлу
|4 (1)
|0.2
|Кверфельд Леопольд
|3
|0.15
|Кюн Николас
|2
|0.1
|Гргич Лукас
|2
|0.1
|Байич Анте
|1
|0.05
|Ауэр Йонас
|1
|0.05
|Морманн Мартин
|1
|0.05
|Гэйл Тььерри
|1
|0.05
|Шик Торстен
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
|Конголо Теренс
|0
|0
|Заттльбергер Николас
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|8
|0.4
|Асллани Фисник
|3
|0.15
|Шмидт Александер
|2
|0.1
|Вучич Ромео
|2
|0.1
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0.05
|Фитц Доминик
|1
|0.05
|Крэтзиг Франс
|1
|0.05
|Гуэнуш Хаким
|1
|0.05
|Хандль Йоханнес
|1
|0.05
|Хускович Муарем
|1
|0.05
|Польстер Мануэль
|0
|0
|Юкич Александар
|0
|0
|Фишер Манфред
|0
|0
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
|Ayi Silva Kangani
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кверфельд Леопольд
|5
|0
|Заттльбергер Николас
|3
|1
|Хофманн Максимилиан
|4
|0
|Зайдль Маттиас
|4
|0
|Конголо Теренс
|0
|2
|Кершбаум Роман
|3
|0
|Гргич Лукас
|3
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|3
|0
|Золльбауэр Михаэль
|2
|0
|Байич Анте
|2
|0
|Грюлль Марко
|2
|0
|Ауэр Йонас
|2
|0
|Морманн Мартин
|2
|0
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Ланг Кристоф
|1
|0
|Фалли Маюлу
|1
|0
|Robert Klauss
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|4
|2
|Мартинс Марвин
|3
|2
|Ранфтль Райнхольд
|5
|0
|Хандль Йоханнес
|5
|0
|Хускович Муарем
|4
|0
|Юкич Александар
|4
|0
|Холланд Джеймс
|2
|1
|Грубер Андреас
|3
|0
|Фишер Манфред
|3
|0
|Балтакса Матан
|3
|0
|Фитц Доминик
|3
|0
|Michael Wimmer
|3
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|1
|Вучич Ромео
|1
|1
|Поцманн Марвин
|2
|0
|Гуэнуш Хаким
|2
|0
|Кос Мирко
|0
|1
|Шмидт Александер
|1
|0
|Фрюхтль Кристиан
|1
|0
|Мейсль Маттео
|1
|0
|Асллани Фисник
|1
|0
|Ayi Silva Kangani
|1
|0
|Крэтзиг Франс
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Вена
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Аустрия Вена
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
4
Рапид Вена
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Аустрия Вена
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
18
12
Рапид Вена
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Аустрия Вена
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
27
16
Голы по времени матча
Забито
14
9
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
2
14%
3
33%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
4
29%
2
22%
76-90
Пропущено
14
11
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
7%
2
18%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
6
43%
2
18%
61-75
3
21%
1
9%
76-90
Забито
18
12
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
4
22%
2
17%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
4
33%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
4
22%
3
25%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
50%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Забито
32
21
14 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 9
6 Не забивали 8
6
19%
5
24%
1-15
5
16%
1
5%
16-30
3
9%
5
24%
31-45
4
13%
3
14%
46-60
6
19%
2
10%
61-75
8
25%
5
24%
76-90
Пропущено
20
18
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
4
20%
5
28%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
1
5%
4
22%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
7
35%
3
17%
61-75
4
20%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Санкт-Пёльтен 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1
Рапид Вена - Щегед 1:1 Рапид Вена - Словацко 2:1 Рапид Вена - Винер 5:0 Рапид Вена - Винер Нойштадт 5:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Рапид Вена - Словацко-2 4:1 Рапид Вена - ЛАСК 2 2:5 Адмира - Рапид Вена 2:1 Хартберг - Рапид Вена 1:0 Альтах - Рапид Вена 0:2 Амштеттен - Рапид Вена 1:5 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:3 Фёрст Вена - Рапид Вена 1:4
Аустрия Вена
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0
Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 3:0 Аустрия Вена - Фаворитнер 3:1 Аустрия Вена - Сигма Оломоуц 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2 Аустрия Вена - Градец Кралове 0:0 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0 Штурм Грац - Аустрия Вена 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0 Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0
Результаты матчей
Рапид Вена
Аустрия Вена
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
4 раза 40%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 50%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
0:5
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:5
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
4
1 раз 5%
0
8 раз 42%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Рапид Вена
Аустрия Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
55
45
46
36
28
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
63
55
36
28
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
118
910
712
514
217
316
118
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|5.
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|3:0
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|0:3
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|17
|4
|5
|8
|19 - 30
|17
|10.
|17
|4
|4
|9
|13 - 24
|16
|11.
|17
|3
|2
|12
|18 - 32
|11
|12.
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|5.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|0:3
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|8.
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|3:0
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|3:0
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|0:3
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|9.
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|10.
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|9 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8 (1)
|Хартберг
|Диаките Усман
|2 5
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|8
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|8
|Сваровски Тироль
|Кронбергер Лука
|8
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|1 6