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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Корона Кельце
0:1
Первый тайм: 28'
Легия
0'
3' Желтая карточка
Хофмейстер Йоав
0:1
6' Гол
Крамер Блаж
9' Желтая карточка
Енджейчик Артур

Ход матча

3'
Хофмейстер Йоав
 
6'
0:1
Крамер Блаж
(Капустка Бартош)
9'
 
Енджейчик Артур
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Корона Кельце
Ничья
Легия
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Все Коэффициенты
1
Форенц
Конрад
2
Затор
Доминик
4
Малярчик
Петр
66
Milos
Trojak
5
Бричаг
Марьюс
18
Хофмейстер
Йоав
28
Годиньо
Маркус
88
Martin
Remacle
11
Ноно
Давид
17
Dawid
Blanik
9
Шикавка
Евгений
30
Хладун
Доминик
12
Панков
Радован
55
Енджейчик
Артур
5
Рибейру
Юри
13
Вшолек
Павел
8
Августиняк
Рафал
22
Элитим
Хуэрхен
33
Кун
Патрик
67
Капустка
Бартош
9
Крамер
Блаж
28
Гуаль
Марк
Корона Кельце
4-1-4-1
Легия
3-4-3

История личных встреч

Корона Кельце
Легия

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
100%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 16 побед

29 матчей

17.2%
13.8%
69%
5 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

17.2%
55.2%
27.6%
5 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

10.3%
34.5%
55.2%
3 победы 10 ничьих 16 побед

История матчей

К
2:1
Э
1:0
Э
3:2
Э
1:1
Э
4:0
Э
1:2
Э
3:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
3:2
Э
1:1
ЭГА
0:1
Э
0:0
Э
2:4
Э
1:3
Э
1:2
Э
0:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
3:5
Э
3:2
Э
4:0
Э
1:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:4
Э
0:1
Э
5:2
OE
2:0

Голы

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.36
0.6

Среднее время на гол

66
150

Всего голов

34
28

Голов в среднем за матч

2.27
2

Среднее время на гол

39
45

Всего голов

53
37

Голов в среднем за матч

1.83
1.28

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

49
70

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Remacle 4 0.19
Ноно Давид 3 (2) 0.14
Шикавка Евгений 3 0.14
Далмау Адриан 3 (1) 0.14
Дякону Роналдо 3 0.14
Чижички Матеуш 1 0.05
Затор Доминик 1 0.05
Хофмейстер Йоав 1 0.05
Milos Trojak 1 0.05
Daniel Trejo 1 0.05
Jakub Konstantyn 1 0.05
Dawid Blanik 0 0
Годиньо Маркус 0 0
Jacek Podgorski 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 6 0.27
Жозуэ Филипе 6 (4) 0.27
Мучи Эрнест 4 0.18
Вшолек Павел 3 0.14
Крамер Блаж 3 (1) 0.14
Гуаль Марк 2 0.09
Кун Патрик 1 0.05
Панков Радован 1 0.05
Росолек Мацей 1 0.05
Элитим Хуэрхен 1 0.05
Баку Макана 1 0.05
Августиняк Рафал 1 0.05
Капюади Стив 1 0.05
Стржалек Игорь 1 0.05
Капустка Бартош 0 0
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0
Тобиаш Кацпер 0 0

Карточки

Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хофмейстер Йоав 5 0
Ноно Давид 4 0
Годиньо Маркус 4 0
Квецень Бартош 3 0
Martin Remacle 3 0
Такач Далибор 3 0
Малярчик Петр 2 0
Dawid Blanik 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Jacek Podgorski 2 0
Затор Доминик 2 0
Петров Кирилл 1 0
Камил Кузера 1 0
Milos Trojak 1 0
Шикавка Евгений 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жозуэ Филипе 8 1
Енджейчик Артур 6 2
Капюади Стив 5 0
Челхака Юрген 5 0
Рибейру Юри 4 0
Слиш Бартош 4 0
Крамер Блаж 4 0
Элитим Хуэрхен 4 0
Бурч Марко 2 1
Пекхарт Томаш 3 0
Вшолек Павел 3 0
Панков Радован 3 0
Августиняк Рафал 2 0
Гуаль Марк 1 0
Росолек Мацей 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Kosta Runjaic 1 0

Результаты матчей

Корона Кельце
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Легия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

5
3
Корона Кельце
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
82% (9)
0% (0)
Легия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

5
17
Корона Кельце
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (6)
65% (13)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
65% (13)
20% (4)
Легия
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

10
20

Голы по времени матча

Забито

14
12
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
3
21%
2
17%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
3
21%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
5
36%
2
17%
76-90

Пропущено

11
14
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
3
27%
3
21%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
4
36%
1
7%
76-90

Забито

10
20
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
0
0%
2
10%
1-15
2
20%
3
15%
16-30
2
20%
3
15%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
3
30%
5
25%
61-75
3
30%
5
25%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
3
25%
4
44%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
1
11%
76-90

Забито

24
32
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
6 Не забивали 4
3
13%
4
13%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
5
21%
5
16%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
4
17%
8
25%
61-75
8
33%
7
22%
76-90

Пропущено

23
23
7 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 13
0
0%
3
13%
1-15
2
9%
5
22%
16-30
5
22%
6
26%
31-45
4
17%
4
17%
46-60
4
17%
3
13%
61-75
8
35%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Корона Кельце
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 Корона Кельце - Пяст 0:2 Корона Кельце - Левски Крумовград 1:2
Корона Кельце - Ческе-Будеёвице 0:1 Корона Кельце - ЦСКА София 2:0 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Ракув - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Легия 2:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 Пяст - Корона Кельце 0:0 Легия Варшава II - Корона Кельце 2:4 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Jagiellonia Bialystok II - Корона Кельце 1:2
Легия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Легия - Молде 0:3 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Молде - Легия 3:2 Рух Хожув - Легия 0:1
Легия - Сталь Жешув 3:1 Легия - Динамо Киев 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Легия - СК Рапид 1:1 Легия - Ордабасы 1:0 Легия - Олимпия Эльблонг 6:0 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 Корона Кельце - Легия 2:1 Заглембе Любин - Легия 0:3 Астон Вилла - Легия 2:1 Легия - Варта Познань 2:2 Легия - Лех 0:0 Легия - Зриньски 2:0

Результаты матчей

Корона Кельце
Легия

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
5
1 раз 11%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 25%
0:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
4 раза 19%
3
4 раза 19%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Корона Кельце
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
10
1
4
5
1.5
6
5
1
8
2.5
3
8
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
3
1
10
1.5
2
8
1
10
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
17
4
5
15
1.5
8
13
2
18
2.5
5
16
1
19
3.5
1
20
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 22 12 6 4 50 - 31 42
2.
Шленск Вроцлав
 22 12 6 4 31 - 17 42
3.
Лех
 22 11 7 4 36 - 26 40
4.
Погонь Щецин
 22 12 3 7 43 - 25 39
5.
Легия
 1:0 22 11 6 5 32 - 24 39
6.
Ракув
 21 10 6 5 39 - 25 36
7.
Гурник Забже
 22 9 5 8 29 - 26 32
8.
Сталь Мелец
 21 8 5 8 28 - 30 29
9.
Видзев Лодзь
 22 8 4 10 28 - 31 28
10.
Заглембе Любин
 22 7 6 9 25 - 36 27
11.
Краковия
 22 5 11 6 29 - 29 26
12.
Пяст
 21 4 13 4 20 - 20 25
13.
Радомяк Радом
 21 6 6 9 24 - 33 24
14.
Варта Познань
 21 5 8 8 22 - 27 23
15.
Пуща Неполомице
 21 5 7 9 28 - 39 22
16.
Корона Кельце
 0:1 21 4 9 8 22 - 26 21
17.
Рух Хожув
 22 1 12 9 23 - 36 15
18.
ЛКС Лодзь
 21 2 4 15 16 - 44 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 11 8 3 0 24 - 5 27
2.
Ягеллония Белосток
 11 8 2 1 28 - 10 26
3.
Лех
 12 7 3 2 24 - 12 24
4.
Легия
 1:0 11 6 3 2 19 - 10 21
5.
Гурник Забже
 10 6 2 2 12 - 7 20
6.
Сталь Мелец
 10 5 3 2 17 - 11 18
7.
Видзев Лодзь
 11 6 0 5 14 - 15 18
8.
Шленск Вроцлав
 11 5 3 3 15 - 9 18
9.
Погонь Щецин
 11 5 2 4 25 - 20 17
10.
Пуща Неполомице
 11 4 5 2 16 - 16 17
11.
Заглембе Любин
 11 4 4 3 12 - 13 16
12.
Пяст
 10 3 5 2 11 - 9 14
13.
Краковия
 11 3 5 3 21 - 19 14
14.
Корона Кельце
 0:1 10 3 4 3 14 - 12 13
15.
Радомяк Радом
 11 2 5 4 12 - 15 11
16.
ЛКС Лодзь
 11 2 4 5 10 - 21 10
17.
Варта Познань
 10 2 3 5 8 - 12 9
18.
Рух Хожув
 11 1 6 4 11 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 11 7 3 1 16 - 8 24
2.
Погонь Щецин
 11 7 1 3 18 - 5 22
3.
Легия
 1:0 11 5 3 3 13 - 14 18
4.
Лех
 10 4 4 2 12 - 14 16
5.
Ягеллония Белосток
 11 4 4 3 22 - 21 16
6.
Варта Познань
 11 3 5 3 14 - 15 14
7.
Радомяк Радом
 10 4 1 5 12 - 18 13
8.
Краковия
 11 2 6 3 8 - 10 12
9.
Гурник Забже
 12 3 3 6 17 - 19 12
10.
Сталь Мелец
 11 3 2 6 11 - 19 11
11.
Заглембе Любин
 11 3 2 6 13 - 23 11
12.
Пяст
 11 1 8 2 9 - 11 11
13.
Видзев Лодзь
 11 2 4 5 14 - 16 10
14.
Ракув
 10 2 3 5 15 - 20 9
15.
Корона Кельце
 0:1 11 1 5 5 8 - 14 8
16.
Рух Хожув
 11 0 6 5 12 - 20 6
17.
Пуща Неполомице
 10 1 2 7 12 - 23 5
18.
ЛКС Лодзь
 10 0 0 10 6 - 23 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (7)
Сталь Мелец Шкурин Илья 10 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 8
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Легия Енджейчик Артур 2 6
Лех Муравски Радослав 1 7
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 7
Весь список
Лучшие коэффициенты
Корона Кельце
Ничья
Легия
3.75
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4.70
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3.80
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