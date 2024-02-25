Тур: 22. Стадион: Suzuki Arena.
3:3
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаХофмейстер Йоав
0:1
6' ГолКрамер Блаж
9' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
0:2
30' ГолКрамер Блаж
1:2
45' ГолMartin Remacle
55' Желтая карточкаКун Патрик
1:3
60' ГолГуаль Марк
2:3
69' ГолШикавка Евгений
84' Желтая карточкаMartin Remacle
3:3
90' ГолДалмау Адриан
90' Желтая карточкаПанков Радован
90' Желтая карточкаЗатор Доминик
90'+7
Ход матча
6'
0:1
30'
0:2
45'
1:2
55'
60'
1:3
69'
2:3
84'
90'
3:3
90'
90'
66
Milos
Trojak
11
Ноно
Давид
17
Dawid
Blanik
13
Вшолек
Павел
33
Кун
Патрик
28
Гуаль
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ноно ДавидПолузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Daniel Trejo
-
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Морисита РёяЗащитник
-
17 Диаш ЖильЗащитник
- Полузащитник
-
11 Зюба ЧендримПолузащитник
-
26 Рейчик ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Руньяич Коста
История личных встреч
Корона Кельце
Легия
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
100%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 16 побед
29 матчей
17.2%
13.8%
69%
5 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
17.2%
55.2%
27.6%
5 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
10.3%
34.5%
55.2%
3 победы 10 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.36
0.6
Среднее время на гол
66
150
Всего голов
34
28
Голов в среднем за матч
2.27
2
Среднее время на гол
39
45
Всего голов
53
37
Голов в среднем за матч
1.83
1.28
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
49
70
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Remacle
|5
|0.24
|Шикавка Евгений
|4
|0.19
|Далмау Адриан
|4 (1)
|0.19
|Ноно Давид
|3 (2)
|0.14
|Дякону Роналдо
|3
|0.14
|Чижички Матеуш
|1
|0.05
|Затор Доминик
|1
|0.05
|Хофмейстер Йоав
|1
|0.05
|Daniel Trejo
|1
|0.05
|Milos Trojak
|1
|0.05
|Jakub Konstantyn
|1
|0.05
|Dawid Blanik
|0
|0
|Годиньо Маркус
|0
|0
|Jacek Podgorski
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|6
|0.27
|Жозуэ Филипе
|6 (4)
|0.27
|Крамер Блаж
|4 (1)
|0.18
|Мучи Эрнест
|4
|0.18
|Вшолек Павел
|3
|0.14
|Гуаль Марк
|3
|0.14
|Кун Патрик
|1
|0.05
|Панков Радован
|1
|0.05
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.05
|Росолек Мацей
|1
|0.05
|Баку Макана
|1
|0.05
|Августиняк Рафал
|1
|0.05
|Капюади Стив
|1
|0.05
|Стржалек Игорь
|1
|0.05
|Капустка Бартош
|0
|0
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Тобиаш Кацпер
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хофмейстер Йоав
|5
|0
|Ноно Давид
|4
|0
|Martin Remacle
|4
|0
|Годиньо Маркус
|4
|0
|Квецень Бартош
|3
|0
|Такач Далибор
|3
|0
|Затор Доминик
|3
|0
|Малярчик Петр
|2
|0
|Dawid Blanik
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Jacek Podgorski
|2
|0
|Петров Кирилл
|1
|0
|Камил Кузера
|1
|0
|Milos Trojak
|1
|0
|Шикавка Евгений
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жозуэ Филипе
|8
|1
|Енджейчик Артур
|6
|2
|Капюади Стив
|5
|0
|Челхака Юрген
|5
|0
|Панков Радован
|4
|0
|Рибейру Юри
|4
|0
|Слиш Бартош
|4
|0
|Крамер Блаж
|4
|0
|Элитим Хуэрхен
|4
|0
|Бурч Марко
|2
|1
|Пекхарт Томаш
|3
|0
|Вшолек Павел
|3
|0
|Августиняк Рафал
|2
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Гуаль Марк
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Результаты матчей
Корона Кельце
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Легия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
8
6
Корона Кельце
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
82% (9)
0% (0)
Легия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
5
17
Корона Кельце
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (6)
62% (13)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
62% (13)
19% (4)
Легия
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
23% (5)
45% (10)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
13
23
Голы по времени матча
Забито
17
15
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
3
18%
3
20%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
12%
3
20%
61-75
6
35%
2
13%
76-90
Пропущено
14
17
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
4
24%
16-30
2
14%
3
18%
31-45
4
29%
3
18%
46-60
2
14%
4
24%
61-75
4
29%
2
12%
76-90
Забито
10
20
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
0
0%
2
10%
1-15
2
20%
3
15%
16-30
2
20%
3
15%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
3
30%
5
25%
61-75
3
30%
5
25%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
3
25%
4
44%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
1
11%
76-90
Забито
27
35
13 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 10
6 Не забивали 4
3
11%
5
14%
1-15
4
15%
5
14%
16-30
6
22%
5
14%
31-45
0
0%
5
14%
46-60
5
19%
8
23%
61-75
9
33%
7
20%
76-90
Пропущено
26
26
9 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 14
1
4%
3
12%
1-15
3
12%
5
19%
16-30
5
19%
7
27%
31-45
5
19%
4
15%
46-60
4
15%
4
15%
61-75
8
31%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 Корона Кельце - Пяст 0:2 Корона Кельце - Левски Крумовград 1:2
Корона Кельце - Ческе-Будеёвице 0:1 Корона Кельце - ЦСКА София 2:0 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Ракув - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Легия 2:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 Пяст - Корона Кельце 0:0 Легия Варшава II - Корона Кельце 2:4 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Jagiellonia Bialystok II - Корона Кельце 1:2
Легия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Легия - Молде 0:3 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Молде - Легия 3:2 Рух Хожув - Легия 0:1
Легия - Сталь Жешув 3:1 Легия - Динамо Киев 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Легия - СК Рапид 1:1 Легия - Ордабасы 1:0 Легия - Олимпия Эльблонг 6:0 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 Корона Кельце - Легия 2:1 Заглембе Любин - Легия 0:3 Астон Вилла - Легия 2:1 Легия - Варта Познань 2:2 Легия - Лех 0:0 Легия - Зриньски 2:0
Результаты матчей
Корона Кельце
Легия
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 24%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
9 раз 41%
3
5 раз 23%
0
4 раза 18%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Корона Кельце
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
101
55
65
28
38
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
83
110
38
110
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
184
615
913
318
616
120
121
120
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (7)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|10 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 8
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 6
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 7