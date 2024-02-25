Тур: 21. Стадион: ZELPO Arena.
0:0
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаRene Paraj
43' Желтая карточкаДимун Милан
62' Желтая карточкаБайо Махмуду
90'+5
Ход матча
23'
43'
62'
41
Ivan
Rehak
15
Rene
Paraj
90
Mark
Assinor
- Основной состав
-
41 Ivan RehakВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
- Нападающий
-
90 Mark AssinorНападающий
- Запасные игроки
-
28 Данко АдамВратарь
-
16 Patrik MacejВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
25 Simon Fasko
-
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Коне МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Каша ФилипЗащитник
-
91 Япи РомарикЗащитник
-
22 Оддеи БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Муньос
История личных встреч
Железярне Подбрезова
ДАК
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
17 матчей
5.9%
29.4%
64.7%
1 победа 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
5.9%
47.1%
47%
1 победа 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
0.71
0.9
Среднее время на гол
126
100
Всего голов
20
7
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
1.47
0.94
Тотал матчей
2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
61
95
Бомбардиры внутри турнира
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mark Assinor
|6
|0.29
|Благут Патрик
|6
|0.29
|Ковачик Петер
|5
|0.24
|Галчик Роланд
|5 (1)
|0.24
|Sanusi Ridwan
|4
|0.19
|Christophe Kabongo
|3
|0.14
|Marek Kristian Bartos
|3
|0.14
|Rene Paraj
|2
|0.1
|Lekan Okunola
|2
|0.1
|Кузма Марек
|1
|0.05
|Jozef Spyrka
|1 (1)
|0.05
|Бакаля Микулаш
|1
|0.05
|Байо Махмуду
|0
|0
|Оравец Матей
|0
|0
|Martin Talakov
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андзуана Иоан
|6
|0.29
|Fernand Goure
|3
|0.14
|Труса Матей
|3
|0.14
|Гаврич Желько
|3
|0.14
|Чермак Алеш
|2
|0.1
|Рамадан Аммар
|2
|0.1
|Крстович Никола
|2
|0.1
|Bartol Barisic
|2
|0.1
|Качер Мирослав
|1
|0.05
|Mark Csinger
|1
|0.05
|Milan Vitalis
|1
|0.05
|Веселовски Доминик
|1
|0.05
|Брунетти Матеус
|1
|0.05
|Грушковски Конрад
|1
|0.05
|Zoran Zahradnik
|1
|0.05
|Герц Кристиан
|0
|0
|Ниархос Иоаннис
|0
|0
|Мендес Алехандро
|0
|0
|Коне Мусса II
|0
|0
|Пинту Алекс
|0
|0
Карточки
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matej Gresak
|4
|1
|Marek Kristian Bartos
|5
|0
|Rene Paraj
|5
|0
|Байо Махмуду
|5
|0
|Mark Assinor
|3
|0
|Благут Патрик
|2
|0
|Sanusi Ridwan
|2
|0
|Ковачик Петер
|2
|0
|Оравец Матей
|0
|1
|Кузма Марек
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Галчик Роланд
|1
|0
|Бакаля Микулаш
|1
|0
|Samuel Datko
|1
|0
|Christophe Kabongo
|1
|0
|Martin Talakov
|1
|0
|Simon Fasko
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Труса Матей
|5
|0
|Рисванис Спирос
|3
|1
|Димун Милан
|4
|0
|Пинту Алекс
|4
|0
|Каша Филип
|2
|1
|Герц Кристиан
|3
|0
|Ниархос Иоаннис
|3
|0
|Fernand Goure
|3
|0
|Mark Csinger
|3
|0
|Попович Александар
|2
|0
|Качер Мирослав
|2
|0
|Андзуана Иоан
|2
|0
|Milan Vitalis
|2
|0
|Bartol Barisic
|0
|1
|Чермак Алеш
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
|Гаврич Желько
|1
|0
|Рамадан Аммар
|1
|0
|Брунетти Матеус
|1
|0
|Грушковски Конрад
|1
|0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
ДАК
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
8
3
Железярне Подбрезова
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
ДАК
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
13
18
Железярне Подбрезова
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
ДАК
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
21
21
Голы по времени матча
Забито
24
11
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
4
17%
1
9%
1-15
4
17%
3
27%
16-30
5
21%
3
27%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
3
13%
1
9%
61-75
4
17%
3
27%
76-90
Пропущено
13
10
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
1
10%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
4
40%
61-75
2
15%
1
10%
76-90
Забито
18
19
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
0
0%
2
11%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
4
22%
4
21%
31-45
2
11%
4
21%
46-60
2
11%
4
21%
61-75
8
44%
2
11%
76-90
Пропущено
16
10
9 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
1
10%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
2
13%
5
50%
76-90
Забито
42
30
19 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 6
4
10%
3
10%
1-15
6
14%
6
20%
16-30
9
21%
7
23%
31-45
6
14%
4
13%
46-60
5
12%
5
17%
61-75
12
29%
5
17%
76-90
Пропущено
29
20
15 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
2
7%
1
5%
1-15
6
21%
3
15%
16-30
7
24%
2
10%
31-45
5
17%
3
15%
46-60
5
17%
5
25%
61-75
4
14%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кошице - Железярне Подбрезова 0:0 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Р. Жешув - Железярне Подбрезова 5:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0
ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 2:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2
ДАК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Спартак Трнава - ДАК 1:2 ДАК - Скалица 1:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Хартберг - ДАК 0:1
Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Спишска-Нова-Вес - ДАК 0:3 Кошице - ДАК 0:3 ДАК - Михаловце 2:1 МФК Снина - ДАК 1:6 Жилина - ДАК 5:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Хорне Салиби - ДАК 0:4 Скалица - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Тренчин - ДАК 1:0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
ДАК
Точный счет
2:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
5
2 раза 18%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 38%
0
5 раз 24%
1
4 раза 19%
5
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
7 раз 33%
0
6 раз 29%
3
4 раза 19%
2
3 раза 14%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Железярне Подбрезова
ДАК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
82
65
55
29
46
29
19
29
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
74
64
38
28
110
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
156
129
813
417
516
417
120
318
120
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (9)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (8)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 8
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|6