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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Железярне Подбрезова
0:0
Конец матча
ДАК
0'
23' Желтая карточка
Rene Paraj
43' Желтая карточка
Димун Милан
62' Желтая карточка
Байо Махмуду
90'+5
41
Ivan
Rehak
39
Marek
Kristian
Bartos
23
Бакаля
Микулаш
3
Filip
Mielke
20
Ковачик
Петер
27
Sanusi
Ridwan
6
Байо
Махмуду
13
Vincent
Chyla
15
Rene
Paraj
77
Christophe
Kabongo
90
Mark
Assinor
41
Попович
Александар
77
Грушковски
Конрад
33
Качараба
Тарас
16
Брунетти
Матеус
17
Андзуана
Иоан
9
Долчек
Иван
8
Димун
Милан
27
Milan
Vitalis
10
Рамадан
Аммар
14
Юргенс
Оливер
28
Коне
Мусса
II
Железярне Подбрезова
5-3-2
ДАК
4-4-2

История личных встреч

Железярне Подбрезова
ДАК

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

17 матчей

5.9%
29.4%
64.7%
1 победа 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

5.9%
47.1%
47%
1 победа 8 ничьих 8 побед

История матчей

С
3:2
С
2:0
С
2:1
С
2:1
С
0:0
С
3:2
С
1:2
С
0:2
С
1:0
С
2:2
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
0:0
С
5:1
С
2:3
С
1:0

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.71
0.9

Среднее время на гол

126
100

Всего голов

20
7

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.47
0.94

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

61
95

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mark Assinor 6 0.29
Благут Патрик 6 0.29
Ковачик Петер 5 0.24
Галчик Роланд 5 (1) 0.24
Sanusi Ridwan 4 0.19
Christophe Kabongo 3 0.14
Marek Kristian Bartos 3 0.14
Rene Paraj 2 0.1
Lekan Okunola 2 0.1
Кузма Марек 1 0.05
Jozef Spyrka 1 (1) 0.05
Бакаля Микулаш 1 0.05
Байо Махмуду 0 0
Оравец Матей 0 0
Martin Talakov 0 0
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андзуана Иоан 6 0.29
Fernand Goure 3 0.14
Труса Матей 3 0.14
Гаврич Желько 3 0.14
Чермак Алеш 2 0.1
Рамадан Аммар 2 0.1
Крстович Никола 2 0.1
Bartol Barisic 2 0.1
Качер Мирослав 1 0.05
Mark Csinger 1 0.05
Milan Vitalis 1 0.05
Веселовски Доминик 1 0.05
Брунетти Матеус 1 0.05
Грушковски Конрад 1 0.05
Zoran Zahradnik 1 0.05
Герц Кристиан 0 0
Ниархос Иоаннис 0 0
Мендес Алехандро 0 0
Коне Мусса II 0 0
Пинту Алекс 0 0

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matej Gresak 4 1
Marek Kristian Bartos 5 0
Rene Paraj 5 0
Байо Махмуду 5 0
Mark Assinor 3 0
Благут Патрик 2 0
Sanusi Ridwan 2 0
Ковачик Петер 2 0
Оравец Матей 0 1
Кузма Марек 1 0
Jozef Spyrka 1 0
Галчик Роланд 1 0
Бакаля Микулаш 1 0
Samuel Datko 1 0
Christophe Kabongo 1 0
Martin Talakov 1 0
Simon Fasko 1 0
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Труса Матей 5 0
Рисванис Спирос 3 1
Димун Милан 4 0
Пинту Алекс 4 0
Каша Филип 2 1
Герц Кристиан 3 0
Ниархос Иоаннис 3 0
Fernand Goure 3 0
Mark Csinger 3 0
Попович Александар 2 0
Качер Мирослав 2 0
Андзуана Иоан 2 0
Milan Vitalis 2 0
Bartol Barisic 0 1
Чермак Алеш 1 0
Крстович Никола 1 0
Гаврич Желько 1 0
Рамадан Аммар 1 0
Брунетти Матеус 1 0
Грушковски Конрад 1 0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
ДАК
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

8
3
Железярне Подбрезова
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
ДАК
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

13
18
Железярне Подбрезова
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
ДАК
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

21
21

Голы по времени матча

Забито

24
11
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
4
17%
1
9%
1-15
4
17%
3
27%
16-30
5
21%
3
27%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
3
13%
1
9%
61-75
4
17%
3
27%
76-90

Пропущено

13
10
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
1
10%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
4
40%
61-75
2
15%
1
10%
76-90

Забито

18
19
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
0
0%
2
11%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
4
22%
4
21%
31-45
2
11%
4
21%
46-60
2
11%
4
21%
61-75
8
44%
2
11%
76-90

Пропущено

16
10
9 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
1
10%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
2
13%
5
50%
76-90

Забито

42
30
19 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 6
4
10%
3
10%
1-15
6
14%
6
20%
16-30
9
21%
7
23%
31-45
6
14%
4
13%
46-60
5
12%
5
17%
61-75
12
29%
5
17%
76-90

Пропущено

29
20
15 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
2
7%
1
5%
1-15
6
21%
3
15%
16-30
7
24%
2
10%
31-45
5
17%
3
15%
46-60
5
17%
5
25%
61-75
4
14%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кошице - Железярне Подбрезова 0:0 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Р. Жешув - Железярне Подбрезова 5:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0
ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 2:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2
ДАК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Спартак Трнава - ДАК 1:2 ДАК - Скалица 1:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Хартберг - ДАК 0:1
Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Спишска-Нова-Вес - ДАК 0:3 Кошице - ДАК 0:3 ДАК - Михаловце 2:1 МФК Снина - ДАК 1:6 Жилина - ДАК 5:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Хорне Салиби - ДАК 0:4 Скалица - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Тренчин - ДАК 1:0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
ДАК

Точный счет

2:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
5
2 раза 18%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 38%
0
5 раз 24%
1
4 раза 19%
5
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
7 раз 33%
0
6 раз 29%
3
4 раза 19%
2
3 раза 14%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Железярне Подбрезова
ДАК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
2
6
5
1.5
5
5
2
9
2.5
4
6
2
9
3.5
1
9
2
9
4.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
4
6
4
1.5
3
8
2
8
2.5
1
10
2
8
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
15
6
12
9
1.5
8
13
4
17
2.5
5
16
4
17
3.5
1
20
3
18
4.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 21 17 3 1 55 - 16 54
2.
Жилина
 21 12 4 5 39 - 29 40
3.
Спартак Трнава
 21 12 3 6 31 - 20 39
4.
ДАК
 21 10 6 5 30 - 20 36
5.
Железярне Подбрезова
 21 10 4 7 39 - 32 34
6.
Тренчин
 21 9 6 6 31 - 23 33
7.
Дукла Банска-Бистрица
 21 9 6 6 37 - 29 33
8.
Ружомберок
 21 8 7 6 26 - 30 31
9.
Скалица
 21 6 4 11 19 - 25 22
10.
Кошице
 21 4 4 13 18 - 44 16
11.
Михаловце
 21 0 7 14 15 - 41 7
12.
Злате Моравце
 21 0 4 17 13 - 44 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 10 8 2 0 27 - 9 26
2.
Жилина
 11 8 1 2 27 - 19 25
3.
Железярне Подбрезова
 11 6 3 2 21 - 16 21
4.
ДАК
 10 6 2 2 19 - 10 20
5.
Ружомберок
 10 6 2 2 11 - 7 20
6.
Тренчин
 11 6 2 3 19 - 10 20
7.
Спартак Трнава
 11 6 1 4 16 - 10 19
8.
Скалица
 10 5 2 3 11 - 8 17
9.
Дукла Банска-Бистрица
 10 3 4 3 14 - 16 13
10.
Кошице
 11 3 3 5 9 - 19 12
11.
Михаловце
 10 0 4 6 6 - 19 4
12.
Злате Моравце
 11 0 3 8 8 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 11 9 1 1 28 - 7 28
2.
Спартак Трнава
 10 6 2 2 15 - 10 20
3.
Дукла Банска-Бистрица
 11 6 2 3 23 - 13 20
4.
ДАК
 11 4 4 3 11 - 10 16
5.
Жилина
 10 4 3 3 12 - 10 15
6.
Железярне Подбрезова
 10 4 1 5 18 - 16 13
7.
Тренчин
 10 3 4 3 12 - 13 13
8.
Ружомберок
 11 2 5 4 15 - 23 11
9.
Скалица
 11 1 2 8 8 - 17 5
10.
Кошице
 10 1 1 8 9 - 25 4
11.
Михаловце
 11 0 3 8 9 - 22 3
12.
Злате Моравце
 10 0 1 9 5 - 22 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (9)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 8
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Ружомберок Жигмунд Марек 6
Весь список
  • 62'
    Байо Махмуду получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Долчек Иван уходит с поля. Ромарик Япи выходит вместо него
  • 46'
    Коне Мусса II уходит с поля. Bartol Barisic выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Димун Милан получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Rene Paraj получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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