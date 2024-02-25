Первый тайм

21' Брандт от углового флага навесил к ближней штанге. Гости выбили мяч обратно на Юлиана, который справа решил навесить к дальне6й штанге. Партнёры и там до мяча не добрались.

20' Малена партнёры вывели слева к воротам, но его удар с двенадцати метров в дальний угол Бауманн сумел отразить.

19' санчо справа сделал пас в штрафную площадь на Ройса. Прострел Марко нашёл Матсена, который с десяти метров пробил выше ворот.

18' Байер в центральном круге принял мяч и попытался убежать к воротам, но был настигнут Джаном и на ударную позицию выйти не смог.

17' Байер в центре поля подтолкнул в спину Рюэрсона.

16' Удар Малена с двадцати метров заблокировал Брукс.