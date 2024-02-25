Тур: 23. Стадион: Сигнал Идуна Парк. Главный судья: Фритц Марко
0:1
Первый тайм: 21'
Ход матча
2'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Джан
Эмре
22
Матсен
Ян
19
Брандт
Юлиан
10
Санчо
Джедон
11
Ройс
Марко
23
Брукс
Джон
29
Сков
Роберт
16
Стах
Антон
9
Бебу
Ила
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Джан ЭмреЗащитник
- Защитник
-
22 Матсен ЯнЗащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Санчо ДжедонПолузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Зюле НикласЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вольф МариусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
-
29 Сков РобертЗащитник
-
16 Стах АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Tim Drexler
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Боруссия Д
Хоффенхайм
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.1%
18.2%
22.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
34 матча
50%
29.4%
20.6%
17 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
38.2%
26.5%
35.3%
13 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
41.2%
35.3%
23.5%
14 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
23
Голов в среднем за матч
1.83
1.44
Среднее время на гол
49
62
Всего голов
23
24
Голов в среднем за матч
1.44
1.33
Среднее время на гол
62
67
Всего голов
56
47
Голов в среднем за матч
1.65
1.38
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
54
65
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фюллькруг Никлас
|11 (3)
|0.48
|Мален Дониэлл
|9
|0.39
|Брандт Юлиан
|6
|0.26
|Ройс Марко
|4
|0.17
|Рюэрсон Юлиан
|3
|0.13
|Мукоко Юссуфа
|3
|0.13
|Забитцер Марсель
|2
|0.09
|Хуммельс Матс
|2
|0.09
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.04
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.04
|Зюле Никлас
|1
|0.04
|Шлоттербек Нико
|1
|0.04
|Нмеча Феликс
|0
|0
|Матсен Ян
|0
|0
|Вольф Мариус
|0
|0
|Санчо Джедон
|0
|0
|Адейеми Карим
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бейер Максимилиан
|8
|0.35
|Крамарич Андрей
|8 (5)
|0.35
|Вегхорст Ваут
|5 (1)
|0.22
|Бебу Ила
|4
|0.17
|Прёмель Гриша
|3
|0.13
|Сков Роберт
|3
|0.13
|Кабак Озан
|2
|0.09
|Гриллич Флориан
|1
|0.04
|Бюльтер Мариус
|1
|0.04
|Кадержабек Павел
|1
|0.04
|Брукс Джон
|1
|0.04
|Стах Антон
|1
|0.04
|Тохумджу Умут
|0
|0
|Бауманн Оливер
|0
|0
|Бишоф Том
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуммельс Матс
|4
|1
|Бенсебаини Рами
|3
|1
|Мален Дониэлл
|4
|0
|Джан Эмре
|3
|0
|Эзкан Салих
|3
|0
|Матсен Ян
|3
|0
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Аллер Себастьян
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Адейеми Карим
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Ройс Марко
|1
|0
|Брандт Юлиан
|1
|0
|Кобель Грегор
|1
|0
|Рейна Джованни
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0
|Эдин Терзич
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прёмель Гриша
|7
|1
|Акпогума Кевин
|6
|0
|Гриллич Флориан
|6
|0
|Кабак Озан
|6
|0
|Брукс Джон
|5
|0
|Кадержабек Павел
|4
|0
|Стах Антон
|4
|0
|Нсоки Стенли
|2
|1
|Крамарич Андрей
|3
|0
|Вегхорст Ваут
|3
|0
|Бебу Ила
|3
|0
|Фогт Кевин
|2
|0
|Сков Роберт
|2
|0
|Тохумджу Умут
|2
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Беккер Финн
|1
|0
|Филипп Лука
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия Д
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Хоффенхайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
6
7
Боруссия Д
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Хоффенхайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
11
Упущенные победы
21
11
Боруссия Д
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
14% (3)
41% (9)
Хоффенхайм
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (11)
27% (6)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
18
Упущенные победы
27
18
Голы по времени матча
Забито
24
21
13 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
4
17%
4
19%
1-15
3
13%
5
24%
16-30
6
25%
2
10%
31-45
2
8%
3
14%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
5
21%
5
24%
76-90
Пропущено
13
21
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
4
31%
0
0%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
2
15%
2
10%
31-45
1
8%
5
24%
46-60
2
15%
7
33%
61-75
3
23%
4
19%
76-90
Забито
22
17
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
4
18%
2
12%
1-15
2
9%
2
12%
16-30
4
18%
4
24%
31-45
4
18%
5
29%
29%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
7
32%
2
12%
76-90
Пропущено
12
20
8 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
17%
2
10%
1-15
3
25%
4
20%
16-30
3
25%
7
35%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
17%
1
5%
61-75
2
17%
5
25%
76-90
Забито
46
38
23 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
8
17%
6
16%
1-15
5
11%
7
18%
16-30
10
22%
6
16%
31-45
6
13%
8
21%
46-60
5
11%
4
11%
61-75
12
26%
7
18%
76-90
Пропущено
25
41
15 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 21
6
24%
2
5%
1-15
4
16%
7
17%
16-30
5
20%
9
22%
31-45
1
4%
6
15%
46-60
4
16%
8
20%
61-75
5
20%
9
22%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0
Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Бавария 0:4
Хоффенхайм
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1
Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2
Результаты матчей
Боруссия Д
Хоффенхайм
Точный счет
1:0
3 раза 27%
4:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
6 раз 55%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
2:3
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 23%
1:0
3 раза 14%
0:4
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
2:3
4 раза 18%
1:3
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
3
5 раз 23%
4
4 раза 18%
0
2 раза 9%
2
2 раза 9%
1
9 раз 41%
3
7 раз 32%
2
4 раза 18%
0
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Боруссия Д
Хоффенхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
65
47
47
38
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
56
74
56
47
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
202
Больше Меньше
202
1111
1111
913
715
418
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|4
|0
|59 - 16
|61
|2.
|Заявка
|23
|17
|2
|4
|63 - 26
|53
|3.
|Заявка
|23
|15
|2
|6
|52 - 29
|47
|4.
|0:1 Заявка
|23
|11
|8
|4
|44 - 28
|41
|5.
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|49 - 30
|40
|6.
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|36 - 30
|34
|7.
|1:0 Заявка
|23
|8
|6
|9
|39 - 41
|30
|8.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|32 - 35
|30
|9.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|29 - 40
|29
|10.
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|33 - 40
|28
|11.
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|23 - 37
|25
|12.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|41 - 45
|25
|13.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 36
|25
|14.
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|28 - 46
|25
|15.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|31 - 40
|23
|16.
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|16 - 37
|17
|17.
|Заявка
|23
|2
|9
|12
|18 - 37
|15
|18.
|Заявка
|23
|2
|7
|14
|24 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|34 - 7
|32
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|39 - 8
|31
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|35 - 11
|29
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|30 - 10
|26
|5.
|0:1 Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 16
|23
|6.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 11
|20
|7.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 17
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 17
|18
|9.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 13
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 17
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|15.
|1:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 20
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|13 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|25 - 9
|29
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 18
|22
|3.
|1:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 21
|20
|4.
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|17 - 18
|18
|5.
|0:1 Заявка
|11
|4
|6
|1
|22 - 12
|18
|6.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|19 - 20
|14
|7.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 23
|10
|10.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 23
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 23
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 21
|8
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|19 - 28
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 27
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 33
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|10 - 22
|6
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|Бавария
|Кейн Гарри
|27 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|18 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|16 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|12 (6)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Майнц
|Кор Доминик
|9
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|1 6
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия Д 0:1 Хоффенхайм
Исход игры
Боруссия Д
100% (122)
Ничья
0% (0)
Хоффенхайм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
70.94% (83)
Меньше
29.06% (34)
Обе команды забьют
Да
67.52% (79)
Нет
32.48% (38)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
41% (50)
3:1 Боруссия Д
22.1% (27)
2:0 Боруссия Д
22.1% (27)
1:0 Боруссия Д
5.7% (7)
3:0 Боруссия Д
3.3% (4)
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