Тур: 23. Стадион: Сигнал Идуна Парк.
Позже
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Главный тренер: Терзич Эдин
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Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Боруссия Д
Хоффенхайм
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.1%
18.2%
22.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
34 матча
50%
29.4%
20.6%
17 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
38.2%
26.5%
35.3%
13 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
41.2%
35.3%
23.5%
14 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
23
Голов в среднем за матч
1.83
1.44
Среднее время на гол
49
62
Всего голов
23
24
Голов в среднем за матч
1.44
1.33
Среднее время на гол
62
67
Всего голов
56
47
Голов в среднем за матч
1.65
1.38
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
54
65
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фюллькруг Никлас
|11 (3)
|0.5
|Мален Дониэлл
|9
|0.41
|Брандт Юлиан
|6
|0.27
|Ройс Марко
|4
|0.18
|Рюэрсон Юлиан
|3
|0.14
|Мукоко Юссуфа
|3
|0.14
|Забитцер Марсель
|2
|0.09
|Хуммельс Матс
|2
|0.09
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.05
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.05
|Зюле Никлас
|1
|0.05
|Шлоттербек Нико
|1
|0.05
|Нмеча Феликс
|0
|0
|Матсен Ян
|0
|0
|Вольф Мариус
|0
|0
|Санчо Джедон
|0
|0
|Адейеми Карим
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бейер Максимилиан
|8
|0.36
|Крамарич Андрей
|8 (5)
|0.36
|Вегхорст Ваут
|5 (1)
|0.23
|Прёмель Гриша
|3
|0.14
|Сков Роберт
|3
|0.14
|Бебу Ила
|3
|0.14
|Кабак Озан
|2
|0.09
|Гриллич Флориан
|1
|0.05
|Бюльтер Мариус
|1
|0.05
|Кадержабек Павел
|1
|0.05
|Брукс Джон
|1
|0.05
|Стах Антон
|1
|0.05
|Тохумджу Умут
|0
|0
|Бауманн Оливер
|0
|0
|Бишоф Том
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуммельс Матс
|4
|1
|Бенсебаини Рами
|3
|1
|Мален Дониэлл
|4
|0
|Джан Эмре
|3
|0
|Эзкан Салих
|3
|0
|Матсен Ян
|3
|0
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Аллер Себастьян
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Адейеми Карим
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Ройс Марко
|1
|0
|Брандт Юлиан
|1
|0
|Кобель Грегор
|1
|0
|Рейна Джованни
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0
|Эдин Терзич
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прёмель Гриша
|7
|1
|Акпогума Кевин
|6
|0
|Гриллич Флориан
|6
|0
|Кабак Озан
|6
|0
|Брукс Джон
|5
|0
|Кадержабек Павел
|4
|0
|Стах Антон
|4
|0
|Нсоки Стенли
|2
|1
|Крамарич Андрей
|3
|0
|Вегхорст Ваут
|3
|0
|Бебу Ила
|3
|0
|Фогт Кевин
|2
|0
|Сков Роберт
|2
|0
|Тохумджу Умут
|2
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Беккер Финн
|1
|0
|Филипп Лука
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия Д
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Хоффенхайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
6
7
Боруссия Д
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Хоффенхайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
11
Упущенные победы
21
11
Боруссия Д
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
14% (3)
41% (9)
Хоффенхайм
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (11)
27% (6)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
18
Упущенные победы
27
18
Голы по времени матча
Забито
24
21
13 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
4
17%
4
19%
1-15
3
13%
5
24%
16-30
6
25%
2
10%
31-45
2
8%
3
14%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
5
21%
5
24%
76-90
Пропущено
13
21
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
4
31%
0
0%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
2
15%
2
10%
31-45
1
8%
5
24%
46-60
2
15%
7
33%
61-75
3
23%
4
19%
76-90
Забито
22
17
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
4
18%
2
12%
1-15
2
9%
2
12%
16-30
4
18%
4
24%
31-45
4
18%
5
29%
29%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
7
32%
2
12%
76-90
Пропущено
12
20
8 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
17%
2
10%
1-15
3
25%
4
20%
16-30
3
25%
7
35%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
17%
1
5%
61-75
2
17%
5
25%
76-90
Забито
46
38
23 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
8
17%
6
16%
1-15
5
11%
7
18%
16-30
10
22%
6
16%
31-45
6
13%
8
21%
46-60
5
11%
4
11%
61-75
12
26%
7
18%
76-90
Пропущено
25
41
15 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 21
6
24%
2
5%
1-15
4
16%
7
17%
16-30
5
20%
9
22%
31-45
1
4%
6
15%
46-60
4
16%
8
20%
61-75
5
20%
9
22%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0
Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Бавария 0:4
Хоффенхайм
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1
Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2
Результаты матчей
Боруссия Д
Хоффенхайм
Точный счет
1:0
3 раза 27%
4:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
6 раз 55%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
2:3
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 23%
1:0
3 раза 14%
0:4
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
2:3
4 раза 18%
1:3
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
3
5 раз 23%
4
4 раза 18%
0
2 раза 9%
2
2 раза 9%
1
9 раз 41%
3
7 раз 32%
2
4 раза 18%
0
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Боруссия Д
Хоффенхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
65
47
47
38
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
56
74
56
47
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
202
Больше Меньше
202
1111
1111
913
715
418
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|18
|4
|0
|57 - 15
|58
|2.
|Заявка
|22
|16
|2
|4
|61 - 25
|50
|3.
|Заявка
|22
|15
|1
|6
|51 - 28
|46
|4.
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|44 - 27
|41
|5.
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|48 - 28
|40
|6.
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|34 - 28
|33
|7.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|31 - 34
|29
|8.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|29 - 40
|29
|9.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|38 - 41
|27
|10.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|31 - 38
|27
|11.
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|26 - 41
|25
|12.
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|21 - 35
|24
|13.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 34
|24
|14.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|31 - 40
|23
|15.
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|36 - 43
|22
|16.
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|15 - 36
|16
|17.
|Заявка
|22
|2
|9
|11
|17 - 35
|15
|18.
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|23 - 51
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|32 - 6
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 7
|28
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|34 - 10
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|30 - 10
|26
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 17
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 17
|18
|9.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 13
|18
|10.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|11.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 14
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 15
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 20
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|13 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|25 - 9
|29
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 18
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|17 - 18
|18
|4.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|22 - 12
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 21
|17
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 18
|14
|7.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 23
|10
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|14.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|19 - 28
|7
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 20
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 28
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 26
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|9 - 20
|6
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|Бавария
|Кейн Гарри
|25 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|18 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|16 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|12 (6)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 5
|Майнц
|Кор Доминик
|8
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|1 6
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия Д - Хоффенхайм
Исход игры
Боруссия Д
100% (43)
Ничья
0% (0)
Хоффенхайм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
76.19% (32)
Меньше
23.81% (10)
Обе команды забьют
Да
71.43% (30)
Нет
28.57% (12)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
41.9% (18)
3:1 Боруссия Д
27.9% (12)
2:0 Боруссия Д
20.9% (9)
3:0 Боруссия Д
4.7% (2)
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