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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Боруссия Д
 
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Хоффенхайм
Прогнозы 44
Боруссия Д 100% (44)
X 0% (0)
Хоффенхайм 0% (0)
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История личных встреч

Боруссия Д
Хоффенхайм

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.1%
18.2%
22.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

34 матча

50%
29.4%
20.6%
17 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

38.2%
26.5%
35.3%
13 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

41.2%
35.3%
23.5%
14 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

К
1:0
Б
1:3
Б
0:1
Б
1:0
Б
2:3
Б
3:2
Б
2:2
Б
0:1
Б
0:4
Б
2:1
Б
3:3
Б
1:1
Б
3:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:1
К
3:2
Б
1:0
Б
3:2
Б
2:2
Б
1:2
Б
1:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
0:0
Б
4:1
К
3:1

Голы

Всего голов

33
23

Голов в среднем за матч

1.83
1.44

Среднее время на гол

49
62

Всего голов

23
24

Голов в среднем за матч

1.44
1.33

Среднее время на гол

62
67

Всего голов

56
47

Голов в среднем за матч

1.65
1.38

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

54
65

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 11 (3) 0.5
Мален Дониэлл 9 0.41
Брандт Юлиан 6 0.27
Ройс Марко 4 0.18
Рюэрсон Юлиан 3 0.14
Мукоко Юссуфа 3 0.14
Забитцер Марсель 2 0.09
Хуммельс Матс 2 0.09
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.05
Джан Эмре 1 (1) 0.05
Зюле Никлас 1 0.05
Шлоттербек Нико 1 0.05
Нмеча Феликс 0 0
Матсен Ян 0 0
Вольф Мариус 0 0
Санчо Джедон 0 0
Адейеми Карим 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бейер Максимилиан 8 0.36
Крамарич Андрей 8 (5) 0.36
Вегхорст Ваут 5 (1) 0.23
Прёмель Гриша 3 0.14
Сков Роберт 3 0.14
Бебу Ила 3 0.14
Кабак Озан 2 0.09
Гриллич Флориан 1 0.05
Бюльтер Мариус 1 0.05
Кадержабек Павел 1 0.05
Брукс Джон 1 0.05
Стах Антон 1 0.05
Тохумджу Умут 0 0
Бауманн Оливер 0 0
Бишоф Том 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуммельс Матс 4 1
Бенсебаини Рами 3 1
Мален Дониэлл 4 0
Джан Эмре 3 0
Эзкан Салих 3 0
Матсен Ян 3 0
Забитцер Марсель 2 0
Аллер Себастьян 2 0
Вольф Мариус 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Адейеми Карим 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Ройс Марко 1 0
Брандт Юлиан 1 0
Кобель Грегор 1 0
Рейна Джованни 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0
Эдин Терзич 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прёмель Гриша 7 1
Акпогума Кевин 6 0
Гриллич Флориан 6 0
Кабак Озан 6 0
Брукс Джон 5 0
Кадержабек Павел 4 0
Стах Антон 4 0
Нсоки Стенли 2 1
Крамарич Андрей 3 0
Вегхорст Ваут 3 0
Бебу Ила 3 0
Фогт Кевин 2 0
Сков Роберт 2 0
Тохумджу Умут 2 0
Бауманн Оливер 1 0
Бюльтер Мариус 1 0
Салаи Аттила 1 0
Беккер Финн 1 0
Филипп Лука 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Хоффенхайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

6
7
Боруссия Д
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Хоффенхайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
11

Упущенные победы

21
11
Боруссия Д
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
14% (3)
41% (9)
Хоффенхайм
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (11)
27% (6)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
18

Упущенные победы

27
18

Голы по времени матча

Забито

24
21
13 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
4
17%
4
19%
1-15
3
13%
5
24%
16-30
6
25%
2
10%
31-45
2
8%
3
14%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
5
21%
5
24%
76-90

Пропущено

13
21
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
4
31%
0
0%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
2
15%
2
10%
31-45
1
8%
5
24%
46-60
2
15%
7
33%
61-75
3
23%
4
19%
76-90

Забито

22
17
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
4
18%
2
12%
1-15
2
9%
2
12%
16-30
4
18%
4
24%
31-45
4
18%
5
29%
29%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
7
32%
2
12%
76-90

Пропущено

12
20
8 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
17%
2
10%
1-15
3
25%
4
20%
16-30
3
25%
7
35%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
17%
1
5%
61-75
2
17%
5
25%
76-90

Забито

46
38
23 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
8
17%
6
16%
1-15
5
11%
7
18%
16-30
10
22%
6
16%
31-45
6
13%
8
21%
46-60
5
11%
4
11%
61-75
12
26%
7
18%
76-90

Пропущено

25
41
15 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 21
6
24%
2
5%
1-15
4
16%
7
17%
16-30
5
20%
9
22%
31-45
1
4%
6
15%
46-60
4
16%
8
20%
61-75
5
20%
9
22%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0
Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Бавария 0:4
Хоффенхайм
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1
Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2

Результаты матчей

Боруссия Д
Хоффенхайм

Точный счет

1:0
3 раза 27%
4:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
6 раз 55%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
2:3
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 23%
1:0
3 раза 14%
0:4
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
2:3
4 раза 18%
1:3
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
3
5 раз 23%
4
4 раза 18%
0
2 раза 9%
2
2 раза 9%
1
9 раз 41%
3
7 раз 32%
2
4 раза 18%
0
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
1
6
5
1.5
4
7
4
7
2.5
3
8
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
1
5
6
1.5
7
4
5
6
2.5
4
7
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
2
0.5
Больше Меньше
20
2
11
11
1.5
11
11
9
13
2.5
7
15
4
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 22 18 4 0 57 - 15 58
2.
Бавария
 Заявка 22 16 2 4 61 - 25 50
3.
Штутгарт
 Заявка 22 15 1 6 51 - 28 46
4.
Боруссия Д
 Заявка 22 11 8 3 44 - 27 41
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 22 12 4 6 48 - 28 40
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 22 8 9 5 34 - 28 33
7.
Вердер
 Заявка 22 8 5 9 31 - 34 29
8.
Фрайбург
 Заявка 22 8 5 9 29 - 40 29
9.
Хоффенхайм
 Заявка 22 7 6 9 38 - 41 27
10.
Хайденхайм
 Заявка 22 7 6 9 31 - 38 27
11.
Бохум
 Заявка 22 5 10 7 26 - 41 25
12.
Унион Берлин
 Заявка 22 7 3 12 21 - 35 24
13.
Вольфсбург
 Заявка 22 6 6 10 26 - 34 24
14.
Аугсбург
 Заявка 22 5 8 9 31 - 40 23
15.
Боруссия М
 Заявка 22 5 7 10 36 - 43 22
16.
Кёльн
 Заявка 22 3 7 12 15 - 36 16
17.
Майнц
 Заявка 22 2 9 11 17 - 35 15
18.
Дармштадт
 Заявка 22 2 6 14 23 - 51 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 9 2 0 32 - 6 29
2.
Бавария
 Заявка 11 9 1 1 37 - 7 28
3.
Штутгарт
 Заявка 11 9 1 1 34 - 10 28
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 8 2 2 30 - 10 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 7 2 2 22 - 15 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 5 4 1 17 - 9 19
7.
Фрайбург
 Заявка 11 5 4 2 20 - 17 19
8.
Хайденхайм
 Заявка 11 5 3 3 19 - 17 18
9.
Бохум
 Заявка 11 4 6 1 18 - 13 18
10.
Вердер
 Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
11.
Унион Берлин
 Заявка 10 5 1 4 12 - 14 16
12.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 4 3 16 - 13 16
13.
Боруссия М
 Заявка 11 4 3 4 17 - 15 15
14.
Аугсбург
 Заявка 11 3 5 3 20 - 20 14
15.
Хоффенхайм
 Заявка 11 2 4 5 17 - 20 10
16.
Кёльн
 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
17.
Майнц
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
18.
Дармштадт
 Заявка 12 1 3 8 13 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 9 2 0 25 - 9 29
2.
Бавария
 Заявка 11 7 1 3 24 - 18 22
3.
Штутгарт
 Заявка 11 6 0 5 17 - 18 18
4.
Боруссия Д
 Заявка 11 4 6 1 22 - 12 18
5.
Хоффенхайм
 Заявка 11 5 2 4 21 - 21 17
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 4 2 4 18 - 18 14
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 3 5 4 17 - 19 14
8.
Вердер
 Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
9.
Фрайбург
 Заявка 11 3 1 7 9 - 23 10
10.
Хайденхайм
 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
11.
Аугсбург
 Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
12.
Вольфсбург
 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
13.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 2 8 9 - 21 8
14.
Боруссия М
 Заявка 11 1 4 6 19 - 28 7
15.
Кёльн
 Заявка 11 1 4 6 6 - 20 7
16.
Бохум
 Заявка 11 1 4 6 8 - 28 7
17.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 10 - 26 6
18.
Майнц
 Заявка 11 0 6 5 9 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 25 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 18 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 16 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 5
Майнц Кор Доминик 8
Аугсбург Педерсен Мадс 1 6
Кёльн Шабо Юлиан 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Хоффенхайм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 февраля 2024, осталось 2 дня 10 часов 36 минут.



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  • 32 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 44
    Боруссия Д 100% (44)
    X 0% (0)
    Хоффенхайм 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Хоффенхайм
    5.40
    5.20
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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Хоффенхайм

    Исход игры
    Боруссия Д
    100% (43)
    Ничья
    0% (0)
    Хоффенхайм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.19% (32)
    Меньше
    23.81% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (30)
    Нет
    28.57% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    41.9% (18)
    3:1 Боруссия Д
    27.9% (12)
    2:0 Боруссия Д
    20.9% (9)
    3:0 Боруссия Д
    4.7% (2)
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