Тур: 24. Стадион: Клеантис Викелидис.
1:0
Второй тайм: 54'
0'
10' Желтая карточкаДе Кампс Юри
12' Желтая карточкаГарсия Хуан Мануэль
31' Желтая карточкаMaximiliano Comba
1:0
45' ГолМорон Лоренцо
Ход матча
10'
45'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
23
Хулиан
Диас
92
Роуз
Линдси
14
Брабец
Якуб
44
Велес
Фран
11
Саверио
Кике
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
-
44 Велес ФранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саверио КикеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Мвондо ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кицос ФотисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Angel Lopez
История личных встреч
Арис Салоники
Волос
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2
1.14
Среднее время на гол
45
78
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Среднее время на гол
135
135
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.38
0.92
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
65
97
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морон Лоренцо
|13 (4)
|0.54
|Сулейманов Магомед-Шапи
|4
|0.17
|Фабиано Лейсманн
|4 (1)
|0.17
|Дарида Владимир
|3
|0.13
|Самора Альваро
|3
|0.13
|Саверио Кике
|2
|0.08
|Менендес Джонатан
|1
|0.04
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0.04
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.04
|Пардо Рубен
|1
|0.04
|Джурасек Невен
|1
|0.04
|Монтойя Мартин
|0
|0
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Гарсия Мануэль II
|0
|0
|Феррари Франко
|0
|0
|Фатторе Валентино
|0
|0
|Пальма Луис
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Хуан Мануэль
|4 (2)
|0.17
|Делетич Милош
|4
|0.17
|Maximiliano Comba
|3
|0.13
|Мораитис Панагиотис
|3 (1)
|0.13
|Ассехнун Джасин-Амин
|2
|0.08
|Алхо Николай
|1
|0.04
|Бертолио Факундо
|1
|0.04
|Сьелис Христос
|1
|0.04
|Труйе Алексис
|1 (1)
|0.04
|Луна Антонио
|0
|0
|Главчич Неманья
|0
|0
|Баррьентос Жан
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дарида Владимир
|6
|0
|Верстрате Биргер
|4
|0
|Фабиано Лейсманн
|4
|0
|Брабец Якуб
|3
|0
|Монтойя Мартин
|3
|0
|Одубаджо Мозес
|3
|0
|Феррари Франко
|3
|0
|Саверио Кике
|3
|0
|Самора Альваро
|3
|0
|Роуз Линдси
|2
|0
|Дукуре Шейк III
|2
|0
|Моберг-Карлссон Давид
|2
|0
|Хулиан Диас
|2
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|2
|0
|Морон Лоренцо
|2
|0
|Панагидис Михаил
|2
|0
|Пардо Рубен
|1
|0
|Велес Фран
|1
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|Менендес Джонатан
|1
|0
|Мвондо Жан
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Хуан Мануэль
|8
|1
|Главчич Неманья
|7
|0
|Maximiliano Comba
|7
|0
|Georgios Mygas
|5
|1
|Alexis Kalogeropoulos
|6
|0
|Асланидис Кириакос
|4
|1
|Цоканис Тасос
|5
|0
|Делетич Милош
|4
|0
|Тахатос Эфстатиос
|4
|0
|Баррьентос Жан
|3
|0
|Алхо Николай
|3
|0
|Кружляк Доминик
|3
|0
|Сьелис Христос
|3
|0
|Бертолио Факундо
|2
|0
|Де Кампс Юри
|2
|0
|Корнетт Кентен
|2
|0
|Костич Иван
|2
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|2
|0
|Труйе Алексис
|2
|0
|Анхель Лопес
|1
|0
|Рачич Лука
|1
|0
|Мораитис Панагиотис
|1
|0
|Пападопулос Симеон
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
Результаты матчей
Арис Салоники
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Волос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
4
Арис Салоники
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Волос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
11
19
Упущенные победы
10
9
Арис Салоники
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Волос
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
14
20
Упущенные победы
14
13
Голы по времени матча
Забито
18
6
6 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 3
13 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
2
33%
31-45
5
28%
1
17%
46-60
4
22%
1
17%
61-75
3
17%
2
33%
76-90
Пропущено
12
19
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
2
17%
7
37%
46-60
2
17%
3
16%
61-75
4
33%
2
11%
76-90
Забито
16
15
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
2
13%
2
13%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
7
47%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
25%
2
13%
76-90
Пропущено
12
24
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
0
0%
2
8%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
3
25%
5
21%
31-45
2
17%
5
21%
46-60
3
25%
6
25%
61-75
3
25%
3
13%
76-90
Забито
34
21
13 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 7
5 Не забивали 9
2
6%
2
10%
1-15
6
18%
2
10%
16-30
5
15%
2
10%
31-45
8
24%
8
38%
46-60
6
18%
3
14%
61-75
7
21%
4
19%
76-90
Пропущено
24
43
8 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 26
5 Пропускали первыми 15
12 Не пропускали 21
0
0%
3
7%
1-15
5
21%
3
7%
16-30
3
13%
11
26%
31-45
4
17%
12
28%
46-60
5
21%
9
21%
61-75
7
29%
29%
5
12%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Атромитос - Арис Салоники 0:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:0 Пансерраикос - Арис Салоники 1:1
Ники Волоу - Арис Салоники 2:2 Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Ники Волоу 3:0 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Арис Салоники - АЕК 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ПАОК 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Ламия 2:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Волос - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0
Волос
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Волос - ПАС Янина 1:2 Кифисиас - Волос 0:0 Волос - Панетоликос 1:1 Пансерраикос - Волос 2:2
Волос - ПАОК 1:5 Астерас - Волос 1:0 Волос - ПАОК 0:2 Волос - Атромитос 1:2 АЕК - Волос 3:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2 Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2
Результаты матчей
Арис Салоники
Волос
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
3:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 35%
1
8 раз 35%
0
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
6 раз 26%
Тоталы голов в матче
Арис Салоники
Волос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
48
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
56
57
29
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
158
1112
617
320
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|16
|7
|1
|53 - 20
|55
|2.
|24
|17
|3
|4
|62 - 21
|54
|3.
|1:0
|24
|17
|3
|4
|58 - 18
|54
|4.
|24
|16
|3
|5
|53 - 23
|50
|5.
|1:0
|24
|12
|5
|7
|35 - 24
|41
|6.
|24
|9
|7
|8
|34 - 39
|34
|7.
|24
|9
|3
|12
|32 - 41
|30
|8.
|24
|5
|9
|10
|26 - 42
|24
|9.
|24
|5
|9
|10
|23 - 39
|24
|10.
|24
|5
|9
|10
|25 - 42
|24
|11.
|24
|4
|7
|13
|23 - 42
|19
|12.
|24
|3
|8
|13
|23 - 43
|17
|13.
|0:1
|24
|3
|8
|13
|21 - 44
|17
|14.
|0:1
|24
|3
|7
|14
|22 - 52
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|32 - 8
|32
|2.
|12
|9
|3
|0
|28 - 7
|30
|3.
|1:0
|12
|9
|2
|1
|31 - 7
|29
|4.
|12
|9
|0
|3
|33 - 13
|26
|5.
|1:0
|12
|8
|2
|2
|20 - 11
|26
|6.
|12
|6
|2
|4
|19 - 17
|20
|7.
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|8.
|12
|5
|2
|5
|17 - 21
|17
|9.
|11
|3
|6
|2
|14 - 14
|15
|10.
|12
|4
|3
|5
|14 - 20
|15
|11.
|12
|3
|6
|3
|13 - 17
|15
|12.
|0:1
|12
|2
|5
|5
|15 - 23
|11
|13.
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|14.
|0:1
|12
|2
|3
|7
|14 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|8
|1
|3
|27 - 11
|25
|2.
|12
|7
|4
|1
|25 - 13
|25
|3.
|12
|7
|3
|2
|20 - 10
|24
|4.
|11
|7
|1
|3
|30 - 13
|22
|5.
|1:0
|12
|4
|3
|5
|15 - 13
|15
|6.
|12
|3
|5
|4
|15 - 22
|14
|7.
|12
|4
|1
|7
|15 - 20
|13
|8.
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|9.
|13
|2
|3
|8
|12 - 28
|9
|10.
|0:1
|12
|1
|5
|6
|7 - 19
|8
|11.
|12
|1
|4
|7
|12 - 25
|7
|12.
|0:1
|12
|1
|2
|9
|7 - 29
|5
|13.
|12
|0
|5
|7
|7 - 27
|5
|14.
|12
|0
|4
|8
|9 - 22
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|13 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|12
|АЕК
|Гарсия Леви
|11 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|11 (1)
|Ламия
|Карлитос Карлос
|10 (5)
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 9
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 8
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 8
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|9