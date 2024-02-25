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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Арис Салоники
1:0
Второй тайм: 54'
Волос
0'
10' Желтая карточка
Де Кампс Юри
12' Желтая карточка
Гарсия Хуан Мануэль
31' Желтая карточка
Maximiliano Comba
1:0
45' Гол
Морон Лоренцо

Ход матча

10'
 
Де Кампс Юри
12'
 
Гарсия Хуан Мануэль
31'
 
Maximiliano Comba
36'
 
Баррьентос Жан
Главчич Неманья
45'
Морон Лоренцо
(Гарсия Мануэль II)
1:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
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Арис Салоники
Ничья
Волос
1.67
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Все Коэффициенты
23
Хулиан
Диас
22
Одубаджо
Мозес
92
Роуз
Линдси
14
Брабец
Якуб
3
Феррари
Франко
44
Велес
Фран
16
Дарида
Владимир
93
Сулейманов
Магомед-Шапи
6
Гарсия
Мануэль
II
11
Саверио
Кике
80
Морон
Лоренцо
63
Ковач
Даниэль
3
Алхо
Николай
5
Alexis
Kalogeropoulos
16
Сьелис
Христос
13
Луна
Антонио
8
Де
Кампс
Юри
11
Главчич
Неманья
77
Ассехнун
Джасин-Амин
10
Труйе
Алексис
20
Maximiliano
Comba
31
Гарсия
Хуан
Мануэль
Арис Салоники
4-2-3-1
Волос
4-2-3-1

История личных встреч

Арис Салоники
Волос

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
0:2
С
4:2
С
0:3
С
3:0
С
2:0
ТМК
1:0
С
0:2
С
1:2
С
2:0
С
0:1
ТМС
0:0
С
4:0
С
1:0

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2
1.14

Среднее время на гол

45
78

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Среднее время на гол

135
135

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.38
0.92

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

65
97

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морон Лоренцо 13 (4) 0.54
Сулейманов Магомед-Шапи 4 0.17
Фабиано Лейсманн 4 (1) 0.17
Дарида Владимир 3 0.13
Самора Альваро 3 0.13
Саверио Кике 2 0.08
Менендес Джонатан 1 0.04
Фетфатцидис Иоаннис 1 0.04
Христодулопулос Лазарос 1 0.04
Пардо Рубен 1 0.04
Джурасек Невен 1 0.04
Монтойя Мартин 0 0
Верстрате Биргер 0 0
Гарсия Мануэль II 0 0
Феррари Франко 0 0
Фатторе Валентино 0 0
Пальма Луис 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Хуан Мануэль 4 (2) 0.17
Делетич Милош 4 0.17
Maximiliano Comba 3 0.13
Мораитис Панагиотис 3 (1) 0.13
Ассехнун Джасин-Амин 2 0.08
Алхо Николай 1 0.04
Бертолио Факундо 1 0.04
Сьелис Христос 1 0.04
Труйе Алексис 1 (1) 0.04
Луна Антонио 0 0
Главчич Неманья 0 0
Баррьентос Жан 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дарида Владимир 6 0
Верстрате Биргер 4 0
Фабиано Лейсманн 4 0
Брабец Якуб 3 0
Монтойя Мартин 3 0
Одубаджо Мозес 3 0
Феррари Франко 3 0
Саверио Кике 3 0
Самора Альваро 3 0
Роуз Линдси 2 0
Дукуре Шейк III 2 0
Моберг-Карлссон Давид 2 0
Хулиан Диас 2 0
Хутесиотис Лефтерис 2 0
Морон Лоренцо 2 0
Панагидис Михаил 2 0
Пардо Рубен 1 0
Велес Фран 1 0
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Менендес Джонатан 1 0
Мвондо Жан 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Хуан Мануэль 8 1
Главчич Неманья 7 0
Maximiliano Comba 7 0
Georgios Mygas 5 1
Alexis Kalogeropoulos 6 0
Асланидис Кириакос 4 1
Цоканис Тасос 5 0
Делетич Милош 4 0
Тахатос Эфстатиос 4 0
Баррьентос Жан 3 0
Алхо Николай 3 0
Кружляк Доминик 3 0
Сьелис Христос 3 0
Бертолио Факундо 2 0
Де Кампс Юри 2 0
Корнетт Кентен 2 0
Костич Иван 2 0
Ассехнун Джасин-Амин 2 0
Труйе Алексис 2 0
Анхель Лопес 1 0
Рачич Лука 1 0
Мораитис Панагиотис 1 0
Пападопулос Симеон 1 0
Кицос Фотис 1 0
Dimitris Metaxas 1 0

Результаты матчей

Арис Салоники
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Волос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
4
Арис Салоники
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Волос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

11
19

Упущенные победы

10
9
Арис Салоники
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Волос
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

14
20

Упущенные победы

14
13

Голы по времени матча

Забито

18
6
6 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 3
13 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
2
33%
31-45
5
28%
1
17%
46-60
4
22%
1
17%
61-75
3
17%
2
33%
76-90

Пропущено

12
19
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
2
17%
7
37%
46-60
2
17%
3
16%
61-75
4
33%
2
11%
76-90

Забито

16
15
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
2
13%
2
13%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
7
47%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
25%
2
13%
76-90

Пропущено

12
24
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
0
0%
2
8%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
3
25%
5
21%
31-45
2
17%
5
21%
46-60
3
25%
6
25%
61-75
3
25%
3
13%
76-90

Забито

34
21
13 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 7
5 Не забивали 9
2
6%
2
10%
1-15
6
18%
2
10%
16-30
5
15%
2
10%
31-45
8
24%
8
38%
46-60
6
18%
3
14%
61-75
7
21%
4
19%
76-90

Пропущено

24
43
8 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 26
5 Пропускали первыми 15
12 Не пропускали 21
0
0%
3
7%
1-15
5
21%
3
7%
16-30
3
13%
11
26%
31-45
4
17%
12
28%
46-60
5
21%
9
21%
61-75
7
29%
29%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Атромитос - Арис Салоники 0:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:0 Пансерраикос - Арис Салоники 1:1
Ники Волоу - Арис Салоники 2:2 Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Ники Волоу 3:0 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Арис Салоники - АЕК 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ПАОК 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Ламия 2:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Волос - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0
Волос
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Волос - ПАС Янина 1:2 Кифисиас - Волос 0:0 Волос - Панетоликос 1:1 Пансерраикос - Волос 2:2
Волос - ПАОК 1:5 Астерас - Волос 1:0 Волос - ПАОК 0:2 Волос - Атромитос 1:2 АЕК - Волос 3:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2 Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2

Результаты матчей

Арис Салоники
Волос

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
3:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 35%
1
8 раз 35%
0
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
6 раз 26%

Тоталы голов в матче

Арис Салоники
Волос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
1.5
Больше Меньше
4
8
2
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
5
6
5
7
1.5
2
9
1
11
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
15
8
11
12
1.5
6
17
3
20
2.5
1
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 24 16 7 1 53 - 20 55
2.
ПАОК
 24 17 3 4 62 - 21 54
3.
Панатинаикос
 1:0 24 17 3 4 58 - 18 54
4.
Олимпиакос
 24 16 3 5 53 - 23 50
5.
Арис Салоники
 1:0 24 12 5 7 35 - 24 41
6.
Ламия
 24 9 7 8 34 - 39 34
7.
Астерас
 24 9 3 12 32 - 41 30
8.
Пансерраикос
 24 5 9 10 26 - 42 24
9.
ОФИ
 24 5 9 10 23 - 39 24
10.
Атромитос
 24 5 9 10 25 - 42 24
11.
Панетоликос
 24 4 7 13 23 - 42 19
12.
ПАС Янина
 24 3 8 13 23 - 43 17
13.
Волос
 0:1 24 3 8 13 21 - 44 17
14.
Кифисиас
 0:1 24 3 7 14 22 - 52 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 13 10 2 1 32 - 8 32
2.
АЕК
 12 9 3 0 28 - 7 30
3.
Панатинаикос
 1:0 12 9 2 1 31 - 7 29
4.
Олимпиакос
 12 9 0 3 33 - 13 26
5.
Арис Салоники
 1:0 12 8 2 2 20 - 11 26
6.
Ламия
 12 6 2 4 19 - 17 20
7.
ОФИ
 12 5 4 3 16 - 12 19
8.
Астерас
 12 5 2 5 17 - 21 17
9.
Пансерраикос
 11 3 6 2 14 - 14 15
10.
Панетоликос
 12 4 3 5 14 - 20 15
11.
Атромитос
 12 3 6 3 13 - 17 15
12.
Кифисиас
 0:1 12 2 5 5 15 - 23 11
13.
ПАС Янина
 12 2 4 6 11 - 18 10
14.
Волос
 0:1 12 2 3 7 14 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 1:0 12 8 1 3 27 - 11 25
2.
АЕК
 12 7 4 1 25 - 13 25
3.
Олимпиакос
 12 7 3 2 20 - 10 24
4.
ПАОК
 11 7 1 3 30 - 13 22
5.
Арис Салоники
 1:0 12 4 3 5 15 - 13 15
6.
Ламия
 12 3 5 4 15 - 22 14
7.
Астерас
 12 4 1 7 15 - 20 13
8.
Атромитос
 12 2 3 7 12 - 25 9
9.
Пансерраикос
 13 2 3 8 12 - 28 9
10.
Волос
 0:1 12 1 5 6 7 - 19 8
11.
ПАС Янина
 12 1 4 7 12 - 25 7
12.
Кифисиас
 0:1 12 1 2 9 7 - 29 5
13.
ОФИ
 12 0 5 7 7 - 27 5
14.
Панетоликос
 12 0 4 8 9 - 22 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 13 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 12
АЕК Гарсия Леви 11 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 11 (1)
Ламия Карлитос Карлос 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Federico Gino 1 9
Волос Гарсия Хуан Мануэль 1 8
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 8
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 9
Весь список
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Арис Салоники
Ничья
Волос
1.67
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8.00
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7.50
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