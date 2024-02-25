Тур: 24. Стадион: Клеантис Викелидис.
2:0
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаДе Кампс Юри
11' Желтая карточкаГарсия Хуан Мануэль
31' Желтая карточкаMaximiliano Comba
1:0
45' ГолМорон Лоренцо
76' Желтая карточкаДжурасек Невен
77' Желтая карточкаЦоканис Тасос
84' Желтая карточкаАнсарифард Карим
2:0
88' ГолАнсарифард Карим
90' Желтая карточкаAlexis Kalogeropoulos
90' Желтая карточкаБаррьентос Жан
90'+5
Ход матча
10'
45'
76'
77'
81'
84'
88'
2:0
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 0
-
8 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
23
Хулиан
Диас
92
Роуз
Линдси
14
Брабец
Якуб
44
Велес
Фран
11
Саверио
Кике
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
-
44 Велес ФранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саверио КикеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Мвондо ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кицос ФотисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Angel Lopez
История личных встреч
Арис Салоники
Волос
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2
1.14
Среднее время на гол
45
78
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Среднее время на гол
135
135
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.38
0.92
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
65
97
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морон Лоренцо
|13 (4)
|0.54
|Сулейманов Магомед-Шапи
|4
|0.17
|Фабиано Лейсманн
|4 (1)
|0.17
|Дарида Владимир
|3
|0.13
|Самора Альваро
|3
|0.13
|Саверио Кике
|2
|0.08
|Менендес Джонатан
|1
|0.04
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0.04
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.04
|Ансарифард Карим
|1
|0.04
|Пардо Рубен
|1
|0.04
|Джурасек Невен
|1
|0.04
|Монтойя Мартин
|0
|0
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Гарсия Мануэль II
|0
|0
|Феррари Франко
|0
|0
|Фатторе Валентино
|0
|0
|Пальма Луис
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Хуан Мануэль
|4 (2)
|0.17
|Делетич Милош
|4
|0.17
|Maximiliano Comba
|3
|0.13
|Мораитис Панагиотис
|3 (1)
|0.13
|Ассехнун Джасин-Амин
|2
|0.08
|Алхо Николай
|1
|0.04
|Бертолио Факундо
|1
|0.04
|Сьелис Христос
|1
|0.04
|Труйе Алексис
|1 (1)
|0.04
|Луна Антонио
|0
|0
|Главчич Неманья
|0
|0
|Баррьентос Жан
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дарида Владимир
|6
|0
|Верстрате Биргер
|4
|0
|Фабиано Лейсманн
|4
|0
|Брабец Якуб
|3
|0
|Монтойя Мартин
|3
|0
|Одубаджо Мозес
|3
|0
|Феррари Франко
|3
|0
|Саверио Кике
|3
|0
|Самора Альваро
|3
|0
|Роуз Линдси
|2
|0
|Дукуре Шейк III
|2
|0
|Моберг-Карлссон Давид
|2
|0
|Хулиан Диас
|2
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|2
|0
|Морон Лоренцо
|2
|0
|Панагидис Михаил
|2
|0
|Ансарифард Карим
|1
|0
|Пардо Рубен
|1
|0
|Велес Фран
|1
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|Менендес Джонатан
|1
|0
|Мвондо Жан
|1
|0
|Джурасек Невен
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Хуан Мануэль
|8
|1
|Главчич Неманья
|7
|0
|Maximiliano Comba
|7
|0
|Alexis Kalogeropoulos
|7
|0
|Georgios Mygas
|5
|1
|Цоканис Тасос
|6
|0
|Асланидис Кириакос
|4
|1
|Баррьентос Жан
|4
|0
|Делетич Милош
|4
|0
|Тахатос Эфстатиос
|4
|0
|Алхо Николай
|3
|0
|Кружляк Доминик
|3
|0
|Сьелис Христос
|3
|0
|Бертолио Факундо
|2
|0
|Де Кампс Юри
|2
|0
|Корнетт Кентен
|2
|0
|Костич Иван
|2
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|2
|0
|Труйе Алексис
|2
|0
|Анхель Лопес
|1
|0
|Рачич Лука
|1
|0
|Мораитис Панагиотис
|1
|0
|Пападопулос Симеон
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
Результаты матчей
Арис Салоники
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Волос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
4
Арис Салоники
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Волос
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
11
19
Упущенные победы
10
9
Арис Салоники
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Волос
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
14
20
Упущенные победы
14
13
Голы по времени матча
Забито
20
6
7 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 3
13 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
2
33%
31-45
5
25%
1
17%
46-60
4
20%
1
17%
61-75
4
20%
2
33%
76-90
Пропущено
12
21
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
0
0%
7
33%
31-45
2
17%
7
33%
46-60
2
17%
3
14%
61-75
4
33%
3
14%
76-90
Забито
16
15
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
2
13%
2
13%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
7
47%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
25%
2
13%
76-90
Пропущено
12
24
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
0
0%
2
8%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
3
25%
5
21%
31-45
2
17%
5
21%
46-60
3
25%
6
25%
61-75
3
25%
3
13%
76-90
Забито
36
21
14 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 15
17 Забивали первыми 7
5 Не забивали 10
2
6%
2
10%
1-15
6
17%
2
10%
16-30
6
17%
2
10%
31-45
8
22%
8
38%
46-60
6
17%
3
14%
61-75
8
22%
4
19%
76-90
Пропущено
24
45
8 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 27
5 Пропускали первыми 16
12 Не пропускали 22
0
0%
3
7%
1-15
5
21%
3
7%
16-30
3
13%
12
27%
31-45
4
17%
12
27%
46-60
5
21%
9
20%
61-75
7
29%
29%
6
13%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Атромитос - Арис Салоники 0:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:0 Пансерраикос - Арис Салоники 1:1
Ники Волоу - Арис Салоники 2:2 Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Ники Волоу 3:0 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Арис Салоники - АЕК 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ПАОК 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Ламия 2:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Волос - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0
Волос
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Волос - ПАС Янина 1:2 Кифисиас - Волос 0:0 Волос - Панетоликос 1:1 Пансерраикос - Волос 2:2
Волос - ПАОК 1:5 Астерас - Волос 1:0 Волос - ПАОК 0:2 Волос - Атромитос 1:2 АЕК - Волос 3:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2 Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2
Результаты матчей
Арис Салоники
Волос
Точный счет
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
5 раз 42%
3
2 раза 17%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 38%
1
8 раз 33%
0
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
9 раз 38%
1
9 раз 38%
2
6 раз 25%
Тоталы голов в матче
Арис Салоники
Волос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
48
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
57
57
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
159
1212
618
321
123
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|13 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|12
|АЕК
|Гарсия Леви
|11 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|11 (1)
|Ламия
|Карлитос Карлос
|10 (5)
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 9
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 8
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 8
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|9