Тур: 27. Стадион: Жозеф Марьен.
2:0
Второй тайм: 47'
0'
14' Желтая карточкаВанхутт Шарль
34' Желтая карточкаВанхесден Зиньо
1:0
35' ПенальтиНильссон Хокан
2:0
38' ГолЭккерт Айенса Деннис
Ход матча
14'
34'
35'
1:0
38'
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
27
Садики
Ноа
11
Теклаб
Хенок
16
Бодар
Арно
24
О'Нил
Эйден
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Теклаб ХенокПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Хаутекит ИбеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сова КамалПолузащитник
-
11 Фини СейдуНападающий
-
28 Перица СтипеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Леко Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Юнион Сент-Жиллуаз
Стандард
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
2.67
1.6
Среднее время на гол
33
56
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.2
2
Среднее время на гол
75
45
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.75
1.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
51
51
Бомбардиры внутри турнира
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (1)
|0.63
|Нильссон Хокан
|11 (4)
|0.41
|Эккерт Айенса Деннис
|7 (3)
|0.26
|Пуэртас Кэмерон
|5 (2)
|0.19
|Лапуссен Лоик
|5
|0.19
|Родригес Кевин II
|3
|0.11
|Сайкс Росс
|3
|0.11
|Расмуссен Матиас
|2
|0.07
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0.07
|Терхо Каспер
|2
|0.07
|Кабангу Элтон
|1
|0.04
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.04
|Амани Жан
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
|Теклаб Хенок
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канга Вилфрид
|7 (1)
|0.26
|Кавабэ Хаяо
|6
|0.22
|Сова Камал
|2
|0.07
|Альсате Стивен
|1
|0.04
|Фосси Марлон
|1
|0.04
|Прайс Айзек
|1
|0.04
|Бокади Мервей
|1
|0.04
|Лайфис Константинос
|1
|0.04
|О'Нил Эйден
|1
|0.04
|Драгус Денис
|1
|0.04
|Йебоа Келвин
|1
|0.04
|Nathan Ngoy
|1
|0.04
|Cihan Canak
|0
|0
|Девале Жиль
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
Карточки
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванхутт Шарль
|9
|0
|Бёрджесс Кристиан
|7
|0
|Нильссон Хокан
|7
|0
|Макаллистер Кевин
|6
|0
|Амани Жан
|5
|0
|Лапуссен Лоик
|5
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|4
|0
|Расмуссен Матиас
|3
|0
|Морис Антони
|1
|1
|Матида Коки
|2
|0
|Пуэртас Кэмерон
|2
|0
|Лейсен Федде
|2
|0
|Александр Блессин
|1
|0
|Франсуа Гийом
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Родригес Кевин II
|1
|0
|Терхо Каспер
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|6
|1
|Ванхесден Зиньо
|7
|0
|Хефкенс Карл
|4
|0
|Альсате Стивен
|2
|1
|Хэйден Айзак
|3
|0
|О'Нил Эйден
|3
|0
|Канга Вилфрид
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Лайфис Константинос
|2
|0
|Кавабэ Хаяо
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Lucas Noubi Ngnokam
|2
|0
|Бокади Мервей
|0
|1
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Девале Жиль
|1
|0
|Думбия Сулейман
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Панзо Джонатан
|1
|0
|Фосси Марлон
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
|Cihan Canak
|1
|0
Результаты матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Стандард
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
4
10
Юнион Сент-Жиллуаз
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Стандард
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
26
10
Юнион Сент-Жиллуаз
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (10)
23% (6)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Стандард
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
30
20
Голы по времени матча
Забито
31
15
18 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
1
3%
1
7%
1-15
8
26%
1
7%
16-30
9
29%
29%
6
40%
31-45
4
13%
1
7%
46-60
4
13%
3
20%
61-75
5
16%
3
20%
76-90
Пропущено
14
25
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
1
7%
3
12%
1-15
4
29%
3
12%
16-30
3
21%
6
24%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
1
7%
4
16%
61-75
4
29%
8
32%
76-90
Забито
26
10
15 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
14 Не забивали 19
5
19%
1
10%
1-15
6
23%
3
30%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
6
23%
2
20%
46-60
2
8%
2
20%
61-75
3
12%
2
20%
76-90
Пропущено
14
10
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
5
36%
1
10%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
5
36%
3
30%
76-90
Забито
57
25
33 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 13
20 Забивали первыми 10
2 Не забивали 10
6
11%
2
8%
1-15
14
25%
4
16%
16-30
13
23%
6
24%
31-45
10
18%
3
12%
46-60
6
11%
5
20%
61-75
8
14%
5
20%
76-90
Пропущено
28
35
14 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 22
2
7%
3
9%
1-15
4
14%
7
20%
16-30
8
29%
7
20%
31-45
3
11%
1
3%
46-60
2
7%
6
17%
61-75
9
32%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2
Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Спортинг Шарлеруа - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Васланд-Беверен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Тулуза - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Гент - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1
Стандард
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Вестерло - Стандард 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:0 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Стандард - Антверпен 0:1
Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Кортрейк 0:1 Стандард - Люцерн 2:1 Боруссия Д - Стандард 3:3 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Мехелен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Генк 1:0 Антверпен - Стандард 6:0 Стандард - Мехелен 1:1 Стандард - СВ Харелбеке 5:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Андерлехт 3:2
Результаты матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
Стандард
Точный счет
2:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:3
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
0:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 35%
3
7 раз 27%
1
5 раз 19%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
10 раз 38%
1
10 раз 38%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Юнион Сент-Жиллуаз
Стандард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
76
112
211
58
112
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
94
85
49
58
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
242
Больше Меньше
1610
197
620
1016
224
323
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|27
|20
|5
|2
|59 - 28
|65
|2.
|27
|16
|9
|2
|54 - 29
|57
|3.
|27
|12
|9
|6
|55 - 26
|45
|4.
|27
|12
|9
|6
|50 - 26
|45
|5.
|27
|11
|10
|6
|49 - 27
|43
|6.
|27
|11
|10
|6
|45 - 33
|43
|7.
|0:0
|27
|12
|5
|10
|36 - 31
|41
|8.
|27
|11
|6
|10
|33 - 30
|39
|9.
|27
|9
|10
|8
|33 - 41
|37
|10.
|27
|7
|8
|12
|40 - 49
|29
|11.
|0:2
|27
|6
|10
|11
|24 - 38
|28
|12.
|27
|6
|8
|13
|32 - 42
|26
|13.
|27
|6
|7
|14
|25 - 43
|25
|14.
|27
|5
|8
|14
|29 - 57
|23
|15.
|0:0
|27
|6
|4
|17
|23 - 51
|22
|16.
|27
|4
|6
|17
|18 - 54
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|14
|11
|2
|1
|33 - 14
|35
|2.
|13
|10
|3
|0
|29 - 12
|33
|3.
|13
|8
|4
|1
|30 - 9
|28
|4.
|14
|7
|6
|1
|32 - 13
|27
|5.
|14
|7
|4
|3
|16 - 13
|25
|6.
|14
|6
|6
|2
|29 - 18
|24
|7.
|0:0
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|8.
|14
|6
|4
|4
|19 - 11
|22
|9.
|13
|5
|6
|2
|27 - 14
|21
|10.
|14
|6
|3
|5
|20 - 23
|21
|11.
|0:2
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|12.
|13
|5
|1
|7
|20 - 25
|16
|13.
|13
|4
|4
|5
|18 - 13
|16
|14.
|14
|3
|6
|5
|15 - 25
|15
|15.
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
|16.
|0:0
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|13
|9
|3
|1
|26 - 14
|30
|2.
|14
|6
|6
|2
|25 - 17
|24
|3.
|14
|6
|4
|4
|22 - 13
|22
|4.
|13
|5
|4
|4
|16 - 15
|19
|5.
|13
|5
|3
|5
|23 - 13
|18
|6.
|0:0
|14
|5
|3
|6
|15 - 16
|18
|7.
|13
|5
|2
|6
|14 - 19
|17
|8.
|14
|4
|5
|5
|20 - 17
|17
|9.
|14
|2
|7
|5
|20 - 24
|13
|10.
|13
|2
|6
|5
|17 - 28
|12
|11.
|0:2
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|12.
|0:0
|13
|3
|1
|9
|9 - 25
|10
|13.
|14
|2
|4
|8
|14 - 29
|10
|14.
|13
|2
|2
|9
|14 - 32
|8
|15.
|14
|1
|3
|10
|8 - 33
|6
|16.
|13
|0
|4
|9
|5 - 20
|4
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|19
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (7)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|9
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|9