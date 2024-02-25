  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Юнион Сент-Жиллуаз
2:1
Конец матча
Стандард
0'
14' Желтая карточка
Ванхутт Шарль
34' Желтая карточка
Ванхесден Зиньо
1:0
35' Пенальти
Нильссон Хокан
2:0
38' Гол
Эккерт Айенса Деннис
2:1
50' Гол
Дженепо Мусса
90' Желтая карточка
О'Нил Эйден
90' Желтая карточка
Баликвиша Вильям
90'+6
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
26
Сайкс
Росс
21
Кастро-Монтес
Алессио
23
Пуэртас
Кэмерон
27
Садики
Ноа
24
Ванхутт
Шарль
11
Теклаб
Хенок
9
Эккерт
Айенса
Деннис
29
Нильссон
Хокан
16
Бодар
Арно
4
Ванхесден
Зиньо
34
Лайфис
Константинос
5
Панзо
Джонатан
2
Девале
Жиль
8
Прайс
Айзек
24
О'Нил
Эйден
17
Альсате
Стивен
15
Думбия
Сулейман
14
Канга
Вилфрид
9
Йебоа
Келвин
Юнион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Стандард
3-5-2

История личных встреч

Юнион Сент-Жиллуаз
Стандард

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
2:4
ПДА
2:3
ПДА
1:3
ПДА
4:0
ТМК
0:0
ЛППОЗПВЛЕ
3:1
ЛППОЗПВЛЕ
2:2

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

2.67
1.6

Среднее время на гол

33
56

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
2

Среднее время на гол

75
45

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.75
1.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

51
51

Бомбардиры внутри турнира

Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Амин Амура Мохамед 17 (1) 0.63
Нильссон Хокан 11 (4) 0.41
Эккерт Айенса Деннис 7 (3) 0.26
Пуэртас Кэмерон 5 (2) 0.19
Лапуссен Лоик 5 0.19
Родригес Кевин II 3 0.11
Сайкс Росс 3 0.11
Расмуссен Матиас 2 0.07
Кастро-Монтес Алессио 2 0.07
Терхо Каспер 2 0.07
Кабангу Элтон 1 0.04
Бёрджесс Кристиан 1 0.04
Амани Жан 0 0
Ванхутт Шарль 0 0
Теклаб Хенок 0 0
Садики Ноа 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канга Вилфрид 7 (1) 0.26
Кавабэ Хаяо 6 0.22
Сова Камал 2 0.07
Альсате Стивен 1 0.04
Фосси Марлон 1 0.04
Прайс Айзек 1 0.04
Бокади Мервей 1 0.04
Лайфис Константинос 1 0.04
О'Нил Эйден 1 0.04
Дженепо Мусса 1 0.04
Драгус Денис 1 0.04
Йебоа Келвин 1 0.04
Nathan Ngoy 1 0.04
Cihan Canak 0 0
Девале Жиль 0 0
Доннум Арон 0 0

Карточки

Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванхутт Шарль 9 0
Бёрджесс Кристиан 7 0
Нильссон Хокан 7 0
Макаллистер Кевин 6 0
Амани Жан 5 0
Лапуссен Лоик 5 0
Эль-Амин Амура Мохамед 4 0
Расмуссен Матиас 3 0
Морис Антони 1 1
Матида Коки 2 0
Пуэртас Кэмерон 2 0
Лейсен Федде 2 0
Александр Блессин 1 0
Франсуа Гийом 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Линен Сенне 1 0
Родригес Кевин II 1 0
Терхо Каспер 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Ngoy 6 1
Ванхесден Зиньо 7 0
Хефкенс Карл 4 0
О'Нил Эйден 4 0
Альсате Стивен 2 1
Баликвиша Вильям 2 1
Хэйден Айзак 3 0
Канга Вилфрид 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Лайфис Константинос 2 0
Кавабэ Хаяо 2 0
Доннум Арон 2 0
Lucas Noubi Ngnokam 2 0
Бокади Мервей 0 1
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Девале Жиль 1 0
Думбия Сулейман 1 0
Драгус Денис 1 0
Панзо Джонатан 1 0
Фосси Марлон 1 0
Noah Ohio 1 0
Прайс Айзек 1 0
Мандл Ромейн 1 0
Cihan Canak 1 0

Результаты матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Стандард
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

4
11
Юнион Сент-Жиллуаз
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Стандард
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

26
10
Юнион Сент-Жиллуаз
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)
Стандард
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

30
21

Голы по времени матча

Забито

33
16
20 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
1
3%
1
6%
1-15
8
24%
1
6%
16-30
11
33%
6
38%
31-45
4
12%
2
13%
46-60
4
12%
3
19%
61-75
5
15%
3
19%
76-90

Пропущено

15
27
8 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
1
7%
3
11%
1-15
4
27%
3
11%
16-30
3
20%
8
30%
30%
31-45
2
13%
1
4%
46-60
1
7%
4
15%
61-75
4
27%
8
30%
30%
76-90

Забито

26
10
15 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
15 Не забивали 20
5
19%
1
10%
1-15
6
23%
3
30%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
6
23%
2
20%
46-60
2
8%
2
20%
61-75
3
12%
2
20%
76-90

Пропущено

14
10
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
5
36%
1
10%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
5
36%
3
30%
76-90

Забито

59
26
35 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 14
21 Забивали первыми 10
2 Не забивали 10
6
10%
2
8%
1-15
14
24%
4
15%
16-30
15
25%
6
23%
31-45
10
17%
4
15%
46-60
6
10%
5
19%
61-75
8
14%
5
19%
76-90

Пропущено

29
37
14 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 23
2
7%
3
8%
1-15
4
14%
7
19%
16-30
8
28%
9
24%
31-45
4
14%
1
3%
46-60
2
7%
6
16%
61-75
9
31%
11
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2
Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Спортинг Шарлеруа - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Васланд-Беверен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Тулуза - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Гент - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1
Стандард
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Вестерло - Стандард 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:0 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Стандард - Антверпен 0:1
Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Кортрейк 0:1 Стандард - Люцерн 2:1 Боруссия Д - Стандард 3:3 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Мехелен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Генк 1:0 Антверпен - Стандард 6:0 Стандард - Мехелен 1:1 Стандард - СВ Харелбеке 5:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Андерлехт 3:2

Результаты матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
Стандард

Точный счет

2:1
4 раза 29%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:3
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
1:3
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
0:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 37%
3
7 раз 26%
1
5 раз 19%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Юнион Сент-Жиллуаз
Стандард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
7
6
12
2
1.5
2
11
5
9
2.5
1
12
2
12
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
4
8
5
1.5
4
10
5
8
2.5
1
13
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
2
0.5
Больше Меньше
17
10
20
7
1.5
6
21
10
17
2.5
2
25
3
24
3.5
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 27 20 5 2 59 - 29 65
2.
Андерлехт
 27 16 9 2 54 - 29 57
3.
Брюгге
 27 12 9 6 55 - 26 45
4.
Антверпен
 27 12 9 6 50 - 26 45
5.
Серкль Брюгге
 27 13 4 10 38 - 31 43
6.
Генк
 27 11 10 6 49 - 27 43
7.
Гент
 27 11 10 6 45 - 33 43
8.
Мехелен
 27 11 6 10 33 - 30 39
9.
Сент-Трейден
 27 9 10 8 33 - 41 37
10.
Вестерло
 27 7 8 12 40 - 49 29
11.
Стандард
 27 6 10 11 25 - 38 28
12.
АХ Лёвен
 27 6 8 13 32 - 42 26
13.
Спортинг Шарлеруа
 27 6 7 14 25 - 43 25
14.
РВДМ 47
 27 5 8 14 29 - 57 23
15.
Эйпен
 27 6 3 18 23 - 53 21
16.
Кортрейк
 27 4 6 17 18 - 54 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 14 11 2 1 33 - 15 35
2.
Андерлехт
 13 10 3 0 29 - 12 33
3.
Антверпен
 13 8 4 1 30 - 9 28
4.
Брюгге
 14 7 6 1 32 - 13 27
5.
Сент-Трейден
 14 7 4 3 16 - 13 25
6.
Гент
 14 6 6 2 29 - 18 24
7.
Серкль Брюгге
 13 7 2 4 21 - 15 23
8.
Мехелен
 14 6 4 4 19 - 11 22
9.
Генк
 13 5 6 2 27 - 14 21
10.
Спортинг Шарлеруа
 14 6 3 5 20 - 23 21
11.
Стандард
 13 4 5 4 10 - 10 17
12.
Вестерло
 13 5 1 7 20 - 25 16
13.
АХ Лёвен
 13 4 4 5 18 - 13 16
14.
РВДМ 47
 14 3 6 5 15 - 25 15
15.
Кортрейк
 13 3 3 7 10 - 21 12
16.
Эйпен
 14 3 2 9 14 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 13 9 3 1 26 - 14 30
2.
Андерлехт
 14 6 6 2 25 - 17 24
3.
Генк
 14 6 4 4 22 - 13 22
4.
Серкль Брюгге
 14 6 2 6 17 - 16 20
5.
Гент
 13 5 4 4 16 - 15 19
6.
Брюгге
 13 5 3 5 23 - 13 18
7.
Мехелен
 13 5 2 6 14 - 19 17
8.
Антверпен
 14 4 5 5 20 - 17 17
9.
Вестерло
 14 2 7 5 20 - 24 13
10.
Сент-Трейден
 13 2 6 5 17 - 28 12
11.
Стандард
 14 2 5 7 15 - 28 11
12.
Эйпен
 13 3 1 9 9 - 25 10
13.
АХ Лёвен
 14 2 4 8 14 - 29 10
14.
РВДМ 47
 13 2 2 9 14 - 32 8
15.
Кортрейк
 14 1 3 10 8 - 33 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 13 0 4 9 5 - 20 4
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 21
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 14 (7)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 9
Юнион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Стандард онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный