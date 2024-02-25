Тур: 24. Стадион: Апостолос Николаидис.
1:0
Первый тайм: 43'
Ход матча
38'
41'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
80 Владение мячом, % 20
Прогноз на матч от Liveresult
12
Лодыгин
Юрий
55
Виллиан
Арао
- Основной состав
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
-
55 Виллиан АраоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Elton Fikaj
-
Главный тренер: Терим Фатих
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Цапан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тьеви БифумаПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
История личных встреч
Панатинаикос
Кифисиас
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|0.33
|Еремеефф Александер
|7
|0.29
|Шпорар Андраж
|6 (2)
|0.25
|Бернард Дуарте
|5
|0.21
|Паласиос Себастьян
|5
|0.21
|Джуричич Филип
|3
|0.13
|Канталапьерда Аитор
|3 (1)
|0.13
|Вербич Беньямин
|3
|0.13
|Виллиан Арао
|3
|0.13
|Мансини Даниэль
|2
|0.08
|Гнезда-Черин Адам
|2
|0.08
|Едвай Тин
|2
|0.08
|Младенович Филип
|1
|0.04
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0.04
|Де Вильена Тонни
|1
|0.04
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.04
|Бакасетас Тасос
|1 (1)
|0.04
|Хуанкар
|0
|0
|Котсирас Яннис
|0
|0
|Перес Рубен
|0
|0
Кифисиас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Milicevic
|1
|0.04
|Andre Ferreira Teixeira
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан Арао
|3
|1
|Джуричич Филип
|4
|0
|Младенович Филип
|4
|0
|Перес Рубен
|3
|0
|Де Вильена Тонни
|3
|0
|Вербич Беньямин
|3
|0
|Бернард Дуарте
|3
|0
|Шенквельд Барт
|2
|0
|Шпорар Андраж
|2
|0
|Канталапьерда Аитор
|2
|0
|Иоаннидис Фотис
|2
|0
|Вагианнидис Георгиос
|2
|0
|Зека Карлос
|0
|1
|Хуанкар
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Едвай Тин
|1
|0
|Еремеефф Александер
|1
|0
|Мансини Даниэль
|1
|0
Кифисиас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Soloa
|3
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|2
|0
|Vasilios Spinos
|0
|1
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Йованчич Душан
|1
|0
Результаты матчей
Панатинаикос
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Кифисиас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
2
Панатинаикос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Кифисиас
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
0% (0)
82% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
7
15
Упущенные победы
22
0
Панатинаикос
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
22% (5)
35% (8)
Кифисиас
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
22% (5)
48% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
48% (11)
39% (9)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
9
16
Упущенные победы
27
2
Голы по времени матча
Забито
29
4
13 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 1
9 Забивали первыми 3
12 Не забивали 20
4
14%
2
50%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
7
24%
1
25%
31-45
7
24%
0
0%
46-60
4
14%
1
25%
61-75
5
17%
0
0%
76-90
Пропущено
8
30
4 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 11
1
13%
1
3%
1-15
1
13%
7
23%
16-30
2
25%
4
13%
31-45
1
13%
3
10%
46-60
2
25%
6
20%
61-75
1
13%
9
30%
76-90
Забито
25
2
10 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 1
9 Забивали первыми 0
12 Не забивали 22
3
12%
0
0%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
6
24%
1
50%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
6
24%
1
50%
61-75
7
28%
0
0%
76-90
Пропущено
12
36
5 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 10
1
8%
8
22%
1-15
1
8%
4
11%
16-30
3
25%
5
14%
31-45
3
25%
4
11%
46-60
3
25%
4
11%
61-75
1
8%
11
31%
76-90
Забито
54
6
23 В 1-м тайме 4
31 Во 2-м тайме 2
18 Забивали первыми 3
1 Не забивали 19
7
13%
2
33%
1-15
3
6%
0
0%
16-30
13
24%
2
33%
31-45
9
17%
0
0%
46-60
10
19%
2
33%
61-75
12
22%
0
0%
76-90
Пропущено
20
66
9 В 1-м тайме 29
11 Во 2-м тайме 37
5 Пропускали первыми 18
12 Не пропускали 21
2
10%
9
14%
1-15
2
10%
11
17%
16-30
5
25%
9
14%
31-45
4
20%
7
11%
46-60
5
25%
10
15%
61-75
2
10%
20
30%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Панатинаикос - ПАОК 1:2 Панатинаикос - Ламия 2:2 ПАОК - Панатинаикос 0:1 Пансерраикос - Панатинаикос 0:3
Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Панатинаикос - Астерас 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Маккаби Хайфа 1:2 Панатинаикос - ОФИ 4:0 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0
Кифисиас
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
АЕК - Кифисиас 3:0 Кифисиас - Волос 0:0 ОФИ - Кифисиас 1:2 Кифисиас - Арис Салоники 0:1
Ламия - Кифисиас 4:1 Кифисиас - ОФИ 1:1 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Атромитос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Кифисиас - АЕК 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Кифисиас - ОФИ 0:0 Ламия - Кифисиас 2:2 Ахарнаикос - Кифисиас 0:2
Результаты матчей
Панатинаикос
Кифисиас
Точный счет
2:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
5:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
5
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Точный счет
0:3
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
Точный счет
2:0
4 раза 17%
0:3
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 39%
1
4 раза 17%
3
4 раза 17%
5
3 раза 13%
4
2 раза 9%
0
1 раз 4%
0
10 раз 43%
1
8 раз 35%
2
3 раза 13%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Панатинаикос
Кифисиас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
48
47
210
38
210
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
65
84
110
57
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
221
Больше Меньше
1310
185
518
914
221
518
221
320
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|16
|7
|1
|53 - 20
|55
|2.
|24
|17
|3
|4
|62 - 21
|54
|3.
|1:0
|24
|17
|3
|4
|58 - 18
|54
|4.
|24
|16
|3
|5
|53 - 23
|50
|5.
|1:0
|24
|12
|5
|7
|35 - 24
|41
|6.
|24
|9
|7
|8
|34 - 39
|34
|7.
|24
|9
|3
|12
|32 - 41
|30
|8.
|24
|5
|9
|10
|26 - 42
|24
|9.
|24
|5
|9
|10
|23 - 39
|24
|10.
|24
|5
|9
|10
|25 - 42
|24
|11.
|24
|4
|7
|13
|23 - 42
|19
|12.
|24
|3
|8
|13
|23 - 43
|17
|13.
|0:1
|24
|3
|8
|13
|21 - 44
|17
|14.
|0:1
|24
|3
|7
|14
|22 - 52
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|32 - 8
|32
|2.
|12
|9
|3
|0
|28 - 7
|30
|3.
|1:0
|12
|9
|2
|1
|31 - 7
|29
|4.
|12
|9
|0
|3
|33 - 13
|26
|5.
|1:0
|12
|8
|2
|2
|20 - 11
|26
|6.
|12
|6
|2
|4
|19 - 17
|20
|7.
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|8.
|12
|5
|2
|5
|17 - 21
|17
|9.
|11
|3
|6
|2
|14 - 14
|15
|10.
|12
|4
|3
|5
|14 - 20
|15
|11.
|12
|3
|6
|3
|13 - 17
|15
|12.
|0:1
|12
|2
|5
|5
|15 - 23
|11
|13.
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|14.
|0:1
|12
|2
|3
|7
|14 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|8
|1
|3
|27 - 11
|25
|2.
|12
|7
|4
|1
|25 - 13
|25
|3.
|12
|7
|3
|2
|20 - 10
|24
|4.
|11
|7
|1
|3
|30 - 13
|22
|5.
|1:0
|12
|4
|3
|5
|15 - 13
|15
|6.
|12
|3
|5
|4
|15 - 22
|14
|7.
|12
|4
|1
|7
|15 - 20
|13
|8.
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|9.
|13
|2
|3
|8
|12 - 28
|9
|10.
|0:1
|12
|1
|5
|6
|7 - 19
|8
|11.
|12
|1
|4
|7
|12 - 25
|7
|12.
|0:1
|12
|1
|2
|9
|7 - 29
|5
|13.
|12
|0
|5
|7
|7 - 27
|5
|14.
|12
|0
|4
|8
|9 - 22
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|13 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|12
|АЕК
|Гарсия Леви
|11 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|11 (1)
|Ламия
|Карлитос Карлос
|10 (5)
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 9
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 8
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 8
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|9