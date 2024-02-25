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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Панатинаикос
1:0
Первый тайм: 43'
Кифисиас
0'
1:0
38' Гол
Паласиос Себастьян
41' Желтая карточка
Чанаджия Дарио

Ход матча

17'
 
Вафеас Никос
Цапан Лука
38'
Паласиос Себастьян
(Иоаннидис Фотис)
1:0
41'
 
Чанаджия Дарио

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 80 Владение мячом, % 20
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Кифисиас
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Все Коэффициенты
12
Лодыгин
Юрий
2
Вагианнидис
Георгиос
55
Виллиан
Арао
5
Шенквельд
Барт
25
Младенович
Филип
27
Котсирас
Яннис
4
Перес
Рубен
34
Паласиос
Себастьян
8
Бакасетас
Тасос
11
Лимниос
Димитрис
7
Иоаннидис
Фотис
99
Анагностопулос
Александрос
3
Ботия
Альберто
44
Andre
Ferreira
Teixeira
31
Цапан
Лука
25
Ivan
Milicevic
5
Чанаджия
Дарио
7
Panagiotis
Pritsas
19
Клонаридис
Виктор
17
Крисиума
Матеус
16
Менендес
Джонатан
9
Ожегович
Огнен
Панатинаикос
4-2-3-1
Кифисиас
4-2-3-1

История личных встреч

Панатинаикос
Кифисиас

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Фотис 8 (4) 0.33
Еремеефф Александер 7 0.29
Шпорар Андраж 6 (2) 0.25
Бернард Дуарте 5 0.21
Паласиос Себастьян 5 0.21
Джуричич Филип 3 0.13
Канталапьерда Аитор 3 (1) 0.13
Вербич Беньямин 3 0.13
Виллиан Арао 3 0.13
Мансини Даниэль 2 0.08
Гнезда-Черин Адам 2 0.08
Едвай Тин 2 0.08
Младенович Филип 1 0.04
Вагианнидис Георгиос 1 0.04
Де Вильена Тонни 1 0.04
Магнуссон Хёрдур 1 0.04
Бакасетас Тасос 1 (1) 0.04
Хуанкар 0 0
Котсирас Яннис 0 0
Перес Рубен 0 0
Кифисиас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Milicevic 1 0.04
Andre Ferreira Teixeira 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Арао 3 1
Джуричич Филип 4 0
Младенович Филип 4 0
Перес Рубен 3 0
Де Вильена Тонни 3 0
Вербич Беньямин 3 0
Бернард Дуарте 3 0
Шенквельд Барт 2 0
Шпорар Андраж 2 0
Канталапьерда Аитор 2 0
Иоаннидис Фотис 2 0
Вагианнидис Георгиос 2 0
Зека Карлос 0 1
Хуанкар 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Едвай Тин 1 0
Еремеефф Александер 1 0
Мансини Даниэль 1 0
Кифисиас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Soloa 3 0
Andre Ferreira Teixeira 2 0
Vasilios Spinos 0 1
Клонаридис Виктор 1 0
Йованчич Душан 1 0

Результаты матчей

Панатинаикос
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Кифисиас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
2
Панатинаикос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Кифисиас
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
0% (0)
82% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

7
15

Упущенные победы

22
0
Панатинаикос
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
22% (5)
35% (8)
Кифисиас
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
22% (5)
48% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
48% (11)
39% (9)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

9
16

Упущенные победы

27
2

Голы по времени матча

Забито

29
4
13 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 1
9 Забивали первыми 3
12 Не забивали 20
4
14%
2
50%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
7
24%
1
25%
31-45
7
24%
0
0%
46-60
4
14%
1
25%
61-75
5
17%
0
0%
76-90

Пропущено

8
30
4 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 11
1
13%
1
3%
1-15
1
13%
7
23%
16-30
2
25%
4
13%
31-45
1
13%
3
10%
46-60
2
25%
6
20%
61-75
1
13%
9
30%
76-90

Забито

25
2
10 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 1
9 Забивали первыми 0
12 Не забивали 22
3
12%
0
0%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
6
24%
1
50%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
6
24%
1
50%
61-75
7
28%
0
0%
76-90

Пропущено

12
36
5 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 10
1
8%
8
22%
1-15
1
8%
4
11%
16-30
3
25%
5
14%
31-45
3
25%
4
11%
46-60
3
25%
4
11%
61-75
1
8%
11
31%
76-90

Забито

54
6
23 В 1-м тайме 4
31 Во 2-м тайме 2
18 Забивали первыми 3
1 Не забивали 19
7
13%
2
33%
1-15
3
6%
0
0%
16-30
13
24%
2
33%
31-45
9
17%
0
0%
46-60
10
19%
2
33%
61-75
12
22%
0
0%
76-90

Пропущено

20
66
9 В 1-м тайме 29
11 Во 2-м тайме 37
5 Пропускали первыми 18
12 Не пропускали 21
2
10%
9
14%
1-15
2
10%
11
17%
16-30
5
25%
9
14%
31-45
4
20%
7
11%
46-60
5
25%
10
15%
61-75
2
10%
20
30%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Панатинаикос - ПАОК 1:2 Панатинаикос - Ламия 2:2 ПАОК - Панатинаикос 0:1 Пансерраикос - Панатинаикос 0:3
Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Панатинаикос - Астерас 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Маккаби Хайфа 1:2 Панатинаикос - ОФИ 4:0 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0
Кифисиас
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
АЕК - Кифисиас 3:0 Кифисиас - Волос 0:0 ОФИ - Кифисиас 1:2 Кифисиас - Арис Салоники 0:1
Ламия - Кифисиас 4:1 Кифисиас - ОФИ 1:1 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Атромитос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Кифисиас - АЕК 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Кифисиас - ОФИ 0:0 Ламия - Кифисиас 2:2 Ахарнаикос - Кифисиас 0:2

Результаты матчей

Панатинаикос
Кифисиас

Точный счет

2:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
5:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
5
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%

Точный счет

0:3
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:0
4 раза 17%
0:3
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 39%
1
4 раза 17%
3
4 раза 17%
5
3 раза 13%
4
2 раза 9%
0
1 раз 4%
0
10 раз 43%
1
8 раз 35%
2
3 раза 13%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
Кифисиас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
1.5
Больше Меньше
4
8
4
7
2.5
2
10
3
8
3.5
2
10
2
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
6
5
8
4
1.5
1
10
5
7
2.5
2
10
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
1
0.5
Больше Меньше
13
10
18
5
1.5
5
18
9
14
2.5
2
21
5
18
3.5
2
21
3
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 24 16 7 1 53 - 20 55
2.
ПАОК
 24 17 3 4 62 - 21 54
3.
Панатинаикос
 1:0 24 17 3 4 58 - 18 54
4.
Олимпиакос
 24 16 3 5 53 - 23 50
5.
Арис Салоники
 1:0 24 12 5 7 35 - 24 41
6.
Ламия
 24 9 7 8 34 - 39 34
7.
Астерас
 24 9 3 12 32 - 41 30
8.
Пансерраикос
 24 5 9 10 26 - 42 24
9.
ОФИ
 24 5 9 10 23 - 39 24
10.
Атромитос
 24 5 9 10 25 - 42 24
11.
Панетоликос
 24 4 7 13 23 - 42 19
12.
ПАС Янина
 24 3 8 13 23 - 43 17
13.
Волос
 0:1 24 3 8 13 21 - 44 17
14.
Кифисиас
 0:1 24 3 7 14 22 - 52 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 13 10 2 1 32 - 8 32
2.
АЕК
 12 9 3 0 28 - 7 30
3.
Панатинаикос
 1:0 12 9 2 1 31 - 7 29
4.
Олимпиакос
 12 9 0 3 33 - 13 26
5.
Арис Салоники
 1:0 12 8 2 2 20 - 11 26
6.
Ламия
 12 6 2 4 19 - 17 20
7.
ОФИ
 12 5 4 3 16 - 12 19
8.
Астерас
 12 5 2 5 17 - 21 17
9.
Пансерраикос
 11 3 6 2 14 - 14 15
10.
Панетоликос
 12 4 3 5 14 - 20 15
11.
Атромитос
 12 3 6 3 13 - 17 15
12.
Кифисиас
 0:1 12 2 5 5 15 - 23 11
13.
ПАС Янина
 12 2 4 6 11 - 18 10
14.
Волос
 0:1 12 2 3 7 14 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 1:0 12 8 1 3 27 - 11 25
2.
АЕК
 12 7 4 1 25 - 13 25
3.
Олимпиакос
 12 7 3 2 20 - 10 24
4.
ПАОК
 11 7 1 3 30 - 13 22
5.
Арис Салоники
 1:0 12 4 3 5 15 - 13 15
6.
Ламия
 12 3 5 4 15 - 22 14
7.
Астерас
 12 4 1 7 15 - 20 13
8.
Атромитос
 12 2 3 7 12 - 25 9
9.
Пансерраикос
 13 2 3 8 12 - 28 9
10.
Волос
 0:1 12 1 5 6 7 - 19 8
11.
ПАС Янина
 12 1 4 7 12 - 25 7
12.
Кифисиас
 0:1 12 1 2 9 7 - 29 5
13.
ОФИ
 12 0 5 7 7 - 27 5
14.
Панетоликос
 12 0 4 8 9 - 22 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 13 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 12
АЕК Гарсия Леви 11 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 11 (1)
Ламия Карлитос Карлос 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Federico Gino 1 9
Волос Гарсия Хуан Мануэль 1 8
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 8
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 41'
    Чанаджия Дарио получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Иоаннидис Фотис сделал результативную передачу.
  • 38'
    Г О О О О Л - Паласиос Себастьян бьет в цель!
  • 17'
    Цапан Лука уходит с поля. Вафеас Никос выходит вместо него
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 83% завершится победой Панатинаикос.
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Прогноз на матч от Liveresult
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Панатинаикос
Ничья
Кифисиас
1.30
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7.00
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61.00
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Где смотреть матч Панатинаикос 1:0 Кифисиас онлайн

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Панатинаикос
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