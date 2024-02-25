Тур: 27. Стадион: Kehrwegstadion.
0:2
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаЧарльз-Кук Риган
10' Желтая карточкаДенкей Кевин
41' Желтая карточкаВан дер Брюгген Ханнес
47' Желтая карточкаВиейра Фелипе
0:1
64' ГолДенкей Кевин
0:2
67' ГолДенкей Кевин
70' Желтая карточкаПалссон Виктор
90'+7
Ход матча
10'
47'
64'
0:1
67'
0:2
70'
74'
90'
14
Деом
Жером
35
Ламбер
Борис
1
Варлесон
18
Мьянге
Сенна
11
Минда
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Ламбер БорисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
18 Кейта АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Jan Kral
-
-
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
История личных встреч
Эйпен
Серкль Брюгге
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
15 матчей
46.7%
13.3%
40%
7 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.14
1.13
Среднее время на гол
78
80
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.6
1.07
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
56
84
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуху Айзек
|4
|0.15
|Чарльз-Кук Риган
|3
|0.11
|Gary Magnee
|2 (1)
|0.07
|Пантович Милош
|2
|0.07
|Палссон Виктор
|2
|0.07
|Yentil van Genechten
|2
|0.07
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.04
|Мёхвальд Кевин
|1
|0.04
|Деом Жером
|1
|0.04
|Кейта Амаду
|1
|0.04
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0.04
|Эмон Рено
|1
|0.04
|Jan Kral
|1
|0.04
|Байе Брандон
|1
|0.04
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Алло Тедди
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|21 (2)
|0.78
|Минда Алан
|5
|0.19
|Сомерс Тибо
|5
|0.19
|Олайгбе Казим
|3
|0.11
|Лопес Леонардо
|2
|0.07
|Назиньо Флавио
|1
|0.04
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
|Гбоо Янн
|0
|0
|Варлесон
|0
|0
|Уткус Эдгарас
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
|Попович Борис
|0
|0
|Christiaan Ravych
|0
|0
|Даланн Йеспер
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jan Kral
|5
|0
|Дэвидсон Джейсон
|4
|0
|Мёхвальд Кевин
|4
|0
|Кейта Амаду
|4
|0
|Rune Paeshuyse
|4
|0
|Финнбогасон Альфред
|3
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Ламбер Борис
|3
|0
|Gary Magnee
|3
|0
|Битумазала Натан
|1
|1
|Пантович Милош
|2
|0
|Филин Александр
|2
|0
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Байе Брандон
|2
|0
|Слонина Габриел
|2
|0
|Нуху Айзек
|2
|0
|Деом Жером
|0
|1
|Палссон Виктор
|1
|0
|Эмон Рено
|1
|0
|Чарльз-Кук Риган
|1
|0
|Yentil van Genechten
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
|Флориан Кофельдт
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|0
|Уткус Эдгарас
|7
|0
|Назиньо Флавио
|4
|1
|Сомерс Тибо
|5
|0
|Денкей Кевин
|5
|0
|Лопес Леонардо
|4
|0
|Попович Борис
|4
|0
|Мьянге Сенна
|2
|1
|Лемарешаль Феликс
|3
|0
|Даланн Йеспер
|2
|0
|Варела Джордан
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Минда Алан
|2
|0
|Christiaan Ravych
|2
|0
|Nils De Wilde
|2
|0
|Виейра Фелипе
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Эфекеле Маламин
|1
|0
|Мирон Муслич
|1
|0
Результаты матчей
Эйпен
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Серкль Брюгге
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
9
6
Эйпен
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Серкль Брюгге
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
22
8
Упущенные победы
7
20
Эйпен
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
15% (4)
41% (11)
Серкль Брюгге
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
23
10
Упущенные победы
16
26
Голы по времени матча
Забито
15
17
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
0
0%
3
18%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
3
20%
2
12%
46-60
4
27%
7
41%
61-75
2
13%
3
18%
76-90
Пропущено
27
16
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
3
11%
3
19%
1-15
4
15%
4
25%
16-30
4
15%
3
19%
31-45
2
7%
4
25%
46-60
8
30%
30%
1
6%
61-75
6
22%
1
6%
76-90
Забито
11
22
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 16
2
18%
3
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
3
27%
6
27%
46-60
1
9%
4
18%
61-75
3
27%
4
18%
76-90
Пропущено
23
14
8 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
13%
2
14%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
2
9%
3
21%
31-45
3
13%
3
21%
46-60
6
26%
0
0%
61-75
6
26%
5
36%
76-90
Забито
26
39
10 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 17
10 Не забивали 4
2
8%
6
15%
1-15
6
23%
0
0%
16-30
2
8%
7
18%
31-45
6
23%
8
21%
46-60
5
19%
11
28%
61-75
5
19%
7
18%
76-90
Пропущено
50
30
19 В 1-м тайме 16
31 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 16
6
12%
5
17%
1-15
7
14%
5
17%
16-30
6
12%
6
20%
31-45
5
10%
7
23%
46-60
14
28%
1
3%
61-75
12
24%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Эйпен - Гент 0:2 Брюгге - Эйпен 4:0 Эйпен - Мехелен 0:1 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0
Эйпен - Антверпен 1:0 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Шальке 04 - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3
Серкль Брюгге
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2
Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2
Результаты матчей
Эйпен
Серкль Брюгге
Точный счет
1:3
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
3
1 раз 8%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
Точный счет
1:3
5 раз 19%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
0:2
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 48%
0
10 раз 37%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
2
10 раз 37%
1
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эйпен
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
103
311
76
113
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
113
112
68
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1710
Больше Меньше
216
423
1314
225
324
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|21
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (7)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|9
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|9