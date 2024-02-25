  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Эйпен
0:2
Конец матча
Серкль Брюгге
0'
3' Желтая карточка
Чарльз-Кук Риган
10' Желтая карточка
Денкей Кевин
41' Желтая карточка
Ван дер Брюгген Ханнес
47' Желтая карточка
Виейра Фелипе
0:1
64' Гол
Денкей Кевин
0:2
67' Гол
Денкей Кевин
70' Желтая карточка
Палссон Виктор
90'+7
24
Слонина
Габриел
2
Yentil
van
Genechten
4
Палссон
Виктор
25
Филин
Александр
3
Дэвидсон
Джейсон
14
Деом
Жером
6
Байе
Брандон
35
Ламбер
Борис
10
Чарльз-Кук
Риган
9
Эмон
Рено
19
Пантович
Милош
1
Варлесон
3
Уткус
Эдгарас
4
Даланн
Йеспер
5
Попович
Борис
18
Мьянге
Сенна
22
Лопес
Леонардо
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
11
Минда
Алан
6
Лемарешаль
Феликс
10
Виейра
Фелипе
9
Денкей
Кевин
Эйпен
4-4-2
Серкль Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Эйпен
Серкль Брюгге

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

15 матчей

46.7%
13.3%
40%
7 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
2:2
ПДА
5:1
ПДА
0:2
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
0:1
ПДА
2:0
ВД
2:1
ВД
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.14
1.13

Среднее время на гол

78
80

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.6
1.07

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

56
84

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуху Айзек 4 0.15
Чарльз-Кук Риган 3 0.11
Gary Magnee 2 (1) 0.07
Пантович Милош 2 0.07
Палссон Виктор 2 0.07
Yentil van Genechten 2 0.07
Финнбогасон Альфред 1 0.04
Мёхвальд Кевин 1 0.04
Деом Жером 1 0.04
Кейта Амаду 1 0.04
Дэвидсон Джейсон 1 0.04
Эмон Рено 1 0.04
Jan Kral 1 0.04
Байе Брандон 1 0.04
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Алло Тедди 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 21 (2) 0.78
Минда Алан 5 0.19
Сомерс Тибо 5 0.19
Олайгбе Казим 3 0.11
Лопес Леонардо 2 0.07
Назиньо Флавио 1 0.04
Лемарешаль Феликс 0 0
Гбоо Янн 0 0
Варлесон 0 0
Уткус Эдгарас 0 0
Сике Уго 0 0
Попович Борис 0 0
Christiaan Ravych 0 0
Даланн Йеспер 0 0
Nils De Wilde 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jan Kral 5 0
Дэвидсон Джейсон 4 0
Мёхвальд Кевин 4 0
Кейта Амаду 4 0
Rune Paeshuyse 4 0
Финнбогасон Альфред 3 0
Кристи-Дэвис Исаак 3 0
Ламбер Борис 3 0
Gary Magnee 3 0
Битумазала Натан 1 1
Пантович Милош 2 0
Филин Александр 2 0
Нуруден Абдул Манаф 2 0
Байе Брандон 2 0
Слонина Габриел 2 0
Нуху Айзек 2 0
Деом Жером 0 1
Палссон Виктор 1 0
Эмон Рено 1 0
Чарльз-Кук Риган 1 0
Yentil van Genechten 1 0
Алло Тедди 1 0
Флориан Кофельдт 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Брюгген Ханнес 10 0
Уткус Эдгарас 7 0
Назиньо Флавио 4 1
Сомерс Тибо 5 0
Денкей Кевин 5 0
Лопес Леонардо 4 0
Попович Борис 4 0
Мьянге Сенна 2 1
Лемарешаль Феликс 3 0
Даланн Йеспер 2 0
Варела Джордан 2 0
Сике Уго 2 0
Фрэнсис Абу 2 0
Минда Алан 2 0
Christiaan Ravych 2 0
Nils De Wilde 2 0
Виейра Фелипе 1 0
Деман Оливье 1 0
Эфекеле Маламин 1 0
Мирон Муслич 1 0

Результаты матчей

Эйпен
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Серкль Брюгге
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

9
6
Эйпен
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Серкль Брюгге
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

22
8

Упущенные победы

7
20
Эйпен
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
15% (4)
41% (11)
Серкль Брюгге
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

23
10

Упущенные победы

16
26

Голы по времени матча

Забито

15
17
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
0
0%
3
18%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
3
20%
2
12%
46-60
4
27%
7
41%
61-75
2
13%
3
18%
76-90

Пропущено

27
16
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
3
11%
3
19%
1-15
4
15%
4
25%
16-30
4
15%
3
19%
31-45
2
7%
4
25%
46-60
8
30%
30%
1
6%
61-75
6
22%
1
6%
76-90

Забито

11
22
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 16
2
18%
3
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
3
27%
6
27%
46-60
1
9%
4
18%
61-75
3
27%
4
18%
76-90

Пропущено

23
14
8 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
13%
2
14%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
2
9%
3
21%
31-45
3
13%
3
21%
46-60
6
26%
0
0%
61-75
6
26%
5
36%
76-90

Забито

26
39
10 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 17
10 Не забивали 4
2
8%
6
15%
1-15
6
23%
0
0%
16-30
2
8%
7
18%
31-45
6
23%
8
21%
46-60
5
19%
11
28%
61-75
5
19%
7
18%
76-90

Пропущено

50
30
19 В 1-м тайме 16
31 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 16
6
12%
5
17%
1-15
7
14%
5
17%
16-30
6
12%
6
20%
31-45
5
10%
7
23%
46-60
14
28%
1
3%
61-75
12
24%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Эйпен - Гент 0:2 Брюгге - Эйпен 4:0 Эйпен - Мехелен 0:1 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0
Эйпен - Антверпен 1:0 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Шальке 04 - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3
Серкль Брюгге
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2
Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2

Результаты матчей

Эйпен
Серкль Брюгге

Точный счет

1:3
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
3
1 раз 8%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%

Точный счет

1:3
5 раз 19%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
0:2
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 48%
0
10 раз 37%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
2
10 раз 37%
1
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эйпен
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
3
3
11
1.5
7
6
1
13
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
11
3
1
12
1.5
6
8
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
10
0.5
Больше Меньше
21
6
4
23
1.5
13
14
2
25
2.5
3
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 27 20 5 2 59 - 29 65
2.
Андерлехт
 27 16 9 2 54 - 29 57
3.
Брюгге
 27 12 9 6 55 - 26 45
4.
Антверпен
 27 12 9 6 50 - 26 45
5.
Серкль Брюгге
 27 13 4 10 38 - 31 43
6.
Генк
 27 11 10 6 49 - 27 43
7.
Гент
 27 11 10 6 45 - 33 43
8.
Мехелен
 27 11 6 10 33 - 30 39
9.
Сент-Трейден
 27 9 10 8 33 - 41 37
10.
Вестерло
 27 7 8 12 40 - 49 29
11.
Стандард
 27 6 10 11 25 - 38 28
12.
АХ Лёвен
 27 6 8 13 32 - 42 26
13.
Спортинг Шарлеруа
 27 6 7 14 25 - 43 25
14.
РВДМ 47
 27 5 8 14 29 - 57 23
15.
Эйпен
 27 6 3 18 23 - 53 21
16.
Кортрейк
 27 4 6 17 18 - 54 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 14 11 2 1 33 - 15 35
2.
Андерлехт
 13 10 3 0 29 - 12 33
3.
Антверпен
 13 8 4 1 30 - 9 28
4.
Брюгге
 14 7 6 1 32 - 13 27
5.
Сент-Трейден
 14 7 4 3 16 - 13 25
6.
Гент
 14 6 6 2 29 - 18 24
7.
Серкль Брюгге
 13 7 2 4 21 - 15 23
8.
Мехелен
 14 6 4 4 19 - 11 22
9.
Генк
 13 5 6 2 27 - 14 21
10.
Спортинг Шарлеруа
 14 6 3 5 20 - 23 21
11.
Стандард
 13 4 5 4 10 - 10 17
12.
Вестерло
 13 5 1 7 20 - 25 16
13.
АХ Лёвен
 13 4 4 5 18 - 13 16
14.
РВДМ 47
 14 3 6 5 15 - 25 15
15.
Кортрейк
 13 3 3 7 10 - 21 12
16.
Эйпен
 14 3 2 9 14 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 13 9 3 1 26 - 14 30
2.
Андерлехт
 14 6 6 2 25 - 17 24
3.
Генк
 14 6 4 4 22 - 13 22
4.
Серкль Брюгге
 14 6 2 6 17 - 16 20
5.
Гент
 13 5 4 4 16 - 15 19
6.
Брюгге
 13 5 3 5 23 - 13 18
7.
Мехелен
 13 5 2 6 14 - 19 17
8.
Антверпен
 14 4 5 5 20 - 17 17
9.
Вестерло
 14 2 7 5 20 - 24 13
10.
Сент-Трейден
 13 2 6 5 17 - 28 12
11.
Стандард
 14 2 5 7 15 - 28 11
12.
Эйпен
 13 3 1 9 9 - 25 10
13.
АХ Лёвен
 14 2 4 8 14 - 29 10
14.
РВДМ 47
 13 2 2 9 14 - 32 8
15.
Кортрейк
 14 1 3 10 8 - 33 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 13 0 4 9 5 - 20 4
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 21
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 14 (7)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 9
Юнион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Эйпен 0:2 Серкль Брюгге онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный