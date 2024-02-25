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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Данкерт Бастиан
Аугсбург
 
Позже
Фрайбург
Прогнозы 123
Аугсбург 31.7% (39)
X 53.7% (66)
Фрайбург 14.6% (18)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Аугсбург
Ничья
Фрайбург
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дамен
Финн
43
Мбабу
Кевин
23
Бауэр
Максимилиан
19
Удуохаи
Феликс
22
Иаго
Лопес
24
Йенсен
Фредрик
17
Якич
Кристиян
8
Реджбекай
Элвис
16
Варгас
Рубен
9
Демирович
Эрмедин
21
Титц
Филлип
1
Атуболу
Ноа
17
Кюблер
Лукас
27
Хёфлер
Николас
5
Гульде
Мануэль
30
Гюнтер
Кристиан
42
Доан
Рицу
8
Эггештайн
Максимилиан
34
Рохль
Мерлин
32
Грифо
Винченцо
9
Хёлер
Лукас
38
Грегорич
Михаэль
Аугсбург
4-3-1-2
Фрайбург
4-4-2

История личных встреч

Аугсбург
Фрайбург

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

28 матчей

21.4%
25%
53.6%
6 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
4 победы 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.4%
32.1%
46.5%
6 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

Б
2:0
Б
3:1
Б
0:4
Б
1:2
Б
3:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
5:1
Б
4:1
Б
2:0
Б
3:3
Б
1:1
Б
2:1
К
0:3
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:4
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:2
К
1:0
Б2
1:0
Б2
1:3
Б2
1:0

Голы

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.54
0.73

Среднее время на гол

58
122

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

1.93
1.54

Среднее время на гол

46
58

Всего голов

49
31

Голов в среднем за матч

1.75
1.11

Тотал матчей

2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
25

Среднее время на гол

51
81

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 12 (3) 0.55
Титц Филлип 5 0.23
Энгельс Арне 2 0.09
Бельо Дион Дрене 2 0.09
Реджбекай Элвис 2 (1) 0.09
Йенсен Фредрик 1 0.05
Педерсен Мадс 1 0.05
Иаго Лопес 1 0.05
Варгас Рубен 1 0.05
Михель Свен 1 (1) 0.05
Бауэр Максимилиан 1 0.05
Удуохаи Феликс 1 0.05
Мбабу Кевин 0 0
Гоувелеув Джеффри 0 0
Якич Кристиян 0 0
Пфайффер Патрик 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 6 (5) 0.27
Хёлер Лукас 6 (1) 0.27
Грегорич Михаэль 4 0.18
Шаллаи Роланд 3 0.14
Доан Рицу 2 0.09
Рохль Мерлин 1 0.05
Вайсхаупт Ноа 1 0.05
Гульде Мануэль 1 0.05
Хёфлер Николас 1 0.05
Кюблер Лукас 1 0.05
Филипп Максимилиан 1 0.05
Линхарт Филипп 1 0.05
Гинтер Маттиас 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Мадс 6 1
Гоувелеув Джеффри 5 0
Дорш Никлас 5 0
Удуохаи Феликс 3 1
Реджбекай Элвис 4 0
Дамен Финн 4 0
Мбабу Кевин 3 0
Якич Кристиян 3 0
Гумни Роберт 3 0
Демирович Эрмедин 3 0
Михель Свен 2 0
Иаго Лопес 2 0
Варгас Рубен 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Брайтхаупт Тим 2 0
Энгельс Арне 0 1
Бауэр Максимилиан 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Джесс Торуп 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 5 1
Гульде Мануэль 3 1
Рохль Мерлин 3 1
Эггештайн Максимилиан 4 0
Гинтер Маттиас 3 0
Кюблер Лукас 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Грифо Винченцо 2 0
Хёлер Лукас 2 0
Филипп Максимилиан 2 0
Шаллаи Роланд 2 0
Сильдиллия Килианн 2 0
Кристиан Штрайх 2 0
Грегорич Михаэль 1 0
Вайсхаупт Ноа 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Фрайбург
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

13
7
Аугсбург
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Фрайбург
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

10
17
Аугсбург
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Фрайбург
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
32% (7)
50% (11)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

17
9

Упущенные победы

23
24

Голы по времени матча

Забито

20
10
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
1
5%
1
10%
1-15
3
15%
1
10%
16-30
6
30%
2
20%
31-45
4
20%
1
10%
46-60
1
5%
4
40%
61-75
5
25%
1
10%
76-90

Пропущено

20
22
12 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
10%
4
18%
1-15
3
15%
4
18%
16-30
7
35%
3
14%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
2
10%
2
9%
61-75
3
15%
6
27%
76-90

Забито

12
20
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
16 Не забивали 12
0
0%
2
10%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
4
33%
7
35%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
3
25%
5
25%
76-90

Пропущено

19
17
14 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
3
16%
4
24%
1-15
6
32%
4
24%
16-30
5
26%
2
12%
31-45
1
5%
2
12%
46-60
3
16%
2
12%
61-75
1
5%
3
18%
76-90

Забито

32
30
16 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 5
1
3%
3
10%
1-15
5
16%
3
10%
16-30
10
31%
9
30%
31-45
6
19%
3
10%
46-60
2
6%
6
20%
61-75
8
25%
6
20%
76-90

Пропущено

39
39
26 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 15
5
13%
8
21%
1-15
9
23%
8
21%
16-30
12
31%
5
13%
31-45
4
10%
5
13%
46-60
5
13%
4
10%
61-75
4
10%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Майнц - Аугсбург 1:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 Бохум - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:3
Боруссия М - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Вердер - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ян 5:2 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1
Фрайбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фрайбург - Ланс 3:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Ланс - Фрайбург 0:0 Боруссия Д - Фрайбург 3:0
Фрайбург - Штутгарт 1:3 Вердер - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3

Результаты матчей

Аугсбург
Фрайбург

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
3:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:1
5 раз 23%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 32%
0
6 раз 27%
2
6 раз 27%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 36%
2
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
1
7
4
1.5
7
4
2
9
2.5
3
8
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
4
2
9
1.5
2
9
1
10
2.5
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
6
0.5
Больше Меньше
17
5
9
13
1.5
9
13
3
19
2.5
3
19
2
20
3.5
1
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 23 19 4 0 59 - 16 61
2.
Бавария
 Заявка 23 17 2 4 63 - 26 53
3.
Штутгарт
 Заявка 23 15 2 6 52 - 29 47
4.
Боруссия Д
 2:3 Заявка 23 11 8 4 46 - 30 41
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 23 12 4 7 49 - 30 40
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 23 8 10 5 36 - 30 34
7.
Хоффенхайм
 3:2 Заявка 23 8 6 9 41 - 43 30
8.
Вердер
 Заявка 23 8 6 9 32 - 35 30
9.
Фрайбург
 Заявка 22 8 5 9 29 - 40 29
10.
Хайденхайм
 Заявка 23 7 7 9 33 - 40 28
11.
Унион Берлин
 Заявка 23 7 4 12 23 - 37 25
12.
Боруссия М
 Заявка 23 6 7 10 41 - 45 25
13.
Вольфсбург
 Заявка 23 6 7 10 28 - 36 25
14.
Бохум
 Заявка 23 5 10 8 28 - 46 25
15.
Аугсбург
 Заявка 22 5 8 9 31 - 40 23
16.
Кёльн
 Заявка 23 3 8 12 16 - 37 17
17.
Майнц
 Заявка 23 2 9 12 18 - 37 15
18.
Дармштадт
 Заявка 23 2 7 14 24 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 34 - 7 32
2.
Бавария
 Заявка 12 10 1 1 39 - 8 31
3.
Штутгарт
 Заявка 12 9 2 1 35 - 11 29
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 8 2 2 30 - 10 26
5.
Боруссия Д
 2:3 Заявка 12 7 2 3 24 - 18 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 5 5 1 19 - 11 20
7.
Фрайбург
 Заявка 11 5 4 2 20 - 17 19
8.
Хайденхайм
 Заявка 11 5 3 3 19 - 17 18
9.
Бохум
 Заявка 11 4 6 1 18 - 13 18
10.
Боруссия М
 Заявка 12 5 3 4 22 - 17 18
11.
Вердер
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Унион Берлин
 Заявка 11 5 2 4 14 - 16 17
13.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 4 3 16 - 13 16
14.
Аугсбург
 Заявка 11 3 5 3 20 - 20 14
15.
Хоффенхайм
 3:2 Заявка 11 2 4 5 17 - 20 10
16.
Кёльн
 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
17.
Майнц
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
18.
Дармштадт
 Заявка 12 1 3 8 13 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 9 2 0 25 - 9 29
2.
Бавария
 Заявка 11 7 1 3 24 - 18 22
3.
Хоффенхайм
 3:2 Заявка 12 6 2 4 24 - 23 20
4.
Штутгарт
 Заявка 11 6 0 5 17 - 18 18
5.
Боруссия Д
 2:3 Заявка 11 4 6 1 22 - 12 18
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 11 4 2 5 19 - 20 14
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 3 5 4 17 - 19 14
8.
Вердер
 Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
9.
Фрайбург
 Заявка 11 3 1 7 9 - 23 10
10.
Хайденхайм
 Заявка 12 2 4 6 14 - 23 10
11.
Аугсбург
 Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
12.
Вольфсбург
 Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
13.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 2 8 9 - 21 8
14.
Кёльн
 Заявка 12 1 5 6 7 - 21 8
15.
Боруссия М
 Заявка 11 1 4 6 19 - 28 7
16.
Дармштадт
 Заявка 11 1 4 6 11 - 27 7
17.
Бохум
 Заявка 12 1 4 7 10 - 33 7
18.
Майнц
 Заявка 12 0 6 6 10 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 27 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 18 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 16 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Майнц Кор Доминик 9
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Аугсбург Педерсен Мадс 1 6
Кёльн Шабо Юлиан 1 6
Весь список
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Аугсбург - Фрайбург

Исход игры
Аугсбург
31.7% (39)
Ничья
53.7% (66)
Фрайбург
14.6% (18)
Тотал 2.5
Больше
34.48% (40)
Меньше
65.52% (76)
Обе команды забьют
Да
82.76% (96)
Нет
17.24% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.5% (56)
2:1 Аугсбург
17.1% (21)
1:0 Аугсбург
8.1% (10)
1:2 Фрайбург
6.5% (8)
2:2 Ничья
4.9% (6)
0:1 Фрайбург
4.1% (5)
0:0 Ничья
1.6% (2)
2:0 Аугсбург
1.6% (2)
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