Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

49' Команда Фрайбург имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

48' Удар от ворот произведет Фрайбург

47' Удар от ворот произведет Фрайбург

47' Демирович Эрмедин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Иаго Лопес из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Фрайбург

44' Варгас Рубен бьет со штрафного в створ, но Ноа Атуболу держит все под контролем

43' Йенсен Фредрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Грифо Винченцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Атуболу Ноа взял и забрал мяч на выходе

38' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Кюблер Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Кюблер Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Варгас Рубен из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Фрайбург

28' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Аугсбург

25' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Варгас Рубен получил желтую карточку от судьи

23' Йенсен Фредрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Команда Фрайбург забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

19' Г О О О О О Л - Грифо Винченцо из команды Фрайбург забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Финн Дамен прыгнул не в ту сторону.

19' После проверки VAR судья не изменил решения - Фрайбург пробьет пенальти!

19' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Фрайбург

17' Удар от ворот произведет Аугсбург

16' Грифо Винченцо из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

12' Варгас Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе

8' Кюблер Лукас из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Атуболу Ноа взял и забрал мяч на выходе

4' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

4' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Удар от ворот произведет Фрайбург

4' ШТАНГА! Так было близко к голу - Иаго Лопес нанес удар в каркас ворот!

1' Удар от ворот произведет Фрайбург

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Аугсбург начинает с центра поля