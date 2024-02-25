Тур: 23. Стадион: ВВК Арена. Зрители: 28894 Главный судья: Данкерт Бастиан
0'
0:1
19' ПенальтиГрифо Винченцо
23' Желтая карточкаВаргас Рубен
1:1
72' ГолУдуохаи Феликс
79' Желтая карточкаБауэр Максимилиан
79' Желтая карточкаХёфлер Николас
2:1
81' ГолЭнгельс Арне
89' Желтая карточкаИаго Лопес
90'+5
Ход матча
19'
0:1
23'
72'
1:1
79'
81'
89'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 1
-
10 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
523 Количество передач 310
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
43
Мбабу
Кевин
22
Иаго
Лопес
16
Варгас
Рубен
21
Титц
Филлип
17
Кюблер
Лукас
42
Доан
Рицу
34
Рохль
Мерлин
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Нападающий
-
21 Титц ФиллипНападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
-
11 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Михель СвенПолузащитник
-
27 Энгельс АрнеПолузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Аугсбург
Фрайбург
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
28 матчей
21.4%
25%
53.6%
6 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
4 победы 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
21.4%
32.1%
46.5%
6 побед 9 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.54
0.73
Среднее время на гол
58
122
Всего голов
29
20
Голов в среднем за матч
1.93
1.54
Среднее время на гол
46
58
Всего голов
49
31
Голов в среднем за матч
1.75
1.11
Тотал матчей
2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
Среднее время на гол
51
81
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|12 (3)
|0.52
|Титц Филлип
|5
|0.22
|Энгельс Арне
|3
|0.13
|Удуохаи Феликс
|2
|0.09
|Бельо Дион Дрене
|2
|0.09
|Реджбекай Элвис
|2 (1)
|0.09
|Йенсен Фредрик
|1
|0.04
|Педерсен Мадс
|1
|0.04
|Иаго Лопес
|1
|0.04
|Варгас Рубен
|1
|0.04
|Михель Свен
|1 (1)
|0.04
|Бауэр Максимилиан
|1
|0.04
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|Якич Кристиян
|0
|0
|Пфайффер Патрик
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|7 (6)
|0.3
|Хёлер Лукас
|6 (1)
|0.26
|Грегорич Михаэль
|4
|0.17
|Шаллаи Роланд
|3
|0.13
|Доан Рицу
|2
|0.09
|Рохль Мерлин
|1
|0.04
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0.04
|Гульде Мануэль
|1
|0.04
|Хёфлер Николас
|1
|0.04
|Кюблер Лукас
|1
|0.04
|Филипп Максимилиан
|1
|0.04
|Линхарт Филипп
|1
|0.04
|Гинтер Маттиас
|0
|0
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Мадс
|6
|1
|Гоувелеув Джеффри
|5
|0
|Дорш Никлас
|5
|0
|Удуохаи Феликс
|3
|1
|Реджбекай Элвис
|4
|0
|Дамен Финн
|4
|0
|Мбабу Кевин
|3
|0
|Иаго Лопес
|3
|0
|Якич Кристиян
|3
|0
|Гумни Роберт
|3
|0
|Варгас Рубен
|3
|0
|Демирович Эрмедин
|3
|0
|Михель Свен
|2
|0
|Бауэр Максимилиан
|2
|0
|Бельо Дион Дрене
|2
|0
|Брайтхаупт Тим
|2
|0
|Энгельс Арне
|0
|1
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Джесс Торуп
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|6
|1
|Гульде Мануэль
|3
|1
|Рохль Мерлин
|3
|1
|Эггештайн Максимилиан
|4
|0
|Гинтер Маттиас
|3
|0
|Кюблер Лукас
|3
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Грифо Винченцо
|2
|0
|Хёлер Лукас
|2
|0
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|Шаллаи Роланд
|2
|0
|Сильдиллия Килианн
|2
|0
|Кристиан Штрайх
|2
|0
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Аугсбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Фрайбург
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
13
8
Аугсбург
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Фрайбург
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
10
17
Аугсбург
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
Фрайбург
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
30% (7)
52% (12)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
18
9
Упущенные победы
23
25
Голы по времени матча
Забито
22
11
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
1
5%
1
9%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
6
27%
2
18%
31-45
4
18%
1
9%
46-60
2
9%
4
36%
61-75
6
27%
1
9%
76-90
Пропущено
21
24
13 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
10%
4
17%
1-15
4
19%
4
17%
16-30
7
33%
3
13%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
3
14%
7
29%
29%
76-90
Забито
12
20
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
17 Не забивали 13
0
0%
2
10%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
4
33%
7
35%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
3
25%
5
25%
76-90
Пропущено
19
17
14 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
3
16%
4
24%
1-15
6
32%
4
24%
16-30
5
26%
2
12%
31-45
1
5%
2
12%
46-60
3
16%
2
12%
61-75
1
5%
3
18%
76-90
Забито
34
31
16 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
6 Не забивали 5
1
3%
3
10%
1-15
5
15%
4
13%
16-30
10
29%
29%
9
29%
29%
31-45
6
18%
3
10%
46-60
3
9%
6
19%
61-75
9
26%
6
19%
76-90
Пропущено
40
41
27 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 16
5
13%
8
20%
1-15
10
25%
8
20%
16-30
12
30%
5
12%
31-45
4
10%
5
12%
46-60
5
13%
5
12%
61-75
4
10%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Майнц - Аугсбург 1:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 Бохум - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:3
Боруссия М - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Вердер - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ян 5:2 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1
Фрайбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фрайбург - Ланс 3:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Ланс - Фрайбург 0:0 Боруссия Д - Фрайбург 3:0
Фрайбург - Штутгарт 1:3 Вердер - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3
Результаты матчей
Аугсбург
Фрайбург
Точный счет
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
3:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:1
5 раз 22%
2:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 30%
2
7 раз 30%
0
6 раз 26%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
9 раз 39%
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Аугсбург
Фрайбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
101
84
74
210
38
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
84
29
210
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
185
1013
914
320
320
221
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|4
|0
|59 - 16
|61
|2.
|Заявка
|23
|17
|2
|4
|63 - 26
|53
|3.
|Заявка
|23
|15
|2
|6
|52 - 29
|47
|4.
|Заявка
|23
|11
|8
|4
|46 - 30
|41
|5.
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|49 - 30
|40
|6.
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|36 - 30
|34
|7.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|41 - 43
|30
|8.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|32 - 35
|30
|9.
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|30 - 42
|29
|10.
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|33 - 40
|28
|11.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|33 - 41
|26
|12.
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|23 - 37
|25
|13.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|41 - 45
|25
|14.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 36
|25
|15.
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|28 - 46
|25
|16.
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|16 - 37
|17
|17.
|Заявка
|23
|2
|9
|12
|18 - 37
|15
|18.
|Заявка
|23
|2
|7
|14
|24 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|34 - 7
|32
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|39 - 8
|31
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|35 - 11
|29
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|30 - 10
|26
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 18
|23
|6.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 11
|20
|7.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 17
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 17
|18
|9.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 13
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 17
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|22 - 21
|17
|14.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 20
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|13 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|25 - 9
|29
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 18
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 23
|20
|4.
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|17 - 18
|18
|5.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|22 - 12
|18
|6.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|19 - 20
|14
|7.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 25
|10
|10.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 23
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 23
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 21
|8
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|19 - 28
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 27
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 33
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|10 - 22
|6
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|Бавария
|Кейн Гарри
|27 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|18 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|16 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|12 (7)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Майнц
|Кор Доминик
|9
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 6
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|1 6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аугсбург 2:1 Фрайбург
Исход игры
Аугсбург
31.2% (39)
Ничья
53.6% (67)
Фрайбург
15.2% (19)
Тотал 2.5
Больше
34.19% (40)
Меньше
65.81% (77)
Обе команды забьют
Да
82.05% (96)
Нет
17.95% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.8% (56)
2:1 Аугсбург
16.8% (21)
1:0 Аугсбург
8% (10)
1:2 Фрайбург
6.4% (8)
0:1 Фрайбург
4.8% (6)
2:2 Ничья
4.8% (6)
0:0 Ничья
1.6% (2)
2:0 Аугсбург
1.6% (2)
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