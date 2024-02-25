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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Цинциннати
0:0
Первый тайм: 40'
Торонто
0'
2' Желтая карточка
Осорио Джонатан
35' Желтая карточка
Петретта Рауль

Ход матча

2'
 
Осорио Джонатан
35'
 
Петретта Рауль
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Торонто
2.02
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5.00
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7.80
Все Коэффициенты
18
Челентано
Роман
14
Келлер
Кипп
12
Робинсон
Майлз
32
Мерфи
Ян
7
Кубо
Юя
23
Luca
Orellano
20
Буха
Павел
5
Нвободо
Обинна
10
Акоста
Лусиано
17
Сантос
Сержио
II
11
Бэрд
Кори
1
Джонсон
Шон
27
О'Нил
Шейн
5
Лонг
Кевин
28
Петретта
Рауль
10
Бернардески
Федерико
22
Ларьи
Ричи
20
Флорес
Дейби
14
Камареро
Алонсо
Коэльо
21
Осорио
Джонатан
24
Инсинье
Лоренцо
99
Овусу
Принс-Осеи
Цинциннати
3-4-1-2
Торонто
3-4-2-1

История личных встреч

Цинциннати
Торонто

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

60%
40%
6 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

М
2:3
М
3:0
М
2:0
М
1:2
М
3:2
М
2:0
М
0:2
М
0:1
М
1:5
М
2:1

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.6
2

Среднее время на гол

56
45

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Среднее время на гол

56
75

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
56

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осорио Джонатан 1 0
Петретта Рауль 1 0

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Кавальер - Цинциннати 0:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2
Остин - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто - Цинциннати 2:3 Цинциннати - Шарлотт 3:0 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Цинциннати - Интер Майами 3:3
Торонто
(20 матчей)
10%
5%
85%
2 победы 1 ничья 17 поражений
Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Орландо Сити 0:2
Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Шарлотт - Торонто 3:0 Торонто - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Интер Майами - Торонто 4:0 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3 Атлас - Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Чикаго Файр - Торонто 1:0 Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Лос-Анджелес
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Миннесота Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Даллас
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сент-Луис Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Хьюстон Динамо
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Реал Солт-Лейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Остин
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Колорадо Рэпидс
 1 0 0 1 1 - 4 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Коламбус Крю
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Чикаго Файр
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
ФК Монреаль
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Орландо Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Торонто
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Цинциннати
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Нью-Йорк Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Даллас
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Лос-Анджелес
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Хьюстон Динамо
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Сент-Луис Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Колорадо Рэпидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сиэтл Саундерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Реал Солт-Лейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Миннесота Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Остин
 1 0 0 1 1 - 2 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Интер Майами
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Коламбус Крю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Цинциннати
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Орландо Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Нью-Инглэнд Революшн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Нью-Йорк Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атланта Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Торонто
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Чикаго Файр
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Реал Солт-Лейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
Остин
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сент-Луис Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Даллас
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лос-Анджелес
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Колорадо Рэпидс
 1 0 0 1 1 - 4 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торонто
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
ФК Монреаль
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Чикаго Файр
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Цинциннати
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Орландо Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Филадельфия Юнион
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шарлотт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Коламбус Крю
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ди Си Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Интер Майами
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нью-Йорк Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 3
Портленд Тимберс Антони 2
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 (1)
Портленд Тимберс Уильямсон Эрик 1 (1)
Чикаго Файр Гутьеррес Брайан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 1
Шарлотт Вествуд Эшли 1
Спортинг Канзас-Сити Расселл Джонни 1
Интер Майами Гомес Диего 1
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Петретта Рауль получил желтую карточку от судьи
  • 2'
    Осорио Джонатан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 70% завершится победой Цинциннати.
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Цинциннати
Ничья
Торонто
2.02
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5.00
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7.80
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Цинциннати
Торонто
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