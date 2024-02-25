Тур: 1. Стадион: TQL Stadium.
0:0
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаОсорио Джонатан
34' Желтая карточкаПетретта Рауль
54' Желтая карточкаО'Нил Шейн
63' Желтая карточкаКубо Юя
82' Желтая карточкаДжонсон Шон
90'+5
Ход матча
34'
54'
63'
82'
90'
14
Келлер
Кипп
32
Мерфи
Ян
7
Кубо
Юя
20
Буха
Павел
11
Бэрд
Кори
27
О'Нил
Шейн
22
Ларьи
Ричи
20
Флорес
Дейби
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Келлер КиппЗащитник
- Защитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
-
7 Кубо ЮяЗащитник
- Защитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Бэрд КориНападающий
- Запасные игроки
-
36 Лоуро ЭванВратарь
-
34 Агедо ЛондонЗащитник
-
33 Фостер ИсайяЗащитник
- Защитник
-
26 Пинту МаликПолузащитник
-
15 Хэлси БреттПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нунан Пэт
- Основной состав
- Вратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ларьи РичиЗащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Гавран ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хердман Джон
История личных встреч
Цинциннати
Торонто
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
60%
40%
6 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.6
2
Среднее время на гол
56
45
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1.2
Среднее время на гол
56
75
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.6
1.6
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
56
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубо Юя
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Нил Шейн
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Осорио Джонатан
|1
|0
|Петретта Рауль
|1
|0
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Кавальер - Цинциннати 0:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2
Остин - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто - Цинциннати 2:3 Цинциннати - Шарлотт 3:0 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Цинциннати - Интер Майами 3:3
Торонто
(20 матчей)
10%
5%
85%
2 победы 1 ничья 17 поражений
Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Орландо Сити 0:2
Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Шарлотт - Торонто 3:0 Торонто - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Интер Майами - Торонто 4:0 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3 Атлас - Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Чикаго Файр - Торонто 1:0 Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|3
|Портленд Тимберс
|Антони
|2
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 (1)
|Портленд Тимберс
|Уильямсон Эрик
|1 (1)
|Чикаго Файр
|Гутьеррес Брайан
|1 (1)
|Нью-Инглэнд Революшн
|Вриони Джакомо
|1 1
|Шарлотт
|Вествуд Эшли
|1
|Спортинг Канзас-Сити
|Расселл Джонни
|1
|Интер Майами
|Гомес Диего
|1
|Торонто
|О'Нил Шейн
|1