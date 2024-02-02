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  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Стадион: .
Нигерия
FIFA #42
0:0
Первый тайм: 32'
Ангола
FIFA #117
0'
Прогнозы 142
Нигерия 84.5% (120)
X 9.9% (14)
Ангола 5.6% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нигерия
Ничья
Ангола
3.45
3.92
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9.42
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Нвабили
Стэнли
6
Аджайи
Олувасемилого
5
Трост-Эконг
Виллиам
21
Угелумба
Кэлвин
2
Эйна
Ола
3
Занузи
Зайду
8
Ониика
Фрэнк
17
Айуоби
Алекс
15
Саймон
Мозес
18
Лукман
Адемола
9
Осимхен
Виктор
1
Антонио
Синьори
21
Афоншу
Эдди
6
Гаспар
Киалонга
3
Буату-Мананга
Жонатан
13
То
16
Фреди
Гомеш
23
Кафумана
Шоу
20
Эстрела
7
Жилберту
Амарал
19
Мабулулу
10
Желсон
Дала
Нигерия
Ангола

История личных встреч

Нигерия
Ангола

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЧАН
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Нигерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 2 0.4
Осимхен Виктор 1 0.2
Трост-Эконг Виллиам 1 (1) 0.2
Угелумба Кэлвин 0 0
Ангола
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Желсон Дала 4 0.8
Мабулулу 3 (1) 0.6
Зини 1 0.2
Жилберту Амарал 1 0.2
Фреди Гомеш 0 0

Карточки

Нигерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аджайи Олувасемилого 1 0
Саймон Мозес 1 0
Эйна Ола 1 0
Ониика Фрэнк 1 0
Занузи Зайду 1 0
Угелумба Кэлвин 1 0
Нвабили Стэнли 1 0
Ангола
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Неблу 1 1
Фортуна Нуриу 2 0
Милсон 1 0
Мабулулу 1 0

Результаты матчей

Нигерия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ангола
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
1
Нигерия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ангола
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
5
Нигерия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ангола
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
3
33%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нигерия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нигерия - Камерун 2:0 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:1 Кот-д'Ивуар - Нигерия 0:1 Нигерия - Экваториальная Гвинея 1:1
Нигерия - Гвинея 0:2 Зимбабве - Нигерия 1:1 Нигерия - Лесото 1:1 Нигерия - Мозамбик 3:2 Саудовская Аравия - Нигерия 2:2 Нигерия - Сан-Томе и Принсипи 6:0 Сьерра-Леоне - Нигерия 2:3 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:1 Нигерия - Гвинея-Бисау 0:1 Португалия - Нигерия 4:0 Коста-Рика - Нигерия 2:0 Алжир - Нигерия 2:1 Нигерия - Гана 2:0 Гана - Нигерия 2:0 Сан-Томе и Принсипи - Нигерия 0:10 Нигерия - Сьерра-Леоне 2:1
Ангола
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Ангола - Намибия 3:0 Ангола - Буркина-Фасо 2:0 Мавритания - Ангола 2:3 Алжир - Ангола 1:1
Бахрейн - Ангола 0:3 ДР Конго - Ангола 0:0 Маврикий - Ангола 0:0 Кабо-Верде - Ангола 0:0 Ангола - ДР Конго 0:0 Мозамбик - Ангола 1:1 Иран - Ангола 4:0 Ангола - Мадагаскар 0:0 ЦАР - Ангола 1:2 Ангола - Гана 1:1 Гана - Ангола 1:0 Ангола - Мавритания 0:0 Мали - Ангола 3:3 ЮАР - Ангола 1:1 Ангола - Ботсвана 1:0 ЮАР - Ангола 1:4

Результаты матчей

Нигерия
Ангола

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 100%
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Нигерия
Ангола

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
3
1
1/8 финала
2 Нигерия
0 Камерун
3 Ангола
0 Намибия
1 Кабо-Верде
0 Мавритания
0 Марокко
2 ЮАР
2 Мали
1 Буркина-Фасо
5 Сенегал
6 Кот-д'Ивуар
8 Египет
9 ДР Конго
0 Экваториальная Гвинея
1 Гвинея
1/4 финала
Нигерия
Ангола
Кабо-Верде
ЮАР
Мали
Кот-д'Ивуар
ДР Конго
Гвинея
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 5
Ангола Желсон Дала 4 (1)
Египет Мохамед Мостафа 4
Алжир Бунеджах Багдад 3
Мали Синайоко Лассин 3
Весь список

Топ нарушителей
Ангола Неблу 1 1
Марокко Амрабат Софьян 1 1
Замбия Кабве Родерик 1 1
Экваториальная Гвинея Бикоро Федерико 1 1
Намибия Хауконго Лубени 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 29'
    Лукман с мячом, покатил на Саймона, который выцеливал на голову Осимхену, не прошёл прострел. 
  • 27'
     Кафумана в центре внимания, его передача на Мабулулу была слишком сильной и заброс не удался.
  • 26'
    То с мячом, передача на левый край на Желсона, который прострел выполнил. Саймон вернулся глубоко в оборону, не позволил мячу пройти дальше.
  • 24'
     Жилберту разгоняет атаку по правому краю, уходил он от соперника, пытался прострел даже выполнить. Не позволил ему этого сделать  Угелумба.
  • 23'
    Середина первого тайма, с мячом  Угелумба, сыграл он на Эйна, который перевод на левый край на Занузи выполнил.
  • 22'
    В атаке Ангола, заброс на Желсона, Мабулулу пытался успеть открыться для удара, но не вышло. 
  • 21'
    Оживились болельщики, удар по воротам Анголы состоялся! Саймон из не самой удобной позиции пробил по воротам Антонио. Голкипер мяч забрал.
  • 20'
    С мячом Лукман, передача на Саймона, тот у правого края штрафной площади находится, но обыграть выдвинувшегося на него Гаспара не сумел.
  • 19'
    Держит мяч Ангола. Пока что приходится терпеть "чёрной антилопе". Собственно, они и были аутсайдерами сегодняшнего матча. А значит, что нужно терпеть и ждать своего шанса. 
  • 17'
     Занузи, как показалось, залезал в офсайд, но и развернуться и резко выполнить подачу у него не получилось. 
  • 16'
    Вите надо выйти? Или что? Совсем не видно Осимхена. Не доходит до него игровой снаряд. 
  • 15'
    Разыграли стандарт нигерийцы, передача ... Назад! Не обостряют сегодня команды. Вопрос - почему? А пока что через левый край попытка Лукмана продраться, не вышло. 
  • Фол, нарушение
    14'
    С мячом возле центрального круга Айуоби, сыграл он назад на Угелумба, тот перевод на правый край на Эйна выполнил. Нарушение правил со стороны То. 
  • 13'
    Желсон Дала пытался отобрать мяч на чужой половине поля, не вышло, Эйна разогнал быструю атаку Нигерии, передача по левому краю на Занузи, тот пробежал метров 30, но подачу не исполнил. 
  • 11'
    С мячом Нвабили, сыграл на ближнего защитника, коим оказался  Трост-Эконг. Вернул он мяч голкиперу. Весьма низкий темп матча у нас. Ждём овертайм?
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 10'
      На газоне Саймон, запутал ему ноги Эстрела. Стандарт разыграли нигерийцы. Саймон сам же подачу исполнил с 30 метров. А в "воздухе" правит оборона Анголы. 
    • 9'
      От ворот разыграл Антонио, сильным ударом вперёд направил он игровой снаряд. 
    • 7'
      Передача на Лукмана, которого сзади в спину подтолкнули. Сам же пострадавший разыграл стандарт. 
    • 6'
      Присматриваются команды друг к другу, пошёл в отбор Ониика, выбил мяч за пределы поля. Аут для Анголы, Эстрела ввёл мяч в игру. Желсон принял игровой снаряд, но в момент приёма подыграл себе рукой. 
    • 4'
       То с мячом, передача в центр поля, принял здесь игровой снаряд Фреди, чуть назад ещё отыграл. 
    • 3'
      Осимхен на острие атаки у Нигерии, заброс на него от Лукмана, но девятный номер до мяча не добрался. 
    • 2'
      Буату-Мананга с мячом, передача на То, который сыграл на Фреди, тот дальше на Эстрела. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Нигерия и Ангола открывают сегодня матчи четвертьфинала Кубка африканских наций. Работать на месте комментатора для вас буду я, Константин Лицин. 

      Обе команды идут синхронно. За четыре проведённых матча каждая команда лишь раз сыграла вничью. Случилось это в первом туре групповой стадии. В1/8 финала Нигерия обыграла Камерун 2:0. Ангола обыграла Намибию 3:0. Сегодня ждём первого полуфиналиста Кубка африканских наций! 
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    Прогнозы 142
    Нигерия 84.5% (120)
    X 9.9% (14)
    Ангола 5.6% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нигерия
    Ничья
    Ангола
    3.45
    3.92
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нигерия 0:0 Ангола

    Исход игры
    Нигерия
    84.6% (121)
    Ничья
    9.8% (14)
    Ангола
    5.6% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.5% (51)
    Меньше
    57.5% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    52.5% (63)
    Нет
    47.5% (57)
    Популярный счёт
    1:0 Нигерия
    32.9% (47)
    2:1 Нигерия
    30.8% (44)
    1:1 Ничья
    9.1% (13)
    2:0 Нигерия
    5.6% (8)
    1:2 Ангола
    2.1% (3)
    3:1 Нигерия
    1.4% (2)
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    Нигерия
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