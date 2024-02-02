Оживились болельщики, удар по воротам Анголы состоялся! Саймон из не самой удобной позиции пробил по воротам Антонио. Голкипер мяч забрал.

В атаке Ангола, заброс на Желсона, Мабулулу пытался успеть открыться для удара, но не вышло.

Середина первого тайма, с мячом Угелумба, сыграл он на Эйна, который перевод на левый край на Занузи выполнил.

Жилберту разгоняет атаку по правому краю, уходил он от соперника, пытался прострел даже выполнить. Не позволил ему этого сделать Угелумба.

То с мячом, передача на левый край на Желсона, который прострел выполнил. Саймон вернулся глубоко в оборону, не позволил мячу пройти дальше.

Кафумана в центре внимания, его передача на Мабулулу была слишком сильной и заброс не удался.

Лукман с мячом, покатил на Саймона, который выцеливал на голову Осимхену, не прошёл прострел.

20' С мячом Лукман, передача на Саймона, тот у правого края штрафной площади находится, но обыграть выдвинувшегося на него Гаспара не сумел.

19' Держит мяч Ангола. Пока что приходится терпеть "чёрной антилопе". Собственно, они и были аутсайдерами сегодняшнего матча. А значит, что нужно терпеть и ждать своего шанса.

17' Занузи, как показалось, залезал в офсайд, но и развернуться и резко выполнить подачу у него не получилось.

16' Вите надо выйти? Или что? Совсем не видно Осимхена. Не доходит до него игровой снаряд.

15' Разыграли стандарт нигерийцы, передача ... Назад! Не обостряют сегодня команды. Вопрос - почему? А пока что через левый край попытка Лукмана продраться, не вышло.

14' С мячом возле центрального круга Айуоби, сыграл он назад на Угелумба, тот перевод на правый край на Эйна выполнил. Нарушение правил со стороны То.

13' Желсон Дала пытался отобрать мяч на чужой половине поля, не вышло, Эйна разогнал быструю атаку Нигерии, передача по левому краю на Занузи, тот пробежал метров 30, но подачу не исполнил.