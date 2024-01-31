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Стадион: .
Нигерия
FIFA #42
 
Позже
Ангола
FIFA #117
Прогнозы 50
Нигерия 88% (44)
X 8% (4)
Ангола 4% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нигерия
Ничья
Ангола
3.30
3.40
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6.60
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Нигерия
Ангола

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЧАН
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Нигерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 2 0.5
Осимхен Виктор 1 0.25
Трост-Эконг Виллиам 1 (1) 0.25
Угелумба Кэлвин 0 0
Ангола
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Желсон Дала 4 1
Мабулулу 3 (1) 0.75
Зини 1 0.25
Жилберту Амарал 1 0.25
Фреди Гомеш 0 0

Карточки

Нигерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аджайи Олувасемилого 1 0
Саймон Мозес 1 0
Эйна Ола 1 0
Ониика Фрэнк 1 0
Занузи Зайду 1 0
Угелумба Кэлвин 1 0
Нвабили Стэнли 1 0
Ангола
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Неблу 1 1
Фортуна Нуриу 2 0
Милсон 1 0
Мабулулу 1 0

Результаты матчей

Нигерия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ангола
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
1
Нигерия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ангола
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
5
Нигерия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ангола
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
3
33%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нигерия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нигерия - Камерун 2:0 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:1 Кот-д'Ивуар - Нигерия 0:1 Нигерия - Экваториальная Гвинея 1:1
Нигерия - Гвинея 0:2 Зимбабве - Нигерия 1:1 Нигерия - Лесото 1:1 Нигерия - Мозамбик 3:2 Саудовская Аравия - Нигерия 2:2 Нигерия - Сан-Томе и Принсипи 6:0 Сьерра-Леоне - Нигерия 2:3 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:1 Нигерия - Гвинея-Бисау 0:1 Португалия - Нигерия 4:0 Коста-Рика - Нигерия 2:0 Алжир - Нигерия 2:1 Нигерия - Гана 2:0 Гана - Нигерия 2:0 Сан-Томе и Принсипи - Нигерия 0:10 Нигерия - Сьерра-Леоне 2:1
Ангола
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Ангола - Намибия 3:0 Ангола - Буркина-Фасо 2:0 Мавритания - Ангола 2:3 Алжир - Ангола 1:1
Бахрейн - Ангола 0:3 ДР Конго - Ангола 0:0 Маврикий - Ангола 0:0 Кабо-Верде - Ангола 0:0 Ангола - ДР Конго 0:0 Мозамбик - Ангола 1:1 Иран - Ангола 4:0 Ангола - Мадагаскар 0:0 ЦАР - Ангола 1:2 Ангола - Гана 1:1 Гана - Ангола 1:0 Ангола - Мавритания 0:0 Мали - Ангола 3:3 ЮАР - Ангола 1:1 Ангола - Ботсвана 1:0 ЮАР - Ангола 1:4

Результаты матчей

Нигерия
Ангола

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 100%
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Нигерия
Ангола

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
3
1
1/8 финала
2 Нигерия
0 Камерун
3 Ангола
0 Намибия
1 Кабо-Верде
0 Мавритания
0 Марокко
2 ЮАР
2 Мали
1 Буркина-Фасо
5 Сенегал
6 Кот-д'Ивуар
8 Египет
9 ДР Конго
0 Экваториальная Гвинея
1 Гвинея
1/4 финала
Нигерия
Ангола
Кабо-Верде
ЮАР
Мали
Кот-д'Ивуар
ДР Конго
Гвинея
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 5
Ангола Желсон Дала 4 (1)
Египет Мохамед Мостафа 4
Алжир Бунеджах Багдад 3
Мали Синайоко Лассин 3
Весь список

Топ нарушителей
Ангола Неблу 1 1
Марокко Амрабат Софьян 1 1
Замбия Кабве Родерик 1 1
Экваториальная Гвинея Бикоро Федерико 1 1
Намибия Хауконго Лубени 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Нигерия - Ангола от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 февраля 2024, осталось 2 дня 10 часов 50 минут.



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    • Прогнозы 50
    Нигерия 88% (44)
    X 8% (4)
    Ангола 4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нигерия
    Ничья
    Ангола
    3.30
    3.40
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    6.60
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    Прогнозы на матч Нигерия - Ангола

    Исход игры
    Нигерия
    88.2% (45)
    Ничья
    7.8% (4)
    Ангола
    3.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.94% (23)
    Меньше
    51.06% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    57.45% (27)
    Нет
    42.55% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Нигерия
    39.2% (20)
    1:0 Нигерия
    29.4% (15)
    2:0 Нигерия
    9.8% (5)
    1:1 Ничья
    7.8% (4)
    3:1 Нигерия
    3.9% (2)
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