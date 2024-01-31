Стадион: Феликс Уфуэ-Буаньи.
История личных встреч
Нигерия
Ангола
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Нигерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукман Адемола
|2
|0.5
|Осимхен Виктор
|1
|0.25
|Трост-Эконг Виллиам
|1 (1)
|0.25
|Угелумба Кэлвин
|0
|0
Ангола
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Желсон Дала
|4
|1
|Мабулулу
|3 (1)
|0.75
|Зини
|1
|0.25
|Жилберту Амарал
|1
|0.25
|Фреди Гомеш
|0
|0
Карточки
Нигерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аджайи Олувасемилого
|1
|0
|Саймон Мозес
|1
|0
|Эйна Ола
|1
|0
|Ониика Фрэнк
|1
|0
|Занузи Зайду
|1
|0
|Угелумба Кэлвин
|1
|0
|Нвабили Стэнли
|1
|0
Ангола
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Неблу
|1
|1
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Милсон
|1
|0
|Мабулулу
|1
|0
Результаты матчей
Нигерия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ангола
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
1
Нигерия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ангола
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
5
Нигерия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ангола
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
3
33%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
1
11%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нигерия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нигерия - Камерун 2:0 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:1 Кот-д'Ивуар - Нигерия 0:1 Нигерия - Экваториальная Гвинея 1:1
Нигерия - Гвинея 0:2 Зимбабве - Нигерия 1:1 Нигерия - Лесото 1:1 Нигерия - Мозамбик 3:2 Саудовская Аравия - Нигерия 2:2 Нигерия - Сан-Томе и Принсипи 6:0 Сьерра-Леоне - Нигерия 2:3 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:1 Нигерия - Гвинея-Бисау 0:1 Португалия - Нигерия 4:0 Коста-Рика - Нигерия 2:0 Алжир - Нигерия 2:1 Нигерия - Гана 2:0 Гана - Нигерия 2:0 Сан-Томе и Принсипи - Нигерия 0:10 Нигерия - Сьерра-Леоне 2:1
Ангола
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Ангола - Намибия 3:0 Ангола - Буркина-Фасо 2:0 Мавритания - Ангола 2:3 Алжир - Ангола 1:1
Бахрейн - Ангола 0:3 ДР Конго - Ангола 0:0 Маврикий - Ангола 0:0 Кабо-Верде - Ангола 0:0 Ангола - ДР Конго 0:0 Мозамбик - Ангола 1:1 Иран - Ангола 4:0 Ангола - Мадагаскар 0:0 ЦАР - Ангола 1:2 Ангола - Гана 1:1 Гана - Ангола 1:0 Ангола - Мавритания 0:0 Мали - Ангола 3:3 ЮАР - Ангола 1:1 Ангола - Ботсвана 1:0 ЮАР - Ангола 1:4
Результаты матчей
Нигерия
Ангола
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 100%
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Нигерия
Ангола
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Экваториальная Гвинея
|Нсуэ Эмилио
|5
|Ангола
|Желсон Дала
|4 (1)
|Египет
|Мохамед Мостафа
|4
|Алжир
|Бунеджах Багдад
|3
|Мали
|Синайоко Лассин
|3
|Ангола
|Неблу
|1 1
|Марокко
|Амрабат Софьян
|1 1
|Замбия
|Кабве Родерик
|1 1
|Экваториальная Гвинея
|Бикоро Федерико
|1 1
|Намибия
|Хауконго Лубени
|1 1
Прогнозы на матч Нигерия - Ангола
Исход игры
Нигерия
88.2% (45)
Ничья
7.8% (4)
Ангола
3.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.94% (23)
Меньше
51.06% (24)
Обе команды забьют
Да
57.45% (27)
Нет
42.55% (20)
Популярный счёт
2:1 Нигерия
39.2% (20)
1:0 Нигерия
29.4% (15)
2:0 Нигерия
9.8% (5)
1:1 Ничья
7.8% (4)
3:1 Нигерия
3.9% (2)
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