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  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Стадион: .
ДР Конго
FIFA #67
1:1
Перерыв
Гвинея
FIFA #80
0'
0:1
20' Пенальти
Байо Мохамед
1:1
27' Гол
Мбемба Шансель
37' Желтая карточка
Масуаку Артур

Ход матча

20'
0:1
Байо Мохамед
27'
Мбемба Шансель
1:1
37'
Масуаку Артур
 
Прогнозы 137
ДР Конго 62% (85)
X 29.2% (40)
Гвинея 8.8% (12)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мпаси-Нзау
Лионель
24
Калюлю
Гедеон
22
Мбемба
Шансель
2
Бака
Энок
Инонга
26
Масуаку
Артур
10
Бонгонда
Тео
8
Мутуссами
Самуэль
18
Пикель
Шарль
13
Элиа
Мешак
17
Бакамбу
Седрик
20
Висса
Йоан
22
Коне
Ибрагим
12
Диаките
Ибрахим
5
Дьякаби
Муктар
17
Жанвье
Жульян
3
Силла
Иссиага
7
Гилавоги
Морган
8
Кейта
Наби
6
Диавара
Амаду
21
Силла
Секу
11
Байо
Мохамед
18
Камара
Агибу
ДР Конго
Гвинея

История личных встреч

ДР Конго
Гвинея

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ОМА
3:1
ОМА
1:2
ЧАН
1:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

ДР Конго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элиа Мешак 1 0.2
Мбемба Шансель 1 0.2
Висса Йоан 1 0.2
Мвумпа Силас 1 0.2
Бакамбу Седрик 0 0
Гвинея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 3 (1) 0.6
Камара Агибу 1 0.2
Гилавоги Морган 0 0
Диаките Ибрахим 0 0

Карточки

ДР Конго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мбемба Шансель 2 0
Масуаку Артур 1 0
Бонгонда Тео 1 0
Батубинсика Дилан 1 0
Пикель Шарль 1 0
Калюлю Гедеон 1 0
Гвинея
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жанвье Жульян 2 0
Камано Франсуа 0 1
Конт Антуан 1 0
Дьякаби Муктар 1 0
Диаките Ибрахим 1 0
Конте Фасине 1 0

Результаты матчей

ДР Конго
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гвинея
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
ДР Конго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Гвинея
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
1
ДР Конго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Гвинея
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

ДР Конго
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Египет - ДР Конго 1:1 Танзания - ДР Конго 0:0 Марокко - ДР Конго 1:1 ДР Конго - Замбия 1:1
ДР Конго - Буркина-Фасо 1:2 ДР Конго - Ангола 0:0 Судан - ДР Конго 1:0 ДР Конго - Мавритания 2:0 Ангола - ДР Конго 0:0 ДР Конго - Новая Зеландия 1:1 ЮАР - ДР Конго 1:0 ДР Конго - Судан 2:0 Габон - ДР Конго 0:2 ДР Конго - Уганда 1:0 Мавритания - ДР Конго 1:1 ДР Конго - Мавритания 3:1 Сенегал - ДР Конго 3:0 ДР Конго - Кот-д'Ивуар 0:0 ДР Конго - Уганда 0:0 ДР Конго - Сьерра-Леоне 3:0
Гвинея
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Экваториальная Гвинея - Гвинея 0:1 Гвинея - Сенегал 0:2 Гвинея - Гамбия 1:0 Камерун - Гвинея 1:1
Нигерия - Гвинея 0:2 Ботсвана - Гвинея 1:0 Гвинея - Уганда 2:1 Гвинея - Габон 1:1 Гвинея - Гвинея-Бисау 1:0 Малави - Гвинея 2:2 Бразилия - Гвинея 4:1 Гвинея - Египет 1:2 Эфиопия - Гвинея 2:3 Гвинея - Эфиопия 2:0 Кот-д'Ивуар - Гвинея 3:1 Алжир - Гвинея 1:0 Гвинея - Сенегал 1:0 Гвинея - Малави 1:0 Египет - Гвинея 1:0 ЮАР - Гвинея 0:0

Результаты матчей

ДР Конго
Гвинея

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
3 раза 75%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

ДР Конго
Гвинея

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1/8 финала
2 Нигерия
0 Камерун
3 Ангола
0 Намибия
1 Кабо-Верде
0 Мавритания
0 Марокко
2 ЮАР
2 Мали
1 Буркина-Фасо
5 Сенегал
6 Кот-д'Ивуар
8 Египет
9 ДР Конго
0 Экваториальная Гвинея
1 Гвинея
1/4 финала
1 Нигерия
0 Ангола
Кабо-Верде
ЮАР
Мали
Кот-д'Ивуар
ДР Конго
Гвинея
1/2 финала
Нигерия
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 5
Ангола Желсон Дала 4 (1)
Египет Мохамед Мостафа 4
Нигерия Лукман Адемола 3 (1)
Алжир Бунеджах Багдад 3
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Топ нарушителей
Ангола Неблу 1 1
Марокко Амрабат Софьян 1 1
Замбия Кабве Родерик 1 1
Экваториальная Гвинея Бикоро Федерико 1 1
Намибия Хауконго Лубени 1 1
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! ДР Конго - Гвинея - 1:1.
  • Угловой
    45'
    Секу СИлла от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Висса.
  • 45'
    Бакамбу с Бонгонда слева не смогли продвинуться к чужой штрафной площади.
  • 45'
    Байо слева в штрафную площади получил мяч, где его удар заблокировал Бака.
  • 45'
    Пас Кейта вперёд по центру оказался безадресным. Никто из партнёров рывка не сделал.
  • 45'
    Гвинейцы в центре поля ведут перепасовку короткими передачами.
  • 45'
    Прострел Кейта слева в штрафную площадь прервал Матуссами.
  • Дополнительное время
    45'
    6 минут добавил Горбал в первом тайме.
  • 45'
    Масуаку слева со штрафного навесил к воротам, где Бакамбу дотянулся ногой до мяча, направив его рядом с дальней штангой.
  • Фол, нарушение
    44'
    Гилавоги на фланге сбил Масуаку.
  • Фол, нарушение
    43'
    Секу Силла у чужой штрафной площади подтолкнул к=руками Калюлю.
  • 42'
    Конголезцы на чужой половине поля переводят мяч с фланге на фланг, не решаясь сыграть с обострением в центр.
  • 40'
    Подачу Иссиага Силлы слева в штрафную площадь перехватил Мбемба.
  • 39'
    Ничейный счёт в матче снова снизил темп матча. Команды действуют очень осторожно, не отряжая вперёд большие силы.
  • Желтая карточка
    38'
    Масуаку на чужой половине поля прихватил за футболку Гилавоги и получил жёлтую карточку.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 37'
      Висса странно исполнил штрафной удар, от центрального круга направив мяч в руки Коне.
    • Фол, нарушение
      36'
      Камара у центрального круга сзади ударил по ногам Висса.
    • Фол, нарушение
      35'
      Иссиага Силла в центре поля подтолкнул в спину Элиа.
    • Фол, нарушение
      34'
      Диавара в центре поля сбил Висса.
    • 33'
      Байо откликнулся на длинный заброс вперёд, но сохранить мяч в окружении трёх соперников Мохамед не смог.
    • 32'
      Гвинейцы покатали мяч на своей половине поля.
    • 30'
      Арбитр отправил команды к скамейкам запасных. Пауза на водопой.
    • 29'
      Бонгонда справа красиво прошёл трёх соперников, а вот навес к воротам Тео исполнил слишком высоко.
    • Описание гола
      27'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:1!!!
      МБЕМБА!!! Масуаку исполнил подачу от углового флага. Мяч прилетел к дальней штанге на Мбемба, который подработал себе мяч и с острого угла пробил под перекладину.
    • 27'
      Удар Бонгонда с девятнадцати метров пришёлся в соперника.
    • 26'
      Калюлю справа не решился продвигаться вперёд и откатил мяч на свою половину поля.
    • Травма, повреждение
      25'
      Камара в центре поля неудачно столкнулся с Бака. Держится Агибу за поясницу, но арбитр медиков на поле не вызывает.
    • 24'
      Элиа справа навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Жанвье.
    • 23'
      Сборная ДР Конго сразу отправилась на чужую половину поля большими силами. Мяч переводится с фланга на фланг.
    • Пенальти
      21'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      БАЙО!!! Байо с одиннадцатиметровой отметки пробил под перекладину немного правее центра. Мпаси-Нзау прыгнул в другую сторону.
    • 20'
      Горбал наводит порядок в штрафной площади. Попытки отправить всех за пределы прямоугольника успехом пока не увенчиваются.
    • Пенальти!
      18'
      Пенальти! Мбемба в штрафной площади подтолкнул в спину Байо.
    • 17'
      Гвинейцы подержали мяч на чужой половине поля. Всё ограничивается перепасовкой без попытки вывести кого-нибудь на ударную позицию.
    • Фол, нарушение
      16'
      Бакамбу в центре поля нарушил правила.
    • 15'
      Висса на фланге сыграл неаккуратно и упустил мяч за бровку. Соперников рядом не было.
    • 14'
      Бонгонда перед штрафной площадью принял скидку партнёра, грудью скинул себе мяч и с семнадцати метров низом пробил правее ворот.
    • 13'
      Сборная ДР Конго постепенно смещает игру на половину поля соперников. Удар Мутуссами с линии штрафной площади соперники заблокировали.
    • Фол, нарушение
      12'
      Гилавоги на чужой половине поля ударил по ногам Пикеля.
    • 10'
      Навес Бонгонда справа к дальней штанге получился слишком сильным. Висса не смог достать высоко летящий мяч.
    • 9'
      Конголезцы лучше держат мяч, но стартовые минуты матча проходят в невысоком темпе и все впереди играют очень осторожно.
    • 8'
      Элиа справа пронёсся вперёд и прострелил в центр штрафной площади. Коне сыграл на перехвате и опередил Бакамбу, который уже был готов бить по воротам.
    • Фол, нарушение
      7'
      Бакамбу в чужой штрафной площади подтолкнул в спину Жанвье.
    • 6'
      Коне с Дьякаби поговорили между собой на повышенных тонах. До потасовки дело не дошло, но нервы друг другу голкипер и центральный защитник потрепали.
    • Опасный момент
      5'
      Дьякаби долго ждал опускавшегося перед ним мяч, а Висса пошёл ногой вперёд и с лёта пробил рядом с левой штангой.
    • Угловой
      4'
      Гвинейцы исполнил первый угловой удар в матче. Мяч пометался перед воротами, но нанести удара никто не смог.
    • 3'
      Диаките справа прокинул мяч к воротам на Гилавоги, который сумел добраться ногой до сферы, но направил её рядом с ближней штангой.
    • 2'
      Сборная ДР Конго играет в синей форме, сборная Гвинеи - в белой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Алассан Уаттара"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию четвертьфинального матча кубка африканских наций, в котором сыграют сборные ДР Конго и Гвинеи. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
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    Прогнозы 137
    ДР Конго 62% (85)
    X 29.2% (40)
    Гвинея 8.8% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    ДР Конго
    Ничья
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    Где смотреть матч ДР Конго 1:1 Гвинея онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ДР Конго 1:1 Гвинея

    Исход игры
    ДР Конго
    61.6% (85)
    Ничья
    29% (40)
    Гвинея
    9.4% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.05% (31)
    Меньше
    73.95% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    51.26% (61)
    Нет
    48.74% (58)
    Популярный счёт
    1:0 ДР Конго
    31.2% (43)
    1:1 Ничья
    21.7% (30)
    2:1 ДР Конго
    17.4% (24)
    0:1 Гвинея
    4.3% (6)
    2:0 ДР Конго
    3.6% (5)
    0:0 Ничья
    2.2% (3)
    1:2 Гвинея
    2.2% (3)
    3:1 ДР Конго
    1.4% (2)
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