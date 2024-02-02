Стадион: Алассан Уаттара.
Ход матча
20'
0:1
27'
1:1
37'
Прогноз на матч от Liveresult
10
Бонгонда
Тео
18
Пикель
Шарль
13
Элиа
Мешак
20
Висса
Йоан
22
Коне
Ибрагим
21
Силла
Секу
11
Байо
Мохамед
18
Камара
Агибу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Пикель ШарльПолузащитник
-
13 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
-
20 Висса ЙоанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Сиади БаджоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бушири РоккиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мвумпа СиласПолузащитник
-
23 Банза СимонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дезабр Себастьен
- Основной состав
-
22 Коне ИбрагимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Силла СекуПолузащитник
-
11 Байо МохамедНападающий
-
18 Камара АгибуНападающий
- Запасные игроки
-
16 Камара МуссаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Полузащитник
-
20 Конате МориПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Конте ФасинеПолузащитник
-
14 Сиссе КаримНападающий
- Нападающий
-
24 Канте ХосеНападающий
-
Главный тренер: Диавара Каба
История личных встреч
ДР Конго
Гвинея
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
ДР Конго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элиа Мешак
|1
|0.2
|Мбемба Шансель
|1
|0.2
|Висса Йоан
|1
|0.2
|Мвумпа Силас
|1
|0.2
|Бакамбу Седрик
|0
|0
Гвинея
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байо Мохамед
|3 (1)
|0.6
|Камара Агибу
|1
|0.2
|Гилавоги Морган
|0
|0
|Диаките Ибрахим
|0
|0
Карточки
ДР Конго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мбемба Шансель
|2
|0
|Масуаку Артур
|1
|0
|Бонгонда Тео
|1
|0
|Батубинсика Дилан
|1
|0
|Пикель Шарль
|1
|0
|Калюлю Гедеон
|1
|0
Гвинея
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жанвье Жульян
|2
|0
|Камано Франсуа
|0
|1
|Конт Антуан
|1
|0
|Дьякаби Муктар
|1
|0
|Диаките Ибрахим
|1
|0
|Конте Фасине
|1
|0
Результаты матчей
ДР Конго
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гвинея
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
ДР Конго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Гвинея
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
1
ДР Конго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Гвинея
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
ДР Конго
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Египет - ДР Конго 1:1 Танзания - ДР Конго 0:0 Марокко - ДР Конго 1:1 ДР Конго - Замбия 1:1
ДР Конго - Буркина-Фасо 1:2 ДР Конго - Ангола 0:0 Судан - ДР Конго 1:0 ДР Конго - Мавритания 2:0 Ангола - ДР Конго 0:0 ДР Конго - Новая Зеландия 1:1 ЮАР - ДР Конго 1:0 ДР Конго - Судан 2:0 Габон - ДР Конго 0:2 ДР Конго - Уганда 1:0 Мавритания - ДР Конго 1:1 ДР Конго - Мавритания 3:1 Сенегал - ДР Конго 3:0 ДР Конго - Кот-д'Ивуар 0:0 ДР Конго - Уганда 0:0 ДР Конго - Сьерра-Леоне 3:0
Гвинея
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Экваториальная Гвинея - Гвинея 0:1 Гвинея - Сенегал 0:2 Гвинея - Гамбия 1:0 Камерун - Гвинея 1:1
Нигерия - Гвинея 0:2 Ботсвана - Гвинея 1:0 Гвинея - Уганда 2:1 Гвинея - Габон 1:1 Гвинея - Гвинея-Бисау 1:0 Малави - Гвинея 2:2 Бразилия - Гвинея 4:1 Гвинея - Египет 1:2 Эфиопия - Гвинея 2:3 Гвинея - Эфиопия 2:0 Кот-д'Ивуар - Гвинея 3:1 Алжир - Гвинея 1:0 Гвинея - Сенегал 1:0 Гвинея - Малави 1:0 Египет - Гвинея 1:0 ЮАР - Гвинея 0:0
Результаты матчей
ДР Конго
Гвинея
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
3 раза 75%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
ДР Конго
Гвинея
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— Нигерия
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Экваториальная Гвинея
|Нсуэ Эмилио
|5
|Ангола
|Желсон Дала
|4 (1)
|Египет
|Мохамед Мостафа
|4
|Нигерия
|Лукман Адемола
|3 (1)
|Алжир
|Бунеджах Багдад
|3
|Ангола
|Неблу
|1 1
|Марокко
|Амрабат Софьян
|1 1
|Замбия
|Кабве Родерик
|1 1
|Экваториальная Гвинея
|Бикоро Федерико
|1 1
|Намибия
|Хауконго Лубени
|1 1
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ДР Конго 1:1 Гвинея
Исход игры
ДР Конго
61.6% (85)
Ничья
29% (40)
Гвинея
9.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
26.05% (31)
Меньше
73.95% (88)
Обе команды забьют
Да
51.26% (61)
Нет
48.74% (58)
Популярный счёт
1:0 ДР Конго
31.2% (43)
1:1 Ничья
21.7% (30)
2:1 ДР Конго
17.4% (24)
0:1 Гвинея
4.3% (6)
2:0 ДР Конго
3.6% (5)
0:0 Ничья
2.2% (3)
1:2 Гвинея
2.2% (3)
3:1 ДР Конго
1.4% (2)
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