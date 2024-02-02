Пас Кейта вперёд по центру оказался безадресным. Никто из партнёров рывка не сделал.

Байо слева в штрафную площади получил мяч, где его удар заблокировал Бака.

Бакамбу с Бонгонда слева не смогли продвинуться к чужой штрафной площади.

Секу СИлла от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Висса.

Масуаку на чужой половине поля прихватил за футболку Гилавоги и получил жёлтую карточку.

Ничейный счёт в матче снова снизил темп матча. Команды действуют очень осторожно, не отряжая вперёд большие силы.

Конголезцы на чужой половине поля переводят мяч с фланге на фланг, не решаясь сыграть с обострением в центр.

Масуаку слева со штрафного навесил к воротам, где Бакамбу дотянулся ногой до мяча, направив его рядом с дальней штангой.

Удар Бонгонда с девятнадцати метров пришёлся в соперника.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! МБЕМБА!!! Масуаку исполнил подачу от углового флага. Мяч прилетел к дальней штанге на Мбемба, который подработал себе мяч и с острого угла пробил под перекладину.

Бонгонда справа красиво прошёл трёх соперников, а вот навес к воротам Тео исполнил слишком высоко.

Арбитр отправил команды к скамейкам запасных. Пауза на водопой.

Гвинейцы покатали мяч на своей половине поля.

Байо откликнулся на длинный заброс вперёд, но сохранить мяч в окружении трёх соперников Мохамед не смог.

Иссиага Силла в центре поля подтолкнул в спину Элиа.

Камара у центрального круга сзади ударил по ногам Висса.

Висса странно исполнил штрафной удар, от центрального круга направив мяч в руки Коне.

26' Калюлю справа не решился продвигаться вперёд и откатил мяч на свою половину поля.

25' Камара в центре поля неудачно столкнулся с Бака. Держится Агибу за поясницу, но арбитр медиков на поле не вызывает.

24' Элиа справа навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Жанвье.

23' Сборная ДР Конго сразу отправилась на чужую половину поля большими силами. Мяч переводится с фланга на фланг.

21' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

БАЙО!!! Байо с одиннадцатиметровой отметки пробил под перекладину немного правее центра. Мпаси-Нзау прыгнул в другую сторону.

20' Горбал наводит порядок в штрафной площади. Попытки отправить всех за пределы прямоугольника успехом пока не увенчиваются.

18' Пенальти! Мбемба в штрафной площади подтолкнул в спину Байо.

17' Гвинейцы подержали мяч на чужой половине поля. Всё ограничивается перепасовкой без попытки вывести кого-нибудь на ударную позицию.

16' Бакамбу в центре поля нарушил правила.

15' Висса на фланге сыграл неаккуратно и упустил мяч за бровку. Соперников рядом не было.

14' Бонгонда перед штрафной площадью принял скидку партнёра, грудью скинул себе мяч и с семнадцати метров низом пробил правее ворот.

13' Сборная ДР Конго постепенно смещает игру на половину поля соперников. Удар Мутуссами с линии штрафной площади соперники заблокировали.

12' Гилавоги на чужой половине поля ударил по ногам Пикеля.

10' Навес Бонгонда справа к дальней штанге получился слишком сильным. Висса не смог достать высоко летящий мяч.

9' Конголезцы лучше держат мяч, но стартовые минуты матча проходят в невысоком темпе и все впереди играют очень осторожно.

8' Элиа справа пронёсся вперёд и прострелил в центр штрафной площади. Коне сыграл на перехвате и опередил Бакамбу, который уже был готов бить по воротам.

7' Бакамбу в чужой штрафной площади подтолкнул в спину Жанвье.

6' Коне с Дьякаби поговорили между собой на повышенных тонах. До потасовки дело не дошло, но нервы друг другу голкипер и центральный защитник потрепали.

5' Дьякаби долго ждал опускавшегося перед ним мяч, а Висса пошёл ногой вперёд и с лёта пробил рядом с левой штангой.

4' Гвинейцы исполнил первый угловой удар в матче. Мяч пометался перед воротами, но нанести удара никто не смог.

3' Диаките справа прокинул мяч к воротам на Гилавоги, который сумел добраться ногой до сферы, но направил её рядом с ближней штангой.

2' Сборная ДР Конго играет в синей форме, сборная Гвинеи - в белой.