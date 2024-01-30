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Стадион: .
ДР Конго
FIFA #67
 
Позже
Гвинея
FIFA #80
Прогнозы 47
ДР Конго 70.2% (33)
X 17% (8)
Гвинея 12.8% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ДР Конго
Ничья
Гвинея
2.60
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2.90
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3.43
Все Коэффициенты

История личных встреч

ДР Конго
Гвинея

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ОМА
3:1
ОМА
1:2
ЧАН
1:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

ДР Конго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элиа Мешак 1 0.25
Висса Йоан 1 0.25
Мвумпа Силас 1 0.25
Бакамбу Седрик 0 0
Гвинея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 2 0.5
Камара Агибу 1 0.25
Гилавоги Морган 0 0
Диаките Ибрахим 0 0

Карточки

ДР Конго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мбемба Шансель 2 0
Бонгонда Тео 1 0
Батубинсика Дилан 1 0
Пикель Шарль 1 0
Калюлю Гедеон 1 0
Гвинея
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жанвье Жульян 2 0
Камано Франсуа 0 1
Конт Антуан 1 0
Дьякаби Муктар 1 0
Диаките Ибрахим 1 0
Конте Фасине 1 0

Результаты матчей

ДР Конго
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гвинея
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
ДР Конго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Гвинея
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
1
ДР Конго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Гвинея
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

ДР Конго
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Египет - ДР Конго 1:1 Танзания - ДР Конго 0:0 Марокко - ДР Конго 1:1 ДР Конго - Замбия 1:1
ДР Конго - Буркина-Фасо 1:2 ДР Конго - Ангола 0:0 Судан - ДР Конго 1:0 ДР Конго - Мавритания 2:0 Ангола - ДР Конго 0:0 ДР Конго - Новая Зеландия 1:1 ЮАР - ДР Конго 1:0 ДР Конго - Судан 2:0 Габон - ДР Конго 0:2 ДР Конго - Уганда 1:0 Мавритания - ДР Конго 1:1 ДР Конго - Мавритания 3:1 Сенегал - ДР Конго 3:0 ДР Конго - Кот-д'Ивуар 0:0 ДР Конго - Уганда 0:0 ДР Конго - Сьерра-Леоне 3:0
Гвинея
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Экваториальная Гвинея - Гвинея 0:1 Гвинея - Сенегал 0:2 Гвинея - Гамбия 1:0 Камерун - Гвинея 1:1
Нигерия - Гвинея 0:2 Ботсвана - Гвинея 1:0 Гвинея - Уганда 2:1 Гвинея - Габон 1:1 Гвинея - Гвинея-Бисау 1:0 Малави - Гвинея 2:2 Бразилия - Гвинея 4:1 Гвинея - Египет 1:2 Эфиопия - Гвинея 2:3 Гвинея - Эфиопия 2:0 Кот-д'Ивуар - Гвинея 3:1 Алжир - Гвинея 1:0 Гвинея - Сенегал 1:0 Гвинея - Малави 1:0 Египет - Гвинея 1:0 ЮАР - Гвинея 0:0

Результаты матчей

ДР Конго
Гвинея

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
3 раза 75%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

ДР Конго
Гвинея

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1/8 финала
2 Нигерия
0 Камерун
3 Ангола
0 Намибия
1 Кабо-Верде
0 Мавритания
0 Марокко
2 ЮАР
2 Мали
1 Буркина-Фасо
5 Сенегал
6 Кот-д'Ивуар
8 Египет
9 ДР Конго
0 Экваториальная Гвинея
1 Гвинея
1/4 финала
Нигерия
Ангола
Кабо-Верде
ЮАР
Мали
Кот-д'Ивуар
ДР Конго
Гвинея
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 5
Ангола Желсон Дала 4 (1)
Египет Мохамед Мостафа 4
Алжир Бунеджах Багдад 3
Мали Синайоко Лассин 3
Весь список

Топ нарушителей
Ангола Неблу 1 1
Марокко Амрабат Софьян 1 1
Замбия Кабве Родерик 1 1
Экваториальная Гвинея Бикоро Федерико 1 1
Намибия Хауконго Лубени 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ДР Конго - Гвинея от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 февраля 2024, осталось 2 дня 13 часов 49 минут.



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    • Прогнозы 47
    ДР Конго 70.2% (33)
    X 17% (8)
    Гвинея 12.8% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ДР Конго
    Ничья
    Гвинея
    2.60
    Реклама, pari.ru
    2.90
    Реклама, ligastavok.ru
    3.43
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    Прогнозы на матч ДР Конго - Гвинея

    Исход игры
    ДР Конго
    71.7% (33)
    Ничья
    17.4% (8)
    Гвинея
    10.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.15% (14)
    Меньше
    65.85% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    51.22% (21)
    Нет
    48.78% (20)
    Популярный счёт
    1:0 ДР Конго
    30.4% (14)
    2:1 ДР Конго
    21.7% (10)
    1:1 Ничья
    15.2% (7)
    2:0 ДР Конго
    6.5% (3)
    1:2 Гвинея
    4.3% (2)
    0:1 Гвинея
    4.3% (2)
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    Гвинея
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