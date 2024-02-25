Дальний заброс исполнял Гюсто в штрафную на ход Палмеру, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Ван Дейку.

По флангу забросил Чилуэлл на ход Стерлингу, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Гравенберх. Потребуется ему помощь медиков.

Затянулась пауза в нашем поединке. Долго время не могут медики поставить на ноги Гравенберха. Похоже, нужна будет замена.

По флангу отдавал пас Кайседо на ход Палмеру, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

Покатил с центра поля Энцо в штрафную на ход Джексону, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

Отобрал мяч в центре поля Эндо и отдал вперед на Макаллистера, который пробил с дальней дистанции, но точно в руки голкиперу.

Отобрал мяч на фланге Гакпо после ошибки Дисаси и покатил в штрафную на Диаса, который пробил в ближний угол, но в падении Петрович спас свою команду.

Кайседо с центра поля забросил вперед на ход Гюсто, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

На фланге Чилуэлл наступил на ногу Брэдли в силовой борьбе. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

Со штрафного навесил Диас на дальнюю штангу, но здесь Дисаси спокойно вынес сферу головой в центр поля.

С центра поля Конате забросил в штрафную на ход Диасу, но на выходе перехватил снаряд в последний момент Петрович.

Зацепился за мяч в чужой штрафной Стерлинг и скинул поперек на Палмера, который пробил с ближней дистанции, но угодил точно в корпус вышедшему из ворот Келлехеру.

Ворвался в штрафную соперника Диас на скорости, но вовремя вернулся в оборону Гюсто и отобрал мяч в подкате.

16' После поперечного паса от Гакпо пробил по воротам с разворота Диас, но мяч в гуще защитников застрял на этот раз.

15' Выиграл Гюсто подбор у штрафной соперника и с лету пробил по воротам, но мяч оказался точно в руках Келлехера.

14' С угла поля навесил в центр штрафной Чилуэлл. Здесь грамотно сыграл на выходе Келлехер и вынес сферу кулаком в сторону.

13' С центра поля забросил Галлахер в штрафную на ход Джексону, но того опередил Ван Дейк и вынес сферу в аут.

12' Теперь уже по ногам получил Кайседо в борьбе против Эндо. Штрафной удар исполнять будут игроки "Челси".

11' Пробивал головой Диас из пределов штрафной после паса от Эллиота, но мяч полетел точно в руки Петровичу.

10' Перехватил сферу на чужой половине поля Макаллистер и тут же отдал поперек на Гакпо, но тому пробить не позволили защитники.

9' Со штрафного навесил Макаллистер на дальнюю штангу, но здесь Конате подыграл себе рукой, что не осталось без внимания арбитра.

8' Теперь уже Эндо на фланге оказался на газоне в борьбе против Кайседо, очередной стандарт исполнять будут игроки "Ливерпуля".