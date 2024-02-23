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  4. Кубок лиги 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Челси
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 53
Челси 30.2% (16)
X 17% (9)
Ливерпуль 52.8% (28)
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Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Ливерпуль
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История личных встреч

Челси
Ливерпуль

23 матча

65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

65.2%
65.2%
15 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
56.5%
14 побед 13 ничьих 0 побед

25 матчей

32%
68%
0 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 15 побед

48 матчей

31.3%
33.3%
35.4%
15 побед 16 ничьих 17 побед

Первый тайм

31.3%
50%
18.7%
15 побед 24 ничьи 9 побед

Второй тайм

29.2%
39.6%
31.2%
14 побед 19 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
К
0:0
КЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
5:3
К
2:0
ПЛ
1:2
СУ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
КЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
КЧСА/Е
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
КЛ
1:0
КЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
К
2:1
КC
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ЛЧ
4:4
ЛЧ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ЛЧ
3:2
ЛЧ
1:1
ПЛ
0:0
КC
2:0

Голы

Всего голов

30
27

Голов в среднем за матч

1.11
1.29

Среднее время на гол

81
70

Всего голов

32
29

Голов в среднем за матч

1.52
1.07

Среднее время на гол

59
83

Всего голов

62
56

Голов в среднем за матч

1.29
1.17

Тотал матчей

2.5
43
Больше 90%
Меньше 10%
5
37
Больше 77%
Меньше 23%
11
17
Больше 35%
Меньше 65%
31
10
Больше 21%
Меньше 79%
38
5
Больше 10%
Меньше 90%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
46

Среднее время на гол

69
77

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 2 0.33
Фернандес Энцо 2 0.33
Мадуэке Нони 2 (1) 0.33
Стерлинг Рахим 1 0.17
Дисаси Аксель 1 0.17
Бадьяшиль Бенуа 1 0.17
Мудрик Михаил 1 0.17
Джексон Николас 1 0.17
Галлахер Конор 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 4 0.8
Джонс Кёртис 3 0.6
Собослаи Доминик 2 0.4
Нуньес Дарвин 1 0.2
Салах Мохамед 1 0.2
Жота Диогу 1 0.2
Диас Луис 1 0.2
Александер-Арнольд Трент 0 0
Куанса Джарелл 0 0
Эндо Ватару 0 0
Конате Ибраима 0 0
Гравенберх Райан 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мудрик Михаил 2 0
Силва Тьяго 1 0
Стерлинг Рахим 1 0
Галлахер Конор 1 0
Матсен Ян 1 0
Кайседо Мойсес 1 0
Угочукву Лесли 1 0
Колвилл Леви 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эндо Ватару 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Келлехер Каомхин 1 0
Гакпо Коди 1 0
Нуньес Дарвин 1 0

Результаты матчей

Челси
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
1
Челси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ливерпуль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
10
Челси
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Ливерпуль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

0
11

Голы по времени матча

Забито

11
3
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
33%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

0
10
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

11
13
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
1
9%
5
38%
61-75
3
27%
3
23%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
20%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4
Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Арсенал - Ливерпуль 3:1
Ливерпуль - Челси 4:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 0:4 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Ливерпуль - ЛАСК 4:0

Результаты матчей

Челси
Ливерпуль

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
6
1 раз 20%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
6
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Челси
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
2
1
1
4
3.5
1
2
1
4
4.5
1
2
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
4
1
1
5
2.5
2
3
1
5
3.5
1
4
1
5
4.5
1
4
1
5
5.5
1/8 финала
0 Мансфилд Таун
1 Порт Вейл
2 Эксетер Сити
3 Мидлсбро
2 Челси
0 Блэкберн
0 Манчестер Юнайтед
3 Ньюкасл
1 Борнмут
2 Ливерпуль
3 Вест Хэм
1 Арсенал
3 Эвертон
0 Бёрнли
1 Ипсвич
3 Фулхэм
1/4 финала
0 Порт Вейл
3 Мидлсбро
5 Челси
3 Ньюкасл
5 Ливерпуль
1 Вест Хэм
7 Эвертон
8 Фулхэм
1/2 финала
2 Мидлсбро
6 Челси
3 Ливерпуль
2 Фулхэм
Финал
Челси
Ливерпуль

Топ бомбардиров
Мидлсбро Роджерс Морган 5 (1)
Ливерпуль Гакпо Коди 4
Блэкберн Гарретт Джейк 3 (1)
Блэкберн Бакли Джон 3 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Весь список

Топ нарушителей
Эксетер Сити Митчелл Деметри 1 1
Эвертон Паттерсон Нэйтан 2
Мансфилд Таун Флинт Эден 2
Фулхэм Уилсон Гарри 2
Фулхэм Лукич Саша 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 февраля 2024, осталось 2 дня 9 часов 6 минут.

    Главный судья: Кавана Крис

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    • Прогнозы 53
    Челси 30.2% (16)
    X 17% (9)
    Ливерпуль 52.8% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Ливерпуль
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    Прогнозы на матч Челси - Ливерпуль

    Исход игры
    Челси
    30.2% (16)
    Ничья
    17% (9)
    Ливерпуль
    52.8% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.27% (34)
    Меньше
    22.73% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    88.64% (39)
    Нет
    11.36% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    37.7% (20)
    2:1 Челси
    13.2% (7)
    1:1 Ничья
    9.4% (5)
    0:1 Ливерпуль
    5.7% (3)
    3:3 Ничья
    3.8% (2)
    1:0 Челси
    3.8% (2)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
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    Ливерпуль
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