Стадион: Уэмбли. Главный судья: Кавана Крис
История личных встреч
Челси
Ливерпуль
23 матча
65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
65.2%
65.2%
15 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
56.5%
14 побед 13 ничьих 0 побед
25 матчей
32%
68%
0 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
24%
76%
0 побед 6 ничьих 15 побед
48 матчей
31.3%
33.3%
35.4%
15 побед 16 ничьих 17 побед
Первый тайм
31.3%
50%
18.7%
15 побед 24 ничьи 9 побед
Второй тайм
29.2%
39.6%
31.2%
14 побед 19 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
27
Голов в среднем за матч
1.11
1.29
Среднее время на гол
81
70
Всего голов
32
29
Голов в среднем за матч
1.52
1.07
Среднее время на гол
59
83
Всего голов
62
56
Голов в среднем за матч
1.29
1.17
Тотал матчей
2.5
43
Больше 90%
Меньше 10%
5
37
Больше 77%
Меньше 23%
11
17
Больше 35%
Меньше 65%
31
10
Больше 21%
Меньше 79%
38
5
Больше 10%
Меньше 90%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
Среднее время на гол
69
77
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палмер Коул
|2
|0.33
|Фернандес Энцо
|2
|0.33
|Мадуэке Нони
|2 (1)
|0.33
|Стерлинг Рахим
|1
|0.17
|Дисаси Аксель
|1
|0.17
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0.17
|Мудрик Михаил
|1
|0.17
|Джексон Николас
|1
|0.17
|Галлахер Конор
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|4
|0.8
|Джонс Кёртис
|3
|0.6
|Собослаи Доминик
|2
|0.4
|Нуньес Дарвин
|1
|0.2
|Салах Мохамед
|1
|0.2
|Жота Диогу
|1
|0.2
|Диас Луис
|1
|0.2
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Куанса Джарелл
|0
|0
|Эндо Ватару
|0
|0
|Конате Ибраима
|0
|0
|Гравенберх Райан
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мудрик Михаил
|2
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|Галлахер Конор
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
|Кайседо Мойсес
|1
|0
|Угочукву Лесли
|1
|0
|Колвилл Леви
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эндо Ватару
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Келлехер Каомхин
|1
|0
|Гакпо Коди
|1
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|0
Результаты матчей
Челси
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
1
Челси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ливерпуль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
10
Челси
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Ливерпуль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
0
11
Голы по времени матча
Забито
11
3
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
33%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
0
10
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
11
13
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
1
9%
5
38%
61-75
3
27%
3
23%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
20%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4
Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Арсенал - Ливерпуль 3:1
Ливерпуль - Челси 4:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 0:4 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Ливерпуль - ЛАСК 4:0
Результаты матчей
Челси
Ливерпуль
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
6
1 раз 20%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
6
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Челси
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
21
14
12
14
12
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
41
15
23
15
14
15
14
15
1/8 финала
1/4 финала
Финал
Челси
Ливерпуль
|Мидлсбро
|Роджерс Морган
|5 (1)
|Ливерпуль
|Гакпо Коди
|4
|Блэкберн
|Гарретт Джейк
|3 (1)
|Блэкберн
|Бакли Джон
|3 (1)
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|3
|Эксетер Сити
|Митчелл Деметри
|1 1
|Эвертон
|Паттерсон Нэйтан
|2
|Мансфилд Таун
|Флинт Эден
|2
|Фулхэм
|Уилсон Гарри
|2
|Фулхэм
|Лукич Саша
|2
Прогнозы на матч Челси - Ливерпуль
Исход игры
Челси
30.2% (16)
Ничья
17% (9)
Ливерпуль
52.8% (28)
Тотал 2.5
Больше
77.27% (34)
Меньше
22.73% (10)
Обе команды забьют
Да
88.64% (39)
Нет
11.36% (5)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
37.7% (20)
2:1 Челси
13.2% (7)
1:1 Ничья
9.4% (5)
0:1 Ливерпуль
5.7% (3)
3:3 Ничья
3.8% (2)
1:0 Челси
3.8% (2)
2:2 Ничья
3.8% (2)
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