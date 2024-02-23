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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Болланжье Марк
Мец
1:2
Второй тайм: 62'
Лион

Ход матча

13'
Микаутадзе Жорж
1:0
45'
1:1
Ляказетт Александр
(Мата Клинтон)
46'
 
Бенрахма Саид
Орбан Гифт
55'
Ван Ден Керкхоф Кевин
Сабали Шейх
 
60'
1:2
Бенрахма Саид
(Какере Максанс)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 142 Количество передач 319
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Прогнозы 127
Мец 7.1% (9)
X 11.8% (15)
Лион 81.1% (103)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Мец
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Укиджа
Александр
2
Колин
Максим
29
Эрей
Кристоф
38
Сане
Садибу
3
Юдоль
Матьё
99
Асоро
Йоэль
18
Камара
Ламин
27
Жан-Жак
Данле
14
Сабали
Шейх
10
Микаутадзе
Жорж
11
Ламкель
Зе
Дидье
1
Лопеш
Антони
22
Мата
Клинтон
12
О'Брайан
Джек
55
Чалета-Цар
Дуе
98
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
6
Какере
Максанс
31
Матич
Неманья
25
Мангаля
Орель
37
Нуама
Эрнест
10
Ляказетт
Александр
9
Орбан
Гифт
Мец
4-4-2
Лион
4-3-3

История личных встреч

Мец
Лион

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

18 матчей

22.2%
11.1%
66.7%
4 победы 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
2 победы 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
1:1
К
2:1
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:3
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
0:5
Л1
2:0
Л1
0:3
Л1
5:0
Л1
2:0
Л1
2:1
КЛ
3:0
КЛ
1:3
К
1:0
Л1
2:0

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
0.58

Среднее время на гол

90
154

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.83
2.67

Среднее время на гол

49
33

Всего голов

28
23

Голов в среднем за матч

1.56
1.28

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

57
70

Бомбардиры внутри турнира

Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 3 0.13
Джаллоу Абли 3 (1) 0.13
Сабали Шейх 3 0.13
Юдоль Матьё 2 0.09
Асоро Йоэль 2 0.09
Камара Ламин 1 0.04
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0.04
Траоре Исмаэль 1 0.04
Ламкель Зе Дидье 1 0.04
Мазиз Юссеф 1 0.04
Элисор Симон 1 0.04
Н'Дорам Кевин 0 0
Канде Фали 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 12 (1) 0.52
О'Брайан Джек 3 0.13
Нуама Эрнест 1 0.04
Джеффиньо 1 0.04
Тальяфико Николас 1 0.04
Какере Максанс 1 0.04
Мангаля Орель 1 0.04
Милагрес Энрике 1 0.04
Альверо Скелли 1 0.04
Толиссо Корентен 1 (1) 0.04
Шерки Райан 0 0
Кумбеди Саэль 0 0
Мата Клинтон 0 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 0 0

Карточки

Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабали Шейх 4 0
Эрей Кристоф 2 1
Юдоль Матьё 3 0
Н'Дорам Кевин 3 0
Ласло Болони 3 0
Колин Максим 2 0
Тетте Бенджамин 2 0
Асоро Йоэль 2 0
Куао Коффи 2 0
Канде Фали 2 0
Н'Дюкюиди Жозеф 2 0
Камара Ламин 2 0
Ло Абабакар 0 1
Укиджа Александр 1 0
Мбайе Малик 1 0
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0
Джаллоу Абли 1 0
Элисор Симон 1 0
Жан-Жак Данле 1 0
Диалло Папе 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тальяфико Николас 5 0
Кумбеди Саэль 4 0
Ловрен Деян 2 1
О'Брайан Джек 2 1
Толиссо Корентен 3 0
Мата Клинтон 3 0
Ляказетт Александр 1 1
Чалета-Цар Дуе 1 1
Диавара МамадуII 2 0
Диоманде Синали 2 0
Милагрес Энрике 2 0
Нуама Эрнест 2 0
Альверо Скелли 2 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0
Гроссо Фабио II 1 0
Бальде Мама 1 0
Акуоку Поль 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
Морейра Диегу 1 0
Орбан Гифт 1 0

Результаты матчей

Мец
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Лион
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
4
Мец
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Лион
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

19
16

Упущенные победы

7
10
Мец
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Лион
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
27% (6)
50% (11)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

20
17

Упущенные победы

12
14

Голы по времени матча

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
18 Не забивали 16
2
25%
1
13%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
38%
3
38%
61-75
1
13%
3
38%
76-90

Пропущено

12
15
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
5
42%
0
0%
1-15
2
17%
5
33%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
17%
3
20%
46-60
1
8%
5
33%
61-75
2
17%
1
7%
76-90

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
5
36%
16-30
1
10%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
40%
2
14%
61-75
2
20%
3
21%
76-90

Пропущено

23
20
9 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 7
2
9%
2
10%
1-15
2
9%
5
25%
16-30
5
22%
7
35%
31-45
6
26%
2
10%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
7
30%
3
15%
76-90

Забито

18
22
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
10 Не забивали 7
4
22%
1
5%
1-15
3
17%
5
23%
16-30
1
6%
2
9%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
7
39%
5
23%
61-75
3
17%
6
27%
76-90

Пропущено

35
35
16 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 14
7
20%
2
6%
1-15
4
11%
10
29%
16-30
5
14%
8
23%
31-45
8
23%
5
14%
46-60
2
6%
6
17%
61-75
9
26%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Мец
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Монпелье - Мец 3:0 Марсель - Мец 1:1 Мец - Лорьян 1:2 Ницца - Мец 1:0
Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1 ПСЖ - Мец 3:1 Мец - Монпелье 0:1 Мец - Брест 0:1 Лилль - Мец 2:0 Лорьян - Мец 2:3 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Мец - Нант 3:1 Лион - Мец 1:1 Мец - Гавр 0:0 Монако - Мец 2:1 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Мец - Ницца 0:1 Тулуза - Мец 3:0
Лион
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лион - Ницца 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Лион - Лилль 2:1 Лион - Марсель 1:0
Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1 Понтарлье - Лион 0:3 Лион - Нант 1:0 Монако - Лион 0:1 Лион - Тулуза 3:0 Марсель - Лион 3:0 Ланс - Лион 3:2 Лион - Лилль 0:2 Ренн - Лион 0:1 Лион - Мец 1:1 Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0

Результаты матчей

Мец
Лион

Точный счет

0:1
5 раз 50%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 25%
1:4
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Точный счет

0:1
7 раз 32%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 45%
1
8 раз 36%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
1
11 раз 50%
0
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Мец
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
10
2
3
7
1.5
3
9
1
9
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
6
4
1
11
1.5
2
8
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
10
0.5
Больше Меньше
16
6
4
18
1.5
5
17
2
20
2.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 22 16 5 1 53 - 18 53
2.
Брест
 Заявка 22 11 7 4 31 - 18 40
3.
Ницца
 Заявка 22 11 6 5 22 - 15 39
4.
Монако
 Заявка 22 11 5 6 41 - 32 38
5.
Лилль
 Заявка 22 10 8 4 32 - 17 38
6.
Ланс
 Заявка 22 10 6 6 28 - 21 36
7.
Ренн
 Заявка 22 9 7 6 34 - 26 34
8.
Реймс
 Заявка 22 9 4 9 28 - 30 31
9.
Марсель
 Заявка 22 7 9 6 29 - 24 30
10.
Лион
 1:1 Заявка 23 7 5 11 24 - 35 26
11.
Страсбург
 Заявка 22 6 7 9 23 - 32 25
12.
Гавр
 Заявка 22 5 9 8 23 - 28 24
13.
Тулуза
 Заявка 22 5 8 9 22 - 30 23
14.
Нант
 Заявка 22 6 4 12 22 - 34 22
15.
Монпелье
 Заявка 22 5 8 9 28 - 29 22
16.
Лорьян
 Заявка 22 5 7 10 31 - 43 22
17.
Мец
 1:1 Заявка 23 4 6 13 19 - 36 18
18.
Клермон
 Заявка 22 3 7 12 18 - 40 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 2 1 30 - 11 26
2.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Ницца
 Заявка 11 7 3 1 14 - 5 24
4.
Марсель
 Заявка 11 6 5 0 18 - 6 23
5.
Брест
 Заявка 11 6 4 1 18 - 7 22
6.
Ренн
 Заявка 12 6 3 3 25 - 16 21
7.
Ланс
 Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
8.
Монако
 Заявка 11 6 1 4 18 - 11 19
9.
Реймс
 Заявка 11 5 2 4 13 - 13 17
10.
Страсбург
 Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
11.
Лион
 1:1 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
12.
Гавр
 Заявка 10 4 2 4 12 - 10 14
13.
Лорьян
 Заявка 11 3 4 4 19 - 20 13
14.
Монпелье
 Заявка 12 2 7 3 17 - 14 13
15.
Нант
 Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
16.
Тулуза
 Заявка 10 1 5 4 11 - 13 8
17.
Мец
 1:1 Заявка 11 1 4 6 9 - 13 7
18.
Клермон
 Заявка 11 1 4 6 6 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 3 0 23 - 7 27
2.
Монако
 Заявка 11 5 4 2 23 - 21 19
3.
Брест
 Заявка 11 5 3 3 13 - 11 18
4.
Ланс
 Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
5.
Ницца
 Заявка 11 4 3 4 8 - 10 15
6.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 11 - 17 15
7.
Реймс
 Заявка 11 4 2 5 15 - 17 14
8.
Ренн
 Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
9.
Лилль
 Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
10.
Лион
 1:1 Заявка 11 3 2 6 9 - 16 11
11.
Мец
 1:1 Заявка 12 3 2 7 10 - 23 11
12.
Нант
 Заявка 10 3 1 6 8 - 17 10
13.
Страсбург
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
14.
Гавр
 Заявка 12 1 7 4 11 - 18 10
15.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
16.
Лорьян
 Заявка 11 2 3 6 12 - 23 9
17.
Клермон
 Заявка 11 2 3 6 12 - 25 9
18.
Марсель
 Заявка 11 1 4 6 11 - 18 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 12
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 11 (1)
Монпелье Саванье Тежи 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Монако Головин Александр 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Клермон Сейду Алиду 1 7
Клермон Кофрие Максимилиано 2 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 62'
    Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 62'
    Мец контролирует мяч.
  • 61'
    Супер-замена от тренера! Бенрахма Саид только вышел на поле и уже забил!
  • 60'
    Какере Максанс сделал результативную передачу.
  • 60'
    Г О О О О Л - Бенрахма Саид забивает с правой ноги!
  • 60'
    Какере Максанс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 60'
    Хорошую попытку сделал Какере Максанс. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 60'
    Матич Неманья создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 60'
    Лион пытается что-то создать.
  • 60'
    Контроль мяча: Мец: 33%, Лион: 67%.
  • 60'
    Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 59'
    Лион контролирует мяч.
  • 58'
    Колин Максим ослабляет давление, выбив мяч.
  • 58'
    Ляказетт Александр из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 58'
    Юдоль Матьё ослабляет давление, выбив мяч.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      Жан-Жак Данле возвращается на поле.
    • 58'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 57'
      Матч возобновлен
    • 57'
      Ох, нехорошо это выглядит. Жан-Жак Данле получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 57'
      Жан-Жак Данле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 56'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 56'
      Лион начинает контратаку
    • 56'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Контроль мяча: Мец: 33%, Лион: 67%.
    • 55'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Тактическая замена. Шейк Сабали уходит с поля и его заменяет Ван Ден Керкхоф Кевин
    • 54'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 54'
      Матч возобновлен
    • 54'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 53'
      Эрей Кристоф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Сане Садибу из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      Сане Садибу ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
    • 51'
      Мата Клинтон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Камара Ламин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      О'Брайан Джек из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Ламкель Зе Дидье.
    • 50'
      Контроль мяча: Мец: 33%, Лион: 67%.
    • 50'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Чалета-Цар Дуе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Мец пытается что-то создать.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 48'
      Бенрахма Саид из команды Лион наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 48'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Камара Ламин из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Колин Максим из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Лион пытается что-то создать.
    • 46'
      Тактическая замена. Орбан Гифт уходит с поля и его заменяет Бенрахма Саид
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 40.2% пользователей.
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    Прогнозы 127
    Мец 7.1% (9)
    X 11.8% (15)
    Лион 81.1% (103)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мец
    Ничья
    Лион
    4.20
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    3.75
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    2.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мец 1:2 Лион

    Исход игры
    Мец
    7.1% (9)
    Ничья
    11.8% (15)
    Лион
    81.1% (103)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.58% (59)
    Меньше
    50.42% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    60.5% (72)
    Нет
    39.5% (47)
    Популярный счёт
    1:2 Лион
    40.2% (51)
    0:1 Лион
    26% (33)
    1:1 Ничья
    10.2% (13)
    0:2 Лион
    7.9% (10)
    2:1 Мец
    3.1% (4)
    1:0 Мец
    2.4% (3)
    1:3 Лион
    1.6% (2)
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