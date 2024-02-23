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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Болланжье Марк
Мец
1:2
Конец матча
Лион
0'
1:0
13' Гол
Микаутадзе Жорж
1:1
45' Гол
Ляказетт Александр
1:2
60' Гол
Бенрахма Саид
73' Желтая карточка
Мата Клинтон
81' Желтая карточка
Камара Ламин
87' Желтая карточка
О'Брайан Джек
90'+8

Ход матча

13'
Микаутадзе Жорж
1:0
45'
1:1
Ляказетт Александр
(Мата Клинтон)
46'
 
Бенрахма Саид
Орбан Гифт
55'
Ван Ден Керкхоф Кевин
Сабали Шейх
 
60'
1:2
Бенрахма Саид
(Какере Максанс)
70'
 
Шерки Райан
Мангаля Орель
70'
 
Фофана Малик
Нуама Эрнест
73'
 
Мата Клинтон
75'
Сане Ибу
Асоро Йоэль
 
75'
Атта Артур
Ламкель Зе Дидье
 
81'
Камара Ламин
 
82'
Н'Дюкюиди Жозеф
Камара Ламин
 
87'
 
О'Брайан Джек
89'
 
Бальде Мама
Ляказетт Александр
90'
 
Акуоку Поль
Какере Максанс

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 142 Количество передач 319
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Мец 7.1% (9)
X 11.8% (15)
Лион 81.1% (103)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Укиджа
Александр
2
Колин
Максим
29
Эрей
Кристоф
38
Сане
Садибу
3
Юдоль
Матьё
99
Асоро
Йоэль
18
Камара
Ламин
27
Жан-Жак
Данле
14
Сабали
Шейх
10
Микаутадзе
Жорж
11
Ламкель
Зе
Дидье
1
Лопеш
Антони
22
Мата
Клинтон
12
О'Брайан
Джек
55
Чалета-Цар
Дуе
98
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
6
Какере
Максанс
31
Матич
Неманья
25
Мангаля
Орель
37
Нуама
Эрнест
10
Ляказетт
Александр
9
Орбан
Гифт
Мец
4-4-2
Лион
4-3-3

История личных встреч

Мец
Лион

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

18 матчей

22.2%
11.1%
66.7%
4 победы 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
2 победы 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
1:1
К
2:1
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:3
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
0:5
Л1
2:0
Л1
0:3
Л1
5:0
Л1
2:0
Л1
2:1
КЛ
3:0
КЛ
1:3
К
1:0
Л1
2:0

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
0.58

Среднее время на гол

90
154

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.83
2.67

Среднее время на гол

49
33

Всего голов

28
23

Голов в среднем за матч

1.56
1.28

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

57
70

Бомбардиры внутри турнира

Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 3 0.13
Джаллоу Абли 3 (1) 0.13
Сабали Шейх 3 0.13
Юдоль Матьё 2 0.09
Асоро Йоэль 2 0.09
Камара Ламин 1 0.04
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0.04
Траоре Исмаэль 1 0.04
Ламкель Зе Дидье 1 0.04
Мазиз Юссеф 1 0.04
Элисор Симон 1 0.04
Н'Дорам Кевин 0 0
Канде Фали 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 12 (1) 0.52
О'Брайан Джек 3 0.13
Какере Максанс 1 0.04
Нуама Эрнест 1 0.04
Джеффиньо 1 0.04
Тальяфико Николас 1 0.04
Бенрахма Саид 1 0.04
Мангаля Орель 1 0.04
Милагрес Энрике 1 0.04
Альверо Скелли 1 0.04
Толиссо Корентен 1 (1) 0.04
Шерки Райан 0 0
Кумбеди Саэль 0 0
Мата Клинтон 0 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 0 0

Карточки

Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабали Шейх 4 0
Эрей Кристоф 2 1
Юдоль Матьё 3 0
Н'Дорам Кевин 3 0
Камара Ламин 3 0
Ласло Болони 3 0
Колин Максим 2 0
Тетте Бенджамин 2 0
Асоро Йоэль 2 0
Куао Коффи 2 0
Канде Фали 2 0
Н'Дюкюиди Жозеф 2 0
Ло Абабакар 0 1
Укиджа Александр 1 0
Мбайе Малик 1 0
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0
Джаллоу Абли 1 0
Элисор Симон 1 0
Жан-Жак Данле 1 0
Диалло Папе 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тальяфико Николас 5 0
О'Брайан Джек 3 1
Мата Клинтон 4 0
Кумбеди Саэль 4 0
Ловрен Деян 2 1
Толиссо Корентен 3 0
Ляказетт Александр 1 1
Чалета-Цар Дуе 1 1
Диавара МамадуII 2 0
Диоманде Синали 2 0
Милагрес Энрике 2 0
Нуама Эрнест 2 0
Альверо Скелли 2 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0
Гроссо Фабио II 1 0
Бальде Мама 1 0
Акуоку Поль 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
Морейра Диегу 1 0
Орбан Гифт 1 0

Результаты матчей

Мец
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Лион
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
4
Мец
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Лион
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

19
16

Упущенные победы

7
10
Мец
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (5)
57% (13)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Лион
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
26% (6)
48% (11)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

20
18

Упущенные победы

13
14

Голы по времени матча

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
18 Не забивали 16
3
33%
1
10%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
33%
3
30%
61-75
1
11%
3
30%
76-90

Пропущено

14
16
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
5
36%
1
6%
1-15
2
14%
5
31%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
1
7%
5
31%
61-75
2
14%
1
6%
76-90

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
5
36%
16-30
1
10%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
40%
2
14%
61-75
2
20%
3
21%
76-90

Пропущено

23
20
9 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 7
2
9%
2
10%
1-15
2
9%
5
25%
16-30
5
22%
7
35%
31-45
6
26%
2
10%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
7
30%
3
15%
76-90

Забито

19
24
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
10 Не забивали 7
5
26%
1
4%
1-15
3
16%
5
21%
16-30
1
5%
3
13%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
7
37%
5
21%
61-75
3
16%
6
25%
76-90

Пропущено

37
36
17 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 15
7
19%
3
8%
1-15
4
11%
10
28%
16-30
6
16%
8
22%
31-45
9
24%
5
14%
46-60
2
5%
6
17%
61-75
9
24%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Мец
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Монпелье - Мец 3:0 Марсель - Мец 1:1 Мец - Лорьян 1:2 Ницца - Мец 1:0
Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1 ПСЖ - Мец 3:1 Мец - Монпелье 0:1 Мец - Брест 0:1 Лилль - Мец 2:0 Лорьян - Мец 2:3 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Мец - Нант 3:1 Лион - Мец 1:1 Мец - Гавр 0:0 Монако - Мец 2:1 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Мец - Ницца 0:1 Тулуза - Мец 3:0
Лион
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лион - Ницца 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Лион - Лилль 2:1 Лион - Марсель 1:0
Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1 Понтарлье - Лион 0:3 Лион - Нант 1:0 Монако - Лион 0:1 Лион - Тулуза 3:0 Марсель - Лион 3:0 Ланс - Лион 3:2 Лион - Лилль 0:2 Ренн - Лион 0:1 Лион - Мец 1:1 Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0

Результаты матчей

Мец
Лион

Точный счет

0:1
5 раз 45%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
1:4
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Точный счет

0:1
7 раз 30%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 43%
1
9 раз 39%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
1
11 раз 48%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Мец
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
10
2
3
8
1.5
3
9
1
10
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
4
1
11
1.5
3
8
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
10
0.5
Больше Меньше
17
6
4
19
1.5
6
17
2
21
2.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 22 16 5 1 53 - 18 53
2.
Брест
 Заявка 22 11 7 4 31 - 18 40
3.
Ницца
 Заявка 22 11 6 5 22 - 15 39
4.
Монако
 Заявка 22 11 5 6 41 - 32 38
5.
Лилль
 Заявка 22 10 8 4 32 - 17 38
6.
Ланс
 Заявка 22 10 6 6 28 - 21 36
7.
Ренн
 Заявка 22 9 7 6 34 - 26 34
8.
Реймс
 Заявка 22 9 4 9 28 - 30 31
9.
Марсель
 Заявка 22 7 9 6 29 - 24 30
10.
Лион
 Заявка 23 8 4 11 25 - 35 28
11.
Страсбург
 Заявка 22 6 7 9 23 - 32 25
12.
Гавр
 Заявка 22 5 9 8 23 - 28 24
13.
Тулуза
 Заявка 22 5 8 9 22 - 30 23
14.
Нант
 Заявка 22 6 4 12 22 - 34 22
15.
Монпелье
 Заявка 22 5 8 9 28 - 29 22
16.
Лорьян
 Заявка 22 5 7 10 31 - 43 22
17.
Мец
 Заявка 23 4 5 14 19 - 37 17
18.
Клермон
 Заявка 22 3 7 12 18 - 40 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 2 1 30 - 11 26
2.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Ницца
 Заявка 11 7 3 1 14 - 5 24
4.
Марсель
 Заявка 11 6 5 0 18 - 6 23
5.
Брест
 Заявка 11 6 4 1 18 - 7 22
6.
Ренн
 Заявка 12 6 3 3 25 - 16 21
7.
Ланс
 Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
8.
Монако
 Заявка 11 6 1 4 18 - 11 19
9.
Реймс
 Заявка 11 5 2 4 13 - 13 17
10.
Страсбург
 Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
11.
Лион
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
12.
Гавр
 Заявка 10 4 2 4 12 - 10 14
13.
Лорьян
 Заявка 11 3 4 4 19 - 20 13
14.
Монпелье
 Заявка 12 2 7 3 17 - 14 13
15.
Нант
 Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
16.
Тулуза
 Заявка 10 1 5 4 11 - 13 8
17.
Клермон
 Заявка 11 1 4 6 6 - 15 7
18.
Мец
 Заявка 11 1 3 7 9 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 3 0 23 - 7 27
2.
Монако
 Заявка 11 5 4 2 23 - 21 19
3.
Брест
 Заявка 11 5 3 3 13 - 11 18
4.
Ланс
 Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
5.
Ницца
 Заявка 11 4 3 4 8 - 10 15
6.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 11 - 17 15
7.
Реймс
 Заявка 11 4 2 5 15 - 17 14
8.
Ренн
 Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
9.
Лион
 Заявка 11 4 1 6 10 - 16 13
10.
Лилль
 Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
11.
Мец
 Заявка 12 3 2 7 10 - 23 11
12.
Нант
 Заявка 10 3 1 6 8 - 17 10
13.
Страсбург
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
14.
Гавр
 Заявка 12 1 7 4 11 - 18 10
15.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
16.
Лорьян
 Заявка 11 2 3 6 12 - 23 9
17.
Клермон
 Заявка 11 2 3 6 12 - 25 9
18.
Марсель
 Заявка 11 1 4 6 11 - 18 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 12
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 11 (1)
Монпелье Саванье Тежи 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Монако Головин Александр 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Клермон Сейду Алиду 1 7
Клермон Кофрие Максимилиано 2 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    После классного второго тайма Лион совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Мец: 38%, Лион: 62%.
  • 97'
    Акуоку Поль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 97'
    Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Чалета-Цар Дуе из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Чалета-Цар Дуе выиграл воздушное противоборство у Микаутадзе Жорж.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 95'
      Контроль мяча: Мец: 37%, Лион: 63%.
    • 95'
      Какере Максанс получил травму и заменен. Акуоку Поль выходит на поле.
    • 94'
      Какере Максанс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 94'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 93'
      Н'Дюкюиди Жозеф пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем
    • 93'
      Мец пытается что-то создать.
    • 93'
      О'Брайан Джек из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Мэйтленд-Найлс Эйнсли из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Мец 7.1% (9)
    X 11.8% (15)
    Лион 81.1% (103)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мец 1:2 Лион

    Исход игры
    Мец
    7.1% (9)
    Ничья
    11.8% (15)
    Лион
    81.1% (103)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.58% (59)
    Меньше
    50.42% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    60.5% (72)
    Нет
    39.5% (47)
    Популярный счёт
    1:2 Лион
    40.2% (51)
    0:1 Лион
    26% (33)
    1:1 Ничья
    10.2% (13)
    0:2 Лион
    7.9% (10)
    2:1 Мец
    3.1% (4)
    1:0 Мец
    2.4% (3)
    1:3 Лион
    1.6% (2)
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