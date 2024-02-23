Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Сане Садибу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Мата Клинтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Бенрахма Саид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Удар от ворот произведет Лион

90' Матч возобновлен

88' Ляказетт Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

83' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Матч возобновлен

82' Камара Ламин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Камара Ламин получил желтую карточку от судьи

81' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Тактическая замена. Асоро Йоэль уходит с поля и его заменяет Ibou Sane

74' Удар от ворот произведет Лион

73' Мата Клинтон тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

72' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

71' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Лион

70' Камара Ламин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

68' Хорошую попытку сделал Ламкель Зе Дидье . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Камара Ламин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

62' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Супер-замена от тренера! Бенрахма Саид только вышел на поле и уже забил!

60' Г О О О О Л - Бенрахма Саид забивает с правой ноги!

60' Какере Максанс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Хорошую попытку сделал Какере Максанс . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Матич Неманья создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Ляказетт Александр из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Матч возобновлен

57' Ох, нехорошо это выглядит. Жан-Жак Данле получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Жан-Жак Данле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Тактическая замена. Шейк Сабали уходит с поля и его заменяет Ван Ден Керкхоф Кевин

54' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

51' Камара Ламин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Мец

48' Бенрахма Саид из команды Лион наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

48' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника