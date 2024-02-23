Тур: 23. Стадион: Сэн-Сэнфорьен. Главный судья: Болланжье Марк
0'
1:0
13' ГолМикаутадзе Жорж
1:1
45' ГолЛяказетт Александр
1:2
60' ГолБенрахма Саид
73' Желтая карточкаМата Клинтон
81' Желтая карточкаКамара Ламин
87' Желтая карточкаО'Брайан Джек
90'+8
Ход матча
13'
1:0
45'
60'
1:2
73'
75'
81'
87'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
142 Количество передач 319
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Эрей
Кристоф
38
Сане
Садибу
99
Асоро
Йоэль
18
Камара
Ламин
14
Сабали
Шейх
22
Мата
Клинтон
37
Нуама
Эрнест
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Эрей КристофЗащитник
-
38 Сане СадибуЗащитник
- Защитник
-
99 Асоро ЙоэльПолузащитник
-
18 Камара ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Сабали ШейхПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Ло АбабакарЗащитник
- Защитник
-
39 Куао КоффиЗащитник
- Полузащитник
-
25 Атта АртурПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Мбайе МаликПолузащитник
-
37 Сане ИбуНападающий
-
Главный тренер: Болони Ласло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Нуама ЭрнестНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Перри ЛукасВратарь
-
14 АдриэлсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Шерки РайанНападающий
-
11 Фофана МаликНападающий
-
Главный тренер: Сейдж Пьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Мец
Лион
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
18 матчей
22.2%
11.1%
66.7%
4 победы 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
2 победы 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
0.58
Среднее время на гол
90
154
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.83
2.67
Среднее время на гол
49
33
Всего голов
28
23
Голов в среднем за матч
1.56
1.28
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
57
70
Бомбардиры внутри турнира
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|3
|0.13
|Джаллоу Абли
|3 (1)
|0.13
|Сабали Шейх
|3
|0.13
|Юдоль Матьё
|2
|0.09
|Асоро Йоэль
|2
|0.09
|Камара Ламин
|1
|0.04
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0.04
|Траоре Исмаэль
|1
|0.04
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0.04
|Мазиз Юссеф
|1
|0.04
|Элисор Симон
|1
|0.04
|Н'Дорам Кевин
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|12 (1)
|0.52
|О'Брайан Джек
|3
|0.13
|Какере Максанс
|1
|0.04
|Нуама Эрнест
|1
|0.04
|Джеффиньо
|1
|0.04
|Тальяфико Николас
|1
|0.04
|Бенрахма Саид
|1
|0.04
|Мангаля Орель
|1
|0.04
|Милагрес Энрике
|1
|0.04
|Альверо Скелли
|1
|0.04
|Толиссо Корентен
|1 (1)
|0.04
|Шерки Райан
|0
|0
|Кумбеди Саэль
|0
|0
|Мата Клинтон
|0
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|0
|0
Карточки
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабали Шейх
|4
|0
|Эрей Кристоф
|2
|1
|Юдоль Матьё
|3
|0
|Н'Дорам Кевин
|3
|0
|Камара Ламин
|3
|0
|Ласло Болони
|3
|0
|Колин Максим
|2
|0
|Тетте Бенджамин
|2
|0
|Асоро Йоэль
|2
|0
|Куао Коффи
|2
|0
|Канде Фали
|2
|0
|Н'Дюкюиди Жозеф
|2
|0
|Ло Абабакар
|0
|1
|Укиджа Александр
|1
|0
|Мбайе Малик
|1
|0
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0
|Джаллоу Абли
|1
|0
|Элисор Симон
|1
|0
|Жан-Жак Данле
|1
|0
|Диалло Папе
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тальяфико Николас
|5
|0
|О'Брайан Джек
|3
|1
|Мата Клинтон
|4
|0
|Кумбеди Саэль
|4
|0
|Ловрен Деян
|2
|1
|Толиссо Корентен
|3
|0
|Ляказетт Александр
|1
|1
|Чалета-Цар Дуе
|1
|1
|Диавара МамадуII
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Милагрес Энрике
|2
|0
|Нуама Эрнест
|2
|0
|Альверо Скелли
|2
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0
|Гроссо Фабио II
|1
|0
|Бальде Мама
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Лепнан Йоанн
|1
|0
|Морейра Диегу
|1
|0
|Орбан Гифт
|1
|0
Результаты матчей
Мец
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Лион
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
4
Мец
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Лион
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
19
16
Упущенные победы
7
10
Мец
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (5)
57% (13)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Лион
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
26% (6)
48% (11)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
20
18
Упущенные победы
13
14
Голы по времени матча
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
18 Не забивали 16
3
33%
1
10%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
33%
3
30%
61-75
1
11%
3
30%
76-90
Пропущено
14
16
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
5
36%
1
6%
1-15
2
14%
5
31%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
1
7%
5
31%
61-75
2
14%
1
6%
76-90
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
5
36%
16-30
1
10%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
40%
2
14%
61-75
2
20%
3
21%
76-90
Пропущено
23
20
9 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 7
2
9%
2
10%
1-15
2
9%
5
25%
16-30
5
22%
7
35%
31-45
6
26%
2
10%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
7
30%
3
15%
76-90
Забито
19
24
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
10 Не забивали 7
5
26%
1
4%
1-15
3
16%
5
21%
16-30
1
5%
3
13%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
7
37%
5
21%
61-75
3
16%
6
25%
76-90
Пропущено
37
36
17 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 15
7
19%
3
8%
1-15
4
11%
10
28%
16-30
6
16%
8
22%
31-45
9
24%
5
14%
46-60
2
5%
6
17%
61-75
9
24%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Мец
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Монпелье - Мец 3:0 Марсель - Мец 1:1 Мец - Лорьян 1:2 Ницца - Мец 1:0
Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1 ПСЖ - Мец 3:1 Мец - Монпелье 0:1 Мец - Брест 0:1 Лилль - Мец 2:0 Лорьян - Мец 2:3 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Мец - Нант 3:1 Лион - Мец 1:1 Мец - Гавр 0:0 Монако - Мец 2:1 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Мец - Ницца 0:1 Тулуза - Мец 3:0
Лион
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лион - Ницца 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Лион - Лилль 2:1 Лион - Марсель 1:0
Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1 Понтарлье - Лион 0:3 Лион - Нант 1:0 Монако - Лион 0:1 Лион - Тулуза 3:0 Марсель - Лион 3:0 Ланс - Лион 3:2 Лион - Лилль 0:2 Ренн - Лион 0:1 Лион - Мец 1:1 Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0
Результаты матчей
Мец
Лион
Точный счет
0:1
5 раз 45%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
1:4
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
Точный счет
0:1
7 раз 30%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 43%
1
9 раз 39%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
1
11 раз 48%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Мец
Лион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
102
38
39
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
74
111
38
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1310
Больше Меньше
176
419
617
221
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|53 - 18
|53
|2.
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|31 - 18
|40
|3.
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|22 - 15
|39
|4.
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|41 - 32
|38
|5.
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|32 - 17
|38
|6.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|28 - 21
|36
|7.
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|34 - 26
|34
|8.
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|28 - 30
|31
|9.
|Заявка
|22
|7
|9
|6
|29 - 24
|30
|10.
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|25 - 35
|28
|11.
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|23 - 32
|25
|12.
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|23 - 28
|24
|13.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|22 - 30
|23
|14.
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|22 - 34
|22
|15.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|28 - 29
|22
|16.
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|31 - 43
|22
|17.
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|19 - 37
|17
|18.
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|18 - 40
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|30 - 11
|26
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|14 - 5
|24
|4.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|18 - 6
|23
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 7
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 16
|21
|7.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|8.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 11
|19
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 13
|17
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 10
|14
|13.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 20
|13
|14.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|17 - 14
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|16.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|11 - 13
|8
|17.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 15
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|23 - 7
|27
|2.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 21
|19
|3.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|4.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|5.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 10
|15
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 17
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|8.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|9.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 16
|13
|10.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 23
|11
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 17
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 18
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 18
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 23
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 25
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 18
|7
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|12
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (1)
|Монпелье
|Саванье Тежи
|7 (6)
|Монако
|Закария Денис
|1 9
|Монако
|Головин Александр
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 7
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|2 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мец 1:2 Лион
Исход игры
Мец
7.1% (9)
Ничья
11.8% (15)
Лион
81.1% (103)
Тотал 2.5
Больше
49.58% (59)
Меньше
50.42% (60)
Обе команды забьют
Да
60.5% (72)
Нет
39.5% (47)
Популярный счёт
1:2 Лион
40.2% (51)
0:1 Лион
26% (33)
1:1 Ничья
10.2% (13)
0:2 Лион
7.9% (10)
2:1 Мец
3.1% (4)
1:0 Мец
2.4% (3)
1:3 Лион
1.6% (2)
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