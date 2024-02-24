  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Лорьян
0:1
Второй тайм: 90+'
Нант
0'
0:1
49' Гол
Кастеллетто Жан-Шарль
67' Желтая карточка
Дуглас Гомес
69' Желтая карточка
Паллуа Николя

Ход матча

46'
 
Кадевере Тино
Мохамед Мостафа
49'
0:1
Кастеллетто Жан-Шарль
(Саймон Мозес)
64'
Бамба Дьенг
Кари Айман
 
64'
Тосин Айегун
Луза Имран
 
64'
Йонгва Дарлин
Ле Бри Тео
 
67'
 
Дуглас Гомес
68'
 
Коко Маркус
Кастеллетто Жан-Шарль
68'
 
Траоре Бени
Саймон Мозес
69'
 
Паллуа Николя
74'
 
Мутуссами Самуэль
Дуглас Гомес
76'
Крупи Эли Джуниор
Бамба Мохаммед
 
83'
 
Дюверн Жан-Кевин
Коцца Николя
83'
Калюлю Гедеон
Кацерис Панос
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 8
  • 3 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 347 Количество передач 214
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 121
Лорьян 52.1% (63)
X 34.7% (42)
Нант 13.2% (16)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Лорьян
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
38
Мвого
Ивон
32
Аджей
Натаниэль
15
Лапорт
Жульен
95
Туре
Сулейман
7
Кацерис
Панос
37
Ле
Бри
Тео
19
Абергель
Лоран
6
Луза
Имран
44
Кари
Айман
21
Понсо
Жульен
9
Бамба
Мохаммед
1
Лафон
Альбан
24
Кёмерт
Эрай
4
Паллуа
Николя
44
Зезе
Натан
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
3
Коцца
Николя
27
Саймон
Мозес
6
Дуглас
Гомес
5
Чиривелья
Педро
17
Сиссоко
Мусса
31
Мохамед
Мостафа
Лорьян
3-4-2-1
Нант
5-4-1

История личных встреч

Лорьян
Нант

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
114.3%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

128.6%
42.9%
9 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 11 побед

25 матчей

24%
16%
60%
6 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

8%
60%
32%
2 победы 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

36%
20%
44%
9 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
5:3
ТМК
3:1
Л1
1:0
ТМК
2:1
Л1
3:2
ТМК
2:0
Л1
4:2
Л1
0:1
ТМК
1:0
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
1:2
ТМК
0:1
Л1
2:1
Л1
0:0
ТМК
4:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:0
КЛ
2:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
3:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.33
0.77

Среднее время на гол

67
117

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

2
1.08

Среднее время на гол

45
83

Всего голов

42
23

Голов в среднем за матч

1.68
0.92

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

53
97

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 5 0.22
Бамба Мохаммед 5 0.22
Крупи Эли Джуниор 4 0.17
Понсо Жульен 2 0.09
Бамба Дьенг 2 0.09
Тосин Айегун 2 0.09
Дукуре Сирине 1 0.04
Луза Имран 1 0.04
Ле Гофф Венсан 1 0.04
Абергель Лоран 1 0.04
Бакайоко Тьемуэ 1 0.04
Йонгва Дарлин 1 0.04
Туре Сулейман 1 0.04
Кари Айман 1 0.04
Кацерис Панос 1 0.04
Менди Бенжамен 1 0.04
Ле Бри Тео 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 7 (2) 0.3
Молле Флоран 4 0.17
Саймон Мозес 3 (1) 0.13
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0.09
Бамба Абдул-Кадер 1 0.04
Коко Маркус 1 0.04
Чиривелья Педро 1 0.04
Кадевере Тино 1 0.04
Кёмерт Эрай 1 0.04
Мутуссами Самуэль 1 0.04
Аблин Маттис 1 0.04
Паллуа Николя 0 0
Траоре Бени 0 0
Мерлен Кентен 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туре Сулейман 5 0
Менди Формоз III 4 0
Менди Бенжамен 3 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Понсо Жульен 3 0
Абергель Лоран 2 0
Лапорт Жульен 2 0
Силва Игор 2 0
Тальби Монтассар 2 0
Йонгва Дарлин 2 0
Дукуре Сирине 2 0
Ле Бри Тео 2 0
Крупи Эли Джуниор 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Мвого Ивон 1 0
Инносент Бонке 1 0
Февр Ромен 1 0
Луза Имран 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Бамба Дьенг 1 0
Пабло Пажис 1 0
Кацерис Панос 1 0
Пелон Орельен 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Гомес 5 0
Кастеллетто Жан-Шарль 4 0
Молле Флоран 4 0
Дюверн Жан-Кевин 4 0
Сиссоко Мусса 3 0
Паллуа Николя 3 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Мохамед Мостафа 1 1
Чиривелья Педро 2 0
Кёмерт Эрай 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Траоре Бени 0 1
Мёпийу Бастьен 0 1
Коко Маркус 1 0
Сентонз Фабьен 1 0
Кадевере Тино 1 0
Лафон Альбан 1 0
Дескамп Реми 1 0
Бамба Абдул-Кадер 1 0
Jocelyn Gourvennec 1 0
Пьер Аристуи 1 0

Результаты матчей

Лорьян
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Нант
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

11
3
Лорьян
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Нант
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

9
12
Лорьян
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (6)
55% (12)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
Нант
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
9% (2)
59% (13)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

20
12

Упущенные победы

20
15

Голы по времени матча

Забито

18
8
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
4
22%
2
25%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
1
13%
31-45
3
17%
5
63%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Пропущено

21
17
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
6
29%
2
12%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
4
19%
3
18%
61-75
4
19%
7
41%
76-90

Забито

12
14
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 15
2
17%
3
21%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
3
25%
4
29%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
3
25%
2
14%
76-90

Пропущено

23
17
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
6
26%
2
12%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
4
17%
5
29%
29%
46-60
3
13%
3
18%
61-75
6
26%
5
29%
29%
76-90

Забито

30
22
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
8 Не забивали 9
6
20%
5
23%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
4
13%
4
18%
31-45
6
20%
9
41%
46-60
4
13%
1
5%
61-75
7
23%
2
9%
76-90

Пропущено

44
34
21 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 17
6
14%
4
12%
1-15
9
20%
4
12%
16-30
6
14%
1
3%
31-45
6
14%
7
21%
46-60
7
16%
6
18%
61-75
10
23%
12
35%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Страсбург - Лорьян 1:3 Лорьян - Реймс 2:0 Мец - Лорьян 1:2 Лорьян - Гавр 3:3
Лилль - Лорьян 3:0 Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0
Нант
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Нант - ПСЖ 0:2 Тулуза - Нант 1:2 Нант - Ланс 0:1 Реймс - Нант 0:0
Нант - Лаваль 0:1 Нант - Клермон 1:2 По - Нант 1:4 Лион - Нант 1:0 Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1

Результаты матчей

Лорьян
Нант

Точный счет

0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
3:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
3
3 раза 27%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Точный счет

0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:2
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 36%
2
6 раз 27%
3
4 раза 18%
1
3 раза 14%
4
1 раз 5%
0
9 раз 41%
1
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Лорьян
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
5
7
4
1.5
3
9
2
9
2.5
2
10
1
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
6
4
4
7
1.5
2
8
3
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
13
9
11
11
1.5
5
17
5
17
2.5
2
20
1
21
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 22 16 5 1 53 - 18 53
2.
Брест
 Заявка 22 11 7 4 31 - 18 40
3.
Ницца
 Заявка 22 11 6 5 22 - 15 39
4.
Монако
 Заявка 22 11 5 6 41 - 32 38
5.
Лилль
 Заявка 22 10 8 4 32 - 17 38
6.
Ланс
 Заявка 22 10 6 6 28 - 21 36
7.
Ренн
 Заявка 22 9 7 6 34 - 26 34
8.
Реймс
 Заявка 22 9 4 9 28 - 30 31
9.
Марсель
 Заявка 22 7 9 6 29 - 24 30
10.
Лион
 Заявка 23 8 4 11 25 - 35 28
11.
Страсбург
 Заявка 22 6 7 9 23 - 32 25
12.
Нант
 1:0 Заявка 23 7 4 12 23 - 34 25
13.
Гавр
 Заявка 22 5 9 8 23 - 28 24
14.
Тулуза
 Заявка 22 5 8 9 22 - 30 23
15.
Монпелье
 Заявка 22 5 8 9 28 - 29 22
16.
Лорьян
 0:1 Заявка 23 5 7 11 31 - 44 22
17.
Мец
 Заявка 23 4 5 14 19 - 37 17
18.
Клермон
 Заявка 22 3 7 12 18 - 40 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 2 1 30 - 11 26
2.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Ницца
 Заявка 11 7 3 1 14 - 5 24
4.
Марсель
 Заявка 11 6 5 0 18 - 6 23
5.
Брест
 Заявка 11 6 4 1 18 - 7 22
6.
Ренн
 Заявка 12 6 3 3 25 - 16 21
7.
Ланс
 Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
8.
Монако
 Заявка 11 6 1 4 18 - 11 19
9.
Реймс
 Заявка 11 5 2 4 13 - 13 17
10.
Страсбург
 Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
11.
Лион
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
12.
Гавр
 Заявка 10 4 2 4 12 - 10 14
13.
Лорьян
 0:1 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
14.
Монпелье
 Заявка 12 2 7 3 17 - 14 13
15.
Нант
 1:0 Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
16.
Тулуза
 Заявка 10 1 5 4 11 - 13 8
17.
Клермон
 Заявка 11 1 4 6 6 - 15 7
18.
Мец
 Заявка 11 1 3 7 9 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 3 0 23 - 7 27
2.
Монако
 Заявка 11 5 4 2 23 - 21 19
3.
Брест
 Заявка 11 5 3 3 13 - 11 18
4.
Ланс
 Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
5.
Ницца
 Заявка 11 4 3 4 8 - 10 15
6.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 11 - 17 15
7.
Реймс
 Заявка 11 4 2 5 15 - 17 14
8.
Ренн
 Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
9.
Лион
 Заявка 11 4 1 6 10 - 16 13
10.
Нант
 1:0 Заявка 11 4 1 6 9 - 17 13
11.
Лилль
 Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
12.
Мец
 Заявка 12 3 2 7 10 - 23 11
13.
Страсбург
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
14.
Гавр
 Заявка 12 1 7 4 11 - 18 10
15.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
16.
Лорьян
 0:1 Заявка 11 2 3 6 12 - 23 9
17.
Клермон
 Заявка 11 2 3 6 12 - 25 9
18.
Марсель
 Заявка 11 1 4 6 11 - 18 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 12
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 11 (1)
Монпелье Саванье Тежи 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Монако Головин Александр 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Клермон Сейду Алиду 1 7
Клермон Кофрие Максимилиано 2 5
Весь список
  • 94'
    Дюверн Жан-Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Матч возобновлен
  • 92'
    Мутуссами Самуэль пробует нанести удар издали, но Ивон Мвого держит все под контролем
  • 92'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 92'
    Судья сигнализирует, что Понсо Жульен из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Траоре Бени
  • 91'
    Нант начинает контратаку
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
  • 91'
    Кадевере Тино из команды Нант в офсайде
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 121
    Лорьян 52.1% (63)
    X 34.7% (42)
    Нант 13.2% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лорьян
    Ничья
    Нант
    65.00
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    6.00
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    3.12
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лорьян 0:1 Нант

    Исход игры
    Лорьян
    52.1% (63)
    Ничья
    34.7% (42)
    Нант
    13.2% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.74% (50)
    Меньше
    57.26% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    72.65% (85)
    Нет
    27.35% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.8% (36)
    2:1 Лорьян
    28.1% (34)
    1:0 Лорьян
    20.7% (25)
    1:2 Нант
    9.1% (11)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    2:3 Нант
    1.7% (2)
    0:1 Нант
    1.7% (2)
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