Тур: 23. Стадион: Стад де Мустуар. Главный судья: Делажо Вилли
0'
0:1
49' ГолКастеллетто Жан-Шарль
67' Желтая карточкаДуглас Гомес
69' Желтая карточкаПаллуа Николя
Ход матча
49'
67'
69'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 6
-
3 Угловые 8
-
3 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
347 Количество передач 214
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
38
Мвого
Ивон
37
Ле
Бри
Тео
44
Кари
Айман
21
Понсо
Жульен
24
Кёмерт
Эрай
44
Зезе
Натан
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Ле Бри ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кари АйманПолузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бамба ДьенгНападающий
- Нападающий
-
27 Тосин АйегунНападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кёмерт ЭрайЗащитник
- Защитник
-
44 Зезе НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
- Защитник
-
11 Коко МаркусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранНападающий
- Нападающий
-
39 Аблин МаттисНападающий
-
77 Траоре БениНападающий
-
Главный тренер: Гурвеннек Жослен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лорьян
Нант
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
114.3%
2 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
128.6%
42.9%
9 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 11 побед
25 матчей
24%
16%
60%
6 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
8%
60%
32%
2 победы 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
36%
20%
44%
9 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.33
0.77
Среднее время на гол
67
117
Всего голов
26
13
Голов в среднем за матч
2
1.08
Среднее время на гол
45
83
Всего голов
42
23
Голов в среднем за матч
1.68
0.92
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
53
97
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Февр Ромен
|5
|0.22
|Бамба Мохаммед
|5
|0.22
|Крупи Эли Джуниор
|4
|0.17
|Понсо Жульен
|2
|0.09
|Бамба Дьенг
|2
|0.09
|Тосин Айегун
|2
|0.09
|Дукуре Сирине
|1
|0.04
|Луза Имран
|1
|0.04
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.04
|Абергель Лоран
|1
|0.04
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0.04
|Йонгва Дарлин
|1
|0.04
|Туре Сулейман
|1
|0.04
|Кари Айман
|1
|0.04
|Кацерис Панос
|1
|0.04
|Менди Бенжамен
|1
|0.04
|Ле Бри Тео
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|7 (2)
|0.3
|Молле Флоран
|4
|0.17
|Саймон Мозес
|3 (1)
|0.13
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0.09
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0.04
|Коко Маркус
|1
|0.04
|Чиривелья Педро
|1
|0.04
|Кадевере Тино
|1
|0.04
|Кёмерт Эрай
|1
|0.04
|Мутуссами Самуэль
|1
|0.04
|Аблин Маттис
|1
|0.04
|Паллуа Николя
|0
|0
|Траоре Бени
|0
|0
|Мерлен Кентен
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Туре Сулейман
|5
|0
|Менди Формоз III
|4
|0
|Менди Бенжамен
|3
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|0
|Понсо Жульен
|3
|0
|Абергель Лоран
|2
|0
|Лапорт Жульен
|2
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Тальби Монтассар
|2
|0
|Йонгва Дарлин
|2
|0
|Дукуре Сирине
|2
|0
|Ле Бри Тео
|2
|0
|Крупи Эли Джуниор
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Мвого Ивон
|1
|0
|Инносент Бонке
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Луза Имран
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
|Пабло Пажис
|1
|0
|Кацерис Панос
|1
|0
|Пелон Орельен
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Гомес
|5
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|4
|0
|Молле Флоран
|4
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|4
|0
|Сиссоко Мусса
|3
|0
|Паллуа Николя
|3
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|1
|Чиривелья Педро
|2
|0
|Кёмерт Эрай
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Траоре Бени
|0
|1
|Мёпийу Бастьен
|0
|1
|Коко Маркус
|1
|0
|Сентонз Фабьен
|1
|0
|Кадевере Тино
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0
|Jocelyn Gourvennec
|1
|0
|Пьер Аристуи
|1
|0
Результаты матчей
Лорьян
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Нант
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
11
3
Лорьян
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Нант
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
9
12
Лорьян
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (6)
55% (12)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
Нант
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
9% (2)
59% (13)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
20
12
Упущенные победы
20
15
Голы по времени матча
Забито
18
8
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
4
22%
2
25%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
1
13%
31-45
3
17%
5
63%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
0
0%
76-90
Пропущено
21
17
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
6
29%
2
12%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
4
19%
3
18%
61-75
4
19%
7
41%
76-90
Забито
12
14
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 15
2
17%
3
21%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
3
25%
4
29%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
3
25%
2
14%
76-90
Пропущено
23
17
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
6
26%
2
12%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
4
17%
5
29%
29%
46-60
3
13%
3
18%
61-75
6
26%
5
29%
29%
76-90
Забито
30
22
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
8 Не забивали 9
6
20%
5
23%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
4
13%
4
18%
31-45
6
20%
9
41%
46-60
4
13%
1
5%
61-75
7
23%
2
9%
76-90
Пропущено
44
34
21 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 17
6
14%
4
12%
1-15
9
20%
4
12%
16-30
6
14%
1
3%
31-45
6
14%
7
21%
46-60
7
16%
6
18%
61-75
10
23%
12
35%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Страсбург - Лорьян 1:3 Лорьян - Реймс 2:0 Мец - Лорьян 1:2 Лорьян - Гавр 3:3
Лилль - Лорьян 3:0 Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0
Нант
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Нант - ПСЖ 0:2 Тулуза - Нант 1:2 Нант - Ланс 0:1 Реймс - Нант 0:0
Нант - Лаваль 0:1 Нант - Клермон 1:2 По - Нант 1:4 Лион - Нант 1:0 Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1
Результаты матчей
Лорьян
Нант
Точный счет
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
3:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
3
3 раза 27%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
Точный счет
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:2
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 36%
2
6 раз 27%
3
4 раза 18%
1
3 раза 14%
4
1 раз 5%
0
9 раз 41%
1
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Лорьян
Нант
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
75
74
39
29
210
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
64
47
28
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
139
1111
517
517
220
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|53 - 18
|53
|2.
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|31 - 18
|40
|3.
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|22 - 15
|39
|4.
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|41 - 32
|38
|5.
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|32 - 17
|38
|6.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|28 - 21
|36
|7.
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|34 - 26
|34
|8.
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|28 - 30
|31
|9.
|Заявка
|22
|7
|9
|6
|29 - 24
|30
|10.
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|25 - 35
|28
|11.
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|23 - 32
|25
|12.
|1:0 Заявка
|23
|7
|4
|12
|23 - 34
|25
|13.
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|23 - 28
|24
|14.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|22 - 30
|23
|15.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|28 - 29
|22
|16.
|0:1 Заявка
|23
|5
|7
|11
|31 - 44
|22
|17.
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|19 - 37
|17
|18.
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|18 - 40
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|30 - 11
|26
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|14 - 5
|24
|4.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|18 - 6
|23
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 7
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 16
|21
|7.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|8.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 11
|19
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 13
|17
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 10
|14
|13.
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 21
|13
|14.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|17 - 14
|13
|15.
|1:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|16.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|11 - 13
|8
|17.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 15
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|23 - 7
|27
|2.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 21
|19
|3.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|4.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|5.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 10
|15
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 17
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|8.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|9.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 16
|13
|10.
|1:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|9 - 17
|13
|11.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 23
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 18
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 18
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|9
|16.
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 23
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 25
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 18
|7
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|12
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (1)
|Монпелье
|Саванье Тежи
|7 (6)
|Монако
|Закария Денис
|1 9
|Монако
|Головин Александр
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 7
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|2 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лорьян 0:1 Нант
Исход игры
Лорьян
52.1% (63)
Ничья
34.7% (42)
Нант
13.2% (16)
Тотал 2.5
Больше
42.74% (50)
Меньше
57.26% (67)
Обе команды забьют
Да
72.65% (85)
Нет
27.35% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.8% (36)
2:1 Лорьян
28.1% (34)
1:0 Лорьян
20.7% (25)
1:2 Нант
9.1% (11)
0:0 Ничья
2.5% (3)
2:3 Нант
1.7% (2)
0:1 Нант
1.7% (2)
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