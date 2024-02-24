Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Нант имела много моментов, но не использовала их. Они не смогли забить решающий гол.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Луза Имран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

44' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Дуглас Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Матч возобновится спорным мячом

41' Ох, нехорошо это выглядит. Мохамед Мостафа получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Мохамед Мостафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Удар от ворот произведет Нант

38' Чиривелья Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

35' Матч возобновится спорным мячом

35' Матч остановлен

34' Удар от ворот произведет Лорьян

34' Саймон Мозес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Кацерис Панос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Дуглас Гомес нанес удар головой, но Ивон Мвого спокойно отбил мяч.

30' Матч возобновлен

30' Мохамед Мостафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Туре Сулейман нанес удар головой, но Альбан Ляфон спокойно отбил мяч.

28' Матч возобновлен

28' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

27' Абергель Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Кацерис Панос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Зезе Натан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Кацерис Панос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Понсо Жульен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Чиривелья Педро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Хорошую попытку сделал Саймон Мозес . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Саймон Мозес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Саймон Мозес пробует нанести удар издали, но Ивон Мвого держит все под контролем

12' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Саймон Мозес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Нант

12' Бамба Мохаммед из команды Лорьян не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

12' Понсо Жульен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Мохамед Мостафа бьет ударом через себя, но Ивон Мвого блокирует удар!

10' Сиссоко Мусса из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Удар от ворот произведет Лорьян

8' Зезе Натан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Чиривелья Педро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Нант начинает с центра поля